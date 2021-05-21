На днях депутат от президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая опубликовала новый вариант законопроекта о реформе СБУ, который выносится ко второму чтению в парламенте

В начале текущего года он был принят в первом чтении, а затем до середины мая в него вносили поправки. Тем не менее, изменения были сугубо косметическими, основные принципы реформы остались неизменными, включая пункты о контроле над СМИ.

Дело Козака. Активность СБУ сыграет против встречи Путина и Зеленского © NEWSONE Марьяна Безуглая сама никакого отношения к работе спецслужб не имеет, зато имеет опыт сотрудничества с западными организациями, где, по всей видимости, проект реформы и составлялся. По образованию она врач, работала в поликлинике, а затем участвовала в международной программе «лидерства» Государственного департамента США «Здравоохранение и маргинализированные популяции».

Сама Безуглая в прошлом году писала, что СБУ должна фокусировать свое внимание на том, чтобы «не допустить присутствия в стране стратегических компаний с российским капиталом или медиаплощадок, аффилированных с государством-агрессором». Иными словами, суть реформы СБУ заключается в активизации антироссийской деятельности, а вот экономическими функциями, ради чего большинство сотрудников идут туда на работу, должны заниматься другие структуры.

В ходе недавнего визита в Киев глава Госдепа США Энтони Блинкен напомнил Зеленскому о реформе этой структуры.

«Мы обсудили ту работу, которую Верховная Рада провела по реформе Службы безопасности. Первое чтение закон уже прошел», — рассказал Блинкен.

Особый акцент в рамках реформы СБУ делается на борьбу с неугодными СМИ. Последнее время в США активно подчищают неугодные СМИ и аккаунты в соцсетях. На Украине этим тоже должны заниматься активнее. СБУ должна мониторить пропаганду терроризма и сепаратизма на телевидении, затем подавать на телеканал жалобу в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы тот отозвал лицензию на вещание без решения суда.

Любые интернет-издания могут быть закрыты по весьма расплывчатой формулировке, чтобы «не допустить обострения общественно-политической ситуации». Под эту формулировку может подпасть любое СМИ, чья позиция расходится с официальной. Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко говорил, что эту норму легко можно использовать для расправы с неугодными СМИ.

«Есть большой риск политических спекуляций, поэтому исключительно через суд поддерживаем практику реагирования на чрезвычайные ситуации», — говорил Томиленко, комментируя реформу СБУ.

Поскольку данные положения вызвали резкую критику со стороны СМИ, автор законопроекта Марьяна Безуглая обещала их убрать. Однако в итоге их просто переформулировали. У реформированной Службы осталась функция «проводить специальные информационные операции, противодействовать проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета, территориальной целостности обострения общественно-политической или общественно-экономической ситуации». С этой целью СБУ сможет блокировать любые сайты без санкции суда на 7 дней, а затем бесконечно повторять блокировку на следующие 7 дней. Таким образом, на основании лишь подозрений сотрудников СБУ в том, что сайт «озвучивает нарративы российской пропаганды», его можно фактически закрыть.

СБУ получила разрешение на задержание депутата Рады Козака © NEWSONE

В то же время должно быть упразднено спецподразделение СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью — ГУ БКОП, или отдел «К». Его функции перенимает на себя Бюро экономической безопасности, закон о создании которого президент Зеленский подписал еще в конце марта, выполняя взятые на себя обязательства перед МВФ и ЕС. «Борьбу» СБУ с экономическими преступлениями на Западе давно считали неэффективной. Из тысяч открытых дел по уклонению от уплаты налогов до суда доходили лишь единицы, так как большинству фигурантов удавалось откупаться, а это подрывает способность Украины рассчитываться по внешним кредитным обязательствам. С другой же стороны, входя во вкус, борцы с экономическими преступлениями научились выбивать взятки с любых предпринимателей, кошмаря их постоянными проверками, обысками и арестом счетов.

СБУ должна отныне полностью сконцентрироваться на борьбе с «российской агрессией» и политической оппозицией. Для этого расширяются полномочия оставшихся и прошедших переаттестацию сотрудников, которые не должны иметь никаких связей с РФ даже через родственников. Они будут иметь право, не представляясь, задерживать подозреваемых, используя в том числе электрошоковые устройства. На Украине такая практика давно применяется для похищения людей «неизвестными в штатском», которые затем иногда пропадают без следа.

Контрразведка СБУ получит расширенные полномочия, в том числе и для того, чтобы «негласно перемещать людей и предметы через государственную границу», то есть речь прежде всего идёт о похищениях людей, в том числе оппозиционных деятелей с территории РФ или Белоруссии. Так, например, 20 мая Печерский суд Киева постановил задержать депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который находится то ли в Белоруссии, то ли в РФ.

Также СБУ получит прямой доступ к любым реестрам, информационным, справочным системам, базам данных, держателем которых являются предприятия или организации всех форм собственности. С целью предотвращения посягательства на государственный суверенитет СБУ сможет получать информацию от провайдеров или операторов телекоммуникаций, использовать любое программное обеспечение. Для доступа сотрудникам нужна будет не санкция суда, а запрос начальника подразделения СБУ.

Глава СБУ рассказал, как хочет сотрудничать со спецслужбами США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрий Громаков говорит, что суть реформирования СБУ в том, чтобы «сделать из нее скорее не правоохранительный орган, а специальную службу с правоохранительной функцией, сконцентрировать ее больше на контрразведывательной функции, чем на следствии и расследовании каких-то экономических преступлений». В то же время он признает, что столь сильный акцент на разведывательной функции несет определенные угрозы.

«Разведка сама по себе является незаконной деятельностью и предполагает ненормированный сбор информации о людях, объектах и всем прочем», — говорит Громаков.

В целом же суть реформы СБУ, проводимой по требованию западных кураторов, в том, чтобы увековечить антироссийский курс Украины, не позволяя действовать оппозиционным партиям, СМИ или какой-нибудь активной группе граждан с альтернативной точкой зрения. Сотрудников СБУ станет меньше, но оставшиеся будут мотивированы высокими зарплатами и большой конкуренцией, чтобы активнее выявлять всех усомнившихся в святости идеалов Евромайдана или курсе на вступление в НАТО.