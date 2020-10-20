В Европе бушует пандемия коронавируса, страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона быстро восстанавливаются. При этом на Земле остаётся, по данным Всемирной организации здравоохранения, около полутора десятка стран, где COVID-19 официально нет

На этой неделе страны Европы одна за другой заявляли об очередных антирекордах. Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась и в тех государствах, которые первая большая волна пандемии обошла стороной. Слово «локдаун» звучит все чаще, и все чаще политики заявляют, что очередной изоляции экономика просто не переживет.

Правительство Ирландии приняло решение поднять до максимального значения уровень эпидемиологической опасности в стране, а также ужесточить карантинные ограничения. Об этом по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства сообщил телеканал RTI.

Кабмин принял решение на фоне роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также в связи с ростом числа пациентов в палатах интенсивной терапии. Новый, пятый, уровень эпидемиологической опасности начнет действовать с 0:00 среды, 21 октября, и продлится шесть недель.

Среди прочего барам и ресторанам разрешат работу только на вынос. Небольшие магазины и парикмахерские будут закрыты. При этом школы пока остаются открытыми, разрешены и строительные работы.

Ирландцы смогут встретиться с друзьями, например, во время занятий спортом на открытом воздухе, но не далее, чем в 5 км от дома. Разрешено проводить свадьбы, однако ограничено число приглашенных гостей — не более 25 человек.

По прогнозам, после шестинедельного локдауна в Ирландии число новых случаев к середине декабря сократится до 50-100 в день, без карантинных мер — останется на уровне 1000 случаев в сутки.

Такие жесткие меры чиновники объяснили на конкретном примере — они отследили контакты заболевшего ирландца, который, как выяснилось, всего за три дня заразил 56 человек. Мужчина нарушил карантин, который должен был соблюдать после возвращения из-за границы. В дом папы Римского пришел коронавирус © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Однако далеко не все в Европе согласны с новыми ограничениями. Так, владельцы ресторанов и кафе в Бельгии собираются подавать в суд на правительство. Общепит закрыли на месяц, и в отрасли решение называют дискриминацией. По большей части из-за того, что весной на карантин ушли все, а сейчас страдает только ресторанный бизнес, а компенсация в 3000 евро не покроет убытки.

В Британии центральные власти уже неделю уговаривают администрацию Манчестера ввести жесткий карантин из-за резкого роста числа заболевших. В мэрии считают, что это нанесет непоправимый ущерб экономике. В итоге стороны пришли к тому, что ущерб нанесен всей системе здравоохранения, — в городе вот-вот закончатся свободные места в больницах.

Власти Наварры, автономной области на севере Испании, объявили, что полностью закрывают въезд и выезд в регион, чтобы остановить распространение коронавируса. Въехать и выехать из Наварры смогут люди, которые едут по работе, из-за учебы, ухода за родственниками и других неотложных случаев. Ограничения вступят в силу в полночь 22 октября и будут действовать в течение 14 дней, до 4 ноября.

Ранее о новых антиковидных мерах объявили и в других регионах Испании. Так, в автономной области Кастилия-Леон сообщили, что закроют города Бургос и Аранда-де-Дуэро, в Арагоне решили ограничить число посетителей в барах и запретить ночную продажу алкоголя в магазинах, а в Каталонии запретили круглосуточным компаниям работать с 22:00 до 7:00. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13.00 17 октября

На прошлой неделе Франция ввела комендантский час в больших городах, закрыла бары и рестораны, итальянские доктора жаловались на растущее давление на больницы, а Чехия закрыла школы. Ангела Меркель предупредила о надвигающейся катастрофе в Германии, а Великобритания мечется между хаосом и экономическим кризисом.

В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе всё совершенно по-другому. В Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Тайване и Таиланде быстро восстанавливается экономическая, культурная и спортивная деятельность. В Индонезии, Малайзии и на Филиппинах уровень заболеваемости всё ещё высок, но пики удалось сгладить.

Даже китайский город, где коронавирус впервые появился в прошлом декабре, переживает стремительное возрождение. На прошлой неделе члены Уханьского филармонического оркестра выступили на первом с января фестивале классической музыки. Уханьская женская команда по футболу выиграла национальный чемпионат. Отданный под больницу стадион вернулся к своему изначальному предназначению, 7,5 тысячи фанатов уже посмотрели там баскетбольный матч.

Не удивительно, что Китай смог справиться с вирусом, ведь это коммунистическая диктатура, — так на Западе обычно объясняли происходящее. Между тем Европа оказалась в состоянии войны с самой собой из-за всех этих споров о том, работает ли карантин, стоит ли носить маски, открывать школы и закрывать границы. Вторая волна коронавируса уже шагает по планете, обходя стороной Китай © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

«В восточных странах власти пользуются большим авторитетом, — отметил доктор Джулиан Тэнг, клинический вирусолог Лестерского университета, работавший в Гонконге и Сингапуре. — Если их о чем-то просят, то большая часть людей подчинится».

В то же время на Западе протесты и споры встречаются намного чаще, считает он: «Из-за этого введение какой-либо инструкции или стратегии идет медленнее, а демократический подход позволяет вирусу распространяться намного быстрее».

На разницу успехов в подавлении вспышек пандемии влияют не только разные политические системы. В страны этого региона не раз приходили новые смертельно опасные вирусы, поэтому там лучше подготовлены к негативному развитию событий.

«Опыт сарса (тяжелого острого респираторного синдрома, впервые появившегося в Китае в 2013 году. — Прим. редакции) повлиял на скорость, с которой были приняты меры для сдерживания нового вируса», — считает профессор Шон Гриффитс, британский эксперт в области здравоохранения, который проводил исследование сарса в Гонконге.

После эпидемии сарса в Азии стало популярным массовое использование масок. В Гонконге мгновенно закрыли границы, для въезжающих ввели обязательное тестирование и карантин. Всех, у кого результат анализа был положительный, везли в больницы, а их родственников и контактировавших пассажиров отправляли в отели. Въезжающим с отрицательным результатом выдавали отслеживающие браслеты и усердно за ними наблюдали. США опробуют скандальную вакцину от COVID-19 на украинцах © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Медицинский журнал The Lancet выделил несколько факторов, которые помогли китайцам, начиная с их опыта борьбы со вспышками заболеваний до небольшого числа домов престарелых и их способности быстро нарастить производство средств индивидуальной защиты.

Карантин в Ухане продлился 76 дней, там не ходил общественный транспорт, а передвижения населения были строго ограничены. В десятках городов ввели ограничения, позволявшие только одному члену семьи выходить из дома раз в несколько дней, чтобы купить всё необходимое.

С самого начала Пекин очень резко реагировал на любые признаки вспышки коронавируса. Когда в октябре в Циндао зарегистрировали 12 новых случаев, власти провели экстренное тестирование всех девяти миллионов жителей.

В целом Азия уже привыкла бороться с вирусными респираторными заболеваниями. В то время как западная система здравоохранения больше ориентирована на лечение неинфекционных заболеваний, таких как диабет, хронические заболевания сердца, легких и почек, деменция и рак. В случае этих заболеваний у врачей есть время реагировать медленнее.

Медики отвыкли работать в условиях крупномасштабных эпидемий и не умеют определять ситуации, когда необходим быстрый, комплексный и оперативный ответ, считают некоторые эксперты.

Централизованное принятие решений и послушное население повлияли на рост пропасти между Западом и Востоком в подавлении пандемии. Между тем эксперты не сомневаются, что Запад мог справиться и лучше.

«Сейчас у нас есть результаты нескольких исследований с применением разных моделей. Мы выяснили, что, если бы в некоторых западных странах карантин ввели хотя бы на неделю раньше, эффект был бы поразительный», — рассказывает профессор Мартин Макки из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. ВОЗ назвал единственное эффективное лекарство от коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В Европе чиновники продолжают призывать граждан к благоразумию. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове на встрече с журналистами напомнила, что при соблюдении двухнедельного карантина в связи с COVID-19 необходимо воздержаться от выходов в магазин и приема гостей.

«Возможна вторая волна, и вы можете быть к ней готовы. Мы должны подчеркнуть, что крайне важно изолировать случаи заражения и отправлять на карантин их контакты. Карантин на дому в течение 14 дней означает, что вы не ходите на работу, вы не ходите в магазин, вы не социализируетесь с друзьями, не приглашаете домой гостей», — сказала Ван Керкхове на брифинге.

Между тем на Земле остается, по данным ВОЗ, около полутора десятков государств, где COVID-19 нет. Это Северная Корея — крупнейшая по населению страна без зарегистрированных случаев инфицирования. А также Туркменистан. Если верить официальным данным, то коронавируса в стране нет, однако СМИ сообщали о зараженных в городе Туркменабад.

Нет официально зафиксированных данных об инфицированных в маленьких государствах в центре Тихого океана, таких как Вануату, Кирибати, Маршалловы острова, Палау, Самоа, Микронезия. Всего таких островов двенадцать.

В Западном полушарии сейчас нет коронавируса только на островах Сент-Китс и Невис, расположенных в восточной части Карибского моря. Там проживает около 50 тысяч человек и ранее было зарегистрировано 19 случаев COVID-19, все заболевшие выздоровели.

При подготовке материала использованы переводу сайта inosmi.ru