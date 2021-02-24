Наверняка сам Сергей Стерненко сильно удивился, оказавшись символом противостояния националистических и антинационалистических сил. Действительно, сейчас отношение к приговору по делу Стерненко говорит о человеке очень много – значительно больше, чем о нём же говорит отношение к Майдану, «российской агрессии» или ответ на вопрос «чей Крым»

Самое интересное, что сам Стерненко — персонаж во многом случайный. Сами же националисты считают его поддельным — это обычный уличный гопник, который просто примкнул к националистам, потому что, будучи националистом, он мог делать всё то, что делают гопники, абсолютно безнаказанно. Просто потому, что это делается «из патриотических соображений» и направлено против «ватников» (а в Одессе в кого ни ткни, окажется «ватником», включая профессиональных патриотов).

Само собой разумеется, что Стерненко демонстрировал свой «патриотизм» по возможности далеко от передовой, ведь там злые «сепары» стреляют, а гарантии, которые даёт СБУ, не действуют. В общем, вполне рациональная позиция, которая, правда, ранее оскорбляла значительную часть националистов.

Оскорбляет и сейчас, но тут заработал другой фактор — «дело Стерненко» стало лакмусовой бумажкой относительно того, можно ли похищать, грабить и убивать «вату» из патриотических соображений.

Если человек считает, что на Украине идёт война и действовать надо как на войне, то он выйдет в защиту Стерненко вне зависимости от того, как он персонально относится к образу жизни и особенностям политических взглядов этого персонажа.

Особенно показательно тут то, что в поддержку Стерненко выступил Пётр Порошенко, несмотря на то что в 2015 году Стерненко писал следующее: «пока мы слушаем сказки про "нельзя валить пороха потому что путин введёт", нас перевалят и пересажают псы крысы, которую тошнит если "раскачивают лодку"» (просим прощения за невнятный перевод — юноша тогда ещё не знал, что ему предстоит стать высокоинтеллектуальным лидером нации). Кстати, Стерненко многими аналитиками рассматривается и как возможная замена Порошенко, раз уж из Сенцова её сделать не получилось.

С другой стороны, есть люди, которые верят в «российскую агрессию», но считают также, что в стране должно быть правовое государство. Нетипичным, но ярким представителем такой группы является депутат от СН Максим Бужанский который пишет: «член правоохранительного комитета нардеп от Голоса Александра Устинова возмущена тем, что украинские суды отправляют преступников в тюрьму за похищение граждан. В частности, Стерненко. Ну не знаю, а где-то в других странах как-то иначе принято поступать?»

Есть и те люди, которые, может быть, не против того, чтобы убивать «вату» на улицах, но против того, чтобы это делал именно Стерненко. Одесский журналист Юрий Ткачёв пишет: «забавно, что из одесских майдановцев слова поддержки в адрес Стерненко я слышал только от Гончаренко. Который тоже такой себе майдановец, как известно. (…) А вот именно майдановцы-майдановцы или помалкивают, или поливают Сергея известной субстанцией».

Кстати, присутствие в «деле Стерненко» «доктора смерть» Ульяны Супрун тоже очень символично. Это ведь не просто одобрение Госдепа, это демонстрация определённого стиля в выращивании политических лидеров для стран «третьего мира». Такие лидеры должны быть по возможности никчёмными и искусственными, вызывающими скорее брезгливое недоумение.

Впрочем, тут сыграли роль личные симпатии Супрун, потому что на фоне, допустим, Светланы Тихановской Стерненко смотрится ещё неплохо — настоящий бандит, настоящий убийца… Для Тихановской концлагеря для сторонников Лукашенко, скорее всего, даже не мечта — увидев такое воплощение своей политической карьеры, она бы, пожалуй, испугалась. А Стерненко и начальником лагеря согласился бы быть. За хорошую оплату.

Кстати, насчёт «третьего мира» мы, пожалуй, погорячились — Джорджа Флойда и Грету Тунберг «рисовали» таким же образом. Лидер должен как можно меньше походить на лидера и как можно больше — на отбросы общества, которые нуждаются не в лидерстве, а в реабилитации и социализации.

Третий очень символичный момент — то, что Стерненко прямо из суда позвонил Зеленскому, а тот спросил, зачем ему звонят. Наверное, когда адвокат Стерненко Маси Найем (кстати, присутствие семейства Найемов тоже символично и показательно — сразу чувствуется дух свободы из выгребной ямы) утверждал, что президент предлагал Стерненко должность в СБУ. Если Стерненко действительно отказался, это весьма разумно — недолго отсидев в тюрьме и став знаменем националистов, он получит намного больше, чем можно было ожидать от скромной должности в СБУ, с которой он бы всё равно отправился бы на нары (если не проворуется сам, то подставят коллеги).

Кстати, совершенно непонятно, что делать Зеленскому?

Он дал вполне годный сигнал своим избирателям — я, дескать, умею сажать националистов. Но тут есть два сомнительных момента.

Во-первых, он боится националистов, а националисты 23 февраля опять продемонстрировали ему, что с ними лучше не связываться. Более того, акции протеста будут продолжены. Конечно, надолго и намного их не хватит, но мало ли что может случиться…

Во-вторых, вступив в конфликт с ОПЗЖ, Зеленский продемонстрировал, что он отказался от своих избирателей и сделал ставку на избирателей Порошенко. Как показала социология, избиратели Порошенко такой поворот Зеленского одобрили, но голосовать за него всё равно не будут.

В общем, Зеленскому логичнее было бы Стерненко выпустить (ну не будем же мы делать вид, что суды у нас независимы?) и действительно лепить из него альтернативу Порошенко. А освобождённого Стененко ещё и использовать в качестве пугала для «ваты». Но такой технологический ход слишком сложен для Ермака и Подоляка.