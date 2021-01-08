«Выдающееся ничтожество»: такими словами Лев Троцкий хлёстко охарактеризовал Иосифа Сталина. На самом деле эта характеристика как нельзя лучше подходит самому Троцкому

Украинский след в убийстве Троцкого. Как выходец из Умани сыграл ключевую роль в охоте советских спецслужб © wsws.org

Изгнанный из страны, лишенный всех постов.

"Специалист по террору и тайным операциям", — так называл его историк Юрий Афанасьев.

Выскочкой и авантюристом считали его многие старые большевики.

Ленин за глаза называл Иудушкой.

Кем был Троцкий — тайным агентом мирового капитала, резидентом правительства Германии, австрийским шпионом, масоном, пламенным революционером — или всем этим вместе?

С буйной энергией Льва Давидовича это "вместе" вполне возможно.

Великий оратор

Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

Да, оратором он был активным, стремился к выступлениям. Но, конечно, в безопасной обстановке. Во время Кронштадтского мятежа Троцкий перед матросами выступать не явился.

На фронте выступал. Но под прикрытием охраны в сотню человек, не отходя от личного поезда с орудиями.

Оркестр, флаги, приветствия.

Выступления Троцкого выглядели примерно так:

— Брат! (Выводит из строя бойца.) Я такой же, как и ты! Нам с тобой нужна свобода, тебе и мне. Свободу нам дали большевики (показывает рукой в сторону, где установлена советская власть). А вот оттуда (показывает рукой в другую сторону) придут белые офицеры и помещики, чтобы превратить нас в рабов.

Потом требует общей клятвы делу революции, криков "Умрём за свободу!" и кричит: "На Самару!"

Это воспоминания адъютанта 4-й армии Ларина о реальном митинге перед боем.

Даже неловко читать. Вожди Майдана на Украине и то использовали более сложные семантические конструкции. Хотя "смысловое ядро" то же самое — "свобода", "рабы" и т.д.

Да это же примитивнейшая пропаганда! Даже не верится в то, что это тот самый "распиаренный" Троцкий.

Троцкий был оторванный от реальности позёр с фантастическим самомнением. Что и вынесло его на вершину в годы Великой смуты и станет впоследствии причиной его падения.

Нет, он не способствовал созданию мифов типа "великий оратор". А сам эти мифы предусмотрительно создавал, не полагаясь на потомков.

Методы Троцкого

Ясенов: Лев Троцкий — самый известный украинец © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Один из самых "эффективных" методов Троцкого — расстрелы. Членов семьи, заложников.

Расстрел "каждого десятого" при отступлении, включая командиров и комиссаров.

Так было, например, со 2-м Петроградским полком в Свияжске, где был уничтожен врагами знаменитый поезд Троцкого.

Впоследствии именно то, что он "расстреливал коммунистов", ляжет в основу его обвинений в 1927 году.

В поезде, к слову, находились не только радиостанция, библиотека, баня и другая роскошь, но даже своя типография. Гараж с несколькими автомобилями, цистерна с горючим. Авиавагон с двумя самолётами.

А личным вагоном Троцкого стал вагон царского министра путей сообщения.

Вся команда наркома — около 400 человек — получала громадные зарплаты. Стенографистка получала как начальник дороги.

В Москве сотрудникам был выделен целый дом, где они устроили коммуну. Кроме того, у них был свой клуб и колхоз.

"Пряники" Троцкий обожал раздавать. При этом, конечно, вел себя как киногерой.

Троцкий возил за собой мешки денег, которые раздавал отличившимся. Или выбирал 20 случайных бойцов и выдавал им 20 серебряных портсигаров. А когда двух портсигаров не хватило, отдал девятнадцатому свои часы, а двадцатому — свой браунинг. Это, конечно, позёрство. Но оно всегда производит впечатление.

Киношные приемы Лев Давидович обожал. Специально возил с собой на фронт кинооператора и фотографа.

Оркестр, "Марсельеза", крики "Ура!", войска стоят шпалерами.

Писали очевидцы так: "он позволял встречать себя прямо-таки как члена императорской фамилии".

Ничего подобного. Он не позволял. Он сам это тщательно организовывал.

Меркурий и Юпитер квадрат

«Прочь российских и жидовских Петлюр!» За что Троцкий расстрелял Шарыя

Огромная самоуверенность зато есть. Запальчивое желание доказать свою правоту, могущество.

Очень обидчивый. Это тоже сослужит ему нехорошую службу.

Он привык бросаться словами. Такой человек любит решать свои проблемы за счёт других.

Если в карте рождения есть этот аспект, обязательно будут проблемы с получением высшего образования. Кроме гимназии, Троцкий нигде более не учился. В то же время отличный аспект для журналиста, блогера. Для изучения иностранных языков. Но в основном знания поверхностные.

Лев Давидович знал пять иностранных языков, но сам признавал, что недостаточно хорошо.

Течение марксизма, им созданное, так называемый троцкизм, кроме идеи перманентной мировой революции, ничего другого в теорию марксизма не добавило.

Даже знаменитая "перманентная революция" — это идея Карла Маркса.

А для коммерции и нужных знакомств аспект Юпитер — Меркурий очень хорош.

Когда Троцкий прибыл в Лондон, то Ленин сразу же привлек его к работе в газете, был даже очарован им. Его знаниями, эрудицией. Эрудиция была в пределах гимназии и чтения революционных книг. Но Лев Давидович всегда обладал умением пускать пыль в глаза.

Лавируя всегда

«Мы формально признали существование Украинской республики». Как немцы переиграли Троцкого © Из собрания ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

И дальше будет бесконечно колебаться.

В 1913 году в письме Мартову Троцкий напишет: "Все здание ленинизма… построено на лжи и фальсификации".

А большевиком Троцкий станет только… в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года. Когда, по исследованию биографа Троцкого Юрия Фельштинского, он заключит союз с Лениным.

И сразу же станет членом ЦК партии большевиков.

И получит пост в правительстве большевиков, станет народным комиссаром иностранных дел.

Кстати, и форму правления — "советы" и "народных комиссаров" — придумал Троцкий.

До этого времени Троцкий был "межрайонцем". Так называлась его фракция между меньшевиками и большевиками.

Сегодня это может казаться несущественной деталью. Но для членов партии тогда это был невероятный кульбит.

Это гений!

Гений лавирования, авантюрист (даже по меркам революционеров тех лет).

Измена и коварство. Нептун соединение Хирон

День в истории. 6 июня: Троцкий объявил махновцев вне закона © commons.wikimedia.org,

Но, как выяснилось, всех талантов Троцкого, которые помогли ему в партийной карьере, совершенно недостаточно для государственной работы и создания военной стратегии.

Брестский дипломат

Самое опасное в аспекте Юпитер — Меркурий — нежелание видеть действительность такой, как она есть.

Неумение признавать свои ошибки.

Все это проявилось совершенно трагическим образом во время заключения "Брест-Литовского мира".

Цирк "Модерн" в Бресте

День в истории. 10 июля: в Одессе родилась племянница Троцкого, ставшая лауреатом Сталинской премии © РИА Новости, Давид Шоломович | Перейти в фотобанк

Но в ответ на ультиматум немцев не согласился на него (как было договорено с Лениным), а заявил вдруг о выходе России из войны и о демобилизации армии (которую Ленин отменил через 6 часов).

В итоге — потеря Украины, Финляндии, части Белоруссии. Правительство спешно переехало в Москву, так как угроза оккупации нависла непосредственно над Петроградом.

Это был фантастический проигрыш Троцкого.

Отсутствие здравого смысла плюс невероятный апломб привели к закономерному итогу.

Член советской делегации М. Покровский писал:

"Он наивно воображал, что стоит только перенести цирк "Модерн" в Брест — и дело будет в шляпе. Что из его брестских речей до германского рабочего дойдет только то, что позволит напечатать военная цензура Вильгельма Второго, это ускользнуло от его соображения".

Именно воззвания Троцкого к немецким солдатам "Убейте императора и генералов и побратайтесь с советскими солдатами!" стали причиной ультиматумов и нового наступления немцев.

При этом положение на фронте было таким, как описал в мемуарах генерал Макс Гофман:

"Мне еще не приходилось видеть такой нелепой войны. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами… и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков и едешь дальше".

Солнце оппозиция Марс

Человеку с таким аспектом нельзя поручать дипломатическую миссию. Он является "антидипломатом". Ему, наоборот, свойственна крайняя неуступчивость, склонность к риску и азарту.

Опрометчивый. Неспособный к верной оценке происходящего.

"Украину создал я"

День в истории. 4 сентября: ликвидирован чекист, пытавшийся переметнуться к Троцкому © tverdyi-znak.livejournal.com

"Великий теоретик" не смог предвидеть несложную шахматную многоходовку германских генералов. И предательство членов делегации УНР, конечно.

Впоследствии Макс Гофман утверждал: "Украина… не более как эфемерное создание. В действительности Украина это дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Не кто иной, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир…"

Таковы были итоги "дипломатии" Троцкого.

Его пустозвонство, позёрство, самовозвеличивание на фоне провалов и поражений компенсировались чудовищной жестокостью.

Кронштадт

День в истории. 20 июня: расстрелян «кадровик троцкистов в РККА» © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Со страшной жестокостью был подавлен Троцким Кронштадтский мятеж. Счёт убитых шел на тысячи. А ведь это были не "беляки", а балтийские матросы.

С лёгкостью невероятной Троцкий объявил их "агентами мировых разведок". Угрызений совести он, судя по его книгам и статьям, не испытывал никогда.

Болезненное честолюбие, эгоизм. Отсутствие угрызений совести. Неуживчивость. Но колоссальное влияние на массы.

Марс, Плутон и Черная Луна в соединении в Тельце.

В гороскопе Ленина, кстати, Марс и Черная Луна тоже в соединении. Правда, в знаке Овна.

Этот аспект даёт возможность управления колоссальными коллективными энергиями.

У Троцкого Солнце в Скорпионе, этим знаком управляют Марс и Плутон. И обе планеты — управители Солнца — в чуждом им знаке Тельца.

Из-за этого не только колоссальная внутренняя энергия. Но и психологические комплексы тоже должны быть колоссальные. Вплоть до нарушения психики.

Проявляются как жестокость, надменность. Гипертрофированный эгоцентризм. Гиперактивность.

Особенно тяжёлое влияние — соединения Плутона.

Плутон и Черная Луна

Великий политтехнолог 20 века Владимир Ленин. Астрологический портрет

На неуживчивость Троцкого жаловались многие. Даже собственный сын, Лев Троцкий, его верный помощник и убежденный "троцкист".

Психические болезни очень возможны.

Кстати, эти же аспекты — Плутон, Марс, Черная Луна в соединении — "намекают" на то, что человек может уйти из жизни в результате несчастного случая. Возможно нападение (Марс) с помощью хитрости и лжи (Черная Луна). Это сделает военный (Марс) или представитель какой-то тайной структуры (Плутон).

В 1940 году Лев Троцкий был убит советским агентом НКВД, воевавшим ранее в Испании в рядах республиканцев. Рамон Меркадер хитростью вошёл в круг его доверенных людей и убил ударом ледоруба.

Убийство Троцкого было описано в книгах. Вышел даже фильм, где Рамона Меркадера играл знаменитый французский актёр Ален Делон.

В "Правде" была опубликована статья "На смерть Троцкого", где говорилось —

"Господствующие классы капиталистических стран потеряли верного своего слугу…"

Шел 1940 год. Впереди была огромная война. Нет сомнений, что Троцкий не смог бы перешагнуть через себя и встать на одну сторону со Сталиным.

Но на какой бы стороне он оказался? Межрайонцем?

Именно так объяснял свой поступок Рамон Меркадер (Рамон Иванович Лопес, как его звали в России).

Надзиратель тюрьмы Троцкий



Лучше быть диктатором, чем голубым. Астрологический портрет Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

"Тот" надзиратель Троцкий держал в повиновении не только заключённых, но и самого начальника тюрьмы.

Молодой узник Бронштейн был потрясён этой личностью. И позаимствовал у этого надзирателя не только фамилию, но и многие приемы "управления".

Если бы Троцкий мог предвидеть такие зловещие кульбиты собственной жизни и судьбы?

Безумный авантюризм, жестокость и раздутое самомнение привели бы его туда же, где он оказался. Рано или поздно.