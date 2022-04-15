На 51-й день проведения специальной военной операции (СВО) России в Украине сбылась голубая мечта коллективного Запада: Киев приписал себе взрыв на крейсере «Москва», в результате чего он затонул при буксировке на ремонт, и, похоже, нарвался-таки на ответные российские ракетные удары

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Параллельно, по пока не подтвержденным в Минобороны России данным, российские ракеты уничтожили Ивано-Франковский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Надворная. Если это так, то Украина лишилась последнего крупного работающего НПЗ, а значит, жди серьезные перебои с топливом и ГСМ. И, конечно же, привет олигарху Игорю Коломойскому, который во всем поддерживает неонацистов президента Украины Владимира Зеленского и которому этот завод принадлежал.

Случилось это после того, как в результате нескольких провокационных обстрелов российской территории ВСУ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 13 апреля 2022 года предупредил Украину: не прекратите — будем наносить удары по центрам принятия решений. В том числе в Киеве.

Происшествие с крейсером «Москва», ВСУ обстреляли Брянщину и Белгородщину. Итоги 14 апреля на Украине © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Первым, как всегда, вскинулся советник главы Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович: «Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашему органу управления у нас найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные. И то, что мы их пока не хотим использовать, так любая война имеет степени эскалации».

Потом в своем Telegram-канале подчиненного солидно поддержал и глава ОПУ Андрей Ермак: «Своими провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям, и ни один русский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем».

Ну а вишенку на этот пропагандистско-воинственный торт в ночном видосике возложил сам Зеленский, который прямо предупредил Россию: «Либо российское руководство будет реально искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену».

Но циничнее и провокативнее всех выступил Центр противодействия при Совете нацбезопасности и обороны (СНБОУ), который, как всегда, перевел стрелки и заявил, что это Россия сама себя обстреляла, чтобы множить антиукраинские настроения в России, сплотить российское население в ненависти к украинцам и таким образом «оправдать агрессию».

И ответка последовала. И еще последует. Хотя бы потому, что нужно как-то понимать со дна позора флагман Черноморского флота России, славный крейсер с таким символическим названием. Все тот же Конашенков отчитался на вечернем брифинге: «Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов». Всего же с начала проведения СВО уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.

Но, как говорится, ничего знакового, а крейсер-то — тю-тю. А он, между прочим, был вооружен ракетами П-1000 «Вулкан», которые считаются «убийцами авианосцев». А у кого больше всех авианосцев и кто страстно, до судорог в скулах хотел бы, чтобы они прошлись по России? Вот то-то же…

Так в чем победа коллективного Запада? А в том, что он, во-первых, успешно делает все, чтобы еще больше и еще ожесточеннее стравливать в братоубийственном конфликте Украину и Россию, которым, в принципе, обеим в этом деле уступать нельзя. Им обеим предписано победить. России — потому что для нее поражение будет означать провал и в геополитике, и во внутренней политике с самыми непредсказуемыми последствиями в экономике и социальной сфере.

Ну а Украине, потому что ей предписано сражаться до конца и запрещено даже думать о поражении или — тем более! — мире с Россией. Кем? А западными кураторами и спонсорами, которые, например, в США, и не скрывают, что в Украине им нужна война с Россией до полного истощения последней. Сергей Михеев: Украину ее западные спонсоры и кураторы режут, как свинью на закланье языческим богам © РИА Новости, Александр Натрускин

И сейчас, так уж получается, Украина спровоцировала Россию на жесткую ответку. А уровень ожесточения и взаимной ненависти в обеих странах неуклонно пополз вверх.

Во-вторых, бомбардировки Киева абсолютно оправдают Запад и в эскалации конфликта, и в напичкивании Украины всевозможным оружием. Теперь еще и для защиты Киева. А это вооружение Украины уже пробивает дно любого абсурда. Позавчера, 13 апреля, Совет ЕС согласовал выделение дополнительно 500 млн евро на военную помощь Украине, и таким образом общий размер такой помощи составит 1,5 млрд евро (дважды —28 февраля и 23 марта — ЕС объявлял о выделении на военную помощь Украине по 500 млн евро). «Это позволит ЕС и далее поддерживать возможности и устойчивость украинских вооруженных сил для защиты своей территориальной целостности, а также гражданского населения», — сказано в обосновании этого шага ЕС.

На 800 млн долларов дополнительно поставит Украине оружия Пентагон. В его поставки впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства: передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним, 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов «Switchblade», 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем.

Как передает РИА «Новости», США также отдают Украине 10 мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, 2 трехмерных радара малой и средней дальности для использования в ПВО для прямого наведения AN/TPQ-64, 100 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости («Хамви»), беспилотные аппараты береговой охраны, а также средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, медицинское оборудование, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства, противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore («Клеймор»).

Поврежденный крейсер «Москва» затонул при буксировке © РИА Новости, Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

А «отполировали» всю информацию две духовно и идеологически близкие спецслужбы — СБУ и разведка Британии. Первая через свой пресс-центр сообщила, что вчера Россия сама атаковала Климово в Брянской области, чтобы, значит, обеспечить антиукраинский всплеск эмоций.

Британцы же на своем сайте рассказали, что после вторжения в Украину Россия потеряла два своих ключевых военно-морских объекта — крейсер «Москва», а еще раньше, 24 марта, десантный корабль «Саратов». Следовательно, уверены британцы, Россия, вполне вероятно, «пересмотрит свою позицию в Черном море».

А спецслужбы России молчат.