Издание Украина.ру опросило экспертов с целью выяснить, что стоит за преследованием Медведчука и обвинением его в государственной измене.
Киевский писатель Игорь Лесев:
— Метаморфоза произошла после досрочных парламентских выборов, по итогам которых «слуги» получили полный контроль в парламенте и сформировали под Зеленского всю вертикаль власти. Именно с этого момента Зеленский стал рассуждать о втором сроке и ревностно следить за своим текущим рейтингом.
Одновременно у Зеленского плюнули даже на видимую балансировку между Востоком и Западом страны. Два года спустя Украина фактически снова стала бандеровской страной, которую ранее выстраивал Порошенко. А это все, естественно, влияло на рост симпатизантов ОПЗЖ, который усиливали оппозиционные каналы, аффилированные с Медведчуком.
Другое дело, что от Зеленского, хоть у него и есть диплом юриста, никто не ожидал настолько махрового беспредела. Те же телеканалы, напомню, были закрыты по легенде «финансирование терроризма». Цель ведь была — закрыть неудобные источники информации, которые рушили рейтинг Зеленского, а всё остальное до лампочки.
В Украине и так сейчас очень условное правосудие, которое ещё и находится под прямым ударом западных кураторов. А потому прокатит здесь всё. Посадкой Медведчука, думаю, дело таки не закончится. Зеленский не Путин, а Медведчук не Ходорковский, и за всей этой историей очень выпукло торчат политически мотивированные ушки. Бизнес и так у Медведчука на территории Украины весь заморожен и частично уже отжат. А вот эмиграция Медведчука — это было бы лучшее для команды Зеленского.
У нас на уехавших можно вешать всё, истории с Януковичем и Азаровым тому подтверждение.
Народный депутат Ренат Кузьмин:
— Арест кума Путина, лишение его собственности, унизительная процедура надевания браслета, публичная дискредитация — всё это бьёт по фигуре российского президента больше, чем по самому Медведчуку. Медведчук в данном случае оказался заложником геополитического противостояния России и Запада. А теперь вспомните арест Навального в России, требования западных политиков о его освобождении. Вспомнили? Как отреагировал президент России? Навальный до сих пор сидит.
Ситуация с Медведчуком может быть зеркальным ответом Запада Путину. Вот тут и украинская власть пригодилась. Не своими же руками Запад будет нападать на президента ядерной державы! Нет, конечно, руками украинской власти.
Правозащитник Владимир Чемерис:
— В этом деле очевидны политические мотивы, и главные из них — то, что президент Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу в стране, которая по всем опросам идёт голова в голову с правящей партией «Слуга народа».
Этим же объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука Тарас Козак.
Но на самом деле эти действия Зеленского вряд ли помогут ему, потому что на Украине давно есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах, — я имею в виду Медведчука.
Другой политический мотив Зеленского устраивать гонения на Медведчука, очевидно, был в том, чтобы поднять ставки в игре с Путиным, поскольку Медведчук является кумом Путина. Но уже заявления пресс-секретаря Кремля Пескова, других российских чиновников и самого Путина говорят о том, что это никак не повлияет на позицию Российской Федерации. И это понятно, потому что если бы оно отразилось, то Кремль бы таким образом показал свою слабость. То есть ни одна ни другая цель не была достигнута Офисом президента Украины. И поэтому было принято решение всё-таки избрать меру пресечения для Медведчука, но не содержание под стражей.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" (Украина) Андрей Золотарёв:
— Медведчука системно выдавливают из политики. Имея дело с государством, он прекрасно это понимает. Эти жернова, может, где-то медленно и неэффективно, но мелют верно. Был удар по информационным возможностям, потом по ресурсной базе, сейчас пошли по стезе судебных преследований. Думаю, процесс над Медведчуком будет одной из топ-тем ещё год-полтора.
Президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов:
— Сейчас на Украине происходит неправомерный арест оппозиционного политика за его попытку отстаивать права и свободы граждан. Это то же самое, как если бы в США при президентстве Трампа арестовали Байдена или бы в Германии арестовали главу партии зелёных. При этом против Медведчука ещё и ввели санкции, хотя это незаконно. Если такое возможно, то на это надо реагировать, потому что иначе у нас «закроют» всех политиков и создадут диктатуру.
Проблема заключается в том, что при отмашке администрации Байдена (хотя он и выступает за права человека) происходит разворачивание тоталитарной системы. Причём практически везде: в Саудовской Аравии, в части израильско-палестинского конфликта, в Ливии и даже в Бразилии. Двойные стандарты всегда были и остаются.
Нет единого подхода к демократическим нормам. Если таким образом можно закопать любого политика, какой смысл вообще заниматься политикой? Либо демократия для всех, либо это не демократия.