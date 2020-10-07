В среду, 7 октября, Национальный банк Киргизии отключил систему платежей SWIFT, чтобы избежать вывода денег из страны. Тем временем в стране продолжают не работать банкоматы и банки, а в некоторых регионах установился режим двоевластия

В среду, 7 октября, Национальный банк Киргизии отключил систему платежей SWIFT.

«Национальный Банк Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране. Национальная платежная система ЭЛКАРТ продолжает обеспечивать возможность проведения безналичных платежей. При этом приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платёжным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи. Официально заявляем, что во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT также отключена», — сообщила официальный представитель НБКР Аида Карабаева.

Она принесла извинения за доставленные неудобства населению, клиентам банков в связи с приостановкой деятельности банков. По словам Карабаевой, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности активов.

«Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере её стабилизации национальная банковская система начнёт свою деятельность в штатном режиме», — подытожила Карабаева.

Однако рядовых граждан Киргизии такие заверения вряд ли могут успокоить. Ещё 6 октября в Киргизии на фоне протестов отключили банкоматы.

Всё стоит

Во вторник, 6 октября, в Киргизии приостановили работу банкоматы. Кроме того, в большинстве крупных банков исчезла возможность снять деньги со счетов. Банки пошли на эти меры из соображений безопасности, пояснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев. Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, автоматы отключены <…> Вы же помните печальный опыт 2005 и 2010 годов <…> Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта было принято такое решение», — рассказал он.

Тогда же Абдраев выразил надежду, что банки и банкоматы заработают на следующий день.

Однако в тот же день Нацбанк Киргизии посоветовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям страны временно закрыться с 6 октября и усилить меры безопасности. Причина — неспокойная обстановка в стране.

В тот же день стало известно об изменениях в работе Министерства финансов Киргизии.

«В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов Кыргызской Республики провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича», — гласило сообщение на сайте ведомства.

Кроме того, сообщалось, что созданы народные комитеты и ополчения, а также принимаются усилия по обеспечению бесперебойной работы Минфина Киргизии. Тем не менее, деятельность ведомства по ряду направлений была временно приостановлена.

«В настоящее время все финансовые операции, которые производятся через министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти», — указывалось на сайте ведомства.

Примечательно, что курс киргизского сома, несмотря на всю сложность ситуации в Киргизии, практически не изменился. Однако вряд ли это продлится долго. Ведь ситуация в стране пока не стабилизируется. Более того, среди киргизской оппозиции произошёл раскол.

Тревожная обстановка

Президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация в Киргизии не может не беспокоить. Драгоценные проблемы: чем могут обернуться протесты в Киргизии для золотых рудников? © AFP, HASSAN AMMAR

«Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно, мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс, и, еще раз повторю, как можно быстрее это должно произойти», — отметил Путин в интервью каналу «Россия 24».

Он отметил, что находится со всеми участниками конфликта в Киргизии, и напомнил о роли РФ в киргизской экономике.

«Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза, и у нас большой объем совместной работы. Мы оказываем Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитных средств, вхождение как раз в пространство Евразийского экономического союза, там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее», — указал Путин.

Тем временем в Киргизии продолжаются протесты. В среду, 7 октября, на центральную площадь Бишкека Ала-Тоо вышли протестующие с требованием смены правительства и за то, чтобы во власть пришла молодёжь.

За импичмент — на площади Ала-Тоо проходит митинг молодежи. Фото



На площади Ала-Тоо в Бишкеке проходит митинг выступающих за то, чтобы к власти пришла молодежь. pic.twitter.com/PmvXgl9BEJ — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) October 7, 2020

​Кроме того, Координационный совет оппозиции заявил о том, что планирует создать своё правительство народного доверия. Об этом журналистам заявил кандидат в депутаты от оппозиционной политсилы «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев.

«Мы требуем полной люстрации, смены лиц на политической арене. Народ уже устал от старых политиков. Мы намерены создать правительство народного доверия, к чему уже приступаем», — заявил Токтогазиев.

Он — молодой предприниматель, принимавший участие в выборах в парламент, результаты которых и вызвали кризис в республике. Примечательно, что ни Координационный совет оппозиции, куда входит партия Токтогазиева, ни созданный 7 октября Народный координационный совет не признают назначение премьер-министром освобождённого протестующими Садыра Жапарова, которую поддержала часть киргизского парламента. В Киргизии требуют объявить импичмент президенту © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Вместо Жапарова Координационный совет хотел бы видеть премьер-министром как раз Токтогазиева. А вот о кандидатуре со стороны Народного координационного совета на момент написания статьи известно не было.

Что же касается президента республики Сооронбая Жээнбекова, то он наблюдает за всем происходящим со стороны, стараясь ни во что не вмешиваться. В среду, 7 октября, он объяснил, почему не ввёл в стране режим чрезвычайного положения.

«Вы знаете, я не применял силу против нападавших на Белый дом, чтобы не рисковать человеческими жизнями. Также звучали жесткие требования «силой успокоить протестующих». Я отрицал это. Потому что это приведет к конфликту», — процитировала Жээнбекова его пресс-служба.

Жээнбеков призвал стороны конфликта к диалогу.

Его выжидательная позиция понятна: протестующие уже не едины. А это значит, что в ближайшее время президент Киргизии и его сторонники снова могут оказаться на коне.