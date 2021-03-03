Печерский районный суд Киева разрешил задержание украинского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью избрания меры пресечения. Однако выполнить решение суда невозможно - Шарий в статусе политбеженца проживает за границей, хотя при этом и возглавляет одну из довольно активных партий Украины

Политизированные обвинения от СБУ

Еще 16 февраля спецслужба первый раз вызвала медиаэксперта на допрос, естественно он прогнозируемо не явился, поскольку уже давно проживает за пределами Украины. За него подозрение получил его адвокат Валентин Рыбин. Оно было выписано по статьям УК Украины «Государственная измена» (ст.111) и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений» (ст 161).

В качестве доказательства был представлен ролик, в котором под русскую балалайку идет нарезка различных видео, которые, по мнению СБУ, должны доказывать «госизмену» Шария. Сам блогер отметил, что по месту его жительства текст подозрения не высылали. Повторно на допрос его вызвали 22 февраля, утверждая, что повестку выслали на электронные ящики, аккаунты в соцсетях, мессенджеры. Лидер в розыске. Астрологический портрет Анатолия Шария

Более подробно все стало известно 25 февраля, когда адвокату дали ознакомиться с делом. Помимо этого, адвокат получил ходатайство об избрании Шарию меры пресечения, которое позже было направлено в суд.

По данным СБУ, с 2012 года Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны». Как утверждают спецслужбы, его целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание конфликтов. Все это журналист сделал якобы «вступив в сговор с представителями РФ», помогая им осуществлять «информационные спецоперации в Украине».

Само подозрение напичкано словами и выдержками из блогов Шария, его интервью российским телеканалам. Именно последнее и является по версии СБУ госизменой, поскольку его высказывания использовали ВГТРК и телеканал «Звезда».

Обвинение подкреплено выводами экспертов, где встречаются поистине абсурдные моменты. Например, фразу, основанную на оценочных суждениях, сочли формированием недоверия к власти и СБУ. Цитируем: «тупые свиньи из СБУ… политическое преследование этой действующей недовласти… преследование главы оппозиционной партии, которая очень сильно печет этой действующей недовласти».

Еще один подобный фрагмент касается его выступления на шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой. В выводах экспертов указывается, что Шарий «распространил недостоверную информацию касательно языкового вопроса, а именно непринятия украинским обществом введения «языковых» квот в СМИ. Указанная информация, по версии украинского следствия, является одной из форм подрывной деятельности, а именно пропагандой многоязычия». Какими образом недоверие к государственной власти, являющееся личным делом каждого, сочетается с «пропагандой многоязычия» — объективного факта, имеющего место в стране, попадают под государственную измену, понятно только СБУ. Ибо, исходя из такой логики, посадить можно чуть ли не половину журналистов, политических и общественных деятелей Украины, не согласных с проходящей в стране украинизацией.

Адвокат Валентин Рыбин, комментируя материалы дела, назвал его «полной ерундой» и «политическим преследованием». Шарий как зеркало украинской деградации © Facebook, Анатолий Шарий

«Материалы дела — полная ерунда, нет никакой госизмены. Протоколы исследования роликов, несколько выводов экспертов, якобы Шарий разжигал рознь. Объявление в международный розыск возможно, но выдача Шария невозможна — это политическое дело. СБУ сделает все, чтоб сымитировать уголовный процесс, а в дальнейшем международные инстанции будут реагировать. Нам вручили ходатайство, которое будет направлено в Печерский районный суд Киева для разрешения задержания Шария и дальнейшей его доставки в суд, чтобы в суде рассмотреть ходатайство о взятии Шария под стражу, а затем объявить Анатолия в международный розыск. Это заведомо проигрышная позиция СБУ», — сообщил он.

В общем, качество доказательной базы действительно хромает. Чтобы обвинить в государственной измене, нужны документированные свидетельства неких указаний со стороны иностранных граждан или органов. Однако на деле мы имеем набор политизированных штампов, которые обнаружат абсолютную несостоятельность в судебном рассмотрении.

Комичная ситуация с розыском блогера и его отношение к власти

Идиотизмом отдает и ситуация с розыском. В базе данных СБУ розыск объявлен с 21 февраля текущего года, причем местом «пропажи» журналиста указан… город Киев. Это при том, что в 2019 г. спецслужба представила справку о выезде Шария из страны в 2012 г. Он имеет официальный статус политического беженца из Украины в Европейском союзе еще со времен Януковича. Поэтому попытки провластных политологов и СМИ рассказать о скорой экстрадиции выглядят нелепо.

Конечно, вся эта комедия, которую ломала СБУ, делалась для объявления его в розыск. И наверняка запросы на экстрадицию в Испанию, где Шарий проживает в последнее время, действительно последуют. Но шансы на их удовлетворение практически равны нулю. Вместе с тем, громкие обвинения хотят использовать в целях запрета «Партии Шария», являющейся костью в горле власти. Очевидны двойные стандарты — тот же бывший президент Порошенко не раз позволял себе игнорировать допросы правоохранительных органов, но никто не инициировал его привод и не ходатайствовал об аресте.

На самом деле Анатолий Шарий покинул Украину в 2011 году, будучи преследуемым за конфликт с МВД Украины за публикацию серии статей с критикой действий сотрудников правоохранительных органов. Еще в 2013 г. он получил политическое убежище в Литве, позже переехав в Нидерланды, а оттуда — в Испанию. Фантастический взлёт популярности блогера начался в 2014 году после Майдана и начала гражданской войны на Донбассе. Шарий начал вести блоги на Youtube, где разоблачал ложь и манипуляцию украинских СМИ, касающуюся военных действий, а также внутриполитических событий. Одним из объектов его критики являлась деятельность бывшего президента Петра Порошенко и его команды. В падении рейтинга Порошенко есть определенная заслуга Шария. При этом стоит подчеркнуть, что для него Крым и Донбасс являются частью Украины, их отделение Шарий не признает.

В ходе президентской кампании 2019 г. уже тогда очень популярный блогер поддержал нынешнего президента, а тогда кандидата Владимира Зеленского, как и многие украинцы, связывая с ним надежды на позитивные перемены. Но с весны прошлого года он изменил свое отношение к нему, начав остро критиковать его и представителей власти в целом. Своеобразной «точкой невозврата» стала ситуация в июне 2020 г, когда сторонники Шария вступили в прямое противостояние с Нацкорпусом. После избиения националистами нескольких активистов «партии Шария» и отсутствии надлежащей реакции правоохранительных органов, блогер обвинил Офис президента и лично главу государства в организации данного беспредела.

Становление партии Шария и стремление власти ее запретить

Создание «партии Шария» произошло летом 2019 г. и она стремительно ворвалась в политическую жизнь Украины. Еще на последних парламентских выборах молодая политсила набрала 2,23% голосов избирателей, что является отличным результатом. Позже за счет системной работы на местах и на фоне разочарования избирателей в «Слугах народа» партия блогера увеличила свою популярность на юго-востоке и в центре страны. Так, во время местных выборов прошлого года она прошла в ряд местных советов крупных городов: Одессы, Харькова, Николаева, Запорожья, Мариуполя, Краматорска, а также других населенных пунктов поменьше. При этом согласно соцопросам политсила пользовалась поддержкой наиболее образованной части населения Украины.

Партийцы Шария отличались тем, что практически не участвовали ни в каких «мутных» схемах, присущих украинской политике. Тех, кто был замечен в «договорняках» и продаже своих голосов изгонялись из рядов политсилы. Кроме того, весьма любопытным является наличие приложения «Контроль депутатов», где активисты партии могут оставлять свои отзывы о работе местных депутатов, а также «Отклик» — инициировать проверку государственных или коммунальных учреждений.

Интересный момент возник и вокруг партии: 16 февраля СБУ среди бела дня был с весьма грубым применением силы задержан однофамилец блогера Виктор Шарий, причем об объявлении ему каких-либо подозрений не сообщалось. В качестве мотивов объяснялось «следственные действия на предмет причастности к противоправной деятельности Анатолия Шария». Через 2 дня после задержания Виктор Шарий появился на эфире «Громадське ТВ», заявив, что согласился «одолжить» свою фамилию для регистрации политсилы в 2019 г за 500 $, но сейчас хочет отозвать разрешение.

Сам оппозиционный журналист подчеркивает, что Виктор не имеет никакого отношения к партии. Однако в ноябре прошлого года Офис президента, ссылаясь на заявление однофамильца, пытался запретить политсилу через судебный иск со стороны Виктора Шария. Правда, в декабре он свой иск отозвал и на некоторое время выехал заграницу, где встречался с Анатолием. Последний предлагал ему остаться в Европе и обещал поспособствовать в получении там политического убежища. Но Виктор решил вернуться в Украину, где попал в неприятную для себя историю. Власть и органы нашли достаточно аргументов воздействия на него и его родственников, чтобы заставить играть в свою игру.

Как бы то ни было, очевидно, что Зе-команда тем или иным способом хочет подвести все к запрету «Партии Шария», являющейся раздражителем для власти и перехватывающей голоса разочарованных избирателей «Слуг народа».

«Партия Шария критически «съедает» рейтинг Слуг народа и является информационной торпедой против старой зажранной элиты и лично Президента и его окружения внутри страны. Партия может официально войти в высшие эшелоны власти, а, значит, каждый раз будет усиливать позиции. Шарий мешает буквально всей олигархической и политической элите в Украине. Если бы рейтинг Партии Шария был 2-3%, то никто бы не рисковал идти по беспределу и закрывать партию, а так по закрытым социологическим замерам у партии давно проходные 5-6%, а, значит, она имеет все шансы привлечь спонсоров и усилить свои позиции», — пишет Телеграм-канал «Картель».

Самому Шарию опасаться практически нечего. Но учитывая изощренный арсенал воздействия на политических оппонентов, применяемый президентом и его окружением, «партию Шария» будут выдавливать с политической арены Украины всякими способами. Информационной дискредитацией, уголовными делами против актива политсилы, работающих в его команде журналистов. В конце концов, партию просто могут запретить с помощью санкционного механизма СНБО, уже опробованного против лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» и связанных с ними СМИ. Зеленский стремится любым способом не допустить участия неугодной политсилы в будущих парламентских выборах, которые, вполне вероятно, могут состояться досрочно уже в нынешнем году.