Премьер уточнил, что «большая приватизация-2021» будет охватывать энергетическую, химическую промышленность, а также производство машин.
Шмыгаль пригласил турецких инвесторов покупать объекты на Украине, заявив, что видит большой потенциал для турецких компаний в сфере инфраструктурных проектов, морских портов и телекоммуникаций. Он отдельно подчеркнул, что для турецких инвесторов будут созданы благоприятные условия.
Стоит напомнить, что после визита Владимира Зеленского в Турцию его офис сообщил, что турецкая компания Aksoy Ventures рассматривает возможность приватизации украинских энергетических предприятий. Украинские власти всячески поддерживают такие информационные поводы, чтобы создать впечатление грядущей большой распродажи энергокомпаний.
В сообщении о заинтересованности Aksoy Ventures в покупке украинских энергокомпаний не сказано, какие именно предприятия рассматривает турецкая компания. Стоит обратить внимание, что Aksoy Ventures работает в энергетике по нескольким направлениям, действуя через компанию Turcas.
Первое направление — розничная продажа топлива, производство и сбыт смазочных материалов. Здесь у Turcas совместное предприятие с Shell. Совместное предприятие Shell и Turcas входит в десятку крупнейших компаний Турции, его оборот в 2018 г. достиг 33 млрд турецких лир (около $6 млрд). Также Turcas вместе с немецкой компанией RWE владеет и эксплуатирует парогазовую электростанцию Denizli мощностью 800 МВт. Электростанция обеспечивает около 2% потребности Турции в электроэнергии. Что характерно, в обоих видах бизнеса — и по продаже нефтепродуктов, и по производству электроэнергии — партнеры Aksoy Ventures, компании Shell и RWE, играют первую скрипку.
Так, в СП по производству электроэнергии RWE владеет 70% акций, а Turcas — 30%, такое же распределение долей и в бизнесе по генерации электроэнергии с немецкой RWE. Поэтому очень сомнительно, что Aksoy Ventures, играющая в энергетических бизнесах в собственной стране вторые роли, готова самостоятельно инвестировать в рынки других стран, в частности, на Украине.
Планов громадье
Под лозунгом «государство — неэффективный собственник» украинская власть пытается распродать предприятия, которые еще остались в государственной собственности. В перечень объектов для приватизации включили и объекты стратегической инфраструктуры, что, по мнению экспертов, может угрожать национальной безопасности.
Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку к масштабной приватизации еще в ноябре 2019 года. По оценкам правительства, в ближайшие годы большая приватизация должна обеспечить в госбюджет Украины $1 млрд.
В 2021 году Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением законопроекта о госбюджете план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).
Масштабная приватизация на Украине должна была стартовать еще в 2020 году. Государство запланировало продать около полутысячи государственных объектов. От распродажи собирались получить 12 млрд грн (по 6 млрд от большой и малой приватизаций). Это в 22 раза больше, чем удалось заработать на продаже государственных объектов в 2019 году. Дорогу приватизационному процессу открыл парламент: в октябре 2019 года Верховная Рада отменила список предприятий, не подлежащих приватизации.
До этого несколько лет подряд чиновники также обещали большие распродажи. Впрочем, ни одного крупного объекта так и не продали. Но в этот раз даже эксперты прочили успех большой приватизации. Но пандемия коронавируса поставила крест на планах пополнить бюджет страны за счет распродажи.
В марте Фонд государственного имущества приостановил большую приватизацию на Украине до восстановления ситуации на финансовых рынках. Объявляя об этом решении, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подчеркнул, что политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остается неизменным: нестратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам.
А затем парламент в апреле в обновленном бюджете снизил планку по поступлениям в бюджет от приватизации до 500 млн грн.
Пять гигантов
Большая приватизация была одним из обещаний, данных Украиной МВФ. Держат руку на пульсе большой украинской приватизации и послы стран G7. В конце ноября во время встречи с председателем Фонда государственного имущества они подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов. При этом они не преминули подчеркнуть, что "приватизация — важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики".
До конца года Фонд госимущества должен был объявить два тендера по продаже хотя бы двух больших госкомпаний. Еще три должны выйти на продажу в первом полугодии 2021-го.
В списке на большую приватизацию оказались настоящие гиганты. Например, имеющая обогатительный комбинат в Житомирской области и горно-металлургический завод на Днепропетровщине Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Еще — Одесский припортовый завод (ОПЗ), а также столичный «Президент Отель» и харьковский завод «Электротяжмаш», который выпускает электро- и турбогенераторы для тепловых и электростанций. Пятый объект в этом топ-списке — угольная компания «Краснолиманская». Каждый из этих объектов оценивается в свыше 250 млн гривен.
Стратегические объекты на продажу
В январе 2020 года на заседании правительства был одобрен обновленный перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий. В то же время Кабмин разрешил частичную продажу акций ряда компаний, оставив за государством контрольный пакет (50% + 1 акция). В перечень компаний, часть которых государство готово продать, вошли, в частности, «Нафтогаз», «Магистральные газопроводы Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», «Укрпочта», «Укрзализныця».
В феврале Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий. Список пополнили НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», ЧАО НЭК «Укрэнерго», ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель». В планах Кабмина оставить в госсобственности 300 компаний из 3000.
В 2018 году от приватизации государственного имущества украинское правительство планировало получить в бюджет 22,5 миллиарда гривен ($800 млн). Позже эти без преувеличения грандиозные планы были скорректированы до 21,3 миллиарда ($760 млн). Изначально за 2018 год планировалось продать госпакеты 26 крупных объектов, однако затем список был сокращен до 23-х. Среди них, в частности, было пять облэнерго, четыре ТЭЦ, Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), "Сумыхимпром". Но эти планы так и не осуществились.
В 2017 году была та же история: за счёт приватизации было запланировано получить в бюджет 17,1 миллиарда гривен, реально получили только 3,4 миллиарда. Ни одно из крупных предприятий (стоимостью более 250 млн гривен) так и не было продано.
Большая приватизация в 2016 году также провалилась. Власть хотела получить от нее 17 млрд грн (в эквиваленте примерно $630 млн) поступлений в бюджет. Однако в реальности по итогам 2016 года получили около 330 млн грн (менее $12,2 млн).
Более-менее успешно Украине все эти годы удается распродавать недорогие объекты. Так называемая «малая приватизация» государственного и коммунального имущества за 10 месяцев 2020 года обеспечила 2733 млн гривен поступлений в бюджеты разных уровней.
Что мешает большой приватизации
По оценке экономистов, приватизация украинских активов будет срываться до тех пор, пока в стране не улучшится ситуация с прозрачностью собственности и деловым климатом, либо не будут проведены реальные институциональные реформы. На официальном уровне власти продолжают декларировать крупные приватизационные амбиции. Но не стоит забывать, что собственность на Украине защищается лишь условно. Украина занимает 109-е место среди 129 стран в международном рейтинге защиты прав собственности. По этому показателю страна опережает Молдову, но существенно отстает от всех стран бывшего СССР и Восточной Европы, а также уступает Ирану и Алжиру.
К тому же на Украине до сих пор не запущен обещанный щедрым инвесторам проект «инвест-няня». Планировалось, что с теми, кто вкладывает в страну более $100 млн, государство будет заключать прямое инвестиционное соглашение, базирующееся на английском праве, и предоставлять персонального "опекуна" от правительства. Обещали, что персональная «инвест-няня» будет свободно владеть пятью языками и помогать решать все сложные вопросы в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Среди грандиозных планов по обеспечению распродажи было заявлено также о создании на Украине международного арбитража для инвесторов, который будет защищать их права собственности.
Сейчас активы 100 крупнейших государственных предприятий Украины составляют 1,48 трлн грн, или 92,5% от общей стоимости активов всех работающих госпредприятий. Всего в украинском госсекторе насчитывается чуть более 3360 предприятий, а реально работает половина из них. При этом рейтинг крупнейших налогоплательщиков на Украине за 2019 год возглавляют именно государственные компании. На первом месте в топ-100 налогоплательщиков Украины 2019 года, по версии журнала «Рейтинг», оказалась "дочка" «Нафтогаза» компания «Укргаздобыча». По итогам года компания заплатила в госбюджет 47,6 млрд гривен. На втором месте сам «Нафтогаз», который отчислил в бюджет около 34,2 млрд гривен. Также в топ-5 попал «ПриватБанк», данные по которому издание не раскрыло. Согласно исследованию, он поднялся на 22 позиции. На пятом месте «Укрзализныця», заплатившая в бюджет 16,5 млрд грн.
Найти простой ответ на вопрос, почему продают прибыльные предприятия, сложно.
Адепты масштабной приватизации утверждают, что приватизация должна быть не средством пополнения госбюджета, а средством сбрасывания ответственности за содержание госпредприятий и их трудовых коллективов с государства на частного собственника. Но весь опыт приватизации на Украине свидетельствует об обратном. В условиях коррупционной олигархической экономики переход права собственности на производственные активы от государства к частнику не означает взятие последним на себя полной ответственности за решение всех технологических, финансовых и социальных проблем предприятия. Чаще всего наоборот. Новые хозяева сразу же начинают добиваться от власти преференций и льгот для приватизированных ими госпредприятий.
Спорен и тезис, что приватизация на Украине принесёт инвестиции на госпредприятия, которые необходимы для модернизации их основных фондов. Действительно, в странах с развитой рыночной экономикой, как правило, приватизация решает эту задачу, находя эффективных частных собственников с необходимыми средствами для обновления производственных мощностей. Но в украинских реалиях такая парадигма является исключением. Украинские олигархи, купив госпредприятия, предпочитают эксплуатировать имеющиеся основные фонды, вкладывая в лучшем случае деньги только в необходимый текущий и капитальный ремонт. Наиболее показательный пример тому — приватизированные в конце 1990-х — начале 2000-х украинские металлургические заводы.
Утверждение же о том, что государственные предприятия — источник коррупции, также выглядит малоубедительным. Вопрос эффективности-неэффективности деятельности госпредприятий и воровства на них наёмного менеджмента зависит от качества работы правоохранительных и налоговых органов, которые обязаны обеспечить необходимый контроль за использованием госсобственности.