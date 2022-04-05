Войска Донецкой народной республики (ДНР) вышли к Нью-Йорку - поселку городского типа в Бахмутском районе. Громкое название села напомнило, что бои идут не только в Мариуполе. Народная милиция ломает оборону украинской армии и на других направлениях

Окрестности сел Степное и Новотроицкое изрыты траншеями — укреплениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отсюда 5-я бригада народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) выбила части ВСУ и добровольческий батальон «Донбасс». Окопы почти нетронуты — везде разбросаны вещи, много мусора.

«Нацбат, ВСУ — какая разница, бывает нацбат бежит, а вэсэушники сопротивляются, бывает — наоборот», — боец народной милиции с позывным «Кара» хмуро комментирует результат сражения. Ему рассуждения о том, кто более «упорот» — так называемые националистические батальоны или армия, — не нравятся. Дело решает подготовка, вооружение и настрой — а с этим у разных частей по-разному, вне зависимости от того, кто какие шевроны носит.

Тем более, что после первых успехов — когда противника удалось сбить с высот и выгнать из окопов — были и потери — ближе к селу стоит сожженная и брошенная бронетехника. «Танк оставленный — украинский, а там — наша, то есть российская бэха», — комбат с позывным «Старина» сдержанно комментирует мрачный пейзаж: посеченные осколками стволы деревьев и сожженную боевую машину пехоты на окраине Степного. «Не все сразу поняли, что это война», — добавляет он. Колонна напоролась на диверсионно-разведывательную или маневренную группу украинских войск. «Угрожают и берут в заложники». Интервью под обстрелами. Мариуполь © Украина.ру

На поле в селе Степном — воронка от авиабомбы, сброшенной, как говорит «Старина», самолетом Вооруженных сил Украины (ВСУ). До какого-то времени украинская авиация совершала вылеты. Сейчас работает только артиллерия — ополченцы говорят, что орудия и минометы бьют наугад, просто по селу. «Ведут беспорядочный огонь просто по мирным жителям (…). Сами понимают, что не сегодня-завтра поселок Сладкое (расположенный рядом. — Ред.) будет взят под наш контроль», — рассказывают военные о мотивах украинских войск.

«Мирных жителей здесь осталось порядка ста человек, вместе с беженцами здесь было пять тысяч (…) Поселок очень хорошо пристрелян, бьют очень плотно — минометы, артиллерия, бывает, танчик выезжает со стороны Сладкого, Новомихайловка», — комментирует боец «Кара» гулкие разрывы.

Как часто бывает, военные исполняют и гуманитарную миссию в только что освобожденных районах — кормят и лечат людей, которые оказались практически на линии боев. «По мере возможности привозим воду, хлеб, продукты, магазины разбиты, связи между поселками нет, перемещение — понимаете, прифронтовая полоса — запрещено», — рассказывает «Кара».

Донецкие военные уверены, что скоро опять пойдут вперед, но относятся к наступлению как к тяжелой и опасной работе. «Вооружение у них (украинских военных. — Ред.) на пять с плюсом, подготовка — тоже на пять с плюсом. Их готовили страны НАТО, фактически, мы воюем с НАТО уже. Позиции они занимали отличные, на терриконах, на господствующих высотах, — перечисляет комбат преимущества украинских войск и объясняет то, как донецкие военные добились успеха при превосходстве противника. — Как мы их выбили? Психологически сломали».

«Джавелины, турецкие гранатометы (…). Также на позициях находим, флаги польские, канадские», — перечисляет «Кара» свидетельства того, что украинскую армию готовили и поддерживали на Западе и в Североатлантическом альянсе. «Противник он всегда противник, какой бы он ни был, его надо уважать. А если он враг, которого надо уничтожать, его надо уничтожать», — заканчивает боец парадоксом свои мысли об украинской армии.

Упорство врага «Кара» объясняет не только хорошей пропагандистской накачкой, но и употреблением стимулирующих веществ. «Очень много на позициях найдено шприцов и других наркотических средств типа амфетамина, который они употребляют. Двое-трое суток они как заведенные — как кролик-энерджайзер. При употреблении наркотиков мозг затуманивается — все на своей волне, большая жестокость, агрессия и работоспособность. Обычный человек может сутки-полтора-двое без сна и в напряжении выдержать, потом ему надо часов двенадцать-шестнадцать поспать. А тут не спят ребята», — говорит боец.

«Старина» ведет по окопам — показывает, что ВСУ укреплялись основательно, оборудовали огневые точки по всем правилам фортификации. «На украинских позициях находилось детское нижнее белье, не думаю, что кто-то ехал с увольнения и вез ребенка вещи. Что они творили — непонятно», — вспоминает он про неожиданные находки в брошенных противником траншеях. Хотя в частях украинских сил хватало и женщин — донецкие военные находили на позициях косметички. По его словам, «захисники України» насиловали и местных девушек. А пытаясь сбежать, бойцы ВСУ надевали шубы и даже женские парики — это не единичные случаи.

В селах тем, связанных с украинскими военными, люди стараются избегать — вдруг те вернутся. Осторожно говорят, что ждут возвращения полноценной жизни: «Не все же гуманитарку нам есть. Мы же сами зарабатывать можем».