В рейтинге украинских олигархов второе место после Рината Ахметова занимает Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы, сталелитейный магнат, который пытается казаться прогрессивным и просвещенным европейским бизнесменом. Один из представителей днепропетровского клана олигархов, как и Игорь Коломойский

По оценкам Forbes, у него сейчас $1,9 млрд, а это 1569-е место в глобальном рейтинге. Год назад у него было $2,5 млрд и он занимал 1249 место, то есть он «похудел» на 600 миллионов.

Пинчук рассказал, почему Украина так легко создаёт информационные провокации © REUTERS, Alkis Konstantinidis Виктора Пинчука завязались отношения с дочкой Леонида Кучмы Еленой Франчук в 1997 году, ради которой он развелся с первой женой. На следующий год он становится депутатом Верховной Рады и советником президента. Во время «оранжевой революции» поддерживал Виктора Януковича, хотя, по его признанию, сердцем тяготел к протестующим на Майдане. Именно Пинчуку удалось завести западные фонды на Украину, наладив их связь с руководством страны.

В 2006 году основал Фонд Пинчука, который занимался, в том числе меценатством, создавая олигарху благопристойный имидж и помогая снизить налогообложение. Тогда же он открыл в Киеве галерею современного искусства — PinchukArtCentre. Вскоре у него наладились отношения и с американской элитой. Виктор Пинчук был приглашён на 60-летие Билла Клинтона и 80-летие Джорджа Буша-старшего. Лично от Джорджа Сороса Пинчук удостоился характеристики «просвещённого капиталиста». Пинчук же называл Сороса своим учителем. Одной из своих любимых книг Пинчук называет опус своего тестя Кучмы «Украина — не Россия».

В 2007 году он основал компанию EastOne, инвестиционный портфель активов которой включает более 20 различных проектов, включая медиаактивы, а это телегруппа StarLightMedia, объединяющая телеканалы "Новый", ICTV, "CTБ", а также спутниковый телеканал QTV и музыкально-развлекательные каналы М1 и М2; газета "Факты и комментарии"; издательство "Экономика". По количеству подконтрольных телеканалов Пинчук стоит на первом месте среди украинских олигархов. Его телеканалы формируют значительную часть информационной повестки, продвигая годами курс в НАТО и ЕС.

Пинчук рассказал, почему Докучаевск не повторил судьбы Гостомеля и Бучи © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Это третья по величине газдобывающая компания на Украине.

Его «Интерпайп» поставляет колеса «Укрзализныце» по завышенным ценам, а также осуществляет крупные поставки в Турцию и Индию.

Для амбициозного Пинчука чрезвычайно важно признание сильных мира сего, поэтому он щедро делал взносы в Фонд Клинтонов и оплачивал банкеты в швейцарском Давосе.

Понимая, как западные капиталисты используют филантропию в своих целях, формально собирая деньги нуждающимся детям, Пинчук не скупился на взносы на «нуждающихся» и «сирот».

«Виктором движет редкое качество — стремление всех объединить, он не жалеет усилий, чтобы собрать вместе тех, кто в силах помочь нуждающимся», — хвалила его в одном из своих заявлений чета Клинтонов.

С такими покровителями Пинчук не пытается скрывать свое богатство — покупку скульптуры Джеффа Кунса за 23 миллиона долларов или усадьбу в Лондоне за 160 миллионов долларов, поскольку «нуждающимся» из Фонда Клинтонов тоже перепала крупная сумма.

Андрей Пинчук: Жаль, что в ситуации с Гостомелем и Бучей возобладал рациональный расчет © РИА Новости, Владимир Трефилов Брюс Маркс, работавший с другими украинскими олигархами, в интервью New York Times с говорящим заголовком «Купить уважение за деньги?». Чтобы быть принятым в высшем западном обществе, Пинчук платил миллионы западным звездам, актерам, пиарщикам и художникам, покупая их расположение.

Сейчас Пинчук отсиживается в Лондоне. Известно, что 23 февраля в 18:00 Зеленский собрал олигархов у себя в Офисе и обратился к ним с просьбой не покидать страну, но прислушались к нему не все. Виктор Пинчук прилетел на встречу с Зеленским 23 февраля, и в тот же вечер его самолет вернулся в Лондон.

«Интерпайп» Виктора Пинчука, переживающего войну за пределами Украины, уже готовится резать на металлолом поврежденные танки и другую бронированную технику на полях Украины. «Это нужный нам продукт», — заявил на днях Валентин Макаренко, глава правления компании «Интерпайп Втормет», которая последние годы испытывает дефицит металлолома.

Сейчас Пинчук из Лондона называет российскую операцию «геноцидом» украинского народа и требует от Запада больше поставок вооружений. «Мы благодарим вас за еду, деньги, сострадание и нарисованные сине-желтые флаги. Но если вы хотите спасти нас, Украине нужны самолеты, зенитные и противотанковые ракеты, вооруженные беспилотники и другое военное оружие. Поэтому я умоляю наших друзей на Западе: дайте нам оружие. Перестаньте покупать уголь и нефть у России», — говорит олигарх, который сам в окопы с этим вооружением явно не собирается.

Виктор Пинчук, сделавший свой бизнес на близости ко второму президенту Украины Леониде Кучме, так навсегда и остался околопрезидентским предпринимателем, который делает деньги не трудом и умением, а точным расчетом — с кем и как надо дружить в мире капитала.