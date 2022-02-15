Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл-таки в Москву 15 февраля 2022 года, за день до «вторжения России в Украину». Он как бы хочет предупредить президента России Владимира Путина не делать этого, иначе Запад (и Германия в том числе) накажет и применит «страшные санкции». Запад, мол, в этом желании един как никогда

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Шольца пообещала подогнать украинским военным в их войне с Россией. Может, хоть Путин напомнит немцу Шольцу, как оно бывает, когда Германия грозит России. И что украинцы при желании могут найти не 5, а 50 и больше тысяч солдатских касок, оставленных в украинской земле еще гитлеровским вермахтом с 1941-го по 1944 годы.

Если покопать, то многое в грунте можно найти от несостоявшихся победителей, от немецких солдат, в составе армий группы «Центр» принесших на советскую землю тогдашние «санкции»…

А может, Путин по доброте своей и благодаря отменному чувству юмора расскажет и последнюю шутку о том, что в связи с «вторжением России в Украину» и планами Запада и Украины победно отразить его в этой войне самыми распространенными в киевских ресторанах являются заказы из Донбасса на 23 февраля. Да-да, на День Советской армии и флота. В Киеве. Из Донецка и Луганска. Праздничные. Тоненько так получается…

Но не суть. Если верить представителям немецкой и российской сторон, Путин и Шольц обсудят ситуацию вокруг Украины, гарантии безопасности и «Северный поток — 2» («СП-2») Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил: «Состоится беседа его (Шольца. — Авт.) с Путиным. Рабочий завтрак. И они проведут переговоры».

Больше о переговорах и о том, что хочет говорить сам, рассказал сам Шольц накануне: «Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине».

С Россией — выгодно, но страшно, с США — страшно, но не выгодно. С чем Шольц приедет к Путину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Франк-Вальтер Штайнмайер:

«Отсутствие войны на нашем континенте стало обыденным делом. Защита друзей, мир с соседями, 30 лет с воссоединения — какая удача для нашей страны. Но в эти дни мы узнали то, что должны были знать: мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать в диалоге, а когда надо — при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас. К ясности относится следующее.

Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия. Демократии не все одинаковы, но родственны внутренне в одном: мы не ищем конфронтации с внешним миром, мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина».

А потом и персонально обратился к Путину: «Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе».

А высокопоставленный источник в немецком правительстве газеты «Financial Times» поведал совсем другое: «Не думаю, что мы получим от этого какой-то конкретный результат». Однако, по словам этого источника, хотя Германия и не ждет определенных итогов от визита канцлера в Москву, но «сейчас не время сдаваться», и цель визита Шольца к Путину — «лучше понять, чего стремится достичь Россия, и попытаться выяснить, существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу».

Желательно в рамках ОБСЕ, Совета Россия — НАТО или на других площадках. В том числе и в реализации «Минских соглашений — 2» («Минска-2») о мире в Донбассе, гарантом которого выступает Берлин.

Об этом Путин и Шольц, однозначно, и будут говорить. Более того, немецкий канцлер непременно похвастается, что смог выдавить молчаливое согласие у президента Украины Владимира Зеленского, которого он посетил 14 февраля, на то, чтобы начать выполнять политическую часть «Минск-2». То есть подготовку законов об особом статусе Донбасса, о внесении его в Конституцию и о проведении выборов на территории самопровозглашенных ЛДНР. И Путин, конечно, похвалит его за это, вежливо и дипломатично подавляя скепсис, если не сказать неверие в эти слова.

И скепсис вполне оправдан по двум главным причинам.

Во-первых, Шольц, как и побывавшие в Москве 7 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон, а потом и многие министры западных стран, люди и политики, несамостоятельные в своих решениях, и связаны в их принятии по рукам, ногам и головам. В первую очередь, союзническими обязательствами в НАТО и привычкой низкопоклонствовать перед «первой скрипкой» коллективного Запада — перед США.

Не зря же Шольц перед визитами в Киев и Москву отметился вояжем в Вашингтон, где, судя по всему, и правильно подзарядился — нахватался вот этого «мы сообща накажем Россию за агрессивность и строптивость», «Запад един в борьбе за демократию», «мы союзники в борьбе за права человека» и т. д. и т. п.

Кроме того, что это заразно, как омикрон, оно еще и снимает с Германии и прочих всю ответственность и привычно перекладывает ее на «гегемона» — на США, которые, типа, и прикрывают их всех своим безразмерным зонтиком.

Во-вторых, все эти политики добиваются в отношениях с Россией «маленькой победоносной войны», которой и должен типа стать «отказ Москвы от нападения на Украину под давлением Запада». Россия всеми устами, на всех уровнях и всем уже устала повторять, что не собирается нападать на Украину, потому что ей это не нужно. Вообще! Но многим на Западе нужно, чтобы Россия «хотела», а они ее «остановили». Сон подсознания выявляет чудовищ. Оговорки не по Фрейду, а по Байдену

Это и будет их маленькая коллективная победа, которую каждый из них с использует для решения своих внутренних проблем. Каждый в своей стране. Это классический пример переноса проблемы решения внутренних проблем на внешний контур. Подмены внутренней политики внешней, отвлечения внимания населения от проблем собственной страны на проблемы других и мира вообще.

У каждого из визитеров и переговорщиков (лично или по телефону) с Москвой и Путиным есть свои проблемы внутри их стран, которые они и хотят решить с помощью «маленькой победоносной войны», представив себя политиками мирового уровня, например, способными «говорить на равных с самим Путиным».

Посудите сами: немцу-канцлеру Шольцу это нужно, потому что у него трещит правящая коалиция и есть противоречия с главой МИД Анналеной Бербок, которая зарится на его кресло. И гипотетически может его получить, если случатся досрочные выборы в бундестаг. И Бербок это понимает. И тоже решает эту же проблему — будущей власти в Германии — приездами и переговорами в Москве, а также визитами в Донбасс, где тоже хочет «установить мир», минуя или хотя бы по сути опережая канцлера.

У француза Макрона уже в апреле этого года президентские выборы, на которых он планирует попробоваться еще раз. Но его ближайшие соперники ведут совсем другую, не проамериканскую риторику и на этом набирают баллы, норовят выйти в лидеры гонки. Вот Макрон и суетится в вопросе мира в Донбассе и в отношениях России и Украины.

К тому же он бодается в этом вопросе и с Шольцем, с которым у него получается извечная борьба за лидерство в Европе, конкретнее — в ЕС. Макрону после ухода многоопытной «патриархини» Ангелы Меркель вроде бы перешла «майка лидера». Как, типа, самому опытному. Но Шольц-то думает иначе. Он же тоже мнит себя многоопытным «непальцем», то есть, как шутят, «сделанным» не палкой и не пальцем.

Вряд ли стоит напоминать, что аналогичные проблемы есть и у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого подловили на посещении вечеринки во время изнурительного для всех британцев коронавирусного локдауна и норовят заменить его на иную фигуру. Например, на нынешнюю главу МИД Лиз Трасс, которая отправилась в Москву добывать свою «маленькую победу над Путиным», чтобы подвинуть Джонсона. Но получилось откровенно плохо. Но попытка противниками Джонсона засчитаны. И не совсем понятно, какие сигналы Путину — за или против Джонсона или за себя — через главу Минобороны России Сергея Шойгу посылал его британский коллега Бен Уоллес, тоже побывавший на днях в Москве.

С оглядкой на Москву и на «победу над Россией на Украине» действует даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разнокалиберных носках. Его так придавили своим протестами дальнобойщики, что он прячется от них по бункерам и готовится ввести первое в истории Канады ЧП, но тоже шустрит и активничает на Украине — то инструкторов туда пошел, то оружие, то уберет людей, а пообещает еще подкинуть оружия. Ему тоже нужны внешние победы.

Загнанный в жёсткий «трансатлантический загончик»: как Шольц заговорил с Зеленским после визита в США © пресс-служба президента Украины Джо Байдену, и говорить не приходится. Для него Украина и «победная война с Россией» в ней — это клондайк политических подпорок. Точнее, как сказал глава МИД России Сергей Лавров, «костыль для рейтинга». И на предстоящих промежуточных выборах в Сенат, когда демократы Байдена могут потерять большинство, уступив места республиканцам. И в общем противостоянии с Дональдом Трампом. И внутри своей собственной — Демократической — партии, где Байденом все больше и больше недовольны. И в возможном новом «уотергейте» — подкопе под советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, которого обвиняют в причастности к незаконному прослушиванию Трампа, даже когда тот был президентом США.

Короче, Запад сам, похоже, попался в свою же уловку: демонизируя Путина и обвиняя его и Россию в о всех грехах планеты, только подкрепил, развил и утвердил его имидж политика № 1, без одобрения которого ничего не решается. Путин и без западных «костылей» делает свое дело и укрепляет Россию, будучи прагматичным и последовательным политиком. Причем делает так, что с мнением России уже нельзя не считаться. Вот на Западе и считаются. А параллельно еще и заискивают, ищут внимания, хотят хоть сфоткаться на фоне, чтобы дома показать и электорат побередить. За что боролись, на то, как говорится, и напоролись.

Это и имеем в виду, анализируя итоги встречи Шольца с Путиным.