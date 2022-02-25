Второй день спецоперации РФ в Донбассе продемонстрировал очевидные успехи российских вооруженных сил. Попытки же Украины выйти на прямые переговоры с РФ фактически прервались в зародыше по вине самой украинской стороны

Российские войска продолжают свое движение по украинской территории. За прошедшие сутки силами Вооруженных сил РФ были блокированы несколько крупных городов, а в окрестностях Киева высадился десант ВДВ. Украинская столица оказалась в окружении с западного направления.

Боевые действия

Согласно данным Минобороны, накануне, 24 февраля, с использованием 200 вертолетов было произведено десантирование на аэродроме Гостомель Киевской области. Десантники вместе с основной группировкой ВДВ замкнули в этом месте окружение Киева с запада. Люди украинского подземелья. Как одно истекает из другого © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

«Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Во время боя за аэродром были убиты несколько сотен украинских националистов из состава Сил специальных операций Украины.

Общие потери Украины в технике за этот день — выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры, среди них 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбиты 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников, уничтожены 67 танков и других боевых бронемашин, 16 реактивных систем залпового огня.

Кроме высадки десанта под Киевом, российской армией были блокированы города Сумы, Конотоп (Сумская область), а также Чернигов.

Продолжается наступление Народной милиции ДНР и ЛНР в Донецкой и Луганской областях. Силы ЛНР продвинулись на глубину до 21 км и овладели Трёхизбенкой, соединения и части ДНР — до 25 км и вышли к Волновахе. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, полное освобождение и выход ополчения к административным границам областей может произойти за считанные дни.

Несмотря на отступление, Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Донбассу. Так в Горловке (ДНР) в результате обстрела школы были убиты две учительницы. Также известно о гибели двух человек в результате обстрела Украиной поселка Путиловец на севере Донецка.

Переговоры под «Градом»

Украинский президент Владимир Зеленский, который вопреки слухам продолжает оставаться в Киеве, в очередной раз призвал Москву сесть за стол переговоров. В Кремле оперативно рассмотрели просьбу и предложили украинской стороне провести переговоры делегаций двух стран в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность обеспечить для этого все условия, в том числе безопасность участников.

Главное требование России остается прежним — принятие Украиной внеблокового статуса. Зеленский предварительно согласился обсуждать эту тему, однако далее начались странности. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный Киев вдруг выступил против проведения переговоров в белорусской столице, предложив как вариант Варшаву. После этого власти Украины фактически самоустранились от контактов с Москвой.

Как добавил Песков, заявления Зеленского о переговорах проходят на фоне размещения Украиной реактивных систем залпового огня в жилых кварталах. Эти данные подтверждает и Минобороны РФ: комплексы «Град» установлены, в том числе, и в центре Киева. По сути, как потом отметил Владимир Путин, украинские войска используют мирных жителей как живой щит. Андрей Суздальцев: на переговорах с Россией Украину будут представлять полевые командиры ВСУ © Владимир Трефилов

О том, что с нынешними украинскими властями вряд ли возможны какие-либо переговоры подтверждают сегодняшние заявления главы МИД Сергея Лаврова.

«Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — сказал министр.

Кроме Лаврова, несколько заявлений сделали официальный представитель МИД Мария Захарова, которая заявила, что «марионеточный режим» Украины должен быть привлечен к ответственности, а также постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, который предрек Зеленскому трибунал.

Путин о спецоперации

Президент России Владимир Путин в этот день провел заседание Совета безопасности страны, посвященное первым итогам спецоперации в Донбассе.

«Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняют воинский долг успешно. Успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества», — сказал он.

По словам российского лидера, большую роль в структуре украинской армии играют сейчас националисты, они подстрекают регулярную армию и выполняют роль заградотрядов. Все это происходит по указке американских военных советников. Путин призвал военнослужащих не идти на поводу у радикалов и взять власть в стране в свои руки.

«Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — завил глава государства.

Обстановка на Украине

Ситуация в большинстве городов Украины продолжает осложняться. Сирены воздушной тревоги становятся уже привычным явлением для таких городов как Киев и Харьков. Здесь главными бомбоубежищами являются станции метрополитена. За сегодняшний день сирены также включали в Виннице, Ровно и других городах. Из бункеров ведут вещание украинские телеканалы, в частности канал «Рада».

Одна из самых резонансных новостей в украинском сегменте интернета — раздача оружия населению, которую за день до этого анонсировал Зеленский. По правилам, вооружать должны членов так называемой территориальной обороны, куда зовут записываться всех мужчин, мало-мальски умеющих держать в руках оружие.

На кадрах одной такой раздачи в Оболенском районе Киева видно, как ящики с огнестрельным оружием привозят на автомобилях и распределяют на месте. Примечательно, что вокруг находится множество мужчин разного возраста, большая часть из них без военной формы. Голос за кадром утверждает, что оружие выдается всем желающим без проверки соответствующих документов.

Параллельно с этим в обществе нагнетается истерия с поиском неких «вражеских диверсантов». Их то и дело «замечают» в разных городах страны, в том числе в столице. Множат панику и безответственные сообщения властей, которые вместо обеспечения безопасности гражданского населения призывают жителей буквально останавливать технику «агрессора» своими телами, вставая у нее на пути и забрасывая коктейлями Молотова.