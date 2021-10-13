Тетя Соня, гигантский огурец и кот-воришка: необычные скульптуры Одессы

Одессу недаром называют городом смеха: здесь живут люди с отличным чувством юмора, да и похохотать есть над чем. Чего только стоят необычные памятники и скульптуры на улицах города. О них в нашей новой подборке

Дельфин вместо Геракла

Дельфин давно украшает двор на Торговой улице №3. Но никто из местных жителей не может сказать, по какой причине он здесь появился и что олицетворяет. Одесситы только вспоминают, что на этом месте раньше стоял памятник могучему Гераклу. Куда он исчез — также осталось загадкой.

Огурчик

Наверное, это самый загадочный памятник города. Он находится на улице Отрадной и является частью забора детского сада. Сотрудники дошкольного учреждения не помнят, откуда он взялся. А местные жители говорят, что этот памятник, скорее всего, — дань известным в Одессе нежинским огурцам, которые предпочитала сама императрица Екатерина II.

Крокодил

Памятник крокодилу расположен в центре города. На улице Греческой несколько лет назад находился магазин французской компании Lacoste. Его логотипом является крокодил, поэтому владельцы бутика и установили эту скульптуру. Сам магазин закрылся, а статуя крокодила так и осталась и привлекает к себе множество туристов.

Одесский кот-воришка

Это не совсем памятник, скорее элемент украшения крыши дома на улице Пушкинской, напротив здания филармонии. Автор и дата появления работы неизвестны. С улицы не всегда можно оценить масштаб метровой металлической скульптуры, которая изображает хитрого кота с украденными сосисками.

Тетя Соня на Привозе

Памятник харизматичной даме можно увидеть на знаменитом одесском рынке «Привоз», в рыбном ряду. Он представляет собой улыбающуюся пышную женщину высотой более двух метров. Она в шляпе, с бычками, нанизанными на веревку, а у ее ног — большой кот, который так и хочет полакомиться рыбой.

Появился памятник в 2006, и находится в торговом павильоне «Новый Привоз» как символ колоритного рынка.

Памятник Рабиновичу

Скульптура главного героя одесских анекдотов появилась 1 апреля 1995 года в Саду Скульптур на Ланжероновской. Автор памятника известный скульптор Резо Габриадзе.

Это небольшой бронзовый памятник в нем просматривается очертания человека с поднятой вверх головой и стеклом-линзой на левом глазу.

Конечно же в Одессе родилось поверье, что если потереть его левое ухо, то вас ждет удача во всех финансовых начинаниях.

Карлсон

Женское белье, бабушка с семечками, галушки: удивительные памятники Украины © ua.igotoworld.com Астрид Линдгрен стоит на 16 станции Большого Фонтана. Открыли скульптуру в меру упитанного мужчины в 2002 году, при поддержке бизнесмена Георгия Когана.

Карлсон стоит на крыше с дымоходом. По замыслу изо рта скульптуры должна бить струя воды. К сожалению, фонтан не работает.

Памятник создателю эсперанто

В самом заурядном дворике на Дерибасовской установлен бюст ученому Людвигу Заменгофу. Это создатель знаменитого языка эсперанто (международный язык, искусственно созданный на основе использования грамматических и лексических западноевропейских элементов).

Есть несколько версий появления скульптуры. Одна из них такова: в 50-х годах скульптор Николай Блажков получил заказ из Польши на создание бюста Заменгофу, но по непонятным причинам заказчики не приехали за памятником. Так как бюст был уже готов, его решили установить на крыше колодца во дворе, где проживал скульптор. А это было время сталинских репрессий и движение эсперанто было запрещено. Поэтому, когда местные власти приходили во двор и спрашивали кому поставили памятник, то Блажков говорил, что поставил его своему отцу.

По другой истории, лет 25 назад, когда на памятнике отсутствовала надпись, многие одесситы считали этот памятник — скульптурой Ленина.

Памятник 12-му стулу

На самой известной улице Одессы, Дерибасовской находится самый известный памятник города юмора — Памятник Стулу. Его поставили в честь известного произведения «12 стульев», авторами которого являются Ильф и Петров.

Памятник появился в Одесcе в день юмора, 1 апреля в 1999 году. Он сделан из мрамора, на задней спинке стула написаны фразы из фильма.

Памятник Апельсину, который спас Одессу

Бронзовый апельсин установили в городе в 2004 году. Он олицетворяет исторический факт, который произошел в 1800 году, когда была организована поставка греческих апельсинов в Санкт-Петербуг через Одессу. В эти годы Одесса находилась в запустении. Порт не был достроен. И в качестве повода к тому, что нужно организовать доставку большой партии апельсинов, у Павла I, который тогда был императором, было получено разрешение на выделение средств для развития города. С этого момента Одесса начала активно застраиваться и развиваться, и вскоре превратилась в крупным торговый портовый город.

Памятник представлен композицией из апельсина, в одной из долек которого стоит император Павел I. А сам апельсин представляет собой колесницу, в которой он едет на трех вороных лошадях.

Джинсовый Дюк

Скульптурную композицию в Одессе открыли в 2004 году. Она представляет собой фигуру известного градоначальника герцога де Ришелье, одетого в джинсы.

Памятник Стиву Джобсу

На улице Новосельского стоит первый и единственный в стране памятник основателю компании Apple — Стиву Джобсу. Его открыли в первую годовщину смерти Джобса. Скульптура сделана из металла и представляет собой человеческую руку с вырезанным в ней отверстием в форме яблока — логотипом Apple. У основания монумента есть табличка, на которой написано "Спасибо, Стив" на русском и английском языках.

Скульптура раздает бесплатный Wi-Fi, а ночью она подсвечивается неоновым светом.