Через месяц, 3 мая, в онлайн-прокат в России выйдет фильм «438 дней». В нём среди прочего рассказывается о знаковом человеке для современной украинской истории — бывшем министре иностранных дел и экс-премьер-министре Швеции Карле Бильдте

Сам фильм был снят в 2019 году. Его премьера состоялась в августе того года. Однако на фоне других ярких новинок того месяца фильм оказался незамеченным.

В начале апреля 2021 года в сети появился трейлер фильма на русском языке.

«Ты видел эти ворота? Это же два автомата Калашникова!» — говорит в трейлере один шведский журналист другому.

Главные герои фильма не выдуманы. Да и сам фильм снят по книге «438 дней», которую написали шведские журналисты Мартин Шибби и Йохан Перссон. Эта книга в 2013 году вошла в шорт-лист Августовской премии. И рассказывает она о весьма непростых для шведских журналистов днях в Африке.

Приключения шведов в Африке

В конце марта стало известно о новом назначении во Всемирной организации здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назначил Карла Бильдта специальным посланником ВОЗ по Инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (Инициатива ACT).

«Лидерские качества, проявленные Карлом на посту премьер-министра, а также министра иностранных дел Швеции и на многочисленных должностях в ООН и Европейском союзе, принесут огромную пользу Инициативе ACT на следующем важнейшем этапе», — заявил Гебреисус.

Новость о назначении Бильдта наверняка вызвала шок у ряда людей в Швеции, Судане и Эфиопии. Среди тех, кто мог негативно отреагировать на это известие, могли быть и два шведских журналиста Мартин Шибби и Йохан Перссон.

В том числе и из-за Бильдта им пришлось пережить не самые лучшие дни в своей жизни. Карл Бильдт: Нет оснований для замены Яценюка © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

История началась в июне 2010 года, когда ECOS — Европейская коалиция по нефти в Судане — зонтичная группа из европейских организаций, включающая около 50 НКО, опубликовала отчет под названием «Неоплаченный долг», в котором призвала Швецию, Австрию и Малайзию расследовать, нарушала ли шведская компания Lundin Petroleum (тогда Lundin Oil) в консорциуме с малазийской Petronas и австрийской OMV международное право между 1997 и 2003 годами.

В отчете утверждалось, что, начав разведку нефти в таком нестабильном регионе, как Cудан, консорциум привел в движение колеса борьбы за власть, которая привела к многочисленным преступлениям, включая широко распространенные «убийства мирных жителей, изнасилование женщин, похищение детей, пытки и принудительное перемещение».

Компанию подозревали в причастности к гибели 10 тысяч и депортации около 200 тысяч человек из южной части Судана.

В 1997-2003 годах Карл Бильдт был членом совета директоров Lundin Oil. Он вышел из совета директоров лишь в 2006 году, когда стал министром иностранных дел Швеции.

После публикации отчета ECOS в Швеции вспыхнул политический скандал. Оппозиция потребовала отставки Бильдта, однако та так и не состоялась.

Расследовать деятельность Lundin Oil в Африке и решили два шведских журналиста: репортер Мартин Шибби и фотограф Йохан Перссон. Последний в лагере для беженцев в Дадаабе в Кении наслушался историй о творящемся в Огадене — регионе на востоке Эфиопии. Там находится одно из крупных месторождений нефти.

Журналисты хотели выяснить, насколько правдивы жалобы на компанию, занимавшуюся разведкой нефтяных месторождений. Эта компания в 2009 году купила лицензии на свою работу в Эфиопии у Lundin Petroleum. Шибби и Перссон хотели расследовать и действия самой Lundin Oil. Кстати, в трейлере фильма «438 дней» показано, с каким ужасом воспринимали местные жители эту шведскую компанию.

При этом Огаден — крайне неспокойный регион. В 1977-1978 годах за эти земли воевали Эфиопия и Сомали. А позже за независимость региона от Эфиопии боролись вооружённые группировки.

В июле 2011 года Шибби и Перссон вместе с бойцами «Фронта освобождения Огадена» пересекли сомалийско-эфиопскую границу. Во время столкновения повстанцев с эфиопскими военными шведские журналисты были взяты в плен.

Шибби и Перссон признали, что незаконно проникли на эфиопскую территорию, но утверждали, что не помогали повстанцам. Однако 27 декабря 2011 года суд в Аддис-Абебе приговорил шведов к 11 годам заключения.

Острую критику шведского общества вызвала бездеятельность МИД Швеции, возглавляемого Бильдтом. Связывали это в том числе и с работой министра в совете директоров Lundin Oil.

Приговор вызвал осуждение мировой общественности. За шведов вступилась организация «Репортеры без границ» и другие организации.

В итоге 10 сентября 2012 года Шибби и Перссона освободили. Они были помилованы по президентской амнистии накануне Нового года, который в Эфиопии отмечают 11 сентября.

Через несколько дней журналисты были дома. «Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

На карьеру Бильдта случай с Шибби и Перссоном не повлиял. В то время Бильдт уже «окучивал» другое государство — Украину, которая в том числе и его стараниями спустя пару лет стала неким подобием Огадена.

Их пострел везде поспел

Спустя два дня после освобождения Шибби и Перссона из эфиопской тюрьмы, 12 сентября 2012 года, на Украине заявили о необходимости визита Бильдта в украинскую тюрьму — к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

«Тюремщики распространили очередной пресс-релиз и сказали, что они не дают разрешение министру иностранных дел Швеции господину Карлу Бильдту на встречу с Юлией Тимошенко… Я хочу вас проинформировать, что три недели назад Тимошенко обратилась к администрации Качановской колонии с информацией о том, что у нее будет очередное краткосрочное свидание (согласно нормам законодательства Тимошенко имеет на это право) с господином Бильдтом, депутатом Арсением Яценюком, первым замглавы партии "Батькивщина" Александром Турчиновым и заместителем главы партии "Батькивщина" Григорием Немырей», — заявил адвокат Тимошенко Сергей Власенко.

Он настаивал на том, что Тимошенко имеет право на свидание с Бильдтом как с «близким человеком».

Спустя год — в октябре 2013 года — Бильдт вместе с главой МИД Польши Радославом Сикорским поставил тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу ультиматум: до 18 ноября решить все проблемные вопросы, в первую очередь с подписанием Соглашения об ассоциации.

Именно неподписание Януковичем Соглашения и стало предлогом к Евромайдану, увенчавшемуся в итоге госпереворотом. «Орлы Семенченко» нацелились на Афганистан и Ирак: Бывшие бойцы «Донбасса» станут ЧВК © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Позже выяснилось, что Майдан оказался для Бильдта выгодным. 13 мая 2015 года украинские СМИ сообщили, что возглавлявший тогда Украину президент Петр Порошенко включил шведского политика в состав Международного совещательного совета реформ.

Спустя два дня — 15 мая 2015 года — российский олигарх Михаил Фридман назначил нового советника в подконтрольной ему группе LetterOne Group. Им стал все тот же Карл Бильдт.

Комментируя это назначение, Фридман заявил, что Бильдт обладает «уникальным сочетанием навыков и опыта».

В свою очередь, Бильдт рассказал, что ему такое сотрудничество приятно.

«Для меня приятно работать с группой успешных и талантливых предпринимателей в такое интересное для мировой экономики время и на таком раннем этапе развития LetterOne», — отметил Бильдт.

Позже некоторые СМИ усмотрели в этом назначении секрет непотопляемости связанного с Фридманом «Альфа-Банка» на Украине. В отличие от других российских банков, стремившихся уйти из Украины, «Альфа-Банк» даже усиливал свои позиции — так, в 2016 году этот банк купил «Укрсоцбанк». Последний из россиян: Как «Альфа-Банку» удается преуспевать на Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в одновременно с Бильдтом в Международный совещательный совет реформ при президенте Украины вошел и Михаил Саакашвили — экс-президент Грузии.

С Саакашвили Бильдт был знаком не понаслышке. В 2014 году шведское издание Aftonbladet выпустило материал с красноречивым названием: «Бывший грузинский министр: "Карл Бильдт — коррупционер"».

В статье рассказывалось, как в период с декабря 2006 года по декабрь 2007 года грузинские власти заплатили пиар-агентству «Креаб», председателем правления которого и был Бильдт, 18 млн крон (около $1.8 млн). Кроме того, агентству должна была выплачиваться ежемесячная фиксированная сумма в размере 1 млн крон (около $100 тыс.), не считая дополнительных платежей на «специальные проекты».

В статье указывалось, что сам Бильдт, помимо 14 официальных, совершал ещё и частные поездки в Грузию и активно поддерживал президента страны Михаила Саакашвили, в том числе публично: делая соответствующие посты в своем блоге.

«Я действительно утверждаю, что Карл Бильдт был причастен к политической коррупции, поскольку он все время был в "кармане" у Михаила Саакашвили. Я также полагаю, что частично это произошло благодаря заключению тайного соглашения между "Креаб" и грузинским правительством», — цитировало издание Георгия Хаиндраву — бывшего министра по урегулированию конфликтов при Саакашвили. Бильдт открыл тайны дипломатии Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Теперь Бильдт допущен к такой коррупционноёмкой отрасли, как распределение средств для борьбы с COVID-19 и выделение достаточных объемов финансирования на борьбу с пандемией.

«Для меня большая честь быть назначенным специальным посланником ВОЗ по Инициативе AC. <…> В связи со всплеском распространения инфекции во всех регионах мира и растущей опасностью вакцинного национализма требуется активизировать работу по всем направлениям борьбы с пандемией. Речь идет о спасении жизней, защите систем здравоохранения и восстановлении работы мировой экономики», — заявил Бильдт после назначения спецпосланником ВОЗ по вопросам Инициативы ACT.

Учитывая опыт «шведского отца Майдана», можно не сомневаться: работа мировой экономики будет восстановлена. Правда, в той ее части, которая касается благосостояния самого Бильдта.