Инаугурация Байдена стоила США дорого. Уничтожены три мифа. Первый — о честных выборах. Второй, что честные выборы — гарантия гражданского мира в США. Третий, что Америка — это свобода слова. Расшифровывать это теперь нет необходимости

Байденизм и ожидания Украины © AFP, NARINDER NANU

После бойкота в СМИ и социальных сетях, устроенного действующему президенту Дональду Трампу, это выглядит особо цинично. Впрочем, Байден и его сторонники надеются, что страсти улягутся, после чего все вернется в 2016 год — до президентства Трампа. А значит, США будут продолжать править миром единолично.

Вашингтон, Москва, Минск

Из большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова стало ясно, что Москва, как и в 2016 году, предвидела результат событий в США. Кремль готов к тому, что последует за инаугурацией Байдена. Впрочем, хуже быть не может, о чем открыто и честно сказал президент Путин — российско-американские отношения находятся в нижней точке со времен холодной войны. И так сложилось при Трампе.

Ожидать худшего от Байдена не стоит — хуже не бывает. Бывает лучше. По словам министра Лаврова, Москве полностью известен кейс Байдена и его команды. Так что сюрпризов, как от Трампа в 2017 году, никто не ожидает. Осведомлен — значит вооружен.

Все вышесказанное напрямую проецируется и на ближайшего стратегического партнера России, страну-союзника — Белоруссию. Но есть, конечно, нюансы. Отношения с РБ у Вашингтона в президентство Трампа развивались куда оптимистичнее, чем с РФ. На то были и предпосылки, и причины.

Межуев предрёк печальную судьбу Зеленского при Байдене © пресс-служба президента Украины

Многовекторность президента РБ вошла в историю. Безусловно, в ходе всех антироссийских дискриминационных голосований в ООН из-за украинского кризиса белорусские делегаты держали сторону Москвы. Но официального признания российского статуса Крыма в Кремле так и не дождались. И это стало залогом «оттепели» в белорусско-американских отношениях при Трампе.

Случайно или нет, именно в этот период Госдеп принимает историческое решение вернуть посла США в Минск, откуда он был изгнан 12 лет назад. Параллельно выстрелило «ружье на стене» — договор о Союзном государстве, который за 20 лет в большей части остался на бумаге. Это плюс скрытое недовольство «многовекторностью» так или иначе стало причиной охлаждения российско-белорусских отношений. И Бог знает, чем бы все кончилось, если бы в Минске не разразился свой Майдан.

Как результат — ситуация откатилась во времени на пять лет назад.

Назад в будущее

Немного пофантазируем. Пока что похоже на то, что Трампа свергли ради возвращения в то прошлое, где небо было голубее, трава зеленее, а в Вашингтоне правил Барак Обама. Модные либеральные тренды во времена Трампа видели только такое сладкое будущее. И оно наступило. А значит, Байден должен вернуть «обамовщину», то есть глобализм со страной — отцом мировой демократии во главе.

«Обамовщина» — это агрессивный экспорт демократии в постсоветские страны. То есть давление на Белоруссию будет усиливаться до полной победы проамериканского президента и падения Лукашенко.

Вернувшись на землю из страны-фантазии, отметим, что четким маркером политики Байдена в отношении Минска станет фигура недавно утвержденного посла США в Минске — Джули Фишер. Она ставленница команды Трампа. Но это для демократов не принципиально. Байден хочет сохранить иллюзию гражданского мира, он не намерен устраивать публичные люстрации, так что заблаговременно предупредил, что послы его устраивают, менять их он не станет. Конкретно в России точно.

Ждем, что будет с назначением Джули Фишер. Наблюдатели уверены, что Байден очень хочет, чтобы посол США вернулся в Минск. Ничего лучше для помощи протестному Беломайдану и придумать сложно.

Но это очень хорошо понимает и Александр Лукашенко. К гадалке не ходи, что он использует эту позицию для торга с Вашингтоном на своих условиях.

Дипломатическая бульба

Межуев назвал страны, которым грозит «цветная революция» при Байдене © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Нуланд».

Но есть нюансы. Этот прогноз оптимистичен и возможен только и исключительно в том будущем, в котором Лукашенко сохранил власть без существенных имиджевых потерь.

Такого пока на горизонте не наблюдается. Пока что Трамп и Ко не признали итоги выборов в Белоруссии 2020 года, выразили дежурные озабоченности-обеспокоенности и освежили «Акт о демократии», который относится к президентству Буша-младшего.

Там ничего особо нового нет, что намекает на то, что не Белоруссия у Байдена и Ко — первая в списке повестки дня. Что там делать, никто еще не думал. Кроме Нуланд, вероятно, у которой есть украинский опыт.

Ситуация щекотливая. На первый взгляд Лукашенко сохранил власть и ликвидировал массовые протесты. Но теперь у него есть четкая альтернатива в виде Светланы Тихановской. Идут и постоянные тревожащие набеги в виде лишения Белоруссии права провести на своей территории мировой чемпионат по хоккею. Это неприятно, но не смертельно для Лукашенко.

Хуже другое: тренд непризнания, задаваемый коллективным Западом во главе с США. И если Байден отправит после всего этого своего посла в логово «нелегитимного диктатора», то, как говорил классик, «что станет говорить княгиня Марья Алексевна»?

Стыд глаз не выест

А теперь вернемся к тому, с чего начали. Абсолютно не стесняясь, посольство США выразило обеспокоенность свободой слова у Лукашенко. Это не все. 22 января пройдет онлайн-заседание Совбеза ООН о свободе СМИ в РБ. Встреча инициирована членами Совбеза, Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США. Перед почтенным собранием выступит онлайн Светлана Тихановская.

Вышеперечисленные страны-активисты знают, что она будет говорить. Но Россия и Белоруссия не заблокировали эти замечательные слушания. Для ООН, которая создавалась ради предоставления не только сверхдержавам, но даже малым странам права высказаться по любому вопросу. «Пусть говорят сколько угодно», — записаны в протоколе Тегеранской конференции слова Франклина Рузвельта, адресованные Иосифу Сталину. Тем более что это не первый «онлайн» с Тихановской. Первый был 4 сентября.

Лоббисты работают: авторитетный Foreign Affairs призвал Байдена встретиться с Тихановской. Это не позиция редакции — это профессор Стэндфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол. Аналогичный материал размещал ранее The Washington Post.

Но это все цветочки. А ягодки обещают быть следующими. Героиней пьесы станет посол США Джули Фишер, если окажется в Минске у себя в кабинете. Если будет так — это будет начало нового удара по России, причем роль Лукашенко станет двусмысленной. Но если Байден не решится наносить себе имиджевый урон и не пустит дипломата, такой сценарий будет хоть и досадным для белорусско-американских отношений, но стратегически это будет общая победа Союзного государства.