В четверг, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Главный итог к этому часу - российская армия разблокировала Северо-Крымский канал и вышла к Херсону. Наступление в Донбассе продолжают народные республики Донецка и Луганска

Сергей Смирнов: Последствия операции на Украине нам придется разгребать десятилетия © Facebook, Сергей Смирновъ

Военная операция

Утро для жителей Киева началось со звуков взрывов. Практически одновременно с этим взрывы раздались в нескольких украинских городах. Как пояснили позднее в Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли удары по военным объектам Украины: были выведены из строя аэродромы, уничтожены склады с оружием. Особо подчеркивалось, что речь шла именно о объектах украинской армии. В ведомстве отметили, что никакой угрозы гражданскому населению нет.

Вскоре в Народной милиции ДНР и ЛНР объявили о начале наступления на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей протяженности линии соприкосновения. Власти народных республик объявили о начале освобождения оккупированных киевским режимом территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным Министерства обороны России на 20:00, ополченцы при огневой поддержки армии РФ прорвали хорошо оборудованную оборону противника и продвинулись на глубину 6-8 км вглубь украинских позиций.

Согласно официальным данным Минобороны на то же время, в результате российских ударов выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника "Байрактар ТБ-2».

Параллельно с этим в сети стали распространяться слухи о появлении российских войск в Херсонской области, зашедших туда через границу с Крымом. К вечеру в Минобороны подтвердили, что подразделения российской армии вышли к Херсону. Благодаря этому был деблокирован Северо-Крымский канал, работа которого была остановлена Украиной в рамках так называемой водной блокады полуострова после его возвращения в состав РФ. По информации крымских властей, в ближайшее время поставка днепровской воды в регион возобновится после проведения всех тестов и оценки инфраструктуры канала.

Реакция на Украине

В течение дня из украинских городов приходили новости о царящей среди населения растерянности. Как сообщали изданию Украина.ру жители Киева, в украинской столице наблюдались перебои с работой магазинов, аптек, бензозаправок. Также возникли проблемы с получением наличных в банкоматах.

Добавили паники и действия местных властей. В ряде крупных городов Украины (Киев, Днепр, Одесса и т.д.) был введен комендантский час на ближайшие 30 суток. Жителям будет запрещено выходить из домов с 22 до утра. Общественный транспорт работать не будет. Интеграция накануне капитуляции. Зачем в ЕС вдруг вспомнили про Украину © AFP, JOHN THYS

Кроме этого в нескольких городах, например в Киеве или Харькове, заработали бомбоубежища, звучали сирены. Множество людей скопилось в метро, где было остановлено движение на ряде станций.

Что касается реакции украинской власти, то главные заявления ожидались от президента Владимира Зеленского. Перед украинцами он за день выступил дважды в формате брифинга. Если с утра он констатировал, что против Украины якобы начата агрессия и противник понесет большой ущерб, то в своем вечернем обращении он уже призывал к миру и переговорам.

Как не раз заявляли в Кремле, переговоры с Украиной могут вестись только при условии принятия ею внеблокового статуса. Однако Зеленский продемонстрировал, что не собирается идти на эти условия. В ходе брифинга он призвал НАТО ввести над Украиной бесполетную зону, что означало бы, что Альянс должен был бы сбивать российские самолеты в украинском небе.

Кроме этого Зеленский призвал всех украинцев встать под ружье и влиться в ряды территориальной обороны. С этой целью, отметил он, власти готовы раздавать оружие и даже снять санкции Совбеза с тех, кто присоединиться к украинским вооруженным формированиям.

«Украина атакована с севера, юга, востока, с неба. Враг несет серьезные потери, понесет еще больше. Они пришли на нашу землю», — сказал украинский президент.

Помимо всего прочего, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и начала преобразовывать областные администрации в военные.

Запад бьет санкциями

Крупнейшие державы западного мира ожидаемо осудили действия российских властей на Украине. С самого утра высокопоставленные евробюрократы стали грозить Москве невиданными санкциями.

Наиболее конкретно в данном вопросе выступила Великобритания. В Лондоне сообщили, что фактически блокируют полеты «Аэрофлота» в эту страну, британский авиарегулятор сообщил, что приостановил действие его разрешения на полеты в Британию и из нее.

Кроме "Аэрофлота" под санкции попали: «Ростех», ВТБ, «Уралвагонзавод», Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Евгений Сатановский: Украина как государство совершило суицид © РИА Новости, Григорий Сысоев Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер «Сибура» Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и Елена Георгиева, глава Новикомбанка.

Большой резонанс имел призыв президента Чехии Милоша Земана, который призвал отключить РФ от системы платежей SWIFT. Такую меру против России, тем не менее, поддерживают далеко не все. Так против этого тут же выступил ряд стран, включая Германию, Грецию, Кипр и др.

В этот же день президент Владимир Путин провел в Москве встречу с представителями бизнеса, где в том числе коснулся и темы санкций и дальнейших перспектив российской экономики.

«Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе», — сказал он.

В Кремле подчеркивают, что перед началом спецоперации в Донбассе были взвешены все возможные риски. Российское руководство намерено осуществить ряд мер, которые позволят снизить негативный эффект от западных санкций, которые, как отмечал ранее Путин, все равно были бы введены против РФ по поводу и без.