Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт ловкую политическую игру - не признавая российского статуса Крыма, он активно сотрудничает с Россией на мировой арене и подписывает с Москвой крупные коммерческие контракты

Во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорке стартовала неделя высокого представительства на Генассамблее ООН. Среди мировых лидеров, принимающих участие в мероприятии, — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встречу с ним накануне анонсировал украинский коллега Владимир Зеленский, который намерен во всех своих выступлениях и в ходе переговоров поднимать тему Крыма. Параллельная реальность Зеленского: с чем президент Украины и остальной мир приехали на Генассамблею ООН © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий», — заявил он.

Крым Эрдогану не помеха

А тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию агентства Reuters о предстоящем визите Эрдогана в Сочи.

«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана. Повестка дня самая обширная, начиная с двусторонних отношений — а это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть о чём поговорить в этом контексте, — конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты», — уточнил представитель Кремля.

Как позже уточнил турецкий лидер, Эрдоган приедет 29 сентября.

Песков объяснил, как позиция Анкары по Крыму, в частности, отказ признавать результаты выборов в Госдуму, проведённых в регионе, влияет на состояние двусторонних отношений. По его словам, Турция, безусловно, остаётся партнером России, и наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса отношений между странами и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов.

«Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся в то же время, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», — подчеркнул Песков. «Эрдоган от поездки в Крым не получит ничего, кроме геморроя» — Мирзаян © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По мнению военного политолога Александра Перенджиева, на переговорах Путин и Эрдоган обсудят международную безопасность, в частности, в акватории Чёрного моря, и дестабилизирующую роль Вашингтона в мире. В конце августа турецкий лидер говорил, что в ходе готовящегося визита в Россию намерен обсудить с президентом РФ детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400, — от этой сделки, как мы помним, Анкару настойчиво пытался отговорить предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«Обсуждение Афганистана перерастёт в более широкую тему о Центральной Азии. Анкара — лидер тюркского мира. Учитывая, что Турция является некоторым субъектом влияния на ситуацию в этом регионе, вопрос пропустить нельзя», — добавил Перенджиев.

Как Эрдоган Пашиняна сдал

Кроме предстоящих переговоров с президентами России и Украины имя Эрдогана не сходит с информационных лент из-за истории, так или иначе связанной с одной из тюркских стран — Азербайджаном.

19 сентября журналисты попросили Эрдогана прокомментировать отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна открыть Зангезурский коридор, который должен связать территорию Азербайджана с его анклавом Нахичеванской автономной республикой (отрезанной от остальных районов территорией Армении) и Турцией через Сюникскую область Армении. И тут президент Турции, как говорится, сдал главу армянского правительства с потрохами.

«Достаточно странно, что, с одной стороны, они (Армения. — Ред.) делают подобные заявления, а с другой — добиваются встречи. Если он (Пашинян. — Ред.) хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему нужно предпринять определённые шаги. Мы не против подобной встречи, мы готовы к её проведению. Благо, такое пожелание было передано через премьер-министра Грузии. Но, как я сказал ранее, для такой встречи мы ждём от них шагов, которые могли бы продемонстрировать добрую волю (например, открытия коридора в Нахичевань)», — заявил Эрдоган. «У вас есть другое объяснение?». Эксперт о том, почему Пашинян снова победил в Армении © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Пашинян встретился со своим коллегой Ираклием Гарибашвили в Батуми в ходе визита в Грузию 8-9 сентября, о чём журналистам не сообщили. Кроме того, как рассказали, ссылаясь на источники, СМИ, не входящие в пул премьера, политик провёл переговоры с неким высокопоставленным чиновником из Турции.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян ограничилась пространным комментарием, мол, сейчас между Анкарой и Ереваном нет никаких контактов, но после проведения рабочих обсуждений и эффективной работы встречи на высшем уровне возможны. Оппозиция тем временем негодует — она расценивает попытку Пашиняна тайно, не посоветовавшись ни с кем, договориться с Эрдоганом о встрече как сдачу национальных интересов, поскольку в нынешней ситуации любые переговоры будут на пользу Турции, но не Армении.

«В словах Эрдогана был очевидный намёк на то, что при «определённых» шагах со стороны Армении Турция готова вступить в политический диалог, предполагающий наличие какого-то предмета торга (где что-то надо будет дать/взять). Очевидно, что о процессе установления дипломатических отношений нет и речи. А это предполагает предусловия со стороны Турции, и при таких стартовых условиях у армянской дипломатии нет серьёзных шансов занять выгодную для неё позицию для начала переговоров с таким сложным игроком, как Турция», — прокомментировал декан факультета востоковедения Ереванского госуниверситета, тюрколог Рубен Мелконян в эфире Sputnik Армения.

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что Эрдоган в своей речи говорил о Пашиняне в третьем лице, не называя ни по имени, ни по должности (для сравнения: должность Гарибашвили прозвучала дважды). Президент Армении: Турция завозит в Карабах террористов из Сирии и Ливии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Согласно дипломатическому протоколу, и конкретнее с учётом восточной ментальности, это свидетельствует о нулевом уровне субъектности противоположной стороны, пренебрежительном к ней отношении, и, естественно, имеет также политический подтекст, то есть демонстрирует, что Армения выступает в роли просителя. Фактически после поражения в 44-дневной войне (в Нагорном Карабахе. — Ред.), в условиях продолжающейся враждебной политики Турции Армения выступает в качестве инициатора в надежде установить новые отношения», — пояснил Мелконян.

Почему в качестве посредника Пашинян выбрал именно Гарибашвили? Тюрколог считает, что исходить могли из уровня отношений Грузии с Арменией и Турцией. В свою очередь азербайджанский политолог Ильгар Велизаде предположил, что если бы предложение Эрдогану передали через Россию, то встреча политиков могла бы состояться.

«Москва бы тему проработала, повестку согласовала и показала бы результат. Российская дипломатия работает несколько по-другому. Турция могла бы пойти навстречу Москве при определённых условиях, например, при гарантиях разблокирования всех региональных коммуникаций», — сказал Велизаде в комментарии изданию «Коммерсант».

Так Эрдоган, на помощь которого надеется Зеленский, ведёт политические игры: не признавая российского статуса Крыма, он заверяет Украину во всесторонней поддержке её территориальной целостности и «Крымской платформы», но в то же время заключает выгодные экономические сделки с Россией, тесно взаимодействуя с ней по урегулированию ситуации в Сирии. А также ему, как показала история с Пашиняном, ничего не стоит подставить того или иного политика, если это не обернётся негативными последствиями для национальных интересов Турции.