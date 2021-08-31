Одна из советских традиций у антисоветской Украины, которые не просто не были забыты, но, наоборот, нежно культивируются - свершения к годовщинам. На этот раз юбилейным подарком стране стал так называемый "ЦХОЯТ"

Украина отказывается хранить отработавшее ядерное топливо в России © ekovolga.com

Потребителю украинских новостей конкретно эта — до лампы. Но если бы хоть кто-то обратил внимание на данный заголовок, а потом не поленился почитать что-то еще по этой теме, он с удивлением обнаружил бы, что ядерные чиновники обещали к этой же дате пригнать и первый поезд с расфасованным радиоактивным мусором. И это несколько омрачает праздничный рапорт о пуске. Но если бы кто-нибудь нырнул еще глубже в новостное море, в 2018 год, то увидел бы другие обещания. Например, что первый груз на объект должен был прибыть на ядерную помойку в 2019 году, в декабре-месяце.

Необходимая ремарка

Итак, дотошный исследователь легко докопается до той простой истины, что обещалкины из «Энергоатома» попросту «соврамши». И ничего им за это не было, кроме поздравлений от президента за укрепление энергетической самостийности.

Ведь цель очковтирателей — прекратить платить России за хранение отработанного ядерного топлива. Но не будем о грустном. Выполненные наполовину обещания демонстрируют честность энергочиновников равную 50%. Но настойчивый исследователь, если не остановится, то сможет легко опровергнуть и эти проценты.

Дело в том, что «готовность» ЦХОЯТ — чистой воды вранье. Объект не готов и не получил от Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) разрешение на ввод в эксплуатацию. Так что вся новость о достройке ЦХОЯТ оказывается равна нулю.

Впрочем, это же Украина. Что они там считают выполнением работ, знакомы ли они со словом «регламент» — история умалчивает. Тем не менее еще 13 августа 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса ЦХОЯТ проектной документации. Этим сертификатом ГАСИ также подтвердила готовность объекта к эксплуатации. Нет сомнений, что фиктивно достроенный ЦХОЯТ будет фиктивно зачислен на довольствие и в недострой легко могут загрузить все что угодно. Никакие поезда с ядерным топливом на горизонте не наблюдаются, а это даже хорошо, потому что объект ЦХОЯТ находится в каких-то ста километрах от Верховной Рады. И если вопрос безопасности для украинских политических элит не праздный, то и отсутствие опасных отходов в очень спорном хранилище — это безусловная «перемога». Нет ядерных отходов — нет проблемы.

Проблемы не видно, но она есть

Ядерный могильник под Киевом заработал: Украина перестала вывозить радиоактивные отходы из страны © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но, увы, американские ТВЭЛ-ы оказались непригодны для советских реакторов ВВЭР. И в 2012-м использование топлива «Вестингауз» было приостановлено. Убытки «Энергоатома» составили около 200 миллионов долларов. В ноябре 2015-го энергетический министр Владимир Демчишин обещал с 2016 года использовать американское топливо от Westinghouse на трех из 15 атомных энергоблоков Южно-Украинской АЭС и Запорожской АЭС. Это было вранье. Украина на момент 30-летия незалежности продолжает потреблять продукцию российской компании ТВЭЛ, которая продолжает поставлять 90% ядерного топлива для Украины. Что не так с независимостью Украины? Глазное уравнение с тремя неизвестными © CC0, Pixabay

Но цель была поставлена: отделиться от России в данном вопросе, и ее никто не отменял. Поэтому в ожидании часа, когда настанет этот вид самостийности, и было принято решение строить ЦХОЯТ.

Самое интересное то, что этот проект завизировал еще Кучма в обмен на деньги на достройку реакторов в Ровно и Хмельницком, а также на объект Укрытие-2. Ющенко провел тендер. А Порошенко в 2017 году заложил первый кирпич в Чернобыльской зоне отчуждения. А потом началась эстафета обещаний открытия. В 2018-м обещали открыть «через год». Через год — еще через год. А в 2020-м тему замолчали. Пока наконец в 2021-м к юбилейной дате не объявили о том… чего до сих пор нет.

Украинский распилочный долгострой

Понятно, что могильник изначально было нужен только Западу. Заодно решался вопрос уничтожения и демонтажа (в прямом смысле) ЧАЭС.

В 2016-м на ЦХОЯТ дали 260 миллионов долларов. Выделенный участок в 90 км от Киева и 40 км от границы с Белоруссией. Он огромный и намного превосходит потребности Украины. Землеотвод под ЦХОЯТ был одним из первых решений правительства Гройсмана. Сразу же после госпереворота. Запад контролировал и не давал разворовать и бросить. Так что в декабре 2020-го журналистам и кураторам показали первую площадку, состоявшую из 15 хранилищ.

Это была фикция: оборудование на площадках смонтировано не было, подключения к энергоснабжению не было, систем физической защиты не было, радиационного контроля, управления и связи, даже 43-километровой железнодорожной ветки Вильча — Янов тоже не было.

Нужно было что-то делать. Брать лопаты и достраивать? Не в этой жизни! В начале августа «Энергоатом», пообещав достройку к 30-летию незалежности, в письме валит вину на срыв сдачи технической части проекта на… компанию «Holtec International». Украинские партнеры самосвалом валили на незадачливых «янки» все косяки: срыв сроков поставок оборудования и систем. Американцам повесили 14 актов несоответствий из 24. От такого наезда американские мистеры немного обалдели, потом вспомнили, кто они, и в в ответном письме обвинили «Энергоатом» в затягивании строительства и, что главное, в несвоевременной оплате счетов.

Но и без них у «Энергоатома» есть проблемы посерьезнее. Например, кураторы госкомпании утверждают, что она систематически не выполняет программу повышения безопасности энергоблоков АЭС. И похуже: отработанное ядерное топливо украинских АЭС в 2021 году в Россию не вывозится. И еще хуже: отработанное топливо Westinghouse за весь период сотрудничества и его поставок на Украину никогда не вывозилось в Россию за отсутствием соответствующего соглашения. Но по бумагам ЦХОЯТ построен!

Что дальше?

Под прикрытием Майдана. Украина строит для США ядерный супермогильник © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

Грузы — это ядерное топливо с 99 ядерных реакторов США, 58 Франции, 15 Великобритании, например. Заказы уже есть. По пока ЦХОЯТ не может принимать грузы, все равно стоит помнить, что временные хранилища трех украинских АЭС под завязку забиты отработанным ядерным топливом. Что подтверждается и попытками в первом полугодии договориться с российскими контрагентами о продлении контракта на временный вывоз не на год, а на полгода. Такое предложение российскую сторону не заинтересовало. Остается либо идти на поклон в Москву, либо сгружать радиоактивный мусор в неготовый ЦХОЯТ, чему очень не обрадуется МАГАТЭ, но главным образом — многомятежная украинская общественность.

Нет никаких сомнений в том, что любая подобная информация обязательно станет политическом оружием массового уничтожения. И если с МАГАТЭ можно договориться заинтересованным сторонам (Запад), то с политиками, способными оплатить «ядерный майдан», ни разу.

А как же Россия? Неужели у нее нет в этом вопросе своего интереса? Ведь Украина должна была забрать назад свои собственные ядерные отходы. И делать это Киев был должен с 2010 года. А сейчас еще и выдвигаются претензии, что это не совсем ее отходы, поскольку на ФГУП "ПО «Маяк» производится переработка смешанных отходов — как с реакторов ВВЭР-440 (в том числе и Ровенской АЭС), так и с исследовательских и промышленных реакторов, реакторов подводных лодок и так далее. Молчат в тряпку на Украине и по поводу возврата временно хранящихся отходов с реакторов ВВЭР-1000 трех украинских АЭС. И скорее всего, даже когда ЦХОЯТ начнут загружать, Украина еще менее охотно будет вести переговоры о возврате своего отработанного ядерного топлива и отходов. И это будет уже проблема Москвы.