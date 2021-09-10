В среду, 8 сентября, в Житомире начался суд над очередным агентом ФСБ, изобличенным СБУ в качестве изменника родины. Изучая его дело, мы обнаружили удивительные детали и еще более удивительные моменты, о которых точно не будет сказано на процессе

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Игнат Фетисов и позывной Квин

Такая сумма для задержанного оказалась неподъемной. Валентин Липинский окончил строительный колледж и работал простым строителем на разных объектах, жил совсем не богато. И вроде бы одна из строек, где он работал, находилась в воинской части под Житомиром. Там он сделал несколько фотографий, которые якобы заинтересовали кого-то в интернете. Этот неизвестный предложил продолжить фотофиксацию подобных объектов за деньги. Вот только был ли заказчик сотрудником ФСБ (зачем российской спецслужбе, занимающейся контртеррором и выявлением шпионов внутри РФ фото казарм в Бердичеве?) или Липинского спровоцировали из СБУ?

После четырех месяцев следствия, 27 августа, дело передали в суд и назначили предварительное заседание на 8 сентября. Прокурор зачитал обвинительный акт, первая половина которого, как обычно в политически-мотивированных делах, заключалась в рассказе о российской агрессии. Суть же преступления, по версии обвинения, состояла в следующем.

27 декабря 2021 года Липинский через WhatsApp вступил в сговор с представителем ФСБ России Игнатом Фетисовым и получил задание сфотографировать объекты, территорию, автотранспорт и камеры наблюдения 26-й артиллерийской бригады в Бердичеве, а также собрать информацию о военнослужащих. 8 февраля Липинскому прислали текст расписки, который он должен был подписать, соглашаясь на сотрудничество с ФСБ. Он выбрал для себя позывной Квин, а затем получил 500 грн. Правда, без детального изучения материалов дела непонятно, как были отправлены деньги, но одна лишь необходимость подписать соглашение о сотрудничестве уже вопиет о провокации.

23 февраля Липинский уведомил куратора о военных учениях спецназа и получил за это 760 грн. Затем еще 200 грн за ведомости о форме одежды военнослужащих Сил специальных операций (ССО) и 733 грн на ужин, во время которого должен был выведать информацию у одного из спецназовцев. Ужин со спецназовцем за 733 грн (почему не 734?) — даже забавнее, чем расписка о сотрудничестве с ФСБ. Если бы Липинский был дамой, еще куда ни шло… Но дальше больше.

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В 7 томах дела оказались записи телефонных разговоров Липинского (из них следует, что о сотрудничестве с российской спецслужбой знала вся его семья), выводы компьютерно-технической экспертизы, какие-то «осмотры сайтов ФСБ» (так пишет суд, но что это такое, непонятно) и даже видеозаписи и фотографии того, как подсудимый ходил к воинской части. Как так получилось? А оказалось, что СБУ вела его с самого начала «госизмены». Учитывая все входящие, вряд ли у кого-то могут остаться сомнения в том, что это провокация СБУ. Бедный молодой работяга из маленького городка — сложно ли было заморочить ему голову ерундой про загранпаспорта и курсы в Москве, предложив даже такие мизерные суммы, которые озвучивались в суде?

В итоге парню выдвинули обвинение по ст. 111 УК Украины — действия, совершенные во вред обороноспособности, госбезопасности Украины путем предоставления иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Статья предполагает срок до 15 лет с конфискацией имущества или без. От такого надо отбиваться всеми силами, убеждать суд в том, что это была провокация, в том, что невозможно доказать реальность этого Фетисова и его службу в ФСБ, уточнять, на каком основании СБУ получала разрешение на прослушку и слежку (и получала ли вообще) и т.д.

И вот, происходит удивительное. Адвокат Липинского, явно назначенный государством бесплатный адвокат, ходатайствует о проведении заседания по упрощенной процедуре, поскольку обвиняемый решил признаться. Ну и вследствие чистосердечного признания прокурор предлагает сократить срок с 12-15 лет до 9, а адвокат просит 7. Обвиняемый в своем последнем слове говорит, что сначала от него хотели участия в митингах против тарифов (знаменитые митинги против тарифов в Бердичеве) и вообще ему просто очень были нужны деньги. Последнее наверняка правда, в том числе и из-за тех самых тарифов. Вот только безденежьем молодого человека, вероятнее всего, воспользовались не в ФСБ, а совсем в другой организации.

Пирожок из «Вервольфа»

Но всех все устраивает, а госадвокат по соглашению с СБУ и прокуратурой убеждает ничего не смыслящего в юриспруденции клиента, что доказательства у следствия железные и он либо будет отрицать вину и сядет на 15 лет, либо признается — и будет 7-9. Органы отчитываются о поимке очередного «сепаратиста», СМИ получают новую тему для разжигания ненависти, общество снова убеждается, что кругом вражеские агенты и продолжает биться в националистической истерике. А власти тем временем делают свои дела.

Но есть один нюанс. Липинский не «сепаратист». После госпереворота 2014 года он, в 14-15 лет, вступил в местный «Правый сектор»*, точнее в банду «Хорти» при «Правом секторе». Завербовал Липинского некто Роман Чирка, более известный как Игорь Пирожок.

Этот Пирожок родился в Одессе, но то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х переехал в Москву и увлекся нацистскими идеями. В 1993 году он познакомился с членами РНЕ и решил создать свою банду под названием «Легион "Вервольф"». «Верфольф» постулировал идеи антикоммунизма, антисемитизма, антилиберализма, апартеида, освобождения от химер морали по отношению к недочеловекам и окончательное решение еврейского вопроса.

СБУ и хвост Русалочки © president.gov.ua

В 1998-м ему добавили еще три года за хранение наркотиков. После выхода из тюрьмы он вернулся в родную Одессу и в 2009-м сел на 3 года уже на Украине за организацию подпольной гей-порностудии с несовершеннолетними, в сьемках которой участвовал и сам Пирожок.

Товар «русофобия»

Ну а потом наступил судьбоносный 2014-й. Пирожок под псевдонимом Роман Чирка стал политическим советником «Правого сектора»* в Бердичеве, по сути занимаясь вербовкой несовершеннолетних в неонацистскую банду. Летом 2014-го директор местной школы в официальном письме на имя главаря бердичевских ПСов Дениса Мазура поблагодарил Чирку «за проделанную патриотическую работу, а также за материальную помощь в виде 5 комплектов камуфляжной одежды для учеников». Помимо вербовки непосредственно в «Правый сектор»* Чирка-Пирожок сколотил свою собственную банду под названием «Хорти», в которую в подростковом возрасте и попал Валентин Липинский.

Но снова возник внутривидовой конфликт, правосеки жестоко избили Пирожка битами и выгнали из организации «за незаконное использование названия организации в личных целях».

Однако тот не пропал и очень быстро, в 2015-м, оказался в общественном совете при Житомирской ОГА как представитель ОО «Житомирская областная организация содействия люстрации».

Прикрываясь патриотическими лозунгами, Пирожок наладил контрабанду оружия и боеприпасов из зоны АТО.

В этот период появились его совместные фото с местным криминальным авторитетом Игорем Фадеевым по прозвищу Москва, который в свое время был депутатом Житомирского облсовета от БЮТ, а затем членом партии «Батькивщина».

Но недолго музыка играла. В мае 2015-го Пирожка задержала СБУ при попытке сбыта двух боевых гранат. В 2016-м его приговорили к 3 годам тюрьмы, но он, находясь под домашним арестом, не стал дожидаться апелляции, а быстренько уехал обратно в Москву.

Как оказалось, зря. В 2019-м его взяла ФСБ и отправила в тюрьму на 4 года за членство в экстремистской организации и вербовку неонацистов в России. В 2020-м Пирожок из колонии дал потрясающее интервью «Ленте.ру», где рассказал о том, как делать бизнес на правом радикализме, как правильно вербовать подростков, как СБУ создавала «Правый сектор»* для организации госпереворота и почему, узнав о «Легионе "Вервольф"», правосеки взяли Пирожка вербовщиком и политическим консультантом.

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На такую удочку и попался совсем юный Липинский. Побегав в местном «Правом секторе»*, он затем окончил свое училище и пошел работать на стройку. На этом его неонацистские приключения могли бы навсегда и закончиться, но СБУ надо показывать работу по поимке путинских агентов. Если раньше в дело шли люди, имевшие отношение к Антимайдану, или просто критиковавшие власть блогеры, то теперь пищей молоха репрессий становится нижнее, бросовое, звено праворадикальных банд. Причем не за преступления на почве ненависти, а за придуманный «сепаратизм». И никому, ни властям, ни нацистским организациям, ни украинским и международным правозащитникам не нужный Липницкий, конечно, сядет. Учитывая все входящие, страшно даже предположить, какая жизнь ждет его в колонии, учитывая связи с Пирожком, кем он выйдет через 7-9 лет и чем займется потом. А приговорившие его судья, прокурор и адвокат разъедутся на хороших машинах в хорошие дома.

*Террористические организации, запрещенные в России.