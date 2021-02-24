Самое интересное, что сам Стерненко — персонаж во многом случайный. Сами же националисты считают его поддельным — это обычный уличный гопник, который просто примкнул к националистам, потому что, будучи националистом, он мог делать всё то, что делают гопники, абсолютно безнаказанно. Просто потому, что это делается «из патриотических соображений» и направлено против «ватников» (а в Одессе в кого ни ткни, окажется «ватником», включая профессиональных патриотов).

Само собой разумеется, что Стерненко демонстрировал свой «патриотизм» по возможности далеко от передовой, ведь там злые «сепары» стреляют, а гарантии, которые даёт СБУ, не действуют. В общем, вполне рациональная позиция, которая, правда, ранее оскорбляла значительную часть националистов.

«Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко
«Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко
© Facebook, Natasya Nagorna

Оскорбляет и сейчас, но тут заработал другой фактор — «дело Стерненко» стало лакмусовой бумажкой относительно того, можно ли похищать, грабить и убивать «вату» из патриотических соображений.

Если человек считает, что на Украине идёт война и действовать надо как на войне, то он выйдет в защиту Стерненко вне зависимости от того, как он персонально относится к образу жизни и особенностям политических взглядов этого персонажа.

Особенно показательно тут то, что в поддержку Стерненко выступил Пётр Порошенко, несмотря на то что в 2015 году Стерненко писал следующее: «пока мы слушаем сказки про "нельзя валить пороха потому что путин введёт", нас перевалят и пересажают псы крысы, которую тошнит если "раскачивают лодку"» (просим прощения за невнятный перевод — юноша тогда ещё не знал, что ему предстоит стать высокоинтеллектуальным лидером нации). Кстати, Стерненко многими аналитиками рассматривается и как возможная замена Порошенко, раз уж из Сенцова её сделать не получилось.

С другой стороны, есть люди, которые верят в «российскую агрессию», но считают также, что в стране должно быть правовое государство. Нетипичным, но ярким представителем такой группы является депутат от СН Максим Бужанский который пишет: «член правоохранительного комитета нардеп от Голоса Александра Устинова возмущена тем, что украинские суды отправляют преступников в тюрьму за похищение граждан. В частности, Стерненко. Ну не знаю, а где-то в других странах как-то иначе принято поступать?»

Есть и те люди, которые, может быть, не против того, чтобы убивать «вату» на улицах, но против того, чтобы это делал именно Стерненко. Одесский журналист Юрий Ткачёв пишет: «забавно, что из одесских майдановцев слова поддержки в адрес Стерненко я слышал только от Гончаренко. Который тоже такой себе майдановец, как известно. (…) А вот именно майдановцы-майдановцы или помалкивают, или поливают Сергея известной субстанцией».

Кстати, присутствие в «деле Стерненко» «доктора смерть» Ульяны Супрун тоже очень символично. Это ведь не просто одобрение Госдепа, это демонстрация определённого стиля в выращивании политических лидеров для стран «третьего мира». Такие лидеры должны быть по возможности никчёмными и искусственными, вызывающими скорее брезгливое недоумение.

Впрочем, тут сыграли роль личные симпатии Супрун, потому что на фоне, допустим, Светланы Тихановской Стерненко смотрится ещё неплохо — настоящий бандит, настоящий убийца… Для Тихановской концлагеря для сторонников Лукашенко, скорее всего, даже не мечта — увидев такое воплощение своей политической карьеры, она бы, пожалуй, испугалась. А Стерненко и начальником лагеря согласился бы быть. За хорошую оплату.

Есть и такая партия. Чем будет заниматься политсила «ланселота» Стерненко и олигарха Пинчука
Есть и такая партия. Чем будет заниматься политсила «ланселота» Стерненко и олигарха Пинчука
© Facebook, Natasya Nagorna

Кстати, насчёт «третьего мира» мы, пожалуй, погорячились — Джорджа Флойда и Грету Тунберг «рисовали» таким же образом. Лидер должен как можно меньше походить на лидера и как можно больше — на отбросы общества, которые нуждаются не в лидерстве, а в реабилитации и социализации.

Третий очень символичный момент — то, что Стерненко прямо из суда позвонил Зеленскому, а тот спросил, зачем ему звонят. Наверное, когда адвокат Стерненко Маси Найем (кстати, присутствие семейства Найемов тоже символично и показательно — сразу чувствуется дух свободы из выгребной ямы) утверждал, что президент предлагал Стерненко должность в СБУ. Если Стерненко действительно отказался, это весьма разумно — недолго отсидев в тюрьме и став знаменем националистов, он получит намного больше, чем можно было ожидать от скромной должности в СБУ, с которой он бы всё равно отправился бы на нары (если не проворуется сам, то подставят коллеги).

Кстати, совершенно непонятно, что делать Зеленскому?

Он дал вполне годный сигнал своим избирателям — я, дескать, умею сажать националистов. Но тут есть два сомнительных момента.

Во-первых, он боится националистов, а националисты 23 февраля опять продемонстрировали ему, что с ними лучше не связываться. Более того, акции протеста будут продолжены. Конечно, надолго и намного их не хватит, но мало ли что может случиться…

Во-вторых, вступив в конфликт с ОПЗЖ, Зеленский продемонстрировал, что он отказался от своих избирателей и сделал ставку на избирателей Порошенко. Как показала социология, избиратели Порошенко такой поворот Зеленского одобрили, но голосовать за него всё равно не будут.

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко
Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко
© president.gov.ua

В общем, Зеленскому логичнее было бы Стерненко выпустить (ну не будем же мы делать вид, что суды у нас независимы?) и действительно лепить из него альтернативу Порошенко. А освобождённого Стененко ещё и использовать в качестве пугала для «ваты». Но такой технологический ход слишком сложен для Ермака и Подоляка