«Associated Press», «The Washington Post» и «Bild» порадовали нас описанием «российской агрессии», назначенной, по их мнению, на январь-февраль 2022 года. Страшно, аж жуть. Картина рисуется поистине эпическая, правда, ничего принципиально нового в ней нет — примерно такие же картинки рисовались западными СМИ весной этого года

Поводов к росту напряжённости два.

Во-первых, с 1 декабря обычно начинается зимний цикл учёбы в воинских частях и соединениях, поэтому в России заметно активное передвижение военных эшелонов и колонн.

Во-вторых, буквально на днях между Россией и Западом начался словесный конфликт относительно членства Украины в НАТО — Россия потребовала гарантий нерасширения НАТО на восток (а там, собственно, остались только Украина, Молдавия, Грузия и Финляндия), а Запад начал уверять, что сам решит, где именно Россия будет угрожать его военным базам.

Первоначальный материал АР ссылался на сведения источника в Белом доме, который видел разведывательные отчёты, свидетельствующие о подготовке Россией вторжения. Для этого якобы будут сосредоточены 175 тыс. военнослужащих в составе 100 батальонно-тактических групп. В настоящий момент сосредоточение закончила примерно половина предназначенных для вторжения войск.

Характер источника заставляет полагать, что описанные в «The Washington Post» и «Bild» планы России — плод журналистских фантазий а-ля спецвыпуск журнала «Collier's» 1951 года.

Планы эти такие:

На первом этапе будет захвачен юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и от поставок». Предполагается высадка большого десанта между Одессой и Коблево, который должен будет обеспечить коммуникацию с Приднестровьем и отсечь Одессу от остальной Украины.

Для блокирования мостов в нижнем течении Днепра будут высажены воздушные десанты. Сама по себе мысль довольно дикая, поскольку мосты в основном находятся в крупных городах с сильными гарнизонами и мощной объектовой ПВО. Но, допустим, это всё богатство предварительно будет выбито «искандерами».

При этом «из Крыма изначально будет только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут связаны здесь и не смогут отбить мосты за ними».

Одновременно начнётся наступление с территории Донбасса по двум направлениям — в сторону Крыма и Запорожья. В результате, видимо, будет осуществлено окружение украинской группировки около границ Крыма.

Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин «выстроит коридор» к границам Румынии. Надо думать для того, чтобы, следуя фантазиям Виктора Суворова, не снижая темпов, рвануть к нефтяным полям Плоешти… Зачем? А бог его знает. «Эти русские такие коварные».

После успеха первой фазы операции можно будет начать наступление через Луганскую и Харьковскую области в направлении Днепропетровска и Полтавы.

По мнению одного из источников, «прежде всего, они будут окружать города и отключать электричество, газ… через несколько недель россияне смогут провозгласить себя "спасителями мирных жителей", напасть на капитулирующие города и "спасать украинское население от голода или смерти"». Мы, в общем, и раньше подозревали, что стратегию блокады придумали вовсе не активисты запрещённого в России Меджлиса и Семен Семенченко, а их западные кураторы. Вот вам подтверждение — они именно так войну видят…

На третьем этапе через территорию Черниговской и Житомирской областей (т. е. — и из Белоруссии) будет занят Киев. При соответствующих условиях, «если того потребуют обстоятельства», третий этап может оказаться первым. Судя по всему, такие обстоятельства могут возникнуть в случае захвата власти какими-то «агентами Путина» (к их числу можно отнести почти всех украинских политиков, так что главное — захват власти).

Т. о., Россия займет две трети нынешней территории Украины. Предполагается, что российские войска остановятся где-то на линии Коростень — Умань. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Публикация «Bild», кроме прочего, вызвала ещё и языковый скандал.

Например, Днепропетровск на ней обозначен как Dnipro, но вот Kiew и Оdessa остались в неприкосновенности. Правда, украинские «патриоты» до их написания на немецком языке вроде бы не добрались, но Одесса через одну «с» — это принципиально.

Более того, как отмечает, например, украинский политолог Антон Колесников, города Западной Украины названы «в соответствии с давней немецкой традицией — Лемберг (Львов), Черновиц (Черновцы). Приднестровье вообще именуется Транснистрией — именно так называлась административно-территориальная единица, образованная во время Второй мировой войны румынскими властями на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР».

Несмотря на это, возмущения «патриотов» мы не заметили. Это логично: не до количества букв «с» — враг на пороге!

Ответ с украинской стороны бы неоднозначным.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в «Atlantic Counsil» статью, написанную, разумеется, ещё до публикации этих планов.

По его мнению, «большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество».

Хм… А Резников уверен, что он кого-то этим напугает? Когда страны ЕС устраивали «Арабскую весну» и Майдан на Украине, они прекрасно знали, что произойдёт. И ещё несколько лет назад приветствовали поток мигрантов бодрым лозунгом «мы это сможем».

Также, по его словам, нападение России означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, «открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы».

Когда Путин говорил об этом в Мюнхене в 2007 году, его в чём только не обвиняли… Кстати, а чем Резников тогда занимался? Судя по всему, он этой речи не читал и не в курсе, что «дверь в новую эру глобальной нестабильности» открыл Запад, например — отторгнув от Сербии Косово и поддержав целую серию государственных переворотов на Украине…

Украинские же военные эксперты не особенно боятся российского вторжения.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что численность наступающих войск должна быть в три-шесть раз больше, чем у обороняющихся. Подобное мнение поддерживает бывший замминистра обороны, адмирал Игорь Кабаненко: «у нас все взгляды устремлены к востоку и северу, но там у России нет трёхкратного преимущества для проведения стратегической наземной наступательной операции».

Это, кстати, действительно так: по данным западных СМИ Россия сосредоточит 175 тыс. человек, в то время как в зоне ООС уже находится 125 тыс. украинских военных.

Между тем соотношение сил в стратегическом плане давно уже не имеет особого значения. Во время Иракской войны силы международной коалиции и Ирака были примерно равными. Но равными их никто не считал.

Российская армия обладает решающим техническим превосходством, имея возможность легко захватить господство в воздухе и быстро перебрасывать войска, создавая многократное превосходство там, где оно действительно нужно. К этому стоит добавить благожелательный нейтралитет большей части местного населения (о массовой поддержке мечтать не приходится — не Крым ведь) и общую неустойчивость политической системы. В 2014 году Украина довольно быстро собралась и мобилизовалась, но она ведь и с внешним вторжением не столкнулась…

Впрочем, это всё наши фантазии в ответ на фантазии западных и украинских экспертов. На самом же деле всё просто — российские войска на границах Украины, даже если их правильно подсчитали, не имеют решающего превосходства просто потому, что они не собираются ни на кого нападать.

Задача российской армии — защита границ России и предотвращение украинского наступления против ДНР и ЛНР. Причём даже в последнем случае российских войск на территории республик, скорее всего, не будет — обойдутся созданием бесполётной зоны (это возможно с использованием ЗРК, базирующихся на территории России) и ракетно-артиллерийской поддержкой.

Возникает закономерный вопрос: а какие политические задачи решает появление таких статей? С точки зрения конкретных текущих задач их проявление выглядит несколько нерациональным.

До этого картина была понятна — Запад явно подталкивал Украину к каким-то шагам на восточном направлении. Если не к полномасштабному наступлению на республики, то к провокациям, вроде керченской эскапады Петра Порошенко.

Владимиру Зеленскому не надо обладать сверхъестественным чутьем, чтобы понять, что в этом случае «его будут бить, может быть, даже ногами» ©. Соответственно, украинские военные сначала вообще отрицали концентрацию наступательных группировок, а сейчас отрицают их боеготовность. Украинское же военно-политическое руководство пыталось «продать» под видом решительных шагов «отражение гибридной агрессии» на белорусской границе, но, судя по всему, не преуспело.

Публикации российских планов, скорее, должны убедить украинские власти в необходимости сидеть тише воды ниже травы и пытаться разрешить возникший кризис политико-дипломатическими методами. Потому что на любую провокацию можно ожидать быстрый и несоразмерный ответ.

Отсюда можно сделать вывод: на Западе поняли, что Зеленский организовывать своими силами нужное обострение не будет, придётся скандал раздувать своими силами — медийными, прежде всего. Увы, нарисовать несуществующую войну, как в известном фильме «Хвост виляет собакой», не получится. А вот страшные картинки со стрелами, устремлёнными к индустриальным и административным центрам Украины — вполне.

Этого вполне достаточно для создания виртуального кризиса, который будет главной темой переговоров Байдена и Путина. И с этой точки зрения можно будет трактовать и борьбу против «Северного потока», и расширение НАТО, и строительство британских военных баз на Украине… Это ж всё для «отражения российской агрессии».

P. S. Никто не знает, много ли в Европе бесхозных эрцгерцогов? Им бы охрану увеличить… А то что-то страшновато в настолько «стабильном» мире жить.