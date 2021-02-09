В понедельник, 8 февраля, Посольство США в Украине нашло виновных в том, что украинцы до сих пор не вакцинируются от COVID-19. Ожидаемо, виноватой оказалась Россия. Впрочем, если задать вопрос о качестве украинских дорог, пенсиях или туберкулезе, ответ будет аналогичным

Выступая на организованном президентом Зеленским форуме «Украина 30», замглавы миссии США в Украине Кристина Квин заявила, что украинцы якобы не хотят прививаться из-за российской дезинформации, которая вызывает недоверие украинцев к вакцине.

«Мы будем сотрудничать, чтобы противодействовать дезинформации, и Украина сейчас предстает перед определенными фабрикациями, и, к сожалению, политики, которых поддерживают российские силы, начинают распространять недоверие к вакцинации, что подрывает в целом возможности здравоохранения», — сказала Кристина Квин. Квин объяснила, почему Байден не спешит на Украину © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

На том же форуме и глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас решил дать Зеленскому «ценный» совет. Он порекомендовал ему использовать «эффект Элвиса» для повышения популярности вакцинации. «Одно дело принять вакцину к использованию, но совсем другое — наладить все технические детали и соответствующим образом создать доверие к вакцине и удержать ее на высоком уровне… В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита, в нее не все верили. И король рок-н-ролла Элвис Пресли вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины выросла сразу. Это был очень позитивный пример, нам нужны подобные примеры», — заявил Маасикас.

На основании этих заявлений можно предположить, что медики уже бегают за украинцами со шприцем в руках, а те прячутся и скрываются по лесам и оврагам, подпав под действие российской пропаганды, которая неустанно твердит им о вреде вакцинации.

По сути, они повторяют линию президента Зеленского, заявившего на форуме, что Украина столкнулась с новой проблемой, а именно «с недоверием к прививкам, отказом от вакцинации значительной части населения».

Однако вопрос ведь пока не стоит, доверяют или не доверяют украинцы вакцине. Дело в том, что вакцины для украинцев как таковой нет. Власти каждую неделю обещают закупить вакцину, рапортуя пока о том, что «идут переговоры», которые, дескать, уже на финальной стадии. Поставок вакцин на Украину не осуществляется. В то же время вакцинация уже идет в ЛДНР. Украина же получит партию вакцин позже Афганистана и большинства стран третьего мира. В феврале Украина должна получить лишь 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX, но это — «если не будет задержек», как говорит президент Зеленский. «Женщина с пониженным социальным статусом»: Деркач рассказал об особых отношениях Кристины Квин и Виталия Шабунина © wikipedia.org

Последние опросы показывают, что около половины украинцев не хотят вакцинироваться. И отчасти такие настроения подпитывает сам президент Зеленский. На том же форуме он заявил по поводу российской вакцины «Спутник V», что «украинцы — не кролики, чтобы на них экспериментировать». Иными словами, ни публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet, ни хвалебные отзывы в американском издании «Блумберг» для Зеленского — не аргумент. Такие заявления подрывают доверие не к конкретной российской вакцине, а к вакцинации в целом. Когда большинство обычных граждан (не медиков) вакцинируются от полиомиелита или гриппа, они не разбираются в различиях между страной происхождения той или иной вакцинами, а в самом факте, от какой болезни она спасает. В данном же случае именно украинская власть, отказываясь от всеми признанного «Спутника V», создает недоверие к самому факту вакцинации. Так критика одной из вакцин как опасной вызывает недоверие к вакцинации в целом.

Кроме того, нежелание половины населения в данном случае не так уж и важно — ведь есть вторая половина, которая хотела бы получить вакцину, но не может. Даже для вакцинации желающих требуются десятки миллионов доз. Для выработки коллективного иммунитета нужно привить хотя бы 60% населения. Если бы половина населения получила вакцину и вакцинация не вызвала бы серьезных побочных эффектов, то это бы развеяло сомнения у другой половины. Поэтому апелляции к нежеланию определенной части людей вакцинироваться неуместны.

В 1920-1930-х годах вакцинация вызывала недоверие у определенной части советских малых народов севера. Преодолеть недоверие помогла лишь вакцинация добровольцев, которая не вызвала серьезных последствий. Недоверие побеждается практикой, а вот здесь и возникают проблемы, потому что власти Украины не могут провести вакцинацию хотя бы половины населения.

Тем не менее, похоже, основной целью форума была не борьба с пандемией. Любое мероприятие, даже какой-нибудь форум орнитологов-любителей, на Украине должен принять антироссийскую направленность. И тон в данном случае задает Кристина Квин, увязав нежелание части украинцев вакцинироваться (отсутствующими препаратами), с политиками, которых «поддерживает Россия». Госпожа Квин не уточнила, кого она имеет в виду, но политических партий, называемых «пророссийскими» на Украине осталось немного. Сейчас таковыми принято считать ОПЗЖ и Партию Шария, которые подвергаются давлению со стороны органов безопасности и уличных националистов при одобрении посольства США.

Может быть, они когда-нибудь выступали против вакцинации? Возможно, они являются так называемыми «ковид-диссидентами»? Отнюдь. В течение всего период пандемии они призывали власти ускорить закупку вакцин. В начале декабря прошлого 2020-го года Россия предложила Украине организовать производство вакцины «Спутник V» у себя в Харькове, передав технологии и сырье. Затем харьковская фармкомпания «Биолек» попросила Министерство здравоохранения Украины о государственной регистрации российской вакцины против коронавируса. Однако главный санврач Виктор Ляшко назвал такую регистрацию невозможной. Вакцинация от COVID-19 в Украине терпит крах: как ей мешают жадность и глупость чиновников

«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — чумы XXI века», — заявил по этому поводу лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Сам он вместе со своей семьёй привился от коронавируса российской вакциной ещё в октябре 2020 года во время отдыха в Крыму. Тогда же американское диппредставительство опубликовало в Facebook сообщение, в котором заявило буквально в приказном порядке, что Киев не будет покупать российскую вакцину. Затем на Украине решили закупать китайскую вакцину Sinovac, но ведь Китай тоже является противником США и в Киеве решили не злить Вашингтон.

Обещанных в феврале 2021 года 117 000 доз вакцины Pfizer хватит, соответственно, на вакцинацию менее 60 000 человек из 35-37 миллионов жителей. А что же остальные? По остальным вакцинам все еще идут переговоры. Фактически вакцину выпрашивают у Польши или Канады по остаточному принципу — «если вдруг останется». Таким образом, вероятно, даже к концу 2021 года большинство украинцев не смогут вакцинироваться — даже те, кто этого искренне желает. Граждане страны будут и далее умирать, задыхаясь в инфекционных отделениях или у себя дома.

Объяснять эти провалы украинских властей будет как-нибудь нужно, как и аргументировать запрет со стороны посольства США приобретать российскую вакцину. Поэтому Кристина Квин заранее и заявляет, что это, дескать, не мы лишили украинцев возможности получить доступную вакцину, а они сами не хотят прививаться под влиянием «российской пропаганды». Под этим предлогом можно закрывать телеканалы или даже целые партии, вроде ОПЗЖ, рейтинг которых нервирует посольство США и президента Зеленского или утверждать, что вакцина является "гибридным оружием РФ", как об этом заявил министр иностранных дел Кулеба.