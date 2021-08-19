Президент Польши Анджей Дуда, подписав принятую в июне Сеймом страны поправку к административно-процессуальному кодексу, вызвал бурю возмущения в Израиле и резкую реакцию правительства этой страны, в свою очередь, возмутившую поляков и закончившуюся взаимным отзывом послов

О том, что пишут в связи с конфликтом СМИ разных стран, — в обзоре издания Украина.ру

На сайте американской газеты «Политико» опубликована статья «Польский закон о реституции вызвал спор с Израилем и США».

Отмечается, что «и без того непростые отношения Польши с США и Израилем» ещё более ухудшились из-за давней проблемы компенсаций за имущество.

Слова израильского министра иностранных дел Яира Лапида о том, что принятый в Польше закон «наносит ущерб памяти о Холокосте и ущемляет права его жертв», вызвали возмущение в Варшаве, отмечается в статье. Так, Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши, обвинил Лапиду в искажении «реальности и природы самого закона», добавив:

«Польша решительно осуждает использование трагедии миллионов евреев во время Второй мировой войны в качестве инструмента текущего политического дискурса, а также злонамеренные атаки против нашей страны». Холокост в Польше и Варшавское восстание. Три разные правды © РИА Новости, Борис Игнатович / Перейти в фотобанк

Газета подробно рассказывает своим читателям о проблемах с судебными исками по возвращению довоенного имущества, являющихся «старым и запутанным вопросом».

«После войны Варшава в основном лежала в руинах, и коммунистическое правительство национализировало все земли в черте города, чтобы облегчить его восстановление….

Польское законодательство также гласит, что собственность людей, которые умирают без наследников, переходит к государству, и под это определение попадает большая часть еврейской собственности, поскольку немцы убивали целые семьи».

С 1989 года (последний год существования социалистической Польской Народной Республики. — Ред.) все попытки узаконить вопрос о реституции и компенсациях потерпели неудачу — польские правительства опасались, что раздача крупных сумм денег наследникам владельцев довоенной недвижимости (в том числе евреев) не добавит им голосов на выборах, указывает газета. Поэтому претенденты на получение компенсаций вынуждены были подавать иски в индивидуальном порядке, сталкиваясь с «неэффективной судебной системой Польши». Это привело к громким случаям мошенничества, когда «сомнительным истцам» присуждалась собственность, причём иногда дело заканчивалось тем, что съёмщиков, проживавших в восстановленных после войны зданиях, выставляли на улицу, говорится в статье.

Представитель польской неправительственной организации «Наш город» в беседе с корреспондентом газеты назвал упомянутые судебные процессы «дикой реприватизацией» и выразил сожаление, что подписанные президентом страны ограничения не были приняты ещё 30-40 лет назад. По его словам, с 1990 по 2017 год в Польше от «дикой реприватизации» пострадали около 50 тысяч человек. С другой стороны, польский адвокат, представляющий многих истцов в судебных делах о компенсациях, назвал действия президента страны «скандальными».

Теперь тысячи дел, начатых наследниками владельцев довоенной недвижимости в Варшаве, «которые годами боролись в судах, которые потратили много денег и пожертвовали своей жизнью и здоровьем», будут отклонены, заявил адвокат. Газета отмечает, что большинство наследников — поляки по национальности, то есть поправка, ограничивающая право заявителей на судебное разбирательство, не направлена именно против евреев. Однако этот факт не смягчает позицию Израиля, а также США, которые тоже выступили против принятия поправки, указывает газета.

В статье также сообщается, что одновременно в польском парламенте был принят законопроект, направленный на ограничение иностранного владения польскими СМИ и нацеленный, по словам критиков, на принадлежащую американской компании «Дискавери» телевизионную сеть «Тэ-Вэ-Эн», передачи которой «приводят в ярость националистическое правительство Польши» критическим освещением его деятельности. Принятие этого законопроекта также вызвало осуждение со стороны вашингтонской администрации, сообщает газета. Польша не хранит память о Второй мировой войне - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

На сайте англоязычной версии катарского телеканала «Аль-Джазира» опубликована статья «Израиль в ярости в связи с подписанием в Польше закона об ограничении имущественных претензий».

В статье, в частности, отмечается, что данный вопрос осложняется тем, что, в отличие от других государств Европейского союза, в Польше не создан фонд для выплаты компенсаций людям, чья собственность была национализирована после Второй мировой войны.

Корреспондент Би-Би-Си в Варшаве Адам Истон отмечает, что «рассердивший Израиль» закон получил поддержку не только правящей партии, но и польской оппозиции.

Польская «Газета Выборча», сообщая о конфликте двух стран, публикует слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который утверждает, что по новому законодательству «любой, потерявший собственность, имеет право потребовать компенсацию, но не имеет права требовать, чтобы у других людей отбирали крышу над головой». Он также использует выражение «дикая реприватизация», которая «привела к множеству человеческих трагедий в Польше. Десятки тысяч людей были выброшены из домов, где они жили всю жизнь», — заявил премьер-министр, добавив, что зачастую жильё доставалось даже не прежним владельцам, а преступникам. Что касается действий израильского правительства, то Моравецкий назвал их «агрессивными» и «усиливающими ненависть к Польше и полякам».

Газета также цитирует не слишком дипломатические высказывания Яира Лапида: «Время, когда поляки безнаказанно причиняли вред евреям, осталось в прошлом» и «Мы не боимся антисемитских угроз и не собираемся закрывать глаза на позорное поведение антидемократического польского правительства».

Среди отзывов израильских СМИ вызывает интерес редакционная статья в газете «Гаарец». Газета поддерживает резкую реакцию своего правительства на польский закон, но одновременно напоминает, что и в самом Израиле с вопросом собственности не всё обстоит благополучно.

«Израиль также захватил собственность у многих ни в чём не повинных палестинцев, которые были вынуждены бежать в 1948 году, и с тех пор их дома и земли были экспроприированы без компенсации, в соответствии с Законом о собственности отсутствующих лиц», — сообщает газета, и заключает: «Право на собственность является основополагающим для западной либеральной культуры. Необходимые действия по отношению к жертвам любой войны: признать захват собственности, и, если реституция невозможна, то выплатить репарации. Израиль тоже должен действовать таким образом и признать захват палестинской собственности во время войны. Его неспособность сделать это в то же время, когда он совершенно справедливо упрекает поляков, является чистым лицемерием».

Израильский русскоязычный сайт «Детали» публикует обширную статью «Смогут ли поляки и евреи услышать друг друга? Все «за» и «против» в споре о собственности». Отмечая, что «почти все в Израиле возмущены, почти все в Польше отказываются понять причины этого возмущения», авторы статьи стремятся разобраться в вопросе, и для этого обращаются к высказываниям как польских журналистов, так и директора международной еврейской организации ИЛАР, «занимающейся вопросами реституции утраченной собственности по всему миру». МИД Украины возложил вину за Холокост на СССР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Можно было бы понять желание польского правительства закрыть юридическую возможность для обогащения криминальных групп и выселения ни в чём не повинных соотечественников. Не вызывает также сомнений, что реакция правительства Израиля на польский закон не слишком адекватна. Однако создаётся впечатление, что, воспользовавшись ситуацией, определённые польские круги продолжают проводить политику, направленную на замалчивание некоторых аспектов геноцида евреев, осуществлявшегося нацистами в Польше.

Например, газета «Джерузалем пост» сообщает, что Павел Яблонский объявил о возможном пересмотре программы поездок израильских школьников к местам расположения нацистских концлагерей в Польше. Польский чиновник заявил, что программа служит инструментом пропаганды ненависти по отношению к Польше, указывает газета.

То, что политика правящей в Польше партии по отношению к историческим фактам времён Второй мировой войны далеко не беспристрастна, признаётся и многими западными СМИ. Так, на сайте телеканала «Евроньюс» в сообщении по поводу решения польского апелляционного суда, отменившего решение нижестоящей инстанции по книге «Бесконечная ночь: судьбы евреев в отдельных воеводствах оккупированной Польши», говорится, что «польское правительство обвиняется в попытке переписать историю страны и препятствовать расследованию действий поляков во время немецкой оккупации».

Объявленный Яблонским пересмотр программы поездок школьников из Израиля в Освенцим также вписывается в эту политику правящей партии Польши, как и недавний отказ от допуска российских музеев к работе над экспозицией в Собиборе.