Молодой, но везучий
На Украине начался сезон подачи деклараций и внесения имущественных изменений. Уже есть чему удивиться — заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн гривен выигрыша.
Согласно обнародованной информации, Павлюк 26 января получил 446 858 гривен выигрыша от фирмы «АйЛОТ», 249 тыс. гривен — от «Западный трейд», 373 тыс. гривен — от «Киевский трейд», 249 тыс. гривен от «Днепровский трейд», 373 тыс. гривен — от «Прикарпатский трейд» и 249 тыс. гривен от «Подольский трейд». По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, одним из видов деятельности фирмы «АйЛОТ» указана «организация азартных игр», а пяти остальных — «организация других видов отдыха и развлечений».
«Примечательно также, что пять из шести фирм имеют одинаковый юридический адрес и одного бенефициара. А ранее держателем акций МСЛ был еще один нардеп «Слуги народа» — глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев. Просто феноменальное везение у человека, не так ли?» — отмечает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
Если учесть то, что в 2019 году Павлюк уже выигрывал 900 тысяч гривен, а в 2018 году — 160 тысяч гривен, то такому феноменальному везению можно только позавидовать. И это в 29 лет.
До депутатства Павлюк был военным прокурором и следователем. Исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Луганского гарнизона, проходил военную службу в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины в должности следователя.
До 2018 года официально жил на небольшую зарплату и брал кредит. Первая сумма сбережений появилась в декларации нардепа после продажи дома в поселке Козин под Киевом. Это поселок, где земля на вес золота благодаря «звездному» соседству — рядом Конча-Заспа, где проживают экс-президенты и прочие вип-персоны.
Впрочем, удачную карьеру Максима Павлюка связывают с его влиятельным дядей-бизнесменом, который, как поговаривают, финансировал выборы партии «Слуга народа» на Черниговщине и сам считается королем контрабанды — Ильи Павлюка. Офис Генерального прокурора даже открывал производство относительно вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов. (Стоит отметить, что назначение в апреле 2020 года Игоря Мустецы на должность заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой также связывали с Ильей Павлюком).
К выигрышу претензий нет
Везти в лотереях депутатам и чиновникам начало после госпереворота. Судя по декларациям, в период с 2015 по 2018 год чиновники выиграли в лотерею 7,874 млн гривен.
Больше всех в лотерею удалось выиграть Павлу Кишкару — народному депутату от «Самопомощи» — 1,2 млн гривен. Как признался нардеп, ему удалось выиграть благодаря «глубокому математическому анализу».
В свой день рождения начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец выиграла в лотерею «Лото-Забава» 1 миллион гривен. Секрет успеха оказался прост: во время экскурсии в усадьбу Гоголя на Полтавщине она посидела на «магическом камне и загадала выиграть миллион».
А супруга начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза вытянула счастливый билет, который принес ей 777 тысяч гривен. Не упустил удачу и нардеп Радикальной партии Алексей Ленский, который в 2015 году выиграл в «Украинской национальной лотерее» 9,5 тыс. гривен, в 2016 году — почти 562 тыс. гривен, а в 2017 году — только 76,5 тыс. гривен, но, притом что другие вообще ничего не выигрывали, это тоже неплохо.
Глядя на своего однопартийца, испытал удачу и сам глава Радикальной партии Олег Ляшко. Он сообщил, что в октябре 2017 года тоже выиграл почти 600 тыс. гривен. Источником дохода он указал национальную лотерею «Фаворит спорт» той же «Украинской национальной лотереи», в которой трижды везло Ленскому.
В своей декларации Ляшко задекларировал три выигрыша: 283 560 гривен, 153 485 гривен и 134 000 гривен. К слову, именно выигрышем Ляшко заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). И не зря.
В своем письме «Украинская национальная лотерея» указала, что в течение октября 2017 года выигрыши в таких суммах не были зарегистрированы. В письме также сказано, что информация о выигрышах и призах в лотерею, а также персональные данные конкретных игроков является конфиденциальными. НАБУ провело досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, но нарушений не нашло.
«Пару лет назад, когда радикально знаменитый тогда еще действующий нардеп и глава Радикальной партии имени себя Олег Ляшко выиграл в лотерею около 600 тыс. гривен, причем не за один раз, а за три (правда, в одной и той же компании УНЛ), то это воспринималось как часть его курьезного имиджа, особенно на фоне того, что в своей декларации он указал, что совместно с женой нажил за год недвижимости примерно на 20 млн грн.
Сейчас же, когда его «подвиг» не просто повторил, а переплюнул в несколько раз нардеп от «Слуги народа» и целый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, то на эпатаж и клоунаду это уже не похоже. А похоже на то, что жизнь ничему не учит отечественных лотерейщиков и в особенности МСЛ. Ведь это ж как надо играть, чтобы два года подряд выигрывать в лотерею сотни тысяч гривен?!
Вот вы бы так смогли? Нет? А вот Павлюк смог!» — отмечает Юрий Гаврилечко.
Парадокс истории в том, что все догадываются, что так просто несколько раз подряд немаленькие суммы не выигрывают. Все понимают, что это банальная схема отмывания нетрудовых доходов. И если сегодня депутаты могут выигрывать только в лотерею, то с легализацией игорного бизнеса очень скоро они будут регистрировать миллионы, выигранные в покер или рулетку.