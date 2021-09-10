На саммите «Ялтинская европейская стратегия (YES)» в Киеве президент Украины Владимир Зеленский попросил своего российского коллегу Владимира Путина, встречу с которым очень ждёт, не обижаться на него, а также заявил, что россияне и украинцы стали врагами

Саммит, посвящённый обсуждению наиболее актуальных проблем и вызовов для Украины, традиционно проходит в начале сентября. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие приходится проводить в нестандартном формате: большинство гостей участвуют в режиме онлайн, а присутствовать лично могут до 70 человек. Среди тех, кто приехал в культурно-художественный и музейный комплекс в Киеве «Мыстецький Арсенал», оказались известные политики прошлой эпохи: бывшие премьер-министры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, а также впервые появившийся на широкой публике после увольнения с должности главы МВД Арсен Аваков.

Война и мир с Россией

В первый день форума на саммите выступил президент страны. Модератор дискуссии спросил Владимира Зеленского, возможна ли полноценная война Украины и России. Зеленский заявил, что Путин слишком эмоционально относится к Украине © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Считаю, может быть. Если будет мощная эскалация со стороны России, это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая вероятность есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой РФ, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Беларусью», — заявил он.

На вопрос, как в Кремле восприняли это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что Зеленский намеренно нагнетает обстановку и запугивает население возможной войной с Россией, и это заявление демонстрирует его полную безответственность перед собственными гражданами.

«Господин Зеленский, похоже, заигрался в главнокомандующего и позволяет себе озвучивать фантазии о возможном военном столкновении с Россией. Цель подобных антироссийских заявлений всегда одна и та же — создать в глазах населения Украины и мировой общественности образ России как страны-агрессора, якобы готовой напасть на соседние страны. Эта дикая ложь является также провокацией на государственном уровне и ещё больше усугубляет и так крайне сложные отношения наших стран», — сказал он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что полноценная война может быть развязана, только если украинские власти устроят какую-то провокацию, как устроил Михаил Саакашвили в Грузии в своё время, в России никто не собирается воевать с украинцами.

«Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами», — отметил депутат. «Это даже не война». Военный эксперт о том, что сделает Россия, если ВСУ пойдут в атаку на Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

Впрочем, Зеленский придерживается совершенно иного мнения: «Отношений нет (между россиянами и украинцами. — Ред.). А кто мы теперь? Мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние. Как это преодолеть, вернуть, никто не понимает. Только время понимает, сколько нужно на это потратить энергии».

При этом он надеется, что ситуация изменится.

Встреча с Путиным — и хочется, и колется

Зашла речь и об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

«Честно говоря, не хватает времени думать о нём. Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в «нормандском формате». Россия не хочет быстро решить вопрос — завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий», — заявил Зеленский.

При этом глава государства признал, что «фразами, запугиваниями и угрозами» в адрес России Украина ничего не достигнет, поскольку она недостаточно мощная страна. Песков: Зеленский и Путин вряд ли встретятся в этом году © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Зеленский напомнил, что после парижского саммита лидеров «нормандской четвёрки» 2019 года произошёл обмен пленными. Он надеется, что следующая встреча президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ завершится тем же, но не верит в освобождение по формуле «всех на всех», наиболее вероятным считает освобождение 10-20 человек. Списки лиц, претендующих на обмен, сейчас согласовываются сторонами конфликта (Киев передал свои предложения в конце 2020 года, а народные республики — в апреле).

Комментируя возможность встречи Зеленского и Путина, второй президент Украины Леонид Кучма сказал: «В жизни всё возможно. Главное — есть желание нашего президента. Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, — разговор будет на разных языках. Я имею в виду, будут ли идти на встречу в тех проблемах, которые сегодня существуют в российско-украинских отношениях, будут ли сделаны хоть какие-то конкретные шаги?»

О том, что встреча лидеров двух стран необходима, пусть она и будет чрезвычайно сложной, говорил накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При всём при этом Киев не направляет Москве по дипломатическим каналам запрос на проведение переговоров на высшем уровне. Складывается впечатление, что как таковая встреча украинской стороне не нужна — ей нужно лишь педалировать эту тему и сформировать в головах собственных граждан мнение, что это Кремль отказывается от встречи, хотя Путин неоднократно выражал готовность пообщаться с Зеленским на тему двусторонних отношений — никакого Крыма (это российский регион, и обсуждать здесь нечего) и Донбасса (ситуация в регионе — это предмет прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР). Знают, что делать и куда обращаться: что мешает Зеленскому встретиться с Путиным? © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

«Антироссийские выпады руководства Украины, постоянные попытки обвинить Россию в несуществующей агрессии, игнорирование Минских соглашений и стремление перекинуть вину за пробуксовку урегулирования ситуации в Донбассе на Москву — всё это стало главной стратегией киевских правителей. На этом крайне негативном фоне, к сожалению, не приходится говорить о каких-либо конструктивных переговорах между Украиной и Россией», — констатировал Железняк.

Господин президент, вы на Банковой надолго?

Зеленский никогда и не думал, что станет политиком, а заручиться поддержкой избирателей в 2019 году и избраться на пост президента Украины ему помог образ Василия Голобородько, которого он сыграл в сериале «Слуга народа».

«Это был вызов. Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем всё это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме», — заявил он.

Зеленский признался, что по истечении полномочий президента хотел бы пользоваться уважением среди украинцев. По поводу второго президентского срока сказал, что это решит народ Украины. «Нажил врагов». Эксперт сказал, каковы шансы Зеленского переизбраться на второй срок © пресс-служба президента Украины

«Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать», — добавил глава государства.

Курс на НАТО и ЕС, где Украину не ждут

Менее недели назад Зеленский вернулся из США, где провёл переговоры со своим коллегой Джо Байденом, американскими бизнесменами и украинской диаспорой. В связи с этим у модератора дискуссии на «Ялтинской стратегии» возник вопрос, может ли Украина полагаться на Соединённые Штаты.

«Мы можем, потому что у нас сегодня, мне кажется, отношения на другом уровне. Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО», — заявил президент.

Политики стран альянса открытым текстом говорят, что вопрос о представлении Украине членства не рассматривается, поскольку она не соответствует установленным критериям. Кроме того, в НАТО осознают, что приём Украины обострит отношения с Россией, а это никому не нужно. Без НАТО не надо: Украина добровольно отказалась от статуса союзника США © Facebook, Слуга Народу

«Позиция моя очень простая: мы готовы к НАТО уровнем нашей армии, наших специалистов. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что в первую очередь нужны не кому-то, не НАТО, не ЕС, нужны нам, нашим людям. Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем. Но просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины Европейский Союз будет потихоньку ослабляться», — сказал Зеленский.

В интервью изданию «Европейская правда» посол Латвии на Украине Юрис Пойканс объяснил, что никто из стран ЕС не хочет получать новые проблемы из-за приёма в свои ряды Украины.

«ЕС ослабел бы с Украиной с её коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. Что же «теряет» альянс (НАТО. — Ред.)? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря», — написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.