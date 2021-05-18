Основная цель украинских властей — убрать оппозиционного политика Виктора Медведчука из политики. Сначала ударили по медийным возможностям, потом по бизнесу, а теперь началось и судебное преследование

«Зачистка политического поля». Арест Медведчука и перспективы Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Медведчука и обвинением его в государственной измене.

Киевский писатель Игорь Лесев:

— Метаморфоза произошла после досрочных парламентских выборов, по итогам которых «слуги» получили полный контроль в парламенте и сформировали под Зеленского всю вертикаль власти. Именно с этого момента Зеленский стал рассуждать о втором сроке и ревностно следить за своим текущим рейтингом.

Одновременно у Зеленского плюнули даже на видимую балансировку между Востоком и Западом страны. Два года спустя Украина фактически снова стала бандеровской страной, которую ранее выстраивал Порошенко. А это все, естественно, влияло на рост симпатизантов ОПЗЖ, который усиливали оппозиционные каналы, аффилированные с Медведчуком.

Другое дело, что от Зеленского, хоть у него и есть диплом юриста, никто не ожидал настолько махрового беспредела. Те же телеканалы, напомню, были закрыты по легенде «финансирование терроризма». Цель ведь была — закрыть неудобные источники информации, которые рушили рейтинг Зеленского, а всё остальное до лампочки.

В Украине и так сейчас очень условное правосудие, которое ещё и находится под прямым ударом западных кураторов. А потому прокатит здесь всё. Посадкой Медведчука, думаю, дело таки не закончится. Зеленский не Путин, а Медведчук не Ходорковский, и за всей этой историей очень выпукло торчат политически мотивированные ушки. Бизнес и так у Медведчука на территории Украины весь заморожен и частично уже отжат. А вот эмиграция Медведчука — это было бы лучшее для команды Зеленского.

У нас на уехавших можно вешать всё, истории с Януковичем и Азаровым тому подтверждение.

Народный депутат Ренат Кузьмин:

— Арест кума Путина, лишение его собственности, унизительная процедура надевания браслета, публичная дискредитация — всё это бьёт по фигуре российского президента больше, чем по самому Медведчуку. Медведчук в данном случае оказался заложником геополитического противостояния России и Запада. А теперь вспомните арест Навального в России, требования западных политиков о его освобождении. Вспомнили? Как отреагировал президент России? Навальный до сих пор сидит.

Ситуация с Медведчуком может быть зеркальным ответом Запада Путину. Вот тут и украинская власть пригодилась. Не своими же руками Запад будет нападать на президента ядерной державы! Нет, конечно, руками украинской власти.

Правозащитник Владимир Чемерис:

Рябошапка о закрытии «каналов Медведчука»: Вопрос обсуждался еще в 2019 году © скриншот видео OOO Финиксион Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу в стране, которая по всем опросам идёт голова в голову с правящей партией «Слуга народа».

Этим же объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука Тарас Козак.

Но на самом деле эти действия Зеленского вряд ли помогут ему, потому что на Украине давно есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах, — я имею в виду Медведчука.

Другой политический мотив Зеленского устраивать гонения на Медведчука, очевидно, был в том, чтобы поднять ставки в игре с Путиным, поскольку Медведчук является кумом Путина. Но уже заявления пресс-секретаря Кремля Пескова, других российских чиновников и самого Путина говорят о том, что это никак не повлияет на позицию Российской Федерации. И это понятно, потому что если бы оно отразилось, то Кремль бы таким образом показал свою слабость. То есть ни одна ни другая цель не была достигнута Офисом президента Украины. И поэтому было принято решение всё-таки избрать меру пресечения для Медведчука, но не содержание под стражей.

Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" (Украина) Андрей Золотарёв:

Белашко рассказал, у кого в Киеве после суда над Медведчуком началась паника © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

Президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов:

— Сейчас на Украине происходит неправомерный арест оппозиционного политика за его попытку отстаивать права и свободы граждан. Это то же самое, как если бы в США при президентстве Трампа арестовали Байдена или бы в Германии арестовали главу партии зелёных. При этом против Медведчука ещё и ввели санкции, хотя это незаконно. Если такое возможно, то на это надо реагировать, потому что иначе у нас «закроют» всех политиков и создадут диктатуру.

Проблема заключается в том, что при отмашке администрации Байдена (хотя он и выступает за права человека) происходит разворачивание тоталитарной системы. Причём практически везде: в Саудовской Аравии, в части израильско-палестинского конфликта, в Ливии и даже в Бразилии. Двойные стандарты всегда были и остаются.

Нет единого подхода к демократическим нормам. Если таким образом можно закопать любого политика, какой смысл вообще заниматься политикой? Либо демократия для всех, либо это не демократия.