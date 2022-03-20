Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил действие ряда политических сил в стране. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о едином вещании на всех украинских каналах

О решении СНБО Зеленский сообщил в ночном обращении к украинцам в первые часы 20 марта. У Порошенко заговорили о диктатуре, война с лекарствами, Зеленского пугают ЧВК, Баканов объявился. Хроника событий на Украине на 17:00 20 марта © Facebook, Ирина Венедиктова

«Деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию не будет успешной, но получит жёсткий ответ. Поэтому СНБО решил <…> приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо"», — отметил он.

Он подчеркнул, что министерству юстиции поручили неотложно принять в установленном порядке меры по запрещению деятельности в установленном порядке этих политических партий.

Некоторые из названных Зеленским партий либо на грани распада, как ОПЗЖ, либо занимаются сейчас не политикой, а исключительно гуманитарной помощью, как «Партия Шария». Ряд других запрещённых политсил и вовсе практически не имеет никакого влияния на происходящее в стране.

Примечательно, что одна из запрещённых партий — ОПЗЖ — парламентская.

Сама ОПЗЖ уже заявила, что оспорит решение властей. Корбан превращает Днепр в Чад, проблемы с оружием из Чехии, награда за Царёва, запретные леса. Хроника событий на Украине на 15:00 20 марта © Телеграм-канал "Родной Боцман"

«Решение <…> не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти — незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом», — заявила партия.

Там также призвали всех своих депутатов, членов и активистов продолжать работу.

«Мы будем оспаривать любые незаконные решения. Всей нашей партийной командой мы продолжаем работать над эффективной обновленной партийно-политической структурой, главной целью которой станет объединение всех граждан Украины на основе мира, уважения прав каждого вне зависимости от национальности, убеждений и социального статуса!» — указывалось в заявлении политсилы.

Раскритиковал решение СНБО и Анатолий Шарий.

Он отметил, что связи «Партии Шария» с Россией искали два года все силовики Украины — СБУ, МВД, ГУР, ГФС, НАПК. Однако они не преуспели в этом.

«Возбужденное в отношение меня дело по "Госизмене" не передают в суд — стесняются. Понимают, что даже украинский суд его закроет, потому что нет события преступления. Все мои восемь уголовных производств не расследуются — нет ни одного факта противоправных действий», — отметил Шарий.

По его словам, в итоге власть прибегла к последнему методу. Офис президента не верит в голод, сближение Киева и Москвы, гуманитарные коридоры, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 20 марта © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Что же делать? Давайте попробуем воспользоваться войной и закроем все же. Но ведь это все равно неконституционно! Давайте тогда "прикроем", а не закроем. Маниакальная одержимость моей партией у Зеленского — это просто желание закрыть рот разрушителю его PR. Все проще некуда. Они снимают кино. Я критикую. Критики быть не должно», — подытожил Шарий.

Позже стало известно, каким же путём будут закрывать неугодные власти оппозиционные политсилы.

«Министерству юстиции Украины было дано поручение обратиться с соответствующим иском в суд для запрета деятельности указанных в решении СНБО политических партий. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства рассмотрение данного дела подсудно Окружному административному суду города Киева», — сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря в своём Telegram-канале.

Однако политические партии — не единственная цель режима Зеленского.

Последнее предупреждение Порошенко

В ночном обращении Зеленский также вспомнил о других своих противниках. Нападения на украинок в Европе, гибель наёмников, переговоры с Турцией, Patriot у границ. Хроника событий на Украине на 11:00 20 марта © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

«Я хочу напомнить всем политическим деятелям из разных лагерей: военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить собственные амбиции, амбиции собственных политических силы выше интересов государственных, нашего народа; кто прячется где-то по тылам, но делает вид, что только он беспокоится об обороне», — заявил Зеленский.

В этой фразе можно рассмотреть намёк на Петра Порошенко, однопартийцы которого в последние дни начали критиковать Офис президента за готовность гарантировать нейтральный статус страны.

По Порошенко Зеленский нанёс накануне очередной удар: он подписал указ, согласно которому в условиях военного времени обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном марафоне «Единые новости #UАразом».

Депутат фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий раскритиковал такой указ президента. Он назвал это решение незаконным.

«В эфире имеют право вещать только "Интер", Плюсы, "Украина" и ICTV, которые делают совместный марафон. Враги во власть толкают президента не на борьбу с "Россией 24", которую включили в Мелитополе, а на борьбу с украинскими патриотическими каналами, которые, в отличие от "Интера", не поддерживали ОПЗЖ и не прославляли агрессора. Это незаконно и несправедливо», — заявил Княжицкий. Зеленский установил диктатуру, подготовка к химпровокации в Сумах, репрессии, зверства в Мариуполе. Хроника событий на Украине на утро 20 марта © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Таким образом, люди Порошенко продолжили критиковать Зеленского, теперь уже за указ по СМИ. При этом сам Порошенко заявил в ночь на 20 марта, что он расстроен дискуссиями в соцсетях и снова призвал всех политиков сохранять единство.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью.

«Речь идёт только о необходимости подключения к единому общенациональному телемарафону — полностью или частично. Но у каналов есть определённая творческая свобода. Другое дело, что во время полноценной войны должна быть более-менее единая информационная политика в телепространстве», — заявил Подоляк.

В то же время, как сообщают украинские СМИ, указ по поводу телеканалов был связан именно с непубличным конфликтом между Зеленским и Порошенко.

«Вчерашнему решению СНБО предшествовал тот факт, что Порошенко дал указание всем своим каналам, в первую очередь "Прямому" и "Пятому каналу", включить "зраду" по теме отказа от НАТО и переговоров с Россией. Чего пытался добиться Порошенко? Он рассчитывал, что этот кач подтолкнёт Зеленского к тому, что людей Порошенко введут в советники к переговорной группы, а в идеале и в саму переговорную группу. В частности, речь шла о Константине Елисееве (экс-замглавы Офиса Порошенко. — Ред.). Их динамили в культурной форме. Были встречи на среднем уровне, но на высшем уровне с ними не встретились. Из-за того, что их динамили, они решили поднять градус. И начали раздувать "зраду". После чего и появилось решение СНБО, которым все информационные телеканалы, включая "Пятый" и "Прямой", обязали транслировать единый телемарафон. И это последнее предупреждение Порошенко, чтоб он перестал раскачивать ситуацию и заявлять о зраде на переговорах», — сообщил изданию «Страна» источник в партии «Европейская солидарность». Прощание с Мариуполем, первое боевое применение «Кинжала». Итоги 19 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В общем, Зеленский продолжает использовать военное положение себе во благо.

Тем временем обстановка на Украине остаётся очень напряжённой.