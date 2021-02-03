Холокост в Галиции. Что российский олигарх рассказал о гибели своих родственников

1 февраля 2021 года журнал Forbes опубликовал интервью Виктора Вексельберга, в котором один из из богатейших российских предпринимателей поведал о том, как семья его отца оказалась в скорбном списке жертв Холокоста. Не обошлось и без украинских националистов.

О Холокосте пишут и снимают много. И тема эта по-прежнему болезненна и неудобна для многих. Особенно в тех местах, где зверство проходило с особым рвением окружающего населения. Например, в Галиции. Наибольшего масштаба геноцид еврейского населения достигал конечно же в столице края — во Львове (об этом мы подробно рассказывали в одной из публикаций рубрики — прим. ред.). Однако кровавое дело этим, конечно же, не ограничивалось. Сегодня мы расскажем о тех страшных событиях на примере двух небольших галицких городков.

Дрогобыч

Городу Дрогобычу во Львовской области повезло. Оттуда родом предки российского предпринимателя Виктора Вексельберга. Вот что он сам рассказывает:

«Я вырос в украинской семье, все мои остальные родственники, кроме папы-еврея, были украинцами — мама, дяди, тети. Культурологически мы жили как нормальная советская российско-украинская семья — нашим языком был русский. О том, что Вексельберг — еврейская фамилия, я в детстве даже не задумывался. Понял это только в Москве, когда не смог из-за фамилии поступить в МГУ и пошел учиться в МИИТ на автоматику и вычислительную технику».

В советском паспорте у него стояла национальность «русский». Но была страшная история, которую отец ему передал по наследству: «Еврейский лагерь Лемберг». Как нацисты уничтожали евреев Львова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Папа — еврей, мама — украинка, а я — русский. Трагическую историю семьи отца я узнал, когда был уже взрослым. Приехал на каникулы в Дрогобыч и стал расспрашивать отца. Выяснилось, что вся его семья, 17 человек, во время войны была согнана в гетто. Самого отца в городе не было, он воевал. В конце войны, когда немцы отступали, они за три дня уничтожили все гетто, около 12 000 человек.

На месте, где их расстреливали, в советские времена не было никаких опознавательных знаков, были просто братские могилы в лесу. В 1990-е мы с папой создали там мемориал. Из всей семьи выжила только папина двоюродная сестра — ее спасли украинцы, четыре года прятали в лесу в землянке. После войны она сумела убежать в Америку, я с ней встречался в Нью-Йорке. Она еще в 1960-е нашла папу, писала ему, но он не отвечал. А тем украинцам, которые ее спасли, посылала какие-то небольшие деньги. Я потом их нашел, но они испугались — просили никому в городе не рассказывать, что они прятали в войну еврейскую девочку. И их дети до сих пор просят».

Страшно до сих пор, ведь за те преступления не просто там никто не ответил. Более того, многие по-прежнему там живут в домах убитых евреев и выселенных поляков, будучи уверенными, что только так и надо было поступить ради Украины.

«Папа говорил, что я никогда не смогу понять, насколько было страшно, — евреев убивали же не столько немцы, сколько националисты. И эта национальная ненависть никуда не делась, ее просто притушили, припрятали. Когда я узнал все это, когда понял, что во мне 50% еврейской крови, у меня возник естественный интерес к еврейской культуре», — вспоминал Вексельберг, участвуя в восстановлении Дрогобычской синагоги.

И он прекрасно знает, что на следующий день после открытия местная «патриотическая» общественность побила там стёкла.

К 1939 г. в Дрогобыче жили семнадцать тысяч евреев. В сентябре того же года Дрогобыч был занят частями Красной армии. Многие евреи Дрогобыча, а также беженцы из немецкой зоны оккупации были депортированы в отдаленные районы Советского Союза как «представители эксплуататорских классов» и там выжили, а дрогобычская синагога была закрыта. Взамен старой системы власти организовали две еврейские школы с преподаванием на идиш, еврейские клубы и библиотеки.

1 июля 1941 г. Дрогобыч был оккупирован германской армией. Незначительному числу евреев удалось эвакуироваться. Сразу после вступления германских войск начались убийства евреев, организованные украинскими националистами при попустительстве германских военнослужащих. Более трехсот евреев были убиты. «Памятник убийцам на могиле их невинных жертв». Как потомки жертв Холокоста защищают соучастников расстрелов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В июле 1941 г. в Дрогобыче был создан юденрат во главе с Яковом Герстенфельдом. Еврейское население было заключено в гетто, окруженное колючей проволокой; в августе 1942 г. вокруг гетто была выставлена вооруженная охрана. На еврейское население была наложена большая контрибуция. По отчетам оккупационных властей, евреи сдали 14 529 золотых и серебряных предметов.

Зимой 1941-42 гг. большое количество людей в гетто умерло от эпидемий. В начале 1942 г. чтобы избежать уничтожения еврейского населения юденрат организовал ряд предприятий, которые выполняли заказы оккупационных властей. Он и решал, в каком порядке люди пойдут на смерть и в лагерь.

В конце марта 1942 г. была проведена акция, около двух тысяч евреев были отправлены в лагерь смерти Белжец на территории Польши. 8-17 августа 1942 г. была осуществлена вторая акция, не коснувшаяся только обладателей рабочих удостоверений, остальные (более трех тысяч человек) были депортированы туда же.

Немцы при помощи украинских полицейских ловили скрывавшихся евреев и уничтожали их. Так погибло более шестисот человек. 23-24 октября и в ноябре 1942 г. были осуществлены акции, во время которых тысячи евреев были отправлены в тот же Белжец. 15 февраля 1943 г. 450 евреев были вывезены из города и убиты.

21 мая — 10 июня 1943 г. гетто было ликвидировано, его узники, в том числе члены юденрата, были расстреляны за городом. В живых были оставлены только рабочие и ремесленники, в работе которых оккупационные власти были наиболее заинтересованы. В апреле 1944 г., в связи с наступлением советской армии, и они были отправлены в Белжец. Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев © AP,

После освобождения Дрогобыча в августе 1944 г. из укрытий в городе и из лесов вернулись около 400 евреев. Одна из жительниц города, учительница Мария Струтинская укрыла и спасла от гибели 13 евреев.

Управляющий сельскохозяйственными работами майор Эберхард Хельмрих и его жена Доната спасли, по разным оценкам, от семидесяти до двухсот еврейских женщин: Эберхард выписывал им фальшивые документы и отправлял их в Берлин, где Доната распределяла их на работы в семьи. Эберхард и Доната Хельмрих причислены к праведникам мира.

Сейчас в Дрогобыче евреев почти не осталось. И как же теперь местные власти чтят память убитых? У них есть более важные дела. Например, памятник Степану Бандере, с чьим именем на устах летом 1941 года убивали евреев Дрогобыча.

Золочев

К началу 1940-х гг. евреи составляли больше половины населения Золочева. Когда Германия напала на Польшу, сотни евреев ринулись на восток, спасаясь от нацистов, и еврейское население города возросло до 14 тыс. человек. Однако на Польше немцы останавливаться не планировали. Уже 1 июля 1941 года они вошли в Золочев, а 3 июля местный Украинский национальный комитет запросил у немцев разрешение на антиеврейскую акцию. И получил его. После грабежей, погромов и избиений погибло 3500 евреев.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в 2019 году констатировал:

«Интервью "Радіо Свобода" с дочкой нацистского коллаборанта, бургомистра Золочева Алискевича — яркий пример лжи, обмана и дезинформации. В этом интервью есть всё, кроме того, чем действительно занимался папа героини во время Холокоста. Бои за историю. Украинские националисты и Холокост © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

В сентябре 1944 года советские органы безопасности начали расследование преступлений нацистов в Золочеве. Тогда было выявлено, что Мыкола Алискевич — один из организаторов погрома и массового убийства более трех тысяч евреев Золочева 3-5 июля 1941 года».

По словам Долинского, Алискевич принял активное участие в формировании того самого Украинского национального комитетпа, который обратился к немцам за разрешением провести погром. Согнав целыми семьями тысячи евреев к стенам местной достопримечательности — замка, возведенного отцом знаменитого короля Яна Собеского — украинские националисты перешли к грабежам, пыткам, заставили жертв самим выкопать себе погребальную яму, а затем уничтожили.

Потом евреев сотнями отправляли из Золочева в трудовые лагеря. В августе и ноябре 1941 г. 5200 евреев отправили в лагерь смерти Белжец. 1 декабря оставшиеся евреи были загнаны в гетто вместе с евреями из соседних городков. 2 апреля 1943 г. гетто было ликвидировано и его обитатели расстреляны. Небольшому числу евреев удалось бежать в лес, и они организовали две партизанские группы. Одну выдал украинский крестьянин, и группа после ожесточенного сопротивления была уничтожена.

23 августа 1943 г. были ликвидированы трудовые лагеря вместе с их обитателями. Еврейская община города перестала существовать.

Среди многочисленных погромщиков и равнодушных нашлись святые люди. Верующие католики из семьи Левицких дружили с соседями-евреями, говорили на идиш, как и многие неевреи города. Ныне 86-летняя Ярослава Левицкая живёт в Хайфе. И там в 2013 году она рассказала журналисту Елене Райгородецкой, как их семья спасала своих соседей в годы нацистской оккупации. Дробицкий яр. Трагедия еврейского гетто Харькова © commons.wikimedia.org,

Когда в июле 1941 г. немцы ограничили передвижение евреев, стали конфисковывать их квартиры, когда евреи уже начали голодать, Александр Левицкий немедленно обратился к ним с предложением о помощи и уже тогда стал снабжать их продуктами и медикаментами. Семилетней Ярославе упаковывали еду в школьный ранец, сверху закладывали тетрадями и учебниками, и так она проносила еду евреям. Девочка пролезала с ранцем под проволоку на территорию гетто, где ее уже ждали. Сестра и соседка ждали ее возвращения снаружи.

Они видели из окон, как проходит очередная акция, как увозили их соседей-евреев, одного за другим. Те махали им на прощание, а они махали им в ответ, рыдая.

После ликвидации гетто среди горстки выживших были два мальчика-еврея, которых Левицкие спрятали в погребе. А еще в 2 км от их дома, в большой канализационной трубе разрушенного здания бывшей конфетной фабрики, прятались 25 евреев, которым Левицкие носили продукты.

Все они спаслись. 21 сентября 1989 г. Яд ва-Шем признал Праведниками народов мира три поколения семьи Левицких — Александра, Катаржину и Ярославу. В 1995 г. Ярослава Левицкая, узнав, что Праведникам предоставляется израильское гражданство, переехала в Израиль и поселилась в Хайфе.

В Золочеве выжили только 1% евреев — 90 человек. Практически каждый третий из них остался жив благодаря усилиям Левицких.

В самом Золочеве о Левицких стараются публично не вспоминать. Рада ввела День памяти украинцев-борцов с холокостом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Когда немцы вступили в Золочев, тюрьму открыли. Провели эксгумационные работы. Для этих работ приобщили местных евреев. И потом эти события вошли в историю как дни Петлюры и как еврейский погром. Потому что евреев немцы уничтожили». Так директор местного музея привычно рассказывает полуправду, описывая события 2-4 июля 1941 года, когда в Золочеве активисты и милиция ОУН, местное население при поддержке дивизии СС «Викинг» зверски убили более 3 тысяч евреев.

Что же касается судьбы коллаборанта Алискевича, то с семьей и нажитым имуществом они бежали от возмездия в Германию. «Как говорит дочь, их вещи везли на грузовике и еще одной машине. На поезде у них была отдельная платформа, но все это, скорее всего, награбленное у евреев имущество, они впоследствии потеряли. В Германии Алискевич был ранен и вскоре подох» — эмоционально резюмирует Эдуард Долинский.

А 29 июля 2019 г. под звуки государственного гимна Украины в Золочевском районе прошло торжественное поминовение и перезахоронение останков военнослужащих дивизии СС «Галичина».

В поминовении участвовала рота почетного караула Вооруженных Сил Украины, члены организации Резерв дивизии «Галичина» в нацистской форме, священники, представители местной власти и общественных организаций.

«Выступавший поп назвал коллаборантов героями и святыми, заслуживающими канонизации. В честь дивизии прозвучал военный салют», — пишет Э. Долинский.

***

Выражение «Историю пишут победители» превратилось не просто в общее место, но в агрессивную пошлость. И хотя в основном оно верно, но используется это высказывание или для того, чтобы оправдать своё агрессивное желание не знать истории, или чтобы ее придумать заново.

Так вот, историю пишут выжившие. Те, кому есть, что вспомнить и рассказать потомкам, и кому просто не стыдно говорить о прошлом своей семьи. Может быть горько, больно, но только не позорно. Ведь мало кому хочется вспоминать о том, что его прадед был неграмотен или (и) нищ до конца своих дней. И куда ни глянь в ветвистое родословное древо, ничего другого там не находится. А так хочется гордиться, как говаривал более двух веков назад Эдмунд Бёрк, «портретной галереей предков»!

Одни знают или ищут родословные, другие увлекаются этнографией с музеями быта и песенными фестивалями, а у евреев из Галиции ничего подобного нет. И самих евреев там почти не осталось. Лишь немногие их потомки сохранились в России, США и Израиле. А что же в родовых гнёздах, где еще девяносто лет назад проходила насыщенная жизнь, описанная в песне на польском языке про Калуш (ныне — Ивано-Франковская обл.). Там сейчас только четыре еврейских семьи, памятник жертвам холокоста среди мацейв (надгробий) старого кладбища и монумент Роману Шухевичу…

А в завершение замечу вскользь, что иногда посольства Израиля, Польши и России выражают «глубокую озабоченность», а центральные киевские власти поддерживают прославление тех, кто своими руками совершал холокост. Похоже, что Порошенко и Зеленский и их назначенцы считают, что опыт «окончательного решения еврейского вопроса», как и вопроса польского, может быть полезен в работе с местными русскими. Ведь почти никто за это не был наказан. Если это не так, то нужны действия иного рода, но их нет.