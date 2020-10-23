На заключительной словесной дуэли президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден поспорили обо всём: о вакцине от COVID-19, о мигрантах, энергетике, отношениях с Китаем и Северной Кореей. А также о том, кого из них финансируют Москва и Киев

22 октября в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) состоялся второй раунд теледебатов кандидатов в президенты США. Мероприятие должно было пройти ещё неделю назад, 15 октября в Майами (штат Флорида), но действующий глава государства Дональд Трамп тогда проходил лечение от COVID-19, а на участие в видеоформате он не согласился. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

Эксперты из Кливлендской клиники в штате Огайо рекомендовали организаторам установить на сцене между политиками пластиковую перегородку, как на теледебатах кандидатов в вице-президенты Майка Пенса и Камалы Харрис, но оба предвыборных штаба отказались от этой идее, когда хозяин Белого дома предоставил отрицательный тест на коронавирус.

Дональд Трамп зашёл в зал без маски и занял своё место за трибуной, его оппонент от Демократической партии Джо Байден снял маску при выходе на сцену и помахал рукой своим сторонникам в зале. Никаких рукопожатий политиков не было. Да им, наверное, не сильно-то и хотелось.

Политикам предложили 6 тем для обсуждения: борьба с коронавирусом, положение американских семей, изменение климата, национальная безопасность, расовые проблемы в США, особенности руководства страной. Но дискуссия этим не ограничилась.

Под чью дудку пляшут кандидаты в президенты?

В Америке уже стало традицией вспоминать Россию при обсуждении собственных президентских выборов, а точнее — обвинять её во вмешательстве в избирательный процесс, не предъявляя никаких доказательств. Второй раунд дебатов не стал исключением.

Модератор — корреспондент телекомпании NBC Кристен Уэлкер — попросила кандидатов прокомментировать прозвучавшее накануне заявление директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран якобы получили информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на голосование.

По словам Трампа, глава ведомства сообщил, что Москва и Тегеран хотят, чтобы он проиграл на выборах. Как утверждает американский лидер, это связано с тем, что «никто не был жёстче в отношении России, чем он». Пользуясь случаем, он в очередной раз раскритиковал предыдущую администрацию, в частности за недостаточную помощь Украине — подушки и простыни вместо предоставленных им противотанковых средств.

На этот же вопрос ответил Байден: «Всё происходящее — это о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня. Любая страна, какой бы они ни была, вмешивающаяся в американские выборы, поплатится. Вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечён Китай и теперь мы узнали, что вовлечён Иран. Я не знаю, почему этот президент не хочет предъявить Путину, когда тот предлагает вознаграждения за американских солдат в Афганистане, когда он вовлечен в действия по дестабилизации НАТО. Мне кажется, он не промолвил и слова на этот счёт». Яков Кедми объяснил, почему Путин победил бы Трампа и Байдена на выборах в США © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Ранее газета New York Times написала со ссылкой на свои анонимные источники в американской разведке, что военная разведка России якобы платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане. Однако достоверность этой информации опровергли и командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи, и американское Агентство национальной безопасности, и официальный представитель «Талибан» Сухейль Шахин.

Комментируя эту публикацию, МИД РФ отмечал, что «этот вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь».

Что касается темы мнимого вмешательства в американские выборы, то она поднималась и 4 года назад, за что Трампа прозвали «российским агентом», но подтвердить какого-либо воздействия со стороны Москвы так и не смогли.

Когда кандидаты в Америке говорились к дебатам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала в очередной раз подчеркнул, что Россия готова работать с любым президентом, которого выберут граждане США, и заинтересована в любом президенте США, который просто в какой-то момент задумается, а что же действительно в интересах Соединённых Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений.

Он также подчеркнул, что говорить о том, что, например, Трамп нам милее, было бы неверно, напомнив, что в период его правления принималось огромное количество санкций, огромное количество недружественных шагов и всяческих русофобских проявлений.

«Я не получал деньги из Китая, ты — да. Я не получал от Украины, ты — да. Я не получал из России, ты — да. Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Ты получил $3,5 млн, твоя семья получила $3,5 млн. Когда-нибудь тебе придётся объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас?» — продолжил Трамп.

В отчёте, опубликованном двумя комитетами Сената 23 сентября, говорится, что сын бывшего вице-президента Хантер Байден получал деньги от иностранных граждан, в частности от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, а также китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.

«Я в своей жизни ни разу не получил ни пенни от какого-либо иностранного источника. Мы узнали, что этот президент выплатил в Китае налогов на сумму в 50 раз больше, чем в США, что у него есть секретный банковский счет в Китае, что он ведёт бизнес в Китае. И этот человек говорит о том, что это я получаю деньги? Вам платит Россия, вам платит Китай», — парировал Байден. Бортник назвал единственный эпизод истории, когда Россия и Запад действительно были вместе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Как утверждает газета The New York Times, в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил налогов на сумму всего $1 500, зато со счёта одной из его фирм в Китай в 2013-2015 годах было выплачено более $188 тысяч в качестве налогов.

«Я спросил своих бухгалтеров неделю назад, сколько я заплатил. И они ответили, что я заплатил раньше срока десятки миллионов долларов, я заплатил свой налог раньше срока. Это было за последние несколько лет, и это десятки миллионов долларов, которые я заплатил раньше срока. Никто мне об этом не сказал. Об этом не было нигде написано, когда они это опубликовали. Они продолжают говорить о $750, которые, я думаю, были пошлиной за подачу документов», — заявил Трамп.

Украинский фон американских выборов

Конечно же, Трамп не мог не поднять тему работы Хантера Байдена на украинскую энергетическую компанию Burisma в свете новых подробностей, полученных с его ноутбука, забытого в компьютерной мастерской.

«Что касается Украины, то задают вопросы о том, что он (Хантер — ред.) входил в состав руководства компании Burisma, компании, с которой я якобы каким-то образом действовал неправомерно. Между тем все свидетели по делу об импичменте (Трампа — ред.) заявляли о том, что я безупречно выполнял свои обязанности и ни в чем не отклонялся от правил ни по каким вопросам. Мой сын не делал денег в Китае. Единственный человек, который там делал деньги, так это он (Трамп — ред.)», — заявил Байден.

На вопрос Трампа, считает ли он, что история с ноутбуком Хантера Байдена связана с Россией, бывший вице-президент ответил утвердительно.

«Россия, Россия, очередное надувательство вокруг России, это то, что они (демократы — ред.) делают. Опять мы пришли к России. Простите, если всё это правда касательно России, Украины, Китая, других стран, то он (Джо Байден — ред.) коррумпированный политик. Не говорите мне чушь про невинного ребёнка», — заявил президент.

Украинскую историю в это время обсуждали не только в зале теледебатов в Нэшвилле, но и далеко за его пределами. В эфире телеканала Fox News представитель штаба демократов Эндрю Бейтс заявил, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе. Президент Трамп vs президент Байден: какая разница для Украины. Мнение американских экспертов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

А вот бывший бизнес-партнёр Байдена-младщего Тони Бобулински в общении с журналистам президентского пула представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда». Он сообщил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие его обвинения, а также сказал, что считает подлинными электронные письма с ноутбука Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в Burisma.

В скором времени эта история выйдет на новый уровень. Республиканцы юридического комитета Сената 22 октября приняли решение вызвать руководителя Facebook Марка Цукерберга и главу Twitter Джека Дорси, чтобы те объяснили, почему их компании блокировали публикацию газеты New York Post об электронной переписке Хантера Байдена. Помешать их допросу, возможно, могли бы демократы, но они бойкотировали это заседание комитета, потому что на нём обсуждался вопрос о назначении Эми Кони Барретт членом Верховного суда США.

Восток — дело тонкое

Звание врага №1 для США Россия уступила Китаю.

Байден утверждает, что заставит КНР играть по международным правилам, в отличие от того, что сделал Трамп, чьи действия привели к дефициту в двустороннем торговом обороте. Демократ пообещал, что его администрация не допустит, чтобы компания, желающая иметь бизнес в Китае, вынуждена была поступаться своей интеллектуальной собственностью и иметь партнёра в Китае, который владел бы 51% акций совместного предприятия.

«Мы также хотим, чтобы Китай играл по правилам на мировой арене. Когда я был вице-президентом и встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, он заявил, что они создают зону идентификации полетов в Южно-Китайском море и там нельзя будет совершать полёты. Я ответил, что мы можем там летать и только что там совершили полёты бомбардировщики В-52 и В-1. Они должны играть по правилам, а что делает он? Он обнимается с лидером Северной Кореи, с председателем КНР и с Путиным и с другими и тычет пальцем в наших друзей, наших союзников», — заявил Байден.

Ярким событием периода президентства Трампа стал первый в истории саммит США и Северной Кореи (12 июня 2018 года в Сингапуре), завершившийся подписанием совместного документа, по которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. На последующих двух встречах в 2019 году лидерам не удалось достичь новых договорённостей.

«Он легитимизировал Северную Корею, он говорил о своём «хорошем приятеле», который является бандитом, просто бандитом, и говорил о том, как всё улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо легче, чем раньше», — сказал Байден.

Кандидат от демократов сам согласился бы на встречу с Ким Чен Ыном при условии, что он согласится сократить ядерный потенциал своей страны и что Северная Корея станет свободной от ядерного оружия. Дама с ядерным оружием. Кто возглавит КНДР после Ким Чен Ына © REUTERS, Jorge Silva/Pool/File Photo

Отвечая на вопрос ведущей, Трамп сказал, что не считает предательством двусторонних договорённостей со стороны Ким Чен Ына разработку новой двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты, которую продемонстрировали 10 октября на параде, посвящённом 75-летию Трудовой партии Кореи.

«Когда я встретился с Бараком Обамой в Белом доме (в период передачи власти в январе 2017 года — ред.), у нас был замечательный разговор, который, как ожидалось, займёт 15 минут, а на самом деле — намного более часа. Он рассказал, что наша самая большая проблема — это Северная Корея. Он указал, что у нас будет война с Северной Кореей. И знаете какая? Это будет ядерная война! У них действительно огромный ядерный потенциал. На данном этапе у меня с ним (Ким Чен Ыном — ред.) очень хорошие отношения, он немного другой парень. Но он, наверное, думает обо мне то же самое. У нас другие отношения, у нас очень хорошие отношения. И знаете что? Войны нет», — добавил он.

Коронавирус решает всё

Внешняя политика — это, конечно, важная тема для такой страны как США, но американцев гораздо больше беспокоит политика внутренняя, в частности эпидемиологическая ситуация, которая остаётся очень сложной. Байден обвинил главу государства в том, что он отказывается брать на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

«Я беру на себя полную ответственность. Это не моя вина, что вирус пришёл сюда, это вина Китая. И это также не вина Джо, это вина Китая. Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, как Джо. Мы не можем закрыть всю нашу страну. Нам надо открыть школы. Мы не можем закрыть всю страну, иначе у нас не будет никакой страны», — заявил Трамп.

В самом начале эпидемии президент, вопреки рекомендациям врачей, не вводил карантин, опасаясь экономических проблем из-за остановки промышленного производства, авиасообщения, закрытия сферы услуг.

«Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несёт ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США. Он прекратил сообщение с Китаем уже тогда, когда 40 стран сделали это из-за пандемии», — сказал Байден.

Трамп в ответ обвинил оппонента в том, что лично он почти ничего не сделал для борьбы с коронавирусом, и пообещал, что американская вакцина будет готова в ближайшие недели, правда ему пришлось признать, что гарантий нет, но есть шанс, что это произойдёт до конца года. Сейчас над разработкой препарата работают компании Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

«Это говорит человек, который раньше уверял, что всё закончится к Пасхе, а потом — что летом. А нам уже грозит тёмная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года», — упрекнул президента Байден.

Действительно, весной Трамп заверял, что коронавирус отступит сам, как только установится тёплая погода, потом он называл несколько сроков появления собственной вакцины, но все они уже давно прошли.

«В случае избрания я буду поощрять ношение масок всеми и всегда. Мы должны больше инвестировать в быстрое тестирование и установить стандарты на национальном уровне, как мы будем открывать школы и бизнес. Я позабочусь об этом, я покончу с этим, я обеспечу наличие плана», — пообещал Байден.

Воздух раздора

Один из вопросов, по которым между демократами и республиканцами сохраняются самые острые разногласия, — это будущее энергетического сектора.

Байден выступил за постепенный переход на возобновляемые источники, потому что нефтяная индустрия загрязняет почву, воду и атмосферу, а также за отмену федеральных субсидий нефтяной отрасли. И тут же задался вопросом, почему нынешняя администрация не субсидирует солнечную энергетику, что Трамп поспешил опровергнуть.

«По сути, он говорит, что уничтожит нефтяную отрасль. Попомни это, (крупнейшие нефтедобывающие штаты страны — ред.) Техас! Попомните это, Пенсильвания, Оклахома, Огайо! Говорите что угодно про межгосударственные отношения, но мы добились того, что Саудовская Аравия, Мексика и Россия сократили, сильно сократили (объёмы добычи нефти в целях стабилизации цен на неё — ред.). Мы спасли нефтяную отрасль США, и сейчас она вновь полна сил», — заявил президент. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Как утверждает Байден, его программа в сфере экологии позволит создать новые рабочие места и реализовать множество инновационных проектов. Затем кандидаты поспорили об эффективности ветрогенераторов для получения энергии.

«Я знаю про ветер больше, чем ты. Это крайне дорого, убивает всех птиц, очень нестабильно, много проблем и пары, которые поднимаются больше, чем что-либо, что происходит при добыче природного газа», — сказал Трамп.

На эти слова Байден отреагировал вздохами и предложил подтвердить эти тезисы авторитетным мнением учёных. Трамп ответил, что отдаёт предпочтение солнечной энергии.

Детки в клетке

С конца мая обострилась давняя проблема Соединённых Штатов — расовое неравенство. После убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда с конца мая по всей стране проходят массовые акции протестов, переросшие в погромы и мародёрство. На первом раунде теледебатов Трамп прямо не ответил на вопрос, осуждает ли он сторонников превосходства белой расы, за что его здорово раскритиковали. Но уже на следующий день, комментируя своё отношение к сторонникам идей расизма, подчеркнул, что всегда осуждал расизм в любой форме.

«Я последний человек в этом помещении, которого можно назвать расистом. Я даже не вижу людей в зале, потому что темно, но мне всё равно, кто там сидит. Со времён (16-го президента США, который положил конец рабству — ред.) Авраама Линкольна никто не сделал столько, сколько я, для чернокожих», — заявил Трамп на вторых дебатах.

За период его правления — до эпидемии коронавируса — в стране до рекордных показателей сократился уровень безработицы, в том числе среди афроамериканцев — традиционного электората демократов.

Байден констатировал, что в Америке сохраняется системный расизм. Бывший вице-президент уверен, что пресечь вспышки насилия в штатах поможет его план, который заключается в обеспечении экономических возможностей, более качественных систем образования и здравоохранения, более широкого доступа к обучению и к заёмному капиталу для предпринимательской деятельности.

Кроме того, Байден пообещал в первые 100 дней президентства направить в Конгресс предложения о предоставлении американского гражданства 11 млн нелегальных иммигрантов, находящихся в стране. Когда ему задали вопрос, почему он не добился реализации иммиграционной реформы, будучи вице-президентом, Байден был вынужден признать ошибку администрации Обамы, на исправление которой потребовалось много времени.

«Но я буду президентом США, а не вице-президентом», — добавил он. Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах © AP, Visar Kryeziu

В свою очередь, Трамп сказал, что его администрация работает над тем, чтобы воссоединить семьи, разделённые на границе. По его словам, многих детей в США привозят «койоты» и картели, их используют, чтобы попасть на территорию Штатов.

«Он (Байден на посту вице-президента- ред.) ничего не делал, только клетки строил, чтобы держать в них детей! Они построили клетки, они раньше говорили, что я их построил. Потом была фотография в одной газете, фото этой ужасной клетки, и они сказали, что президент Трамп построил её. А потом выяснилось, что она была построена в 2014 году. Это был он!» — заявил американский лидер.

По итогам опроса, проведённого компанией SSRS по заказу симпатизирующего демократам телеканала CNN, 53% респондентов присудили победу на вторых дебатах Байдену, 39% — Трампу. 73% опрошенных считают, что критика Байдена в адрес Трампа была «в основном справедливой», нападки Трампа на Байдена справедливыми назвали 50%.

Впрочем это совсем ничего не значит. В 2016 году Трамп проиграл Хиллари Клинтон все 3 раунда теледебатов, проиграл даже по количеству голосов избирателей, но в конечном итоге именно он занял президентский пост.