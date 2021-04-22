В четверг, 22 апреля, стартует виртуальный Саммит лидеров по вопросам климата. Инициатором этого мероприятия был президент США Джо Байден. Приглашены на него лидеры 40 стран, в том числе и президент России Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин - главы государств, отношения США с которыми, мягко говоря, непростые

Оба лидера уже подтвердили участие в саммите.

«Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 19 апреля.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин будет выступать на виртуальном саммите вживую, а не в записи.

«Это будет выступление президента вживую», — отметил он. Байден не пригласил Зеленского на климатический саммит © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Выступит на саммите и Си Цзиньпин.

«По приглашению президента США Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью», — заявила в среду, 21 апреля, официальный представитель МИД КНР Хуа Чиньин.

Американский президент Байден в первые же дни своего пребывания в должности принял меры по возвращению США в список стран-участниц Парижского соглашения — страна покинула соглашение при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Через несколько дней — 27 января — Байден анонсировал саммит лидеров, посвящённый проблемам климата.

В преддверии саммита или непосредственно на нём американский президент намерен объявить о планах по сокращению США выбросов парниковых газов в атмосферу почти в два раза к 2030 году. Об этом 21 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

В то же время борьба с глобальным потеплением может быть лишь предлогом для расправ с неугодными США экономиками.

Кроме того, климатические вопросы могут быть предлогом для налаживания диалога между государствами, отношения которых оставляют желать лучшего.

Новая дубина

Виртуальный Саммит лидеров по вопросам климата начнётся в Международный день Матери-Земли, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. При этом во многих государствах в этот день проводят и День Земли — мероприятие, призванное побудить людей быть внимательнее к окружающей среде.

Корпорация Google в этот день выпустила очередной дудл, посвящённый экологической проблематике.

Дудл посвящён необходимости выращивания деревьев. За неделю до этого корпорация Google провела крупнейшее с 2017 года обновление своей платформы Earth. Специалисты корпорации усовершенствовали сервис Timelapse и показали, как изменение климата и человек повлияли на ледники, леса, реки и города. Были объединены 24 миллиона спутниковых снимков, сделанных с 1984 по 2020 год.

Полученное видео корпорация Google назвала «самым большим видео планеты на нашей планете».

Проблемы лесов касалось и обращение к Байдену группы знаменитых голливудских актёров, среди которых были Леонардо ДиКаприо, Джейн Фонда и Хоакин Феникс. Они попросили Байдена не подписывать экологические соглашения с Бразилией, пока её власти не прекратят вырубку амазонских лесов.

Кстати, именно вырубкой амазонских лесов Google иллюстрировал «облысение» планеты Земля.

Письмо звёзд Голливуда было опубликовано за два дня до начала саммита, в котором среди прочих должен принять участие и президент Бразилии Жаир Болсонару.

И вряд ли Болсонару, несмотря на всего его симпатии к США, пойдёт на уступки американцам в этом вопросе. Тем более он и раньше критиковал того же ДиКаприо, обвиняя его в пособничестве поджигателям лесов Амазонии, желающим получать больше грантов от НКО на борьбу за экологию.

Болсонару в нежелании воспринимать экологическую повестку будет не один.

Так, скептически относятся к проблеме глобального потепления и необходимости сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу компании-производители нефти и газа в Персидском заливе. Да и ряд государств тоже без энтузиазма воспринимают экологическую повестку. В Германии создадут климатический фонд для защиты «Северного потока-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы не несём ответственности за происходящие климатические изменения», — заявил по итогам апрельского визита в Индию спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри индийский министр охраны окружающей среды Пракаш Явадекар.

Кстати, тогда в Индии состоялась встреча Керри с ещё одним министром — не индийским, а российским — главой МИД РФ Сергеем Лавровым. И обсуждался на ней не только климат.

Климат как предлог и экологическое лицемерие

Встреча главы Лаврова и Керри в Индии стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов России и США, рассказала 14 апреля официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча <…> в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала одним из, не скажу что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики», — сказала Захарова.

При этом она заявила, что встреча была случайной, но на ней Лавров и Керри обсудили «действительно очень важные вопросы».

Вполне возможно, что и нынешний саммит может быть использован как предлог для организации неформального общения между лидерами стран, находящихся в крайне непростых отношениях.

Однако к экологическим инициативам США стоит относиться с максимальной осторожностью. Они лицемерны. И ярчайшим доказательством этого является пропагандируемый американцами переход на электромобили. Климатолог рассказала, как скоро Украина может превратиться в песчаную степь © Википедия

Для производства аккумуляторов электромобилей, а также мобильных телефонов используется кобальт. За последние годы он подорожал в разы. 60% кобальта в мире добываются в Демократической Республике Конго. Там при добыче кобальта вовсю используется детский труд. По данным UNISEF, 40%, работающих на добыче кобальта в ДРК — дети.

Они, работая по 10-12 часов в день, зарабатывают за это время по $2. Нередки и смерти на производстве.

«Мы говорили с людьми, и они утверждают, что многие инциденты скрывают, а тела просто оставляют под землёй», — заявил в 2018 году Марк Дамметт — представитель Amnesty International.

Таким образом, «борцы за экологию» буквально пропагандируют автомобили, созданные в том числе при активном использовании детского труда.

При этом для США ситуация беспроигрышная. С одной стороны, переход на электромобили подрывает экономику стран, доходы которых зависят от цены на нефть и нефтепродукты. С другой стороны, США всегда могут вспомнить о том, кто добывает кобальт в ДР Конго, для того чтобы надавить на своего геополитического противника — Китай.

Дело в том, в ДРК добывают кобальт и китайские корпорации. Та же Amnesty International обвиняла дочернее предприятие китайской Huayou Cobalt — компанию Congo DongFang International Mining — в добыче кобальта с использованием детского труда.

В итоге в августе 2020 года Huayou Cobalt временно приостановила покупку кобальта с двух шахт в ДР Конго.

Но на этом «экологические» проблемы Китая на окончились. Осенью 2020 года представители компании H&M заявили об отказе поставок хлопка — экологического материала, который, в отличие от синтетики, экологичнее, из китайского Синьцзяня. Компания выразила обеспокоенность тем, что продукция из этой автономии может производиться путём принуждения к работе мусульман-уйгуров. Китай назвал это голословными обвинениями и начал борьбу с H&M.

Возвращаясь к кобальту, стоит отметить, что у него есть альтернатива — никель. Согласно оценке британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, в 2021 году спрос на этот металл, а также на всё тот же кобальт, медь, алюминий и литий вырастет. Объём инвестиций, который нужен для обеспечения растущего спроса, компания оценила в $1 трлн в течение ближайших 15 лет. Демократия в опасности, перемены климата — страшнее коронавируса. Западные СМИ пугают читателей © REUTERS, Aly Song/File Photo

Но России с её ПАО «Норникель» рано радоваться. Российский никель наверняка обвинят в неэкологичности, вспомнив об утечке топлива 29 мая 2020 года — масштабной экологической катастрофе, в которой оказалась замешанной «дочка» «Норникеля».

При этом учёные утверждают: гораздо сильнее на изменения климата влияет активность Солнца. Так, ряд российских и британских учёных утверждает, что в ближайшее время магнитная активность Солнца может снизиться. А это уже приведёт не к глобальному потеплению, а к похолоданию. При этом на климат влияет и характер движения Земли по орбите — «качание» орбиты планеты — циклы Миланковича.

Однако когда заходит речь о политике и экономике, наука отходит на второй план.