После Второй мировой войны американские правительства слишком вольно представляют себе, какими должны быть ценные стратегические союзники США, пишет Карпентер.
Слишком часто «союзники», которых рекламирует Вашингтон — это маленькие, слабые, бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами.
Иметь таких союзников — проблема, а не преимущество для США.
Они могут втянуть Америку в ненужные военные столкновения, считает политолог.
Такая неразборчивость в подборе партнёров в области безопасности была очевидна даже во время холодной войны, и эта тенденция стала еще более заметной после её окончания, продолжает Карпентер.
«Как подтвердило фиаско в Афганистане (и его уродливый предвестник в Южном Вьетнаме), эта проблема с внешней политикой США существовала во многих регионах. Однако наиболее остро этот недостаток проявился в связи с кампанией Вашингтона по расширению НАТО на Восточную Европу. С середины 1990-х администрация США работала над пополнением коллекции новых членов НАТО, и делала это с еще меньшей избирательностью и здравым смыслом, чем некоторые люди добавляют "френдов" у себя в Facebook», — указывает автор.
Новые члены НАТО весьма малы размерами. Эти слабо вооружённые «лилипуты» не дадут никаких дополнительных преимуществ США, особенно если речь пойдёт о конфронтации с крупной державой, отмечает политолог.
«Их экономическое значение явно ограничено, а в военном отношении они ещё менее ценны. Трудно понять, как новые союзники по НАТО, такие как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, укрепляют мощь и безопасность Америки», — пишет Карпентер.
Конечно, Люксембург и Исландия тоже были членами НАТО во время холодной войны, однако по крайней мере они находились в стабильной и демократической части Европы, утверждает автор.
Эта ситуация качественно отличалась от необоснованного решения Вашингтона о том, что после окончания холодной войны он должен управлять безопасностью враждующих между собой мини-государств на хронически неспокойных Балканах, продолжает Карпентер.
Расчёт соотношения риска и выгоды ещё хуже в отношении некоторых других малых стран, присоединившихся к НАТО после окончания «холодной войны», пишет Карпентер, имея в виду Латвию, Литву и Эстонию.
Эти партнёры не просто неуместны с точки зрения безопасности США; они являются потенциально опасными «минами-ловушками», которые могут спровоцировать конфликт между Соединёнными Штатами и обладающей ядерным оружием Россией, пишет политолог.
Небрежно подобранные в Facebook «френды» не имеют возможности впутывать кого-либо в вооруженные конфликты, а вот безответственные страны, чья безопасность зависит от покровителя, определённо могут это сделать, утверждает Карпентер.
«Один из ярких примеров — это то, как роковое решение царской России оказать сильную поддержку Сербии в обострившейся ссоре последней с Австро-Венгрией после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда помогло разжечь Первую мировую войну и привело к полному краху Российской империи», — напоминает американский эксперт.
Проблемы с прибалтийскими республиками выходят далеко за рамки их слабости в военном отношении, продолжает автор.
Все три страны имеют плохие отношения с РФ. Кремль утверждает, что с момента получения независимости русскоязычное население этих стран подвергается дискриминации.
Такие обвинения выдвигались задолго до прихода к власти в России Владимира Путина, напоминает автор.
Ещё более тревожной, по мнению Карпентера, является напряжённость между прибалтийскими странами и российским союзником Белоруссией.
В силу размера и расположения прибалтийские республики не являются надёжными стратегическими партнёрами для Соединенных Штатов. Такие страны не являются «союзниками» США в каком-либо значимом смысле; они являются уязвимыми клиентами, которые могут спровоцировать войну между НАТО (в первую очередь США) и Россией, заключает Карпентер.