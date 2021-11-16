Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить одну тысячу гривен всем, кто вакцинируется. Этим Зеленский напомнил других украинских политиков, в своё время прибегавших к массовой раздаче денег населению. Заканчивалось всё это скандалами

О выдаче денег привившимся Зеленский заявил во время своего видеобращения в понедельник, 15 ноября.

«Для того, чтобы легче было дышать пострадавшим от ковида бизнесу и гражданам, государство продолжает как существующие программы поддержки, так и разрабатывает ряд новых инструментов. Один из них заработает в ближайшее время — это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше, чем другие, а именно — креативных, спортивных и транспортных секторов экономики. Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн. (около 2,75 тыс. руб. — Ред.) быстро и удобно — то есть через приложение «Дія» («Действие» — укр.)», — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что за эти деньги можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнесс-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».

Программа стартует 19 декабря. До конца года на неё потратят около 3 млрд грн. (около 8,24 млрд руб. — Ред.), пообещал Зеленский. Столько же потратят на программу в начале следующего, 2022 года. «Из собственных сбережений?» Украинцев насмешила «Вовина тысяча» от Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Мы понимаем, что смартфоны и «Дія» сегодня есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит возможность получить 1 тыс. грн. всем вакцинированным гражданам, в частности, людям пожилого возраста, о чём вскоре сообщим», — отметил Зеленский.

Он пообещал, что государство не оставит без поддержки ни граждан, ни бизнес.

Инициатива Зеленского вызвала у народа не только положительный отклик. Всё дело в том, что выплата одной тысячи гривен является украинской политической константой: практически каждый из реальных руководителей Украины рано или поздно прибегал к выплатам в таком размере. И это, как правило, совпадало с началом заката карьеры этого политика.

Первая во всём

Лидера «Батьківщины» Юлию Тимошенко не раз признавали самой влиятельной женщиной Украины. В некоторые периоды украинской истории этот политики и вовсе почти что руководила государством. Так было в период с конца 2007 по начало 2010 года, когда Тимошенко была премьер-министром Украины.

Эту должность она занимала и раньше — в 2005 году. Но тогда Тимошенко поруководила правительством чуть более полугода и была вынуждена уйти в отставку. В 2007 году она вернулась в кресло премьера.

Это произошло после того, как по результатам внеочередных выборов в парламент была создана коалиция между фракциями «Блока Юлии Тимошенко» (БЮТ) и «Нашей Украины — Народной Самообороны» (НУНС). Среди предвыборных обещаний БЮТ была и выплата денег вкладчикам Сбербанка СССР.

Это предвыборное обещание Тимошенко сдержала. 11 января 2008 года её правительство начало выплаты в размере 1 тыс. грн. из расчёта 1 украинская гривна за 1 советский рубль. В народе эти выплаты мигом окрестили «Юлиной тысячей».

Но любви к Тимошенко эти деньги не добавили. Старожилы вспоминали, что покупательная способность советского рубля была получше, чем у украинской гривны. Да и само получение «Юлиной тысячи» было не беспроблемным. Деньги получали далеко не все вкладчики советского Сбербанка. В конце концов программу остановили из-за нехватки средств. Олейник рассказал, воспользуются ли Разумков, Порошенко и Тимошенко тайной прихода Зеленского к власти © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Как утверждал в 2011 году бывший тогда премьер-министром Украины Николай Азаров, именно «Юлина тысяча» в конечном итоге и привела правительство Тимошенко, а значит и её политическую карьеру, к краху.

«Это было чисто популистское решение. Она использовала этот ресурс, который ей достался, и приступила к выплате этой тысячи. Но закончилось это не так, как ожидали люди. Во-первых, в Украине началась сильная инфляция и рост цен <…> Она попыталась решить эту проблему ревальвацией гривны, и курс гривны сделала 4,5-4,4 [грн.] за один доллар. Экспортеры понесли убытки, импортеры значительно увеличили импорт. И тут уже пошли потери валютных резервов. Поэтому за короткий промежуток времени мы потеряли гривневые резервы в Казначействе и валютные резервы в Национальном банке. А тут как раз грянул мировой финансовый кризис, к которому Украина оказалась не просто неподготовлена, но еще и ослаблена», — пояснял Азаров.

По его словам, решение Тимошенко не решило и проблему с погашением задолженности вкладчикам советского Сбербанка.

«По оценкам 1997 года общая задолженность превышает 130 млрд. грн., а в сегодняшних ценах это как минимум в два раза больше. К тому же, и так называемую тысячу получили далеко не все из тех, кто должен был ее получить», — отмечал он.

Когда Азаров писал эти строки в своём Facebook, вряд ли он подозревал, что всего через год — в 2012 году — его правительство сам будет выплачивать 1 тыс. гривен вкладчикам Сбербанка.

Витина и Петина тысячи

В 2012 году выплата 1 тыс. гривен вкладчикам Сбербанка возобновилась. В народе эта выплата получила название «Витина тысяча» — в честь правившего тогда президента Виктора Януковича.

Правительство Азарова учло многие ошибки предшественников. Так, чтобы избежать очередей у государственного «Ощадбанка», и драк и перепалок в них, выплаты стали производить заранее зарегистрировавшимся людям. При этом получателей поделили на возрастные группы, предоставив право первыми получить деньги людям 80 лет. Инфляция и резкий рост цен. Как власти Украины борются с энергетическим кризисом © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Кроме того, деньги решили переводить на банковские карты. Но не международных платёжных система Visa и MasterCard, а Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП). При этом «Ощадбанк» предложил повышенную ставку для депозитов с «Витиной тысячей» — 17% годовых, в то время, как для обычных клиентов она составляла максимум 15,5%.

Несмотря на всю прогрессивность такого подхода, украинцам выплаты пришлись не по нраву. Во-первых, банкоматы, которые могли выдать деньги с карты с чипом НСМЭП нужно было ещё поискать (поэтому жителям сельской местности пришлось ездить в города или в отделения «Ощадбанка»). Во-вторых, этими картами можно было расплатиться не везде. И, в-третьих, «Витина тысяча» была «похудее» чем «Юлина тысяча».

«В 2008 году тоже выплачивали по одной тысяче и тогда тоже говорили, что это очень мало. Но прошло время и уже тысяча 2008 года выглядит более привлекательно, чем тысяча 2012 года. Во-первых, тот, кто получил тысячу гривен в 2008 году, мог их обменять на доллары, и тогда по текущему курсу, он мог бы получить около $198. Теперь же, если обменять тысячу гривен на доллары, получается всего $125 долл. Семьдесят три доллара потеряно», — пояснял в комментарии Liga.net в 2012 году президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Да и цены на товары и услуги ощутимо подскочили за эти три года.

В общем, президенту Украины Януковичу выплаты 1 тыс. грн., несмотря на их продуманность, популярности не принесли. А 2012 год стал для него последним спокойным годом. Украинский бизнес ожидает галопирующей инфляции - опрос Нацбанка © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Пришедший к власти в 2014 году президент Пётр Порошенко изначально о массовой раздаче денег украинцам не помышлял. В своей предвыборной программе он делал акцент на совсем других вещах. Но в конце 2018 года стало понятно: рейтинги Порошенко не гарантируют ему победы на президентских выборах.

Тогда, за четыре дня до Нового год Кабинет министров Украины принял постановление под названием «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий в денежной форме». Согласно ему, на каждого получателя субсидий в «Ощадбанке» должны были открыть персональный счёт, на который должны были перечислять деньги за коммуналку в размере рассчитанной органами соцзащиты субсидии.

У этой схемы был приятный «бонус». Если человек тратил меньше, чем было предусмотрено по нормам потребления, «сдачу» он получал уже на персональную банковскую карту. И деньги эти можно было тратить по своему усмотрению.

Не прошло и трёх недель, как план пересмотрели — как заявил в январе 2019 года министр социальной политики Андрей Рева, правительство запланировало внести изменения в своё постановление и запустить выдачу субсидий живыми деньгами уже с марта. При этом каждому получателю субсидий пообещали выплатить по 1,5 тыс. грн.

«Явно предвыборная схема штаба Порошенко. А денежные субсидии по 1,5 тысячи каждому очень напоминают «Юлину тысячу», — прокомментировал эту инициативу эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Однако одними получателями субсвидий Порошенко не удовлетворился. Тогда же, в январе 2019 года, народный депутат Виталий Куприй заявил: люди президента ищут по Украине тех, кто готов продать свой голос.

«Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за 1 тыс. гривен. При этом сами агитаторы получат по 250 гривен», — сообщил Куприй.

Он добавил, что для этого политтехнологи нынешнего главы государства активно задействуют административный ресурс в лице мэров крупных городов, что является прямым нарушением законодательства страны.

Правда, ни «Петина полторушка», ни «Петина тысяча» так и не помогли Порошенко. Поможет ли Зеленскому завоевать популярность «Вовина тысяча»? Вряд ли. Но если выплаты помогут ускорить вакцинацию на Украине, они уже будут оправданы.