Прорыв к Охримовке и плацдарм у Покаляного: Алехин о продвижении в Харьковской области

На Харьковском направлении обилие ударных дронов противника затрудняет продвижение российских штурмовых групп, однако переломить ход боев и перехватить инициативу ВСУ не способны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-22T17:42

По словам Алехина, обилие ударных дронов ВСУ в Харьковской области действительно затрудняет продвижение штурмовиков. Однако переломить ход боев и перехватить инициативу ВСУ не способны."Передовые штурмовые группы ведут бои в селении Покаляном, освобождение которого позволит создать устойчивый плацдарм на этом участке левого берега Волчьей. Украинские формирования уже не раз предпринимали контратаки со стороны Караичного, однако вернуть утраченные ранее позиции им не удается", — заявил эксперт.С участка восточнее Караичного, добавил он, поступают видеокадры, доказывающие присутствие передовых подразделений российской армии на территории Охримовки."Штурмовым группам удалось пробиться к южным окраинам населенного пункта, однако из-за регулярных контратак ВСУ основательно закрепиться на занятых рубежах пока не удается", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в статье Ростислава Ищенко "Подготовка к летним боям" на сайте Украина.ру.

