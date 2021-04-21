Вопреки тревожным ожиданиям и прогнозам, Украина в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию была упомянута лишь по касательной и в ретроспективе

Впрочем, начиная свою речь, Владимир Путин сказал, что это послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам, о внешних делах будет сказано «буквально несколько слов».

Эти несколько слов были сказаны уже в завершение речи. Смысл политики РФ на международной арене — обеспечить мир и безопасность для своих граждан, сказал президент. И продолжил: У России есть свои интересы, которые она будет защищать и отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства мира.

«А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдёт путь отстоять свою позицию», — отметил Путин. Путин высказался против попытки госпереворота в Белоруссии и вспомнил Януковича © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По его словам, к сожалению, в мире уже, похоже, «все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в области экономики, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим».

«Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное», — подчеркнул президент РФ. В качестве примера он привёл ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны.

Путин отметил: «Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада, никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит».

«Но послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле… Повторяю, можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооружённого переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну, это уже слишком», — сказал глава государства. Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

Путин отметил, что задержанные участники заговора признались в том, что «готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии».

Это значит, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке, просто одним рубильником этого не сделаешь, сказал президент РФ, добавив, что, видимо, недаром западные коллеги отказываются от многочисленных российских предложений наладить диалог по вопросам информационной и кибербезопасности.

Путин задал вопрос: а что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была реально предпринята, сколько бы людей пострадало, как бы складывалась судьба Белоруссии?

«Об этом никто не думает. Так, как не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», — констатировал Путин.

Президент подчеркнул, что не прекращаются и недружественные акции в отношении России, в некоторых странах завели обычай по любому поводу и без повода цеплять Россию. Россия ведёт себя сдержанно, добавил Путин. Запад готов ввести новые санкции против РФ — Зеленский © AP, Efrem Lukatsky

«Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни… Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно же, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Всё как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был», — сказал президент.

Путин добавил, что Россия действительно не хочет сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает добрые намерения как безразличие и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать мосты, тот «должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким».

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели», — предостерёг президент.

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это послание — 27-е по счёту.