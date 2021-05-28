В украинском и российском сегментах Facebook разворачивается кампания по удалению аккаунтов оппозиционно настроенных к киевскому политическому режиму журналистов

Эту цензурную политику курируют ультраправые активисты, в распоряжении которых находятся целые диванные армии. Они работают интенсивно и системно. Цель — зачистить информационное пространство от наиболее активных и последовательных критиков антисоциальной политики украинской власти.

Из фейсбук-сообщества удаляют блогеров, которые рассказывают о внешней зависимости Украины, выступают против продолжения войны на Донбассе, демифилогизируют украинскую историю и раскрывают перед читателями реальные факты об экономической и политической ситуации в постмайдановском обществе. Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия цензуры в интернете © CC0, Pixabay

За примерами далеко ходить не нужно. 25 мая 2021 года администрация Facebook удалила аккаунт автора издания Украина.ру, известного журналиста Андрея Манчука, который он вел более десяти лет, используя его как площадку для комментариев о ситуации на Украине.

Журналиста лишили доступа к администрированию своей фейсбук-страницы, которая имеет сейчас более 10 тысяч подписчиков — поскольку она привязана к удаленному аккаунту. Решение объявлено окончательным, механизмы обжалования не предусмотрены.

Что важно, никаких пояснений по поводу причины удаления страницы не было. От администрации пришло сообщение, что аккаунт якобы систематически нарушает правила сообщества — несмотря на то, что никаких конкретных примеров такого нарушения не было, а сам аккаунт больше года не подпадал под штрафные временные блокировки.

Андрей Манчук вёл свой блог исключительно в соответствии с правилами Facebook, избегал неполиткорректной лексики, никогда не использовал ее для распространения политической и прочей рекламы. Содержание аккаунта — фотографии, тексты и комментарии — представляло собой его личную интеллектуальную собственность.

Реальной же причиной удаления стало то, что журналист критиковал социально-экономическую политику украинской власти, распространял информацию о нарушениях прав человека на Украине. А еще рассказывал о политической цензуре и сообщал о незаконной деятельности украинских ультраправых.

Последних стоит упомянуть отдельно. За политическую цензуру в русскоязычном сегменте Facebook отвечают именно украинские ультраправые, что доказано расследованиями влиятельных СМИ. Это националисты, которые тесно интегрированы в международные неправительственные структуры. Их еще называют «грантоедами».

В частности, одним из двух подрядчиков Facebook по проверке украинского контента является организации StopFake, которая связана с активистами ультраправых движений.

Автор издания Украина.ру Павел Волков подробно разбирал деятельность подобных структур в статье «Спрут цензуры, или цифровые корпорации на службе интересов США». Спрут цензуры, или Цифровые корпорации на службе интересов США © CC0, Pixabay

«В 2019 году менеджером по публичной политике Facebook в Украине стала Екатерина Крук. Во время Майдана в 2013 году она была волонтером ультраправой партии «Свобода».

После победы Майдана госпожа Крук стала аналитиком и ведущим проекта StopFake. Данный проект был создан студентами и преподавателями Киево-Могилянской школы журналистики с целью, по их словам, борьбы с российской пропагандой.

В марте 2020-го Екатерина Крук как менеджер Facebook по Украине выбрала проект StopFake для фактчекинговой программы Facebook. И, видимо, совершенно случайно оказалось, что спонсируют организацию МИД Чехии, Посольство Великобритании в Украине, Национальный фонд в поддержку демократии, который финансируется правительством США, а также Международный фонд «Возрождение».

Чешский раздел StopFake в свое время открыла Пражская ассоциация по международным вопросам (АМО), на сайте которой написано: «Проект поддерживается Министерством иностранных дел Чешской Республики в рамках Программы сотрудничества в области трансформации Чешской Республики и Посольством США в Украине в рамках Фонда «Вызов новых доноров».

Вот и выходит, что Чехия поддерживает украинских фактчекеров примерно так же, как поддерживала украинскую армию в 2014 году», — сообщил Волков.

В тот же день, когда на сайте Украина.ру был опубликован этот текст, Facebook без пояснения причин удалил аккаунт Павла Волкова. При этом несколькими днями ранее он выступил на конференции Межпарламентской комиссии по правам человека в Бундестаге, где рассказал о нарушениях свободы слова и цензуре в украинском сегменте Facebook.

Фактически речь идёт о расправе над «неугодными» журналистами. Расправе от украинских цензоров Facebook.

Украинцы хотят создать свой офис ТikTok без «российской цензуры» © CC0, Pixabay

Такую тактику защиты использовал, например, медиаблогер Анатолий Шарий. В августе 2018 года, после того как Facebook удалил его страницу, Шарий сумел обжаловать это решение в центральном офисе, после чего страницу восстановили с извинениями за политически мотивированное решение.

Нельзя оставлять ситуацию такой, как она есть сейчас. Нужно бороться и побеждать: победа в этом противостоянии станет решительным шагом в борьбе с украинской медиа-пропагандой.