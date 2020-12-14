Украинская газотранспортная система не будет больше использоваться в прежних объемах, хотя Россия не планирует пока отказываться от этого маршрута. Издание Украина.ру разбиралось, какая судьба постигнет украинскую ГТС, когда Москва достроит и запустит «Северный поток – 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер еще в 2016 году говорил о сокращении мощностей газопроводов в «ужгородском коридоре». Монополия обещала ликвидировать часть своих газопроводов в центральном транзитном коридоре Уренгой—Помары—Ужгород, по которому через Украину проходил основной поток российского газа в ЕС. Эти намерения были реализованы лишь частично, поскольку транзит через Украину был сохранен. Пока что на ближайшие четыре года.

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Ежегодный транзит такого объема голубого топлива через территорию Украины обходится России приблизительно $1,25 млрд, или около $5 млрд за пять лет. По оценкам российских экспертов, Москва не заинтересована в продлении контракта. По истечении пятилетнего контракта судьба украинской трубы будет зависеть от срока начала работы и объема прокачки по «Северному потоку — 2» и европейской ветке «Турецкого потока».

После запуска первой нитки «Турецкого потока» (в начале 2020 года) украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, который раньше шел через Украину в Турцию, Болгарию и Грецию. Сейчас по южному направлению Киев транспортирует газ только для Румынии и Молдовы. После запуска второй нитки «Турецкого потока» и окончания строительства газопровода Болгария — Сербия — Венгрия Украину ожидает потеря еще 15 млрд куб. м. А завершение строительства «Северного потока – 2» приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м. Поэтому после окончания этих проектов у «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине. И в Киеве это понимают.

«Очевидно, что если «Газпром» достроит «Северный поток – 2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — заявил в интервью РБК-Украина глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Но надежды на дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» в Киеве не теряют. Правда, для этого потребуется отбросить в сторону политическую составляющую.

«Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

«Газпром» для обеспечения гибкости уже сейчас вынужден арендовать или покупать дорогие европейские подземные хранилища газа. Кроме этого, в случае аварий и отказов нашей газотранспортной системы мы всегда можем перенаправить газ через другие газовые коридоры внутри Украины, а «Северный поток» и «Турецкий поток» — это по две трубы, которые не имеют дублирующих мощностей», — признал Сергей Макогон.

Водородно-транспортная труба

Согласно действующему контракту между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом», объемы транспортировки природного газа по территории Украины из России в Европу будут существенно уменьшаться в течение 2020–2025 годов, а дальнейшие перспективы пока не определены. В случае реализации сценария нулевого транзита после 2025 года на Украине освободятся значительные объемы мощностей магистральных газопроводов, которые теоретически могут быть использованы для транспортировки возобновляемых газов потребителям Украины и стран Европы.

Недавно ЕС назвал Украину приоритетным партнером своей «Водородной стратегии». ЕС при разработке долгосрочных стратегий учитывает потенциал Украины. Для Киева это создает поле для переговоров и конкретных инициатив в кооперации как на этапе исследования и разработки, так и на этапе внедрения новых энергетических решений на базе водорода. Оператор ГТС Украины уже вошел в новый Европейский альянс чистого водорода. Членство в Альянсе предусматривает привлечение Оператора ГТС Украины к ключевым стратегическим форумам, круглым столам и другим мероприятиям по имплементации Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы.

Как заявил в августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, украинская газотранспортная система вскоре может оказаться «газо-водородно-транспортной» — Украина обсуждает возможность транспортировки по ней водорода в Германию. По словам чиновника, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в том числе в Германию.

«Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки «дорожной карты» развития энергетического партнерства и будет проведено исследование возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода», — уточнил Кулеба.

Министр считает, что подобное сотрудничество будет предполагать инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины.

Водород — один из самых потенциально выгодных энергоносителей, но его потенциал не стоит преувеличивать в среднесрочной перспективе. Поэтому сейчас главный приоритет для Украины — обеспечить работоспособность и надежность ГТС для транзита природного газа.

Демонтаж

Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В марте 2020 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины утвердила План развития газотранспортной системы. Планируется, что за 10 лет Оператор ГТС Украины инвестирует $1,4 млрд в инфраструктуру. Согласно утвержденной стратегии, капитальные вложения будут проводиться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита. Основные мероприятия будут направлены на оптимизацию ГТС в соответствии с имеющимися и прогнозируемыми объемами транспортировки.

Из-за сокращения транзита газа из России в Европу украинская ГТС поэтапно откажется от 60–70% своих мощностей.

«Наша ГТС способна транспортировать 145 млрд куб. м газа в год из России в Европу, но в следующем году транзит составит всего 40 млрд куб. м. Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придется поэтапно отказаться от 60–70% мощностей, потому что они просто не нужны», — рассказал Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts.

ГТС нужно будет уменьшить мощности для сокращения расходов, поскольку через пять лет, возможно, придется обеспечивать социально приемлемые тарифы в случае потери транзита российского «Газпрома».

По словам Макагона, уже определены компрессорные станции, которые будут сокращены: «Сейчас мы находимся в процессе подготовки, и через пять лет наша система будет полностью оптимизирована и будет функционировать в новых рыночных условиях».

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Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отмечает, что объемы транзита по украинской ГТС после постройки «Северного потока – 2» будут однозначно снижаться, весь вопрос в том, насколько Украина останется в логике кооперации, которая уже была опробована.

«Это когда в ПХГ оставляют газ в режиме транзита, а потом зимой — забирают. В этом случае определенные объемы будут сохраняться, поскольку будет существовать запрос на подъем газа, находящегося в хранилищах. Как это будет в абсолютных цифрах, сейчас сказать достаточно сложно, поскольку не понятно, какой будет спрос в Европе, как будет складываться конъюнктура», — сказал в комментарии Украина.ру Валентин Землянский.

По словам эксперта, украинскую ГТС в любом случае придется оптимизировать.

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Но в условиях конфронтации между Киевом и Москвой, когда у нас идут бои за борщ, такие переговоры пока априори невозможны. Транзитный контракт обеспечивает определенную страховку на пять лет: по принципу «качай или плати» Россия все равно будет платить. Но мы же говорим о более длительных перспективах, чем до 2024 года. И в этом разрезе достаточно тяжело прогнозировать, как дальше будут развиваться события, какими объемами будет оперировать «Газпром».

Сейчас говорить о том, что экономическая составляющая возьмет верх над политической, достаточно сложно: зависшее состояние, на которое накладывается еще и коронакризис, стагнирующая экономика — не понятно, какой будет спрос на газ в ЕС. Я думаю, что в Газпроме есть экономическое обоснование (то есть они считали), но насколько это будет реализовано, пока не скажет никто.

Но «Газпром» заинтересован в сохранении украинского маршрута в любом случае, потому что есть предпочтения европейских партеров относительно маршрутов доставки. Например, итальянцы высказывали свое пожелание, и их украинский маршрут устраивает, а это самая дальняя точка. Поэтому это больше вопрос трехсторонних переговоров и достижения договоренностей в трехстороннем формате. Но сейчас мы о таких переговорах ничего не слышим. И я боюсь, что украинская сторона опомнится перед самым окончанием действия пятилетнего транзитного контракта», — заключил Валентин Землянский.