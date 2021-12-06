Информация о двух сотнях уголовных дел против компаний украинского олигарха Рината Ахметова означает, что конфликт этого бизнесмена с президентом страны Владимиром Зеленским не прекращается. Когда начался этот конфликт, чем он закончится, и какие есть доводы у обеих сторон — узнавала Украина.ру

Как бы национализация

Попытки административного давления на Ахметова начались до объявления генерального прокурора Ирины Венедиктовой о двухстах уголовных дел против предприятий олигарха. В первый день декабря украинское Минэнерго опубликовало проект закона о введении временных администраций на предприятиях, которые генерируют электричество. Государство возьмет управление на себя «в случае угрозы» перебоев в подаче света. Это можно было назвать квазинационализацией энергетики.

О том, что документ направлен не абстрактно против владельцев облэнерго, а конкретно против Ахметова, изданию «Украинская правда» сказал источник в пропрезидентской партии «Слуга народа».

Впрочем, о том, что внешнее регулирование, — это предупреждение, в первую очередь, Ахметову, было ясно и без инсайдов — группа олигарха, по открытым данным, владеет более 80 процентами всей тепловой генерации страны. Осенью Украина оказалась в энергетическом кризисе. В начале ноября зампредседателя бюджетного комитета Верховной рады Иван Крулько сообщал, что из 88 энергоблоков украинских тепловых электростанций работают всего 37. Причина — недостаток угля.

Появлению завуалированной угрозы отобрать рубильник у Ахметова предшествовало выступление президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы республики, у него есть сведения о готовящемся государственном перевороте, в который замешан олигарх.

Украинский лидер отметил, что сам он не верит в причастность Ахметова к попытке захвата власти, но вот, дескать, окружение бизнесмена втягивает того в войну с государством. Вероятно, так Зеленский оставлял своему оппоненту пространство для маневра — возможность отказаться от каких-то действий, изъявить лояльность или принести извинения.

Эксперт объяснил, как Ахметов накажет Зеленского за попытку копировать Путина © president.gov.ua

«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент (…), — бизнесмен заявил, что прощать поведение Зеленского не намерен, и пообещал оказать сопротивление. — Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину и свободную экономику, демократию и свободу слова».

Ахметов вступился и за свои СМИ, с которыми поссорился Офис президента (ОП): «Сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было».

Государственного переворота не случилось, чему в Офисе президента придумали объяснение. Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что слова Зеленского сорвали планы путчистов. «Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох», — рассказал он.

Адский период

Резкий тон Ахметова можно понять — обвинения в его адрес прозвучали отнюдь не только в связи с государственным переворотом. Еще в начале ноября Зеленский прозрачно намекал, что считает ситуацию саботажем. «Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "Искусственный дефицит"», — фактически обвинил бизнесмена президент.

«В этом году эту игру не надо начинать, потому что, кроме вашего искусственного дефицита, есть реальный наш дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, то у кого-то начинается адский период», — продолжил угрозами Зеленский.

Он обрушился с критикой на некие СМИ, хотя понятно было, что речь идет о медиа все того же Ахметова. Якобы телеканалы спекулировали на теме энергетической безопасности страны. «Людям морально очень сложно из-за COVID-19, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте и без воды», — упрекал президент журналистов.

Хотя Ахметов предпринял шаги, чтобы закрыть дефицит топлива — заказал в ноябре за рубежом семь судов с углем. А пресс-служба компании ДТЭК, принадлежащей олигарху, сделала примирительное заявление, упомянув главу государства: «Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях».

Все, что нужно от страны

Обещание построить «страну без олигархов» прозвучало на пресс-конференции главы государства в мае. На этот раз у Зеленского дела не разошлись со словом — в начале лета он внес в Верховную Раду так называемый антиолигархический законопроект. Он имел длинное официальное название: «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Документ был помечен как неотложный.

Ахметов отозвался на новость довольно сдержанно и нейтрально: «Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать (…). Все, что нам нужно от любого правительства, — это честная конкуренция и равные правила игры для всех».

Хотя по формальным признакам он мог подпадать под действие новой нормы. Ахметов часто упоминался как «меценат» в политике — он финансировал и «оппозиционные силы и, как уверяли инсайдеры, контролировал до 100 депутатов Рады, и даже, по информации СМИ, мог перечислять деньги «слугам народа». Последнее в Офисе президента страны и пресс-службе бизнесмена опровергли.

«Дело чести»: Бондаренко рассказал, как Ахметов ответит Зеленскому © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3" Игоря Коломойского, который был бизнес-партнером Зеленского. Причиной были названы тарифы на электричество — Коломойский, как владелец ферросплавных предприятий, был заинтересован в возможно более низкой цене на электроэнергию.

Хотя зародыш конфликта Зеленского и Ахметова можно было усмотреть в заявлениях шестого президента Украины сразу после его избрания. Тогда глава республики обещал демонополизацию в энергетике, где львиную долю занимают предприятия Ахметова, и деолигархизацию СМИ — самые заметные медиа тоже принадлежат олигарху. Получается, Зеленский ждал больше двух лет, чтобы реализовать свой план, а Ахметов зря надеялся, что угрозы нового главы государства к нему не относятся.

История борьбы

И все же война Ахметова и Зеленского — это история последних месяцев 2021-го. Прогнозировать развитие событий непросто, так как ситуация в чем-то уникальна для Украины. Олигарх при все своей вовлеченности в политику умудрялся ладить со всеми властями и президентами страны. Лучше всего Ахметова характеризуют такие строки в его биографии, которую пытались писать журналисты: «О его молодости практически отсутствуют сведения», «Чем занимался, что делал и как зарабатывал на жизнь — покрыто мраком тайны». Глава холдинга СКМ показал себя как минимум осторожным и умеющим просчитывать свои шаги человеком.

Погребинский рассказал, что будет делать Ахметов после обвинений Зеленского © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3" Виктор Медведчук, который очутился в списке богатейших украинцев незадолго до начала репрессий. Он обвиняется в Киеве в пророссийских симпатиях. В этом смысле случай Медведчука нетипичен — его в олигархи записали, а затем попытались привлечь к ответственности по политически мотивированному, как уверяет сам политик, поводу. Поэтому успешных кейсов борьбы украинского государства с олигархами пока не было.

И если все же в актив Зеленскому можно записать наличие за его спиной официального аппарата насилия и, возможно, поддержки так называемых западных кураторов, то в пассив — что союзников президенту надо еще поискать. За время пребывания у власти шестой глава украинского государства успел растерять тех попутчиков, с кем начинал президентский срок.

Так, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, некогда соратник Зеленского, посчитал, что слова президента о государственном перевороте с участием Ахметова, могли быть неудачной шуткой. «А если это так просто сказали и забыли — я не знаю, как это комментировать. Это абсолютно несерьезная государственная позиция», — дал он оценку поведению главы республики.