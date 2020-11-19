В среду, 18 ноября, бывший министр финансов Украины и теперь уже бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский дал брифинг прямо у входа в Верховную Раду, рассказав о коррупционных схемах на строительстве дорог, одном из проектов Зеленского, а также о краже средств из фонда COVID-19

Разбой на большой дороге

Уманский заявил, что за последние восемь месяцев могли бы быть созданы условия для противостояния второй волне коронавируса. Вместо этого около 36 млрд гривен ушли на «Большое строительство». Однако, по его словам, существующие условия проведения дорожных тендеров в рамках этой программы позволяют заранее выявлять победителя, а потом осуществлять махинации с деньгами. Иными словами, средства из антикоронавирусного фонда были разворованы, и произошло это на фоне роста заболеваемости, нехватки медперсонала и переполненности коек в больницах.

Накануне, 12 ноября, он заявил о своем увольнении из Офиса президента. Причину своей отставки он объяснил просто: «дорожный распил» в Офисе президента привёл Украину на грань экономической катастрофы. «Карантин? Все на выход»: советник главы Офиса президента Уманский подал в отставку © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Через день на своей странице в «Фейсбуке» Игорь Уманский детально написал о «Большом строительстве», коррупции, воровстве миллиардов из ковидного фонда неким «дорожным картелем» через компанию «Укравтодор».

По словам экс-министра, с самого начала проекта «Большое строительство» были внесены изменения в требования к тендерной документации. Новым требованиям соответствует только шесть компаний, или «картель», которые и выигрывают главные тендеры. «Если присмотреться, эти компании не всегда строят дороги сами, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30–40%», — пишет Уманский.

По его подсчётам, на всех выигранных этими компаниями тендерах «дисконт» составил около 36 миллиардов гривен — и именно такую сумму получил дополнительно «Укравтодор» из фонда борьбы с COVID-19 на «Большое строительство». По словам Уманского, «Укравтодор» на 2020 год заявлял планы на обновление 6 тыс. км дорог. Справиться с таким объёмом работ можно было бы и без «перебрасывания» денег из ковидного фонда.

И эта схема, возможно, нормально бы работала и дальше, если бы МВФ дал вовремя обещанный транш. Однако, как говорит Уманский, МВФ поставил условие: сначала аудит затрат на дороги, а только потом — транш.

«2020-й запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но и из-за беспрецедентного уровня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемое «Большое строительство» — яркое тому подтверждение», — заявил Уманский. Игорь Уманский: кто он © UATV Russian

«Свинарчукгейт» для Зеленского

Следует отметить, что на каждом плакате и дорожном знаке возле объектов «Большого строительства» написано: «Программа президента Украины». Фактически Уманский сейчас помогает убить главную рекламную «фишку» президента, делая из неё некий аналог коррупционной схемы в «Укроборонпроме», так называемый «Свинарчукгейт», в прошлом году подмочивший репутацию Петра Порошенко.

Вместе с президентом он «топит» и его окружение. Еще в июне был создан Координационный совет «Большого строительства», который возглавил Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента. В него вошли также министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий. При этом неофициальными кураторами «Большого строительства» стали именно Тимошенко и Подоляк, действующий от имени главы Офиса Андрея Ермака, стоящего на вершине всей пирамиды.

СМИ экс-президента Петра Порошенко, вроде «Деловой столицы», связывают демарш Уманского (бывшего советника Порошенко) с атакой со стороны Игоря Коломойского на Офис президента с целью его дискредитации. Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Скандал уже подхватила Юлия Тимошенко. «Я могу вам сказать и то, что касается ситуации вокруг фонда COVID, коррупции на дорогах. Я абсолютно от имени фракции настаиваю на создании временной следственной комиссии для того, чтобы отследить, как используются деньги, которые взяты из ковидного фонда, на дороги. Если там то, что говорит экс-министр Уманский, что там половина «отмывается» и по сути разворовывается денег, то это преступление такого масштаба, за который надо, чтобы отвечали сейчас, а не после того, как закончится пятилетний срок пребывания на должностях этой власти», — заявила Тимошенко в парламенте.

Противник МВФ и Евроассоциации

Следует отметить, это уже не первый демарш Игоря Уманского. В начале марта этого года он возглавил Министерство финансов вместо Оксаны Маркаровой, но уже 30 марта уволился с этой должности. До этого он был и.о. министра финансов в 2009–2010 гг., а в 2014–2015-м — первым заместителем министра финансов Натальи Яресько. Затем до февраля 2019-го был советником экс-президента Петра Порошенко, а с 2019-го стал экономическим советником Зеленского.

Известно, что в августе 2019 года Уманский выступал резко против сотрудничества с МВФ. «Я никогда не воспринимал позицию, когда МВФ приходит, какую-то идею бросает, наши принимают под козырек и побежали. Украина стала полигоном для испытаний: получится — не получится. Получилось — это МВФ молодцы. Не получилось — это дебилы украинцы, им даже расскажи, что делать, они все равно не умеют. Мое убеждение — нужно было четко и жестко отстаивать интересы по ряду позиций и позицию Украины. Есть вещи, которые записаны в программе с МВФ и которые вредят экономике Украины. Большинство подходов, которые излагаются, — это полное открытие рынков, либерализация, полный доступ западного бизнеса к рынкам Украины. Но это плохо одной простой вещью — мы неконкурентны с ними», — говорил Уманский. Столь же критично он высказывался в 2017-м о Соглашении о Евроассоциации, требуя проводить протекционистскую политику, при этом он работал на тот момент советником президента Порошенко. Глава МВФ обсудила с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В июне этого года Игорь Уманский заявил, что это именно государственная компания «НАК «Нафтогаз» потребовала через МВФ поднять тарифы для населения. «Есть пункты, по которым в МВФ уперлись и настаивают на выполнении. По бюджетному дефициту на этот раз в МВФ были невозможно гибкими. А в чем они не гибкие — так это Нацбанк и тарифы. Более того, МВФ под диктовку НАК «Нафтогаз» прописал дополнительные пункты по поднятию тарифов на отопление, которых не было раньше», — заявил Уманский.

Он также прямо называл монетарную и валютную политику НБУ «разрушительной для экономики», обвинял Нацбанк в создании «пирамиды ОВГЗ» и говорил, что экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой «есть за что ответить по законодательству Украины». Гонтарева попала в топ-100 влиятельных женщин мира по версии Financial Times © Julia Berezovska/ Press office NBU

В апреле были уволены главы налоговой и таможенной служб Сергей Верланов и Максим Нефёдов. Одной из причин увольнения стала информация от бывшего министра финансов Игоря Уманского, заявлявшего ещё в марте, что он раскрыл масштабные схемы хищений на таможне и в налоговой службе, оборот которых, по разным подсчётам, составляет от 5 до 10 млрд гривен. Он также обвинял главу налоговой Верланова в том, что он и его люди крышуют схемы по «скруткам НДС» (операции по формированию фиктивного налогового кредита). На днях сам Верланов плакался в жилетку «голосу НАТО», изданию Atlantic Council, о том, что при Зеленском Украина в плане реформ откатилась на восемь лет назад.

После ухода с поста министра финансов 30 марта Уманский был назначен советником главы Офиса президента Украины. Глава Офиса Андрей Ермак сообщил тогда, что Уманский будет заниматься вопросами борьбы с коррупционными схемами. И вот 12 ноября Уманский объявил о своей отставке, а на следующий день рассказал о коррупционных схемах под вывеской «Большого строительства» — главного на данный момент пиар-проекта Владимира Зеленского.

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В своём новом интервью 18 ноября Уманский вновь атакует МВФ. «Посмотрите на условия, которые требуют кредиторы в обмен на макрофинансовую помощь. За 600 миллионов следующего транша от нас требуют, по сути, отказаться от суверенитета страны», — говорит Уманский. Эти слова мог бы произнести киногерой Владимира Зеленского — Василий Голобородько из сериала «Слуга народа», благодаря которому он стал президентом.

Подобные заявления и сейчас могут стать неплохим инструментом для политической карьеры, так как резонируют с настроениями многих украинцев. Попутно Уманский выступает против локдауна и карантина выходного дня, называя его «кретином выходного дня», поддерживая таким образом всех бунтующих мэров и недовольных предпринимателей. Учитывая биографию Уманского, его работу в Министерстве финансов с Натальей Яресько и Оксаной Маркаровой, а также в должности советника Петра Порошенко и Владимира Зеленского, можно предположить, что мы видим начало медийной раскрутки нового лидера для Украины или, по крайней мере, лидера очередного политического проекта.