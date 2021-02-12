«Про Америку могу сказать… будет ли здесь Хантер Байден, я не знаю, но наших очень много при президенте Байдене поедет туда давать показания перед Верховным судом, — заявил в эфире телеканала «НАШ» 12 февраля Куликов. — Может быть, будут давать в посольстве США онлайн в связи с коронавирусом. Но я вас уверяю, что очень много повесток разослано Верховным судом США. Есть ряд депутатов. Это неофициальная информация, конечно. Услышите в ближайшее время».
Так называемое дело Хантера Байдена начали широко обсуждать во время президентской кампании в США. Баллотировавшийся на второй срок и проигравший впоследствии выборы Дональд Трамп обвинял демократов в коррупции.
С 2014 года Хантер Байден входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин расследовал дело против владельца компании Николая Злочевского и самой Burisma, которые обвинялись в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. За это Шокина якобы уволили — по требованию Джо Байдена, который в то время курировал украинское направление в администрации Барака Обамы.
В президентской кампании Трампа «дело Хантера Байдена» было козырем. Известный адвокат, сторонник Трампа Рудольф Джулиани при содействии украинских политиков (в частности, Андрея Деркача) обнародовал перед американскими избирателями информацию о коррупции демократов на Украине. Речь идет о «пленках Деркача», которые нардеп обнародовал в 2020 году.
На записях пятый президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Джо Байден обсуждают и увольнение Шокина, и закрытие дела Burisma. За разглашение этой информации и вмешательство в американские выборы несколько украинских политиков попали под санкции США. Это произошло сразу после инаугурации Джо Байдена.
Минфин США наложил санкции на Андрей Деркача, Александра Дубинского, Александра Онищенко, Константина Кулика, Андрея Телиженко и ряд депутатов. Но этим, судя по всему, дело не закончится. Если прав Куликов, теперь украинским политикам предстоит ответить перед американской Фемидой.