Не успели еще все заинтересованные лица в мире откомментировать двухсторонние российско-американские переговоры о новой стратегической стабильности 10 января 2022 года, как президент Украины Владимир Зеленский уже на следующий день, 11 января, вдруг заговорил о своей готовности устанавливать мир в Донбассе

И не просто устанавливать, а по «Минским соглашениям-2» («Минску-2») да еще и в «нормандском формате», которые еще совсем недавно Зеленский подвергал серьезнейшей ревизии: «Минск-2» вообще хотел похоронить, а к «нормандском формату», который он манерно называет «норманди», хотел привлечь то США, то Великобританию, то обе эти страны вместе. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Случилось все это с Зеленским сразу, как с одной стороны, закончились переговоры между Россией и США в Женеве, а с другой — в Киеве пообщались между собой глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Перед этим маститые иностранцы побывали в Москве и там пообщались с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Но и в Первопрестольной, и в Киеве говорили они о мире в Донбассе и методах его достижения, которые давно всем известны и даже оформлены в документ — «Минск-2».

А если быть более точным, то в Москве немцу и французу напомнили, что Украина должна выполнить то, что Зеленский обещали на последней встрече «норманди» в декабре 2019 года и что только после этого возможны переговоры о новом саммите «нормандцев» на самом высоком уровне, о котором так просит Зеленский. И иностранные посланцы ретранслировали эти московские пожелания по очереди и Ермаку, и Зеленскому.

И Зеленский внезапно согласился. «Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран», — сказано на сайте президента в заявлении от его имени. А Ермак уныло подтвердил, что Киев остается привержен политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации вокруг конфликта в Донбассе и конфликта с Россией.

Что случилось, что Зеленский вдруг воспылал тягой к миру?

Все очень просто: эта тяга — эхо женевских переговоров, на которых был достигнут один результат: стороны договорились лишь об одном — договариваться дальше. Причем Россия не намерена делать это долго, а США, похоже, взяли курс на то, чтобы тянуть волынку или, как выразился президент России Владимир Путин, «забалтывать» проблему бесконечно. Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

Ну, пока у них получится либо дождаться, что в их пользу изменится мировая геополитическая конъюнктура, либо они догонят Россию по новейшим вооружениям, либо им удастся не допустить сближения России и Китая и значительно притормозить (как они говорят «сдержать») обоих «врагов». Короче, в известной сказке о таким методе сказано проще: либо ишак издохнет, либо падишах дуба даст.

Ну, а на время этой неопределенности, когда США и их союзники не могут победить Россию и Китай, никто не должен спровоцировать конфликт, который покажет и подтвердит эту слабость коллективного Запада. Сделать это точно может киевский режим Зеленского, для которого война — не только мать родна, но и средство вышибания денег и помощи от Запада. Вот чтобы Зеленский и рыпаться не думал на Донбасс, развязывая там «маленькую победоносную войну», ему и прилетел «голубь мира»: говори, что готов выполнять «Минск-2» ради проведения «норманди», и как угодно долго тяни резину, но только не воюй.

Более того, не исключено, что Зеленскому вообще отдали команду вести переговоры о мире к… сдаче самопровозглашенных республик Донбасса России и признанию Крыма российским. А взамен президенту могли пообещать, что в таком виде Украину, «очищенную» от проблемных регионов, вообще примут в НАТО. Как страну, которая не имеет пограничных конфликтов с соседями и не будет подвергать Альянс необходимости вступаться за нее в случае конфликта с третьей страной, как гласит статья 5 Устава НАТО. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Может такое быть? Вполне. И со временем, когда США окрепнут и смогут мобилизовать и объединить вокруг себя европейских союзников по НАТО. Ведь именно об этом говорит то, что, во-первых, на переговорах между Россией и НАТО 12 января 2022 года в Брюсселе Альянс опять погонит волну о НАТОвском расширении за счет Швеции и Финляндии. Во всяком случае, замгоссекретаря США Виктория Нуланд во вторник, сразу после «терок» в Женеве, сказала, что ее страна всегда рада рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковые поступят.

«Я проработала в пяти американских администрациях. И мы всегда говорили, что если Финляндия и Швеция захотят поговорить о возможности их вступления в НАТО, то мы всегда готовы сделать это», — заявила она на брифинге в Госдепе. Только подтверждая, что разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели не зря, а на фоне споров между Россией и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил. Дескать, эти страны, как и Украина, боятся российской интервенции и потому ищут защиту у НАТО.

Во-вторых, еще во время переговоров в Женеве в Украине резко активизировался вечный американский «спящий» и агент влияния — экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко, которого США пытались сделать в Украине хоть кем-то, но который запомнился лишь как «Мистер Непроходимость», потому что никогда не мог собрать нужное число голосов, чтобы претендовать на какую-то выборную должность.

И вот этот вот патентованный патриот и защитник «нэньки» за доллары вдруг заявил, что Киев не сможет вернуть Крым в обозримом будущем и должен о нем. Равно как и самопровозглашенных республиках Донбасса — ЛДНР. «Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — сказал экс-министр. И рассказал, что, по его мнению, нужно забывать и ЛДНР, ибо там царит «русский дух» и «по опросам, более 80% хотят в Россию». «Даже не думать о возвращении Крыма и Донбасса». К чему готовит Киев связанный с США политик © Facebook, Анатолій Гриценко / Facebook, Анатолій Гриценко / Перейти в фотобанк

И, наконец, в-третьих, из сообщений «Голоса Америки» 11 января сего года стало известно, что конгрессмены-республиканцы готовят законопроект, которым предложат объявить Украину страной «НАТО-плюс». Конгрессмен Майк Роджерс по этому поводу сказал: «Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США».

Более того, этим же законом американские республиканцы хотя предоставить своей стране право привлечь президента Путина к «ответственности за агрессию против Украины» путем немедленного введения санкций против газопровода «Северный поток-2», чтобы он — бинго! — не был введен в эксплуатацию.

И что ни говори, а на бумаге схема выглядит вполне рабочей и осуществимой. Но, увы и ах для США и Украины, только на бумаге.

Потому, что:

— Россия, повторяю, не дает и, наверное, не даст США и их союзникам много времени на маневры и перегруппировку сил и средств. «Гарантии нерасширения НАТО! Немедленно и сейчас!» — так говорил Путина на своей пресс-конференции. И три требования к НАТО остается неизменными: нерасширение на восток, неразмещение ударных ракетных комплексов у российских границ и возвращение НАТОвской военной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе до уровня 1997 года;

— Россия уже считает Крым своим и все разговоры на эту тему закрыла и без помощи Гриценко или кого-либо еще. А в с остальном ей объективно выгодна и нужна всю Украина целиком — спокойная и если и не дружественная, то хотя бы лояльная и не откровенно враждебная. Именно вся Украина нужна, а не только Донбасс даже в составе полноценных областей, а не в нынешнем усеченном войной виде. Ведь Россия была и остается последовательной сторонницей «Минска-2» потому, что только безусловное выполнение его статей дает возможность переформатировать Украину и вернуть ей прежний внеблоковый и нейтральный статус. Превратить из нынешней русофобско-агрессивной в нормальную, уравновешенную, добрососедскую.

Это и есть то, что Москва и Путин впервые громко и откровенно назвали и называют «красными линиями» России, которые могут обеспечить ее безопасность и заступать за которые она никому не советует.

Именно об этом Россия и будет сегодня, 12 января 2022 года, говорить представителям НАТО в Брюсселе. И станет понятно, смогли ли США отмобилизовать своих союзников так, что они выступят единым фронтом. И хоть как-то успокоят Украину. Где все уже изныли от ожидания и страха, что их кинут. А их-таки, похоже, кинут…