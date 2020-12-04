Украина обещает провести большую распродажу активов в 2021 году. Как заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью турецкому информагентству DHA, основная приватизация государственных компаний на Украине планируется в следующем году

Премьер уточнил, что «большая приватизация-2021» будет охватывать энергетическую, химическую промышленность, а также производство машин.

Битва за землю: в чьих интересах Киев проводит земельную реформу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стоит напомнить, что после визита Владимира Зеленского в Турцию его офис сообщил, что турецкая компания Aksoy Ventures рассматривает возможность приватизации украинских энергетических предприятий. Украинские власти всячески поддерживают такие информационные поводы, чтобы создать впечатление грядущей большой распродажи энергокомпаний.

В сообщении о заинтересованности Aksoy Ventures в покупке украинских энергокомпаний не сказано, какие именно предприятия рассматривает турецкая компания. Стоит обратить внимание, что Aksoy Ventures работает в энергетике по нескольким направлениям, действуя через компанию Turcas.

Первое направление — розничная продажа топлива, производство и сбыт смазочных материалов. Здесь у Turcas совместное предприятие с Shell. Совместное предприятие Shell и Turcas входит в десятку крупнейших компаний Турции, его оборот в 2018 г. достиг 33 млрд турецких лир (около $6 млрд). Также Turcas вместе с немецкой компанией RWE владеет и эксплуатирует парогазовую электростанцию Denizli мощностью 800 МВт. Электростанция обеспечивает около 2% потребности Турции в электроэнергии. Что характерно, в обоих видах бизнеса — и по продаже нефтепродуктов, и по производству электроэнергии — партнеры Aksoy Ventures, компании Shell и RWE, играют первую скрипку.

Так, в СП по производству электроэнергии RWE владеет 70% акций, а Turcas — 30%, такое же распределение долей и в бизнесе по генерации электроэнергии с немецкой RWE. Поэтому очень сомнительно, что Aksoy Ventures, играющая в энергетических бизнесах в собственной стране вторые роли, готова самостоятельно инвестировать в рынки других стран, в частности, на Украине.

Планов громадье

Томос и приватизация: зачем делегация Кабмина Украины летала в Турцию © kmu.gov.ua

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку к масштабной приватизации еще в ноябре 2019 года. По оценкам правительства, в ближайшие годы большая приватизация должна обеспечить в госбюджет Украины $1 млрд.

В 2021 году Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением законопроекта о госбюджете план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).

Масштабная приватизация на Украине должна была стартовать еще в 2020 году. Государство запланировало продать около полутысячи государственных объектов. От распродажи собирались получить 12 млрд грн (по 6 млрд от большой и малой приватизаций). Это в 22 раза больше, чем удалось заработать на продаже государственных объектов в 2019 году. Дорогу приватизационному процессу открыл парламент: в октябре 2019 года Верховная Рада отменила список предприятий, не подлежащих приватизации.

До этого несколько лет подряд чиновники также обещали большие распродажи. Впрочем, ни одного крупного объекта так и не продали. Но в этот раз даже эксперты прочили успех большой приватизации. Но пандемия коронавируса поставила крест на планах пополнить бюджет страны за счет распродажи.

В марте Фонд государственного имущества приостановил большую приватизацию на Украине до восстановления ситуации на финансовых рынках. Объявляя об этом решении, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подчеркнул, что политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остается неизменным: нестратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам.

А затем парламент в апреле в обновленном бюджете снизил планку по поступлениям в бюджет от приватизации до 500 млн грн.

Пять гигантов

Приватизировать украинские активы за российские деньги: зачем президент Польши прилетел на Украину © пресс-служба президента Украины

До конца года Фонд госимущества должен был объявить два тендера по продаже хотя бы двух больших госкомпаний. Еще три должны выйти на продажу в первом полугодии 2021-го.

В списке на большую приватизацию оказались настоящие гиганты. Например, имеющая обогатительный комбинат в Житомирской области и горно-металлургический завод на Днепропетровщине Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Еще — Одесский припортовый завод (ОПЗ), а также столичный «Президент Отель» и харьковский завод «Электротяжмаш», который выпускает электро- и турбогенераторы для тепловых и электростанций. Пятый объект в этом топ-списке — угольная компания «Краснолиманская». Каждый из этих объектов оценивается в свыше 250 млн гривен.

Стратегические объекты на продажу

Мураев: Распродажа страны от дефолта не спасёт © Facebook, Евгений Мураев

В феврале Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий. Список пополнили НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», ЧАО НЭК «Укрэнерго», ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель». В планах Кабмина оставить в госсобственности 300 компаний из 3000.

В 2018 году от приватизации государственного имущества украинское правительство планировало получить в бюджет 22,5 миллиарда гривен ($800 млн). Позже эти без преувеличения грандиозные планы были скорректированы до 21,3 миллиарда ($760 млн). Изначально за 2018 год планировалось продать госпакеты 26 крупных объектов, однако затем список был сокращен до 23-х. Среди них, в частности, было пять облэнерго, четыре ТЭЦ, Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), "Сумыхимпром". Но эти планы так и не осуществились.

В 2017 году была та же история: за счёт приватизации было запланировано получить в бюджет 17,1 миллиарда гривен, реально получили только 3,4 миллиарда. Ни одно из крупных предприятий (стоимостью более 250 млн гривен) так и не было продано.

Большая приватизация в 2016 году также провалилась. Власть хотела получить от нее 17 млрд грн (в эквиваленте примерно $630 млн) поступлений в бюджет. Однако в реальности по итогам 2016 года получили около 330 млн грн (менее $12,2 млн).

Более-менее успешно Украине все эти годы удается распродавать недорогие объекты. Так называемая «малая приватизация» государственного и коммунального имущества за 10 месяцев 2020 года обеспечила 2733 млн гривен поступлений в бюджеты разных уровней.

Что мешает большой приватизации

Приватизация-2020. Украинский Кабмин намерен частично приватизировать стратегические госпредприятия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К тому же на Украине до сих пор не запущен обещанный щедрым инвесторам проект «инвест-няня». Планировалось, что с теми, кто вкладывает в страну более $100 млн, государство будет заключать прямое инвестиционное соглашение, базирующееся на английском праве, и предоставлять персонального "опекуна" от правительства. Обещали, что персональная «инвест-няня» будет свободно владеть пятью языками и помогать решать все сложные вопросы в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Продажа «Мотор Сичи»: Украина теряет $3,5 миллиарда из-за попыток угодить США © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Сейчас активы 100 крупнейших государственных предприятий Украины составляют 1,48 трлн грн, или 92,5% от общей стоимости активов всех работающих госпредприятий. Всего в украинском госсекторе насчитывается чуть более 3360 предприятий, а реально работает половина из них. При этом рейтинг крупнейших налогоплательщиков на Украине за 2019 год возглавляют именно государственные компании. На первом месте в топ-100 налогоплательщиков Украины 2019 года, по версии журнала «Рейтинг», оказалась "дочка" «Нафтогаза» компания «Укргаздобыча». По итогам года компания заплатила в госбюджет 47,6 млрд гривен. На втором месте сам «Нафтогаз», который отчислил в бюджет около 34,2 млрд гривен. Также в топ-5 попал «ПриватБанк», данные по которому издание не раскрыло. Согласно исследованию, он поднялся на 22 позиции. На пятом месте «Укрзализныця», заплатившая в бюджет 16,5 млрд грн.

Найти простой ответ на вопрос, почему продают прибыльные предприятия, сложно.

Тимошенко требует от Зеленского ветировать законопроект о распродаже госсобственности © Стрингер

Спорен и тезис, что приватизация на Украине принесёт инвестиции на госпредприятия, которые необходимы для модернизации их основных фондов. Действительно, в странах с развитой рыночной экономикой, как правило, приватизация решает эту задачу, находя эффективных частных собственников с необходимыми средствами для обновления производственных мощностей. Но в украинских реалиях такая парадигма является исключением. Украинские олигархи, купив госпредприятия, предпочитают эксплуатировать имеющиеся основные фонды, вкладывая в лучшем случае деньги только в необходимый текущий и капитальный ремонт. Наиболее показательный пример тому — приватизированные в конце 1990-х — начале 2000-х украинские металлургические заводы.

Утверждение же о том, что государственные предприятия — источник коррупции, также выглядит малоубедительным. Вопрос эффективности-неэффективности деятельности госпредприятий и воровства на них наёмного менеджмента зависит от качества работы правоохранительных и налоговых органов, которые обязаны обеспечить необходимый контроль за использованием госсобственности.