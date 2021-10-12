Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал программную статью по украинскому вопросу, суть которой в том, что там сейчас не с кем договариваться. А нынешний украинский политикум - сборище продажных маргиналов. Но помимо рассуждений о современности этой страны, Медведев привел весьма любопытный архивный документ.

И вот об этих исторических реалиях стоит поговорить подробнее, чтобы увидеть корни современного украинского национализма. Ту историческую и «нравственную базу», на которой он зиждется

Опубликованный Дмитрием Медведевым документ подготовил начальник политического управления I-го Украинского фронта генерал-лейтенант Сергей Шатилов на имя начальника ГПУ Красной Армии, генерал-полковника Александра Щербакова (его имя носит центральный парк Донецка, где Щербаков был секретарём обкома в 1938 г.). Пять сталинских ударов по бандеровцам © cont.ws/@dimanvр

Документ весьма красноречив даже в том, как он называется: «акт о зверствах украинских националистов-бандеровцев, свершенных над мирными советскими гражданами польской и украинской национальности, пленными красноармейцами в селе Могильницы Будановского района Тернопольской области».

Сама по себе Могильница населенный пункт с крайне интересной историей. Название по версии историков происходит от слова «могила» и появилось в силу четырёх древних курганов, расположенных на северной околице деревни. Кстати, одной из старейших в районе. Однако в новейшей истории село стало печально знаменито другими могилами. О них, и о том, кто в этих могилах был закопан, собственно, и повествует документ, обнародованный Дмитрием Медведевым.

Как и во многих других населенных пунктах региона население Могильницы было полиэтничным. На одном берегу текущей по селу речки Гнилая Рудка католический костёл святого Юзефа, на другом — церковь Архистратига Михаила. Здесь жили и поляки, и евреи, и украинцы. Среди последних были распространены националистические идеи. И если в конце XIX века это было безобидное общество «Просвита», которое вело лишь культурно-политическую работу, то уже в 1904 г. в Могильнице появилось отделение парамилитарной «Сечи».

Отметилось село и в истории ОУН-УПА. Выходцем из Могильницы был «куренной врач» одного из подразделений УПА Евгений «Шувар» Лужицкий, который, согласно мемуарам «В великом рейде» другого бандеровца Михаила Дуды, пустил себе пулю, когда раненный не смог уйти от преследования.

Во время войны в окрестностях Могильницы действовали отряды «кущевого провидника» ОУН Петра «Калинки» Корчинского и районного «проводника», «кущевого» СБ ОУН (отличавшейся жестокостью даже на общем бандеровском фоне) Иосифа «Брича» Шатковского, ликвидированного советскими силами безопасности в феврале 1950 г. Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Могильница была освобождена войсками I Украинского фронта 24 марта 1944 г. в ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. До середины апреля в регионе велись интенсивные боевые действия, пока 17 числа не была полностью ликвидирована окруженная в Тернополе группировка гитлеровцев. 29 мая автор рассматриваемого нами сообщения о зверствах бандеровцев генерал Шатилов был награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени.

К этому времени были не только обнаружены и зафиксированы факты чудовищных преступлений националистов, но и установлены личности некоторых убийц.

«25 апреля 1944 года в лесу близ села Могильницы обнаружены 4 ямы с 34-я трупами, 2-е ямы с 12 трупами найдены в селе Могильницы, одна яма с 11 трупами обнаружена на конском кладбище, и одна яма с 38 трупами в лесу села Могильницы. Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей зверски замученных граждан с. Могильницы и его окрестностей, а также пленные красноармейцы» — говорится в документе.

Есть и еще один важнейший архивный документ, который дает некоторые подробности того, как эти трупы появились, и как именно украинские националисты убивали своих жертв.

Советская военная контрразведка «Смерш» в конце мая 1944 года плотно занималась тем, что отлавливала и ликвидировала карателей, которые, внезапно, остались жить и действовать в самом селе и его окрестностях. 75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА* © commons.wikimedia.org, Stanisław i Andrzej Tomczakowie

Так, в документе «Спецсообщение УКР «Смерш» 1-го Украинского фронта в ГУКР «Смерш» об аресте украинских националистов с. Могильницы Тернопольской области, участвовавших в расправах над мирным населением села» говорится следующее:

«4 мая 1944 года отделом «Смерш» 74 ск 1 Гвардейской армии на основании материалов и свидетельских показаний были арестованы активные украинские националисты с. Могильницы Будановского района Тарнопольской области». При этом, приводится и описание деятельности этих националистов:

«Козловский (один из арестованных) с приходом немецких захватчиков в с. Могильницы, в июле 1941 г. добровольно поступил на службу в украинскую полицию, состоявшую из националистов-бандеровцев, был вооружен карабином и носил повязку с значком "Трезубец".

В июле 1941 г. он арестовал три еврейских семьи: Гелис, Мендель и Ворун, состоявшие из 18 человек стариков, подростков и детей в возрасте от 6 м[еся]-цев до 12 лет. Все они были им отведены в лес, где взрослых расстрелял, а детей от 6 м[еся]цев до 6 лет брал за ноги, ударял их головами о дерево, затем бросал в яму».

Также в этом отчете говорится: «Преступная деятельность арестованного Кричковского (еще один арестованный каратель) аналогична преступлениям Козловского, он также принимал участие в расстрелах советских граждан, длительное время работал в украинской полиции. День в истории. 12 марта: украинские националисты устроили бойню поляков в Подкамне © szturman.livejournal.com

Свидетель Яницкий С.И. о Кричковском показал:

«…B ночь на 18 марта украинские националисты-бандеровцы учинили массовое убийство поляков в с. Могильницы. Они под видом советских партизан, в масках, врывались в дома поляков и производили самые жестокие издевательства над ними, резали их ножами, рубили топорами детей, разбивали головы, после чего с целью скрытия своих преступлений — сжигали.

В упомянутую ночь бандеровцы замучили, зарезали и расстреляли до 100 человек советских активистов, евреев и поляков. В эту же ночь была вырезана моя семья — жена, 17-летняя дочь и сын»».

Данные отчета «Смерш» пересекаются с описанием жертв, данных в Акте, на который ссылается Дмитрий Медведев.

В этом документе также говорится о том, что «в период немецкой оккупации с. Могильницы в ночь с 17 по 18 марта 1944 года банда украинско-немецких националистов совершили массовое убийство и ограбление граждан с. Могильницы главным образом польского населения.

Банда убийц выламывала двери и окна врывались в квартиры расстреливали, резали и убивали топором и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух, после чего трупы грузили на подводах отвозили и закапывали в ямах. С целью скрытия своих злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы зарывали в ямах. Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества принадлежащего замученным семьям». Бойня в Островках и Воле Островецкой. Как бандеровцы убили более тысячи поляков в двух сёлах на Волыни © ipn.gov.pl

Таким образом этническую чистку бандеровцы совершили буквально за неделю до прихода советских войск.

Далее следует перечисление с ремарками о том, в каком состоянии были найдены убитые. И в сухости этих описаний, наверное, куда отчетливее звучит ужас произошедшего:

«Наноский Владислав.. голова семьи… Семья Наноского Владислава. На месте убийства имеются следы большой лужи крови. Трупы были вывезены и зарыты в яме в лесу»…

«Яницкий Павло, голова семьи, вся семья в ночь на 17 по 18.3.44 г. была убита в доме Яницкого Павла и дом с трупами сожжен»…

«Наноский Евгений, глава семьи. Все 8 человек находились в доме Наноского Евгения с 17 по 18.3.44 г. были убиты во дворе в сарае Наноского, сожжены, а трупы закопаны в яме во дворе Наноского»…

«Колиньска Анна, мать, Войнар Казимира, 5 лет, дочь. Топорами и ножами зарезаны».

Фактически, без пыток и зверств не была убита ни одна жертва украинских националистов в Могильнице. День в истории. 23 июля: конкуренты бандеровцев уничтожили польское село Хланюв © commons.wikimedia.org, yarovenkosp.ucoz.ru

Подчеркивается это и в тексте самого архивного документа: «Все извлеченные трупы свидетельствуют о варварских, чисто зверских методах умерщвления, как например:

Каштарина Броня — труп полуобгоревший, но на нем видны следы тяжелых побоев: череп в области темени проломлен тупым предметом, на шее следы ножевых ударов, правое бедро поломано.

Каштарин Збешко — ребенок 6 месяцев, на позвоночнике трупа в области поясницы явно видно удар рубящим оружием /типом топор/. Труп шестимесячного с перерубленным позвоночником был сложен пополам и брошен в яму.

Оркуш Владислава 67 лет и Оркуш Осип 75 лет. Черепа обеих трупов разрублены рубящем оружием /типа топор/ в ранах следы перьев от подушек. В ямах около трупов обнаружено ведро с кровью. Это свидетельствует о том, что бандиты, чтобы замести следы, собирали человеческую кровь, которая с трупов стекал».

Всего в этом скорбном списке 49 имён. Одно из них принадлежит однофамильцу украинского президента, деятельность которого Дмитрий Медведев охарактеризовал так: «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности».

«Зеленьский Антон 39 лет — на трупе обрублены пальцы правой кисти. Переломлены берцовые кости правой ноги и еще множество ножевых ран резанных и колотых». День в истории. 12 февраля: ликвидирован главный виновник Волынской резни © commons.wikimedia.org, Folkerman

Тех, кто осуществлял все эти зверства сейчас на Украине называют «героями» и «борцами за национальное освобождение». И здесь действительно нельзя не согласиться с Дмитрием Медведевым. С теми, кто героизирует таких предков России действительно не о чем договариваться.

Впрочем, история могил села Могильница на этом не завершилась. В 1991 году здесь была насыпана еще один курган — «символическая могила Борцам за волю Украины». Тем самым борцам, которые в марте 1944-го разрубили топором шестимесячного Каштарина Збешко или отрубил пальцы правой кисти Антону Зеленскому.

Сегодня односельчане поминают еще одного «борца за Волю Украины» — уроженца Могильницы Виталия Костюка, погибшего в сентябре 2014 в Иловайске, где он оказался в рядах добробата «Донбасс». Краткие штрихи биографии: «работал строителем в Одессе и Киеве, потом — решил податься на заработки за границу… женился, но семейная жизнь не сложилась… провел несколько месяцев на Майдане…».