В начале текущего года он был принят в первом чтении, а затем до середины мая в него вносили поправки. Тем не менее, изменения были сугубо косметическими, основные принципы реформы остались неизменными, включая пункты о контроле над СМИ.
От Киева давно требуют этой реформы западные партнеры, которые постоянно твердят, что все провалы Украины якобы от недостаточного темпа реформ, проводимых по их рекомендациям. Автор законопроекта о реформе СБУ Марьяна Безуглая сама никакого отношения к работе спецслужб не имеет, зато имеет опыт сотрудничества с западными организациями, где, по всей видимости, проект реформы и составлялся. По образованию она врач, работала в поликлинике, а затем участвовала в международной программе «лидерства» Государственного департамента США «Здравоохранение и маргинализированные популяции».
Сама Безуглая в прошлом году писала, что СБУ должна фокусировать свое внимание на том, чтобы «не допустить присутствия в стране стратегических компаний с российским капиталом или медиаплощадок, аффилированных с государством-агрессором». Иными словами, суть реформы СБУ заключается в активизации антироссийской деятельности, а вот экономическими функциями, ради чего большинство сотрудников идут туда на работу, должны заниматься другие структуры.
В ходе недавнего визита в Киев глава Госдепа США Энтони Блинкен напомнил Зеленскому о реформе этой структуры.
«Мы обсудили ту работу, которую Верховная Рада провела по реформе Службы безопасности. Первое чтение закон уже прошел», — рассказал Блинкен.
Особый акцент в рамках реформы СБУ делается на борьбу с неугодными СМИ. Последнее время в США активно подчищают неугодные СМИ и аккаунты в соцсетях. На Украине этим тоже должны заниматься активнее. СБУ должна мониторить пропаганду терроризма и сепаратизма на телевидении, затем подавать на телеканал жалобу в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы тот отозвал лицензию на вещание без решения суда.
Любые интернет-издания могут быть закрыты по весьма расплывчатой формулировке, чтобы «не допустить обострения общественно-политической ситуации». Под эту формулировку может подпасть любое СМИ, чья позиция расходится с официальной. Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко говорил, что эту норму легко можно использовать для расправы с неугодными СМИ.
«Есть большой риск политических спекуляций, поэтому исключительно через суд поддерживаем практику реагирования на чрезвычайные ситуации», — говорил Томиленко, комментируя реформу СБУ.
Поскольку данные положения вызвали резкую критику со стороны СМИ, автор законопроекта Марьяна Безуглая обещала их убрать. Однако в итоге их просто переформулировали. У реформированной Службы осталась функция «проводить специальные информационные операции, противодействовать проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета, территориальной целостности обострения общественно-политической или общественно-экономической ситуации». С этой целью СБУ сможет блокировать любые сайты без санкции суда на 7 дней, а затем бесконечно повторять блокировку на следующие 7 дней. Таким образом, на основании лишь подозрений сотрудников СБУ в том, что сайт «озвучивает нарративы российской пропаганды», его можно фактически закрыть.
Законопроект Безуглой предполагает также существенное сокращение аппарата СБУ. Из 31 000 сотрудников должно остаться только 17 000, но сокращение должно быть постепенным — до конца 2024 года (ранее предполагалось — до 2027 года). Однако оставшимся сотрудникам должны повысить минимальные зарплаты до 45 400 гривен (почти 140 000 руб.) без учета доплат за выслугу, звание и т.д. Однако все сотрудники должны будут пройти переаттестацию, в ходе которой особое внимание будет уделяться наличию родственников в РФ или российского гражданства.
В то же время должно быть упразднено спецподразделение СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью — ГУ БКОП, или отдел «К». Его функции перенимает на себя Бюро экономической безопасности, закон о создании которого президент Зеленский подписал еще в конце марта, выполняя взятые на себя обязательства перед МВФ и ЕС. «Борьбу» СБУ с экономическими преступлениями на Западе давно считали неэффективной. Из тысяч открытых дел по уклонению от уплаты налогов до суда доходили лишь единицы, так как большинству фигурантов удавалось откупаться, а это подрывает способность Украины рассчитываться по внешним кредитным обязательствам. С другой же стороны, входя во вкус, борцы с экономическими преступлениями научились выбивать взятки с любых предпринимателей, кошмаря их постоянными проверками, обысками и арестом счетов.
СБУ должна отныне полностью сконцентрироваться на борьбе с «российской агрессией» и политической оппозицией. Для этого расширяются полномочия оставшихся и прошедших переаттестацию сотрудников, которые не должны иметь никаких связей с РФ даже через родственников. Они будут иметь право, не представляясь, задерживать подозреваемых, используя в том числе электрошоковые устройства. На Украине такая практика давно применяется для похищения людей «неизвестными в штатском», которые затем иногда пропадают без следа.
Контрразведка СБУ получит расширенные полномочия, в том числе и для того, чтобы «негласно перемещать людей и предметы через государственную границу», то есть речь прежде всего идёт о похищениях людей, в том числе оппозиционных деятелей с территории РФ или Белоруссии. Так, например, 20 мая Печерский суд Киева постановил задержать депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который находится то ли в Белоруссии, то ли в РФ.
Также СБУ получит прямой доступ к любым реестрам, информационным, справочным системам, базам данных, держателем которых являются предприятия или организации всех форм собственности. С целью предотвращения посягательства на государственный суверенитет СБУ сможет получать информацию от провайдеров или операторов телекоммуникаций, использовать любое программное обеспечение. Для доступа сотрудникам нужна будет не санкция суда, а запрос начальника подразделения СБУ.
Эксперт такой украинской структуры, как «Международный центр противодействия российской пропаганде», Дмитрий Громаков говорит, что суть реформирования СБУ в том, чтобы «сделать из нее скорее не правоохранительный орган, а специальную службу с правоохранительной функцией, сконцентрировать ее больше на контрразведывательной функции, чем на следствии и расследовании каких-то экономических преступлений». В то же время он признает, что столь сильный акцент на разведывательной функции несет определенные угрозы.
«Разведка сама по себе является незаконной деятельностью и предполагает ненормированный сбор информации о людях, объектах и всем прочем», — говорит Громаков.
В целом же суть реформы СБУ, проводимой по требованию западных кураторов, в том, чтобы увековечить антироссийский курс Украины, не позволяя действовать оппозиционным партиям, СМИ или какой-нибудь активной группе граждан с альтернативной точкой зрения. Сотрудников СБУ станет меньше, но оставшиеся будут мотивированы высокими зарплатами и большой конкуренцией, чтобы активнее выявлять всех усомнившихся в святости идеалов Евромайдана или курсе на вступление в НАТО.