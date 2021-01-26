Китай остается для Украины как крупнейшим импортером, так и крупнейшим рынком сбыта товаров. Впервые главным внешнеэкономическим торговым партнером Украины Китай стал в 2019 году – с $12,79 млрд товарооборота. А в 2020-м этот показатель увеличился до $15,4 млрд

Согласно данным Государственной таможенной службы, в прошлом году импорт из Поднебесной составил $8,3 млрд, экспорт — $7,1 млрд.

Украина остро нуждается в притоке инвестиций в различные сектора экономики. По мнению экспертов, экономика стран Запада сейчас переживает не лучшие времена и сжимается, и эти страны не могут предложить Украине ни инвестиций, ни роста объемов товарооборота.

Таким образом, азиатский торгово-экономический блок станет доминирующим в ближайшей перспективе. Зеленский и китайская вакцина. Очередное шоу с участием президента Украины

Наиболее предметный интерес к Украине на Востоке проявляет капитал из Китая. КНР предлагает Украине расширение сотрудничества во всех направлениях, не только инвестиции и включение в интеграционные проекты.

Фактически Пекин демонстрирует, что готов к конкуренции с Вашингтоном в любой точке планеты и намерен всерьез бороться за влияние в Восточноевропейском регионе.

Впрочем, на фоне нескольких громких скандалов с китайскими инвесторами на Украине Киеву придется потрудиться, чтобы вернуть доверие Пекина.

Торговля

Стремительный рост товарооборота во взаимной торговле Украины и Китая начался с 2015 года. Уже с 2016 года высокими темпами начал расти импорт товаров из КНР, а с 2017 года наблюдается рост экспорта из Украины в Китай.

По итогам 2019 года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Украины, потеснив Россию: экспорт в Китай вырос на 63,3%, а импорт на Украину — почти на 21%.

В то же время увеличение торгового оборота между Украиной и КНР происходит не благодаря, а в значительной степени вопреки украинской внешнеторговой политике.

Около пяти лет лишь обсуждается вопрос о создании зоны свободной торговли Украина—КНР, на дипломатическом фронте — тишина и прохлада. Киев вынужден был подыгрывать на китайском направлении администрации США. Вавилов объяснил, почему Украина — не Китай: деление граждан на сорта © кадр из видео Украина.ру

По мнению экспертов, мирные декларации нового хозяина Белого дома Джо Байдена о прекращении политики экономического изоляционизма и торговых войн с КНР дают Украине шанс восстановить нормальные экономические связи с Китаем. Ведь до сих пор Киев был вынужден в своей «китайской политике» прислушиваться к позиции Вашингтона, а также его сателлитов в Европейском союзе.

Китай, обладая существенными финансовыми ресурсами, заинтересован в диверсификации собственной экономики и выходе на новые рынки. В свою очередь, Украине есть что предложить: от аграрного сектора до высокотехнологичных отраслей экономики.

По данным советника по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР на Украине Лю Цзюня, на Украине работают более 60 китайских предприятий, а уровень китайских инвестиций в экономику Украины за период 2015-2019 гг. составил $300 млн.

В сферу интересов КНР на Украине входят энергетика, агропромышленный комплекс, инфраструктура, технологический и финансовый секторы.

Энергетика

Украина и Китай имеют колоссальные перспективы сотрудничества в секторе возобновляемой энергетики. Украина предлагает значительный ресурсный потенциал, благоприятное законодательное поле для работы инвесторов и многочисленные потенциальные «зеленые» проекты в различных регионах.

Китайская компания CNBM работает на украинском рынке уже несколько лет, ее называют одним из мощнейших игроков рынка возобновляемой энергетики на Украине.

Осенью 2016 года CNBM заключила сделку по покупке парка солнечных электростанций в Николаевской области. Мощность десяти станций, входящих в структуру CNBM, составляет 267 МВт. В проект было вложено 168 млн евро. В целом же китайская CNBM готова вложить $2 млрд в энергетическую сферу Украины. Китай не простил. Украине придется расстаться с миллиардами долларов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Никопольская солнечная электростанция (200 МВт) была построена на паях украинским холдингом SCM и китайской компанией СМЕС. Стоимость проекта составила $238 млн, из которых $150 млн выделила китайская сторона.

В марте 2018 года китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering, выигравшая объявленный госкомпанией «Укргаздобыча» тендер на бурение 24 газовых скважин в Полтавской и Харьковской областях в 2017-2019 годах, приступила к выполнению подрядов.

Ввиду имплементации Украиной норм Третьего энергетического пакета ЕС, предусматривающего либерализацию энергетических рынков, китайская сторона сможет заключать договоры о совместной деятельности с украинскими госкомпаниями и реализовывать газ на внутреннем рынке Украины.

В предыдущие годы обсуждалась возможность участия китайской компании China National Nuсlear Corporation в строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Но проект реализован не был.

Китайская компания China Zhongyuan Engineering Corporation (CNNC) в апреле прошлого года выразила заинтересованность в возможном участии в проекте «Энергетический мост "Украина — Европейский союз"», достройке энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС.

ВПК

В 2016 году ведущий украинский производитель самолетных и вертолетных двигателей «Мотор Сич» и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd создали совместное предприятие, которое базируется в самом Китае.

В городе Чунцин строится завод по производству и обслуживанию авиадвигателей. Beijing Skyrizon финансирует запуск производства, украинская сторона предоставляет технологии. «В мирных целях»: Украина и Китай подписали соглашение о космическом сотрудничестве © Государственное космическое агентство Украины

Причём китайцы уже инвестировали $100 млн в модернизацию производственных мощностей предприятия «Мотор Сич» на Украине, и подписан договор об инвестировании еще $150 млн в центр перспективных разработок и опытное производство.

В июне 2019 года китайская компания Skyrizon объявила о покупке контрольного пакета акций «Мотор Сич». Однако сделка не продвигалась дальше без одобрения Антимонопольного комитета Украины.

Сейчас Украина оказалась в очень сложном положении. В декабре прошлого года китайская Skyrizon сообщила украинскому правительству о том, что обратилась в международный арбитраж против государства Украина. Предмет иска — взыскание ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд.

При этом доарбитражного урегулирования инвестиционного спора не произошло. Сам ущерб же связан с тем, что АМКУ блокирует покупку китайцами «Мотор Сич». Точнее, по официальной версии, он исследует влияние такой сделки на состояние конкуренции, в частности на рынках авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, их технического обслуживания и ремонта.

Но у этой запутанной истории, которая длится уже несколько лет, есть и политическая подоплека. 15 января 2021 года Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon, обвинив китайскую государственную компанию в попытках приобрести и освоить иностранные военные технологии, что представляет значительную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

ІТ-сектор

Китайские Huawei, ZTE, Lenovo, TP-Link активно сотрудничают с украинскими клиентами, их продукция пользуется большим спросом и популярностью на Украине.

Офис китайской компании Xinwei Group, одной из ведущих телекоммуникационных компаний в мире, был открыт в Киеве в 2014 году. Украинский телекоммуникационный оператор «Просат» создает сеть мобильной широкополосной мультимедийной связи 4-го поколения национального масштаба на базе технологий McWiLL®компании Xinwei Group.

В 2018 году было установлено 150 базовых станций, которые покрыли связью Киев и значительную территорию от Харькова до Мариуполя, «полоса» покрытия проходит через 4 восточные области Украины. Это единственная китайская компания, технологии которой, по признанию Международного союза электросвязи (ITU), соответствуют международным коммуникационным стандартам. Александр Дудчак: Китай против США в битве за Украину - видео

Компания Huawei — один из ведущих мировых поставщиков инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, а также интеллектуальных устройств — осуществляет свою деятельность на Украине с 2000 года.

В октябре 2020 года Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум с компанией «Хуавей Украина» с целью улучшения государственно-частного взаимодействия, а также сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил тогда, что Государственная служба специальной связи нарушила законодательство Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с компанией «Хуавей Украина» без координации с МИД.

Служба спецзв'язку порушила закон меморандумом з Huawei — Кулеба https://t.co/nwj3i5YrWm pic.twitter.com/ALjtwFfwPQ — European Pravda (@EuropeanPravda) October 28, 2020

И уже в декабре в Госдепе США заявили, что МИД Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях. Украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания «умного города», отдав предпочтение американской Cisco.

Украина также выразила заинтересованность в инициативе «Чистая сеть», участники которой для информационной безопасности отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

Агропромышленный комплекс

Китай является крупным покупателем украинской аграрной продукции, а потому готов более активно инвестировать в АПК страны. Пока Китай точечно инвестирует в растениеводство, садоводство, переработку молока, сои, льна.

Китайский капитал готов расширять свое присутствие на украинском рынке после снятия моратория на куплю-продажу земли. К слову, иностранный капитал опосредованно контролирует более 3 млн га аграрных земель Украины.

В 2016 году китайская корпорация COFCO Agri возвела в Николаевском морском торговом порту перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур годовой мощностью 2,5 млн тонн. В перспективе Николаевский порт может встроиться в китайский проект «Новый шелковый путь» (НШП). Уничтожая промышленность. Зеленский желает, чтобы Китай покупал на Украине не только сырье © president.gov.ua

Инвестиционный проект обошёлся в $75 млн, он уже исправно работает, и из украинской акватории уходят корабли с зерновыми для Поднебесной. COFCO Agri на Украине контролирует также несколько элеваторов и маслоэкстракционный завод.

Инфраструктура

Украина рассматривается Китаем как резервный маршрут НШП, наличие которого, помимо прочего, позволяет Пекину договариваться со странами — соседями Украины о более низких транзитных ставках.

Китайские компании за последние годы выиграли множество тендеров на дноуглубление морских портов Украины, прокладку и ремонт автодорог.

В 2016-2017 годах китайский капитал изучал возможности взятия в концессию морских портов Украины.

После усовершенствования нормативно-правовой базы во второй половине 2019 года, регламентирующей процедуру концессий, и первых успешных концессионных конкурсов по портам «Херсон» и «Ольвия» (победителями стали компании из Грузии и Катара соответственно) китайский капитал наверняка будет участвовать в последующих концессионных конкурсах. Охрименко рассказал, что общего у Украины и Китая © kit.ai

Китайская компания Sinohydro Corporation Limited и «Укравтодор» в 2017 году подписали контракт на выполнение работ по реконструкции Северного объезда города Житомира стоимостью более 42 млн евро. Реконструкция проводилась в рамках проекта «Укравтодора», Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

По контракту Sinohydro была обязана закончить реконструкцию 22 км дороги до июня 2020 года.

Однако долгое время китайская компания не могла приступить к строительству.

В «Укрдоринвесте» объяснили промедление иной философией выполнения работ. Китайский подрядчик все свои усилия на стартовом этапе бросил на то, чтобы абсолютно с нуля создать строительную производственную базу, которая является и местом проживания персонала, выполнения работ, хранения материалов, отливки специализированных труб (этого не делает ни один из подрядчиков на территории Украины).

В октябре 2020 года «Укравтодор» инициировал расторжение контракта с китайской компанией за нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ. В свою очередь, Sinohydro считает несправедливым то, что «Укравтодор», не сумев эффективно выполнить договорные обязательства, в одностороннем порядке решил расторгнуть контракт.

В Sinohydro подчеркнули, что несвоевременная передача «Укравтодором» участка земли под объект общественного пользования, внесение ряда проектных изменений, не предусмотренных контрактом, невыполнение обязательств по оплате, а также форс-мажор в виде эпидемии COVID-19 и множество других факторов повлияли на график реализации проекта и привели к нарушению сроков выполнения работ.

Sinohydro заявила, что подаст иск в международный арбитраж, чтобы защитить свои законные интересы.