Слушания по делу об авиакатастрофе 7-летней давности в районе села Грабово Донецкой области возобновились 6 сентября в судебном комплексе «Схипхол» в пригороде Амстердама и продлятся до 24 сентября, но это ещё не финальная точка

В дело вступают родственники

В течение первых 10 дней в суде выступят родственники погибших в авиакатастрофе в районе села Грабово, что, как пояснил председательствующий судья Хендрик Стинхёйс, поможет суду лучше понять последствия трагедии. 7 лет спустя: Вину Украины в крушении MH-17 продолжают тщательно скрывать © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Правом рассказать о влиянии катастрофы на их жизнь, а также обсудить представленные доказательства и выразить пожелание о вердикте воспользовались более 90 человек из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании. Как ожидается, ежедневно с обращением к суду либо лично в зале заседания, либо по видеосвязи, либо через заранее записанное видео-/аудиообращение будут выступать от 8 до 11 родственников жертв, у каждого из них будет 15 минут. Первыми к суду обратились 7 нидерландцев и 2 австралийца по видеосвязи.

«Ложь и искажение фактов стало главной тактикой в этой игре в «кошки-мышки», в которой мы стремимся докопаться до правды и добиться заслуживаемого наказания для виновных в гибели наших близких. И я хочу сказать, что знаю, кто несёт ответственность», — сказала нидерландка Рие ван дер Стейн, потерявшая в результате трагедии отца и мачеху.

В свою очередь, Робберт ван Хайнинген, у которого в авиакатастрофе погибли брат, его жена и сын, в комментарии РИА Новости считает важным расследовать причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий.

«Конечно, это является частью проблемы. Вопрос незакрытия неба есть в документах, с которыми имеет дело суд. И это было упомянуто в ходе судебно-медицинского расследования. Да, прокуратура в этом процессе не обвиняет Киев, но, возможно, это будет в другом процессе. Мы все хотим иметь ясную картину произошедшего. Поразительно, что люди, которые запускали ракету, не видели, что целились в гражданский самолёт, а не в военный. И я действительно хочу понять, почему. Но воздушное пространство должно было быть закрыто», — сказал нидерландец.

Как объяснил профессор виктимологии (науки о поведении жертв преступлений) Тилбургского университета Марк Грунхёйсен, есть две причины, почему пострадавшие решаются выступить перед судом: во-первых, желание повлиять на уголовный процесс, надеясь на более жёсткое наказание, а во-вторых, они хотят рассказать окружающим о том, что произошло с ними, и через признание страданий надеются вновь взять свою жизнь под контроль. По его словам, вряд ли это будет иметь терапевтическую пользу, однако исследование свидетельствует о том, что пострадавшие получают удовлетворение, воспользовавшись своим правом, у них поднимается настроение, они считают это ценным, возможно, этого достаточно.

Но есть и оборотная сторона — пострадавшим позволяют слишком многое. Крушение MH17. Компания из США начнет расследование, почему Киев не закрыл небо © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«С момента снятия ограничений на тематику обсуждаемых вопросов при выступлении в суде в 2016 году родственники могут даже говорить, что хотят смерти обвиняемых, хоть те ещё и не признаны организаторами преступления. Иногда я слышу такое, что заставляет меня задуматься: а правильно ли это для цивилизованного правового государства?» — сказал Грунхёйсен в интервью нидерландской газете Trouw.

Кроме того, 299 родственников погибших подали требования о компенсации. Их иски могут быть рассмотрены в начале ноября 2021 года, если следственный судья закончит расследование после 1 ноября.

Новые подробности

Стейнхёйс сообщил о приобщении к делу о катастрофе MH17 новых документов, полученных от судебного следователя (проводит следственные действия со стороны суда по запросу защиты и прокуратуры для выявления дополнительных фактов, свидетельствующих о причастности или непричастности обвиняемых): содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, которые были доступны прокуратуре, но ранее не были включены в досье.

«Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», — добавил судья. Главный свидетель обвинения по делу MH17 никогда не видел «Бук» в Донбассе © соцсети

Как уточнила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, упомянутый человек был свидетелем-экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, одного из подозреваемых.

И хотя часть расследований по делу MH-17 уже завершена, следователи продолжают искать новые подробности. 2 сентября полиция Нидерландов распространила обращение Совместной следственной группы (в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины — стран, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы) к жителям Курской области и российским военным с просьбой поделиться информацией — фотографиями, видеоматериалами, электронными письмами и официальными документами — о якобы имевшей место быть доставке зенитного ракетного комплекса «Бук» на Украину из России.

Несколько лет назад глава национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что следователи установили принадлежность сбившей Boeing 777 ракеты 53-й зенитной ракетной бригаде Вооружённых сил РФ, базирующейся под Курском, и что она была выпущена с территории России. Однако Министерство обороны РФ опровергло эти обвинения и заявило, что международные эксперты продемонстрировали ракету 1986 года выпуска, а Москва уничтожила все образцы этой партии ещё до 2011 года. Кроме того, ни один зенитно-ракетный комплекс РФ никогда не пересекал границу Украины.

«Любые сведения, которые касаются организации военного управления, располагаемых сил и средств, их точного нахождения по определению попадают под гостайну. Получается, что полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене», — подчёркивает бывший сотрудник Главной военной прокуратуры России адвокат Николай Пиляев. Премьер-министр Малайзии: Расследование атаки на MH17 необъективно, а доказательств вины России нет © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В свою очередь, судебный следователь для получения более полной картины произошедшего 17 июля 2014 года в 2020 году обратился к американцам с просьбой предоставить спутниковые изображения, предположительно имеющиеся в их распоряжении, но получил отказ. На повторный запрос, направленный 4 марта 2021 года, ответ был аналогичным. В итоге суд отказался от дальнейших попыток получить от американских властей спутниковые снимки, имеющие отношение к авиакатастрофе MH-17. Получить те самые снимки прокуратура Нидерландов пыталась ещё в 2014 году, но также безрезультатно.

«Сбили в июле 2014 года малазийский Boeing над Украиной, над Донбассом, и американцы заявили тогда: «Это сделали русские, у нас есть снимки из космоса, которые это доказывают неопровержимо». Прошло 7 лет, никакие снимки они никакому суду не предъявили. Сказали голландскому суду, что эти снимки есть, но они секретные. И суд это все принял», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 6 сентября, выступая в Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

Допрос свидетелей

Подозреваемыми по делу об атаке на MH-17 проходят 4 человека: россияне Игорь Гиркин (известный под фамилией Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Им предъявлены обвинения по двум статьям: причастность к авиакатастрофе, приведшей к гибели людей, и убийство 298 человек, по которым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Интересы Пулатова в суде представляют двое нидерландских адвокатов, а над остальными процесс проходит заочно.

Ранее судебный следователь направил запрос российским властям о допросе Гиркина, Дубинского и Харченко, если они находятся на территории РФ, в качестве свидетелей по делу Пулатова, проходящего по этому же делу. «Ополчение "Боинг" не сбивало»: Игорь Стрелков прокомментировал обвинения голландских прокуроров © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Однако этот запрос был отклонён. В своём ответе российские власти указали на то, что российское уголовное право запрещает привлекать в качестве свидетелей лиц, проходящих обвиняемыми по тому же уголовному делу. В свете данной позиции российских властей судебный следователь констатировал, что не может принять никаких дополнительных действий с целью опроса Гиркина, Дубинского и Харченко», — объявил Стейнхёйс.

Что касается Харченко, украинские власти заявили следователям, что не могут связаться с ним, несмотря на вероятность того, что он сейчас находится на территории Украины.

Несмотря на то что в деле MH17 ещё много вопросов остаются без ответов, судья уже обозначил дату вынесения вердикта: «Мы планируем закончить рассмотрение дела в июне 2022 года. В судебных процессах обычно решение выносится через 2 недели после этого. Однако не в таких длительных процессах, как этот, это невозможно. Поэтому суд не завершится в июне 2022 года. Это невозможно оценить, сколько времени потребуется для вынесения приговора. Суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано: 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 года».

С 7 марта 2022 года для выступления стороны защиты зарезервированы 4 недели, завершиться рассмотрение дела должно блоком слушаний, начинающихся 6 июня 2022 года.

«Суд определил примерные даты вынесения приговора относительно 4 «стрелочников», назначенных «виновными» — сентябрь-декабрь 2022 года. Так что мы ещё немало серий посмотрим», — написал в Facebook политолог Владимир Корнилов.