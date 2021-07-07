Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин передаст правление посольством на период своего отъезда заместителю помощника госсекретаря Джорджу Кенту, который раньше работал в Киеве и в 2019 году рассказал много интересного о прошлой украинской власти в рамках процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа

По информации вашингтонских источников издания «Зеркало недели», временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин — самая влиятельная женщина Украины, по версии журнала «Фокус», — 9 июля улетит в двухнедельный отпуск, а по возвращении займётся подготовкой визита в Америку президента Украины Владимира Зеленского. Дата приезда главы государства сторонами ещё не согласована: пока речь идёт о 26 июля, однако американцы предпочли бы, чтобы он состоялся не раньше 2 августа, поскольку, во-первых, президент США Джо Байден сейчас сосредоточен на выводе войск из Афганистана, во-вторых, к тому моменту конгрессмены и сенаторы уйдут на каникулы, и у членов украинской делегации будет меньше возможностей для общения с законодателями по таким неудобным для Белого дома вопросам, как отмена санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2» и членство Украины в НАТО. Зеленский направляет послом в США человека Порошенко. Зачем? © Минфин Украины / Минфин Украины / Перейти в фотобанк

На период отсутствия Квин в Киеве руководство американской дипломатической миссией перейдёт к заместителю помощника госсекретаря Джорджу Кенту. Источники «Зеркала недели» считают, что если он возглавит посольство даже временно, то борьба с коррупцией на Украине получит новый сильный импульс и достигнет новых глубин.

И эти предположения не лишены оснований.

Свой Кент на Украине

С украинскими реалиями американский дипломат знаком не понаслышке. С 2004 по 2007 год, то есть в разгар «оранжевой» революции (есть информация, что он активно способствовал ей по линии американских спецслужб), Кент работал заместителем руководителя политического отдела посольства США на Украине, затем в Киев он вернулся в 2015 году как заместитель посла и занимал эту должность до 2018-го. Дипломат принимал активное участие в создании на Украине антикоррупционных органов: этот вопрос он курировал как заместитель посла, а также будучи старшим координатором по противодействию коррупции в Европейском бюро в 2014-2015 годах в промежутке между двумя командировками в Киев (на этой должности занимался разработкой и продвижением информационной кампании по борьбе с коррупцией по всей Европе и Евразии).

Украинские СМИ писали, что Кент контролировал деятельность антикоррупционных органов в стране с американской стороны, в частности, НАБУ именно он рекомендовал кандидатуру американца Роберта Сторча в качестве независимого аудитора Бюро, а потом лично приводил его на официальные и неофициальные мероприятия.

«На одно из открытых заседаний антикоррупционного комитета Рады, посвящённое отбору кандидатов на должность независимого аудитора НАБУ, пришли Сторч и Кент. Рассказывая о процедуре и кандидатурах, (председатель комитета. — Ред.) Егор Соболев признался, что, когда сначала никто не подал документы, он позвонил в американское посольство, мол, порекомендуйте стоящего человека. Читай Сторча. А после заседания Кент ему вежливо, но твёрдо сказал: дипмиссия никого не приглашала и Сторч — частное лицо. Насколько я понял, Егор тут дал маху», — рассказывал представитель общественной организации по борьбе с коррупцией изданию «Страна.ua». Кто девушку ужинает, тот ее и танцует: почему западным посольствам так важен контроль над НАБУ © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

Во времена работы на Украине Кент наладил тесное общение с рядом местных высокопоставленных политиков. Поговаривают, что заместитель американского посла мог спокойно приехать вечером к Арсению Яценюку, в 2014-2016 годах возглавлявшему правительство Украины, в офис его партии «Народный фронт» в бизнес-центре «Карнеги» на Кловском спуске.

Кроме того, Кента называют куратором группы «еврооптимистов» — бывших журналистов, принимавших активное участие в событиях майдана, а затем избранных депутатами Верховной Рады по списку «Блока Петра Порошенко» (из которого впоследствии вышли в начале 2019 года). Речь идёт о Мустафе Найеме, Сергее Лещенко и Светлане Залищук. В июле 2018 года, когда американскому дипломату пора было возвращаться на родину, украинские политики устроили ему тёплые проводы.

«Очень хочется поздравить Джорджа Кента с повышением — он теперь в Госдепе будет отвечать за 7 стран Восточной Европы и Кавказа. В том числе за Украину. Жаль прощаться с ним и его очаровательной женой Велид. На память подарили ему напечатанный в (официальной газете Верховной Рады - ред.) «Голосе Украины» закон об антикоррупционном суде», — написала Залищук на Facebook, опубликовав совместное фото с Кентом, Найемом и Лещенко.

Американский дипломат разговаривал с местными чиновниками на одном языке как в переносном, так и в прямом смысле: украинский — это 1 из 7 языков, которыми он владеет (русский язык, историю и литературу он изучал в Гарвардском университете). Кроме того, супруга Кента, с которой в этом году он отмечает серебряную свадьбу, Велида (в девичестве Китаина) родилась в Узбекистане, куда её дедушек и бабушек депортировали из Крыма в 1944 году, и имеет крымско-татарские корни.

Секреты украинской политической кухни от Кента

Много интересного о взаимоотношении бывших украинских чиновников с американской стороной Кент рассказал в ходе дачи показаний в Палате представителей в рамках процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа осенью 2019 года.

В частности, что Юрий Луценко, возглавлявший Генеральную прокуратуру Украины, с мая 2018 года регулярно летал в Америку на встречи с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы единым фронтом выступить против Мари Йованович, занимавшей тогда должность посла США на Украине, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артёма Сытника, Джо и Хантера Байденов, а также чтобы отстаивать интересы миллиардера Джорджа Сороса. По словам Кента, Луценко, который руководствовался желанием отомстить американскому посольству за поддержку антикоррупционных ведомств Украины, хотел «засадить» всех этих людей посредством интервью изданию The Hill от 20 марта 2019 года, где рассказывал о списке «неприкасаемых», против которых нельзя возбуждать уголовные дела, а позже сам же опроверг эту информацию. Луценко не выполнил ни одной важной задачи из тех, к которым его привлекали США — Йованович © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Кент уверен, что Луценко установил тесный контакт с Джулиани по согласованию с Петром Порошенко, бывшим тогда президентом страны, в чём он убедился после беседы с Яценюком и тремя министрами, имена которых не уточнил.

«Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей», — заявил дипломат.

По его словам, о том, что и информационная кампания против Йованович также проводилась при попустительстве Порошенко, свидетельствует активное распространение соответствующих тезисов в сети «порохоботами».

Кроме того, дипломат рассказал подробности встречи Луценко и первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, которые узнал из электронного письма, направленного дипмиссией в Киеве 19 марта 2019 года.

«Углава пришёл в посольство и описал свою вчерашнюю беседу с полностью пьяным Юрием Луценко. Луценко был злой. Он сказал, что двумя неделями ранее дал интервью американскому журналисту, где обвинил посольство в работе против него, и посольство поддерживало Демократическую партию и не поддерживало партию Трампа, и Луценко рассказал перед этим правоохранителю (Углаве. — Ред.)», — заявил Кент на слушаниях.

Вспомнил Кент и о провалившейся попытке Луценко добиться увольнения главы НАБУ Артема Сытника из-за разоблачения Генеральной прокуратурой агента НАБУ под прикрытием, который расследовал неправомерную выдачу Государственной миграционной службой биометрических паспортов, часть из которых получили люди, подавшие документы на визу в Штаты. Ночью, предшествующей голосованию в Верховной Раде по вопросу увольнения директора НАБУ, послы стран G7 предупредили руководство Украины, что изменение антикоррупционной политики и отстранение Сытника от должности могут обернуться стране потерей безвизового режима с Евросоюзом. Откровения Шокина: экс-генпрокурор Украины обвиняет бывшего вице-президента США Байдена в попытке его убить © скриншот с видео 24tv.ua

Дипломат признался, что Вашингтон не был доволен ни работой Луценко, увольнение которого он лично обсуждал с тогдашним президентом Петром Порошенко, ни работой руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого. Второго чиновника Кент призвал подать в отставку по собственному желанию, поскольку Штаты не могут продолжать сотрудничество с ним после того, как в результате прослушки в его кабинете стало известно о превышении им должностных полномочий.

Продолжая тему увольнений, речь зашла об отстранении от должности предшественника Луценко Виктора Шокина, который начал расследование деятельности Burisma. Как выяснилось, к Байдену с просьбой поспособствовать увольнению генерального прокурора обратился сам Кент. Причиной, по словам американца, послужило сопротивление Шокина провести расследование коррупционных преступлений, курировать которые он назначил своих заместителей Давида Сакварелидзе и Владислава Каськива, в частности, дела «бриллиантовых прокуроров» Александра Корнийца и Владимира Шапакина, у которых в 2015 году при обыске нашли полмиллиона долларов и бриллианты, общая стоимость которых оценивается в полмиллиона гривен.

Кент хочет взять украинские госкомпании под американский колпак

Продолжив работать в Госдепартаменте после смены власти в США, Кент вернулся к активному обсуждению украинской тематики. Так, выступая на онлайн-конференции «Украина в Вашингтоне и за его пределами» в мае, он подчеркнул, что экономические показатели и инвестиционные возможности Украины зависят от проведения реформы по корпоративному управлению и децентрализации. По его словам, это один из ключевых пакетов реформ, которые поддерживала администрация президента Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена после майдана, и если не сделать украинские госпредприятия и частные компании независимыми от государственного вмешательства, то они не будут конкурентоспособными, и иностранные инвесторы, включая американских, не захотят вкладывать в них деньги. Путин: Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление © AP, Efrem Lukatsky

Лоббировать внесение в украинское законодательство изменения, дающие право превратить наблюдательные советы госпредприятий в независимые органы управления с расширенными полномочиями и назначить в них иностранцев, начал в 2016 году Байден. Иными словами, он стремился установить полный контроль над ключевыми государственными активами Украины. В телефонном разговоре 11 февраля 2016-го, запись которого была обнародована позже, вице-президент США интересовался у Порошенко-президента, как продвигается принятие соответствующей инициативы, разработанной Айварасом Абромавичусом, возглавлявшим Министерство экономики Украины.

Впоследствии эти законодательные изменения привели к тому, что по состоянию на 2020 год в руководстве украинских госпредприятий появилось много иностранных специалистов, например, в «Укрзализныце» — 5 из 7 членов наблюдательного совета, в «Укрпочте» — 4 из 6, в «Укрэнерго» — все члены наблюдательного совета, в Администрации морских портов — половина, а в «Укроборонпре» — 1 гражданин США, но его голос решающий. В самом факте приглашения зарубежных менеджеров нет ничего плохого, наоборот, они могут поделиться ценным опытом, но по итогам прошлого года половина крупнейших госкомпаний Украины (5 из 10) понесли серьёзные финансовые потери — на общую сумму 64,5 млрд гривен, и вряд ли во всём виновата только пандемия.

В общем, в посольство США приходит опытный и весьма информированный в украинских реалиях дипломат, к тому же имеющий своих собственных агентов влияния в различных сферах общественной жизни и политики Украины.