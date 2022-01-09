Многие из так называемых союзников США приносят внешней политике страны больше проблем, чем преимуществ. Об этом американский политолог Тед Карпентер рассказал в статье, опубликованной 8 января в журнале The National Interest

После Второй мировой войны американские правительства слишком вольно представляют себе, какими должны быть ценные стратегические союзники США, пишет Карпентер.

Слишком часто «союзники», которых рекламирует Вашингтон — это маленькие, слабые, бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами. В Брюсселе подписали протокол о вступлении Черногории в НАТО © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

Иметь таких союзников — проблема, а не преимущество для США.

Они могут втянуть Америку в ненужные военные столкновения, считает политолог.

Такая неразборчивость в подборе партнёров в области безопасности была очевидна даже во время холодной войны, и эта тенденция стала еще более заметной после её окончания, продолжает Карпентер.

«Как подтвердило фиаско в Афганистане (и его уродливый предвестник в Южном Вьетнаме), эта проблема с внешней политикой США существовала во многих регионах. Однако наиболее остро этот недостаток проявился в связи с кампанией Вашингтона по расширению НАТО на Восточную Европу. С середины 1990-х администрация США работала над пополнением коллекции новых членов НАТО, и делала это с еще меньшей избирательностью и здравым смыслом, чем некоторые люди добавляют "френдов" у себя в Facebook», — указывает автор.

Новые члены НАТО весьма малы размерами. Эти слабо вооружённые «лилипуты» не дадут никаких дополнительных преимуществ США, особенно если речь пойдёт о конфронтации с крупной державой, отмечает политолог.

«Их экономическое значение явно ограничено, а в военном отношении они ещё менее ценны. Трудно понять, как новые союзники по НАТО, такие как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, укрепляют мощь и безопасность Америки», — пишет Карпентер. Эксперт объяснил, почему даже Албанию взяли в НАТО, и почему никогда не возьмут Украину © СС0, Pixabay

Конечно, Люксембург и Исландия тоже были членами НАТО во время холодной войны, однако по крайней мере они находились в стабильной и демократической части Европы, утверждает автор.

Эта ситуация качественно отличалась от необоснованного решения Вашингтона о том, что после окончания холодной войны он должен управлять безопасностью враждующих между собой мини-государств на хронически неспокойных Балканах, продолжает Карпентер.

Расчёт соотношения риска и выгоды ещё хуже в отношении некоторых других малых стран, присоединившихся к НАТО после окончания «холодной войны», пишет Карпентер, имея в виду Латвию, Литву и Эстонию.

Эти партнёры не просто неуместны с точки зрения безопасности США; они являются потенциально опасными «минами-ловушками», которые могут спровоцировать конфликт между Соединёнными Штатами и обладающей ядерным оружием Россией, пишет политолог.



Небрежно подобранные в Facebook «френды» не имеют возможности впутывать кого-либо в вооруженные конфликты, а вот безответственные страны, чья безопасность зависит от покровителя, определённо могут это сделать, утверждает Карпентер.

«Один из ярких примеров — это то, как роковое решение царской России оказать сильную поддержку Сербии в обострившейся ссоре последней с Австро-Венгрией после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда помогло разжечь Первую мировую войну и привело к полному краху Российской империи», — напоминает американский эксперт. Руслан Панкратов рассказал о неонацизме и дискриминации русских в Латвии © Олег Сысолятин

Проблемы с прибалтийскими республиками выходят далеко за рамки их слабости в военном отношении, продолжает автор.

Все три страны имеют плохие отношения с РФ. Кремль утверждает, что с момента получения независимости русскоязычное население этих стран подвергается дискриминации.

Такие обвинения выдвигались задолго до прихода к власти в России Владимира Путина, напоминает автор.

Ещё более тревожной, по мнению Карпентера, является напряжённость между прибалтийскими странами и российским союзником Белоруссией.



В силу размера и расположения прибалтийские республики не являются надёжными стратегическими партнёрами для Соединенных Штатов. Такие страны не являются «союзниками» США в каком-либо значимом смысле; они являются уязвимыми клиентами, которые могут спровоцировать войну между НАТО (в первую очередь США) и Россией, заключает Карпентер.