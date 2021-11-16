О выдаче денег привившимся Зеленский заявил во время своего видеобращения в понедельник, 15 ноября.
«Для того, чтобы легче было дышать пострадавшим от ковида бизнесу и гражданам, государство продолжает как существующие программы поддержки, так и разрабатывает ряд новых инструментов. Один из них заработает в ближайшее время — это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше, чем другие, а именно — креативных, спортивных и транспортных секторов экономики. Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн. (около 2,75 тыс. руб. — Ред.) быстро и удобно — то есть через приложение «Дія» («Действие» — укр.)», — заявил Зеленский.
Украинский президент отметил, что за эти деньги можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнесс-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».
Программа стартует 19 декабря. До конца года на неё потратят около 3 млрд грн. (около 8,24 млрд руб. — Ред.), пообещал Зеленский. Столько же потратят на программу в начале следующего, 2022 года.
«Мы понимаем, что смартфоны и «Дія» сегодня есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит возможность получить 1 тыс. грн. всем вакцинированным гражданам, в частности, людям пожилого возраста, о чём вскоре сообщим», — отметил Зеленский.
Он пообещал, что государство не оставит без поддержки ни граждан, ни бизнес.
Инициатива Зеленского вызвала у народа не только положительный отклик. Всё дело в том, что выплата одной тысячи гривен является украинской политической константой: практически каждый из реальных руководителей Украины рано или поздно прибегал к выплатам в таком размере. И это, как правило, совпадало с началом заката карьеры этого политика.
Первая во всём
Лидера «Батьківщины» Юлию Тимошенко не раз признавали самой влиятельной женщиной Украины. В некоторые периоды украинской истории этот политики и вовсе почти что руководила государством. Так было в период с конца 2007 по начало 2010 года, когда Тимошенко была премьер-министром Украины.
Эту должность она занимала и раньше — в 2005 году. Но тогда Тимошенко поруководила правительством чуть более полугода и была вынуждена уйти в отставку. В 2007 году она вернулась в кресло премьера.
Это произошло после того, как по результатам внеочередных выборов в парламент была создана коалиция между фракциями «Блока Юлии Тимошенко» (БЮТ) и «Нашей Украины — Народной Самообороны» (НУНС). Среди предвыборных обещаний БЮТ была и выплата денег вкладчикам Сбербанка СССР.
Это предвыборное обещание Тимошенко сдержала. 11 января 2008 года её правительство начало выплаты в размере 1 тыс. грн. из расчёта 1 украинская гривна за 1 советский рубль. В народе эти выплаты мигом окрестили «Юлиной тысячей».
Но любви к Тимошенко эти деньги не добавили. Старожилы вспоминали, что покупательная способность советского рубля была получше, чем у украинской гривны. Да и само получение «Юлиной тысячи» было не беспроблемным. Деньги получали далеко не все вкладчики советского Сбербанка. В конце концов программу остановили из-за нехватки средств.
Как утверждал в 2011 году бывший тогда премьер-министром Украины Николай Азаров, именно «Юлина тысяча» в конечном итоге и привела правительство Тимошенко, а значит и её политическую карьеру, к краху.
«Это было чисто популистское решение. Она использовала этот ресурс, который ей достался, и приступила к выплате этой тысячи. Но закончилось это не так, как ожидали люди. Во-первых, в Украине началась сильная инфляция и рост цен <…> Она попыталась решить эту проблему ревальвацией гривны, и курс гривны сделала 4,5-4,4 [грн.] за один доллар. Экспортеры понесли убытки, импортеры значительно увеличили импорт. И тут уже пошли потери валютных резервов. Поэтому за короткий промежуток времени мы потеряли гривневые резервы в Казначействе и валютные резервы в Национальном банке. А тут как раз грянул мировой финансовый кризис, к которому Украина оказалась не просто неподготовлена, но еще и ослаблена», — пояснял Азаров.
По его словам, решение Тимошенко не решило и проблему с погашением задолженности вкладчикам советского Сбербанка.
«По оценкам 1997 года общая задолженность превышает 130 млрд. грн., а в сегодняшних ценах это как минимум в два раза больше. К тому же, и так называемую тысячу получили далеко не все из тех, кто должен был ее получить», — отмечал он.
Когда Азаров писал эти строки в своём Facebook, вряд ли он подозревал, что всего через год — в 2012 году — его правительство сам будет выплачивать 1 тыс. гривен вкладчикам Сбербанка.
Витина и Петина тысячи
В 2012 году выплата 1 тыс. гривен вкладчикам Сбербанка возобновилась. В народе эта выплата получила название «Витина тысяча» — в честь правившего тогда президента Виктора Януковича.
Правительство Азарова учло многие ошибки предшественников. Так, чтобы избежать очередей у государственного «Ощадбанка», и драк и перепалок в них, выплаты стали производить заранее зарегистрировавшимся людям. При этом получателей поделили на возрастные группы, предоставив право первыми получить деньги людям 80 лет.
Кроме того, деньги решили переводить на банковские карты. Но не международных платёжных система Visa и MasterCard, а Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП). При этом «Ощадбанк» предложил повышенную ставку для депозитов с «Витиной тысячей» — 17% годовых, в то время, как для обычных клиентов она составляла максимум 15,5%.
Несмотря на всю прогрессивность такого подхода, украинцам выплаты пришлись не по нраву. Во-первых, банкоматы, которые могли выдать деньги с карты с чипом НСМЭП нужно было ещё поискать (поэтому жителям сельской местности пришлось ездить в города или в отделения «Ощадбанка»). Во-вторых, этими картами можно было расплатиться не везде. И, в-третьих, «Витина тысяча» была «похудее» чем «Юлина тысяча».
«В 2008 году тоже выплачивали по одной тысяче и тогда тоже говорили, что это очень мало. Но прошло время и уже тысяча 2008 года выглядит более привлекательно, чем тысяча 2012 года. Во-первых, тот, кто получил тысячу гривен в 2008 году, мог их обменять на доллары, и тогда по текущему курсу, он мог бы получить около $198. Теперь же, если обменять тысячу гривен на доллары, получается всего $125 долл. Семьдесят три доллара потеряно», — пояснял в комментарии Liga.net в 2012 году президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Да и цены на товары и услуги ощутимо подскочили за эти три года.
В общем, президенту Украины Януковичу выплаты 1 тыс. грн., несмотря на их продуманность, популярности не принесли. А 2012 год стал для него последним спокойным годом.
Пришедший к власти в 2014 году президент Пётр Порошенко изначально о массовой раздаче денег украинцам не помышлял. В своей предвыборной программе он делал акцент на совсем других вещах. Но в конце 2018 года стало понятно: рейтинги Порошенко не гарантируют ему победы на президентских выборах.
Тогда, за четыре дня до Нового год Кабинет министров Украины принял постановление под названием «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий в денежной форме». Согласно ему, на каждого получателя субсидий в «Ощадбанке» должны были открыть персональный счёт, на который должны были перечислять деньги за коммуналку в размере рассчитанной органами соцзащиты субсидии.
У этой схемы был приятный «бонус». Если человек тратил меньше, чем было предусмотрено по нормам потребления, «сдачу» он получал уже на персональную банковскую карту. И деньги эти можно было тратить по своему усмотрению.
Не прошло и трёх недель, как план пересмотрели — как заявил в январе 2019 года министр социальной политики Андрей Рева, правительство запланировало внести изменения в своё постановление и запустить выдачу субсидий живыми деньгами уже с марта. При этом каждому получателю субсидий пообещали выплатить по 1,5 тыс. грн.
«Явно предвыборная схема штаба Порошенко. А денежные субсидии по 1,5 тысячи каждому очень напоминают «Юлину тысячу», — прокомментировал эту инициативу эксперт по энергетике Валентин Землянский.
Однако одними получателями субсвидий Порошенко не удовлетворился. Тогда же, в январе 2019 года, народный депутат Виталий Куприй заявил: люди президента ищут по Украине тех, кто готов продать свой голос.
«Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за 1 тыс. гривен. При этом сами агитаторы получат по 250 гривен», — сообщил Куприй.
Он добавил, что для этого политтехнологи нынешнего главы государства активно задействуют административный ресурс в лице мэров крупных городов, что является прямым нарушением законодательства страны.
Правда, ни «Петина полторушка», ни «Петина тысяча» так и не помогли Порошенко. Поможет ли Зеленскому завоевать популярность «Вовина тысяча»? Вряд ли. Но если выплаты помогут ускорить вакцинацию на Украине, они уже будут оправданы.