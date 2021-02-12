Верховный суд США разослал повестки украинским политикам, депутатам Верховной Рады в связи с делом Хантера Байдена. Об этом в украинском телеэфире заявил экс-руководитель Бюро Интерпола Украины, бывший народный депутат Кирилл Куликов

Святослав Вышинский: Порошенко и Зеленский одинаково виновны в потере суверенитета Украины и в её разрушении © Facebook, Філософ Вишинський

Так называемое дело Хантера Байдена начали широко обсуждать во время президентской кампании в США. Баллотировавшийся на второй срок и проигравший впоследствии выборы Дональд Трамп обвинял демократов в коррупции.

С 2014 года Хантер Байден входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин расследовал дело против владельца компании Николая Злочевского и самой Burisma, которые обвинялись в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. За это Шокина якобы уволили — по требованию Джо Байдена, который в то время курировал украинское направление в администрации Барака Обамы.

Затулин объяснил, чем огорчил Украину разговор Байдена и Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Рудольф Джулиани при содействии украинских политиков (в частности, Андрея Деркача) обнародовал перед американскими избирателями информацию о коррупции демократов на Украине. Речь идет о «пленках Деркача», которые нардеп обнародовал в 2020 году.

На записях пятый президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Джо Байден обсуждают и увольнение Шокина, и закрытие дела Burisma. За разглашение этой информации и вмешательство в американские выборы несколько украинских политиков попали под санкции США. Это произошло сразу после инаугурации Джо Байдена.

Минфин США наложил санкции на Андрей Деркача, Александра Дубинского, Александра Онищенко, Константина Кулика, Андрея Телиженко и ряд депутатов. Но этим, судя по всему, дело не закончится. Если прав Куликов, теперь украинским политикам предстоит ответить перед американской Фемидой.