Народные депутаты и крупные чиновники Украины то и дело выигрывают в лотереи баснословные суммы - на зависть простого народа. А как только в стране на полную катушку развернется игорный бизнес, можно с уверенностью прогнозировать - количество везунчиков резко возрастет

Молодой, но везучий

На Украине начался сезон подачи деклараций и внесения имущественных изменений. Уже есть чему удивиться — заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн гривен выигрыша.

Игры для взрослых. Слуги народа взялись за легализацию азарта © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Примечательно также, что пять из шести фирм имеют одинаковый юридический адрес и одного бенефициара. А ранее держателем акций МСЛ был еще один нардеп «Слуги народа» — глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев. Просто феноменальное везение у человека, не так ли?» — отмечает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Если учесть то, что в 2019 году Павлюк уже выигрывал 900 тысяч гривен, а в 2018 году — 160 тысяч гривен, то такому феноменальному везению можно только позавидовать. И это в 29 лет.

До депутатства Павлюк был военным прокурором и следователем. Исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Луганского гарнизона, проходил военную службу в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины в должности следователя.

До 2018 года официально жил на небольшую зарплату и брал кредит. Первая сумма сбережений появилась в декларации нардепа после продажи дома в поселке Козин под Киевом. Это поселок, где земля на вес золота благодаря «звездному» соседству — рядом Конча-Заспа, где проживают экс-президенты и прочие вип-персоны.

Впрочем, удачную карьеру Максима Павлюка связывают с его влиятельным дядей-бизнесменом, который, как поговаривают, финансировал выборы партии «Слуга народа» на Черниговщине и сам считается королем контрабанды — Ильи Павлюка. Офис Генерального прокурора даже открывал производство относительно вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов. (Стоит отметить, что назначение в апреле 2020 года Игоря Мустецы на должность заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой также связывали с Ильей Павлюком).

К выигрышу претензий нет

Депутат-счастливчик из «Слуги народа» снова стал обладателем крупного денежного приза © CC0, Pixabay

Больше всех в лотерею удалось выиграть Павлу Кишкару — народному депутату от «Самопомощи» — 1,2 млн гривен. Как признался нардеп, ему удалось выиграть благодаря «глубокому математическому анализу».

В свой день рождения начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец выиграла в лотерею «Лото-Забава» 1 миллион гривен. Секрет успеха оказался прост: во время экскурсии в усадьбу Гоголя на Полтавщине она посидела на «магическом камне и загадала выиграть миллион».

А супруга начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза вытянула счастливый билет, который принес ей 777 тысяч гривен. Не упустил удачу и нардеп Радикальной партии Алексей Ленский, который в 2015 году выиграл в «Украинской национальной лотерее» 9,5 тыс. гривен, в 2016 году — почти 562 тыс. гривен, а в 2017 году — только 76,5 тыс. гривен, но, притом что другие вообще ничего не выигрывали, это тоже неплохо.

Глядя на своего однопартийца, испытал удачу и сам глава Радикальной партии Олег Ляшко. Он сообщил, что в октябре 2017 года тоже выиграл почти 600 тыс. гривен. Источником дохода он указал национальную лотерею «Фаворит спорт» той же «Украинской национальной лотереи», в которой трижды везло Ленскому.

В своей декларации Ляшко задекларировал три выигрыша: 283 560 гривен, 153 485 гривен и 134 000 гривен. К слову, именно выигрышем Ляшко заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). И не зря.

В своем письме «Украинская национальная лотерея» указала, что в течение октября 2017 года выигрыши в таких суммах не были зарегистрированы. В письме также сказано, что информация о выигрышах и призах в лотерею, а также персональные данные конкретных игроков является конфиденциальными. НАБУ провело досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, но нарушений не нашло.

Игорный бизнес вне игры? Как МВД борется с тем, что покрывает © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Сейчас же, когда его «подвиг» не просто повторил, а переплюнул в несколько раз нардеп от «Слуги народа» и целый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, то на эпатаж и клоунаду это уже не похоже. А похоже на то, что жизнь ничему не учит отечественных лотерейщиков и в особенности МСЛ. Ведь это ж как надо играть, чтобы два года подряд выигрывать в лотерею сотни тысяч гривен?!

Вот вы бы так смогли? Нет? А вот Павлюк смог!» — отмечает Юрий Гаврилечко.

Парадокс истории в том, что все догадываются, что так просто несколько раз подряд немаленькие суммы не выигрывают. Все понимают, что это банальная схема отмывания нетрудовых доходов. И если сегодня депутаты могут выигрывать только в лотерею, то с легализацией игорного бизнеса очень скоро они будут регистрировать миллионы, выигранные в покер или рулетку.