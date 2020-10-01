Оба пожилых политика увлеченно оскорбляли и обильно поливали друг друга дурно пахнущими субстанциями. До публичной игры претендентов на рояле дело пока не дошло

На самом деле следует понимать логику внутриполитической системы США. Один из ее негласных законов гласит, что свой первый срок президент работает для того, чтобы переизбраться на второй. А второй — чтобы войти в историю. Это задача нынешнего главы государства Дональда Трампа.

У кандидата от Демократической партии Джо Байдена задача очевидна: нужно привести американских избирателей к урнам с простой мыслью «кто угодно, только не Трамп».

Президент Трамп и бывший вице-президент Джо Байден обменялись едкими замечаниями во время первых президентских дебатов в Университете Кейс Вестерн Резерв в Кливленде во вторник, пишет местная пресса.

Оппоненты постоянно перебивали друг друга и обвиняли во лжи. Президентская кампания переросла в хаотическую и язвительную борьбу здесь во вторник вечером, когда действующий президент постоянно прерывал и оскорблял кандидата от демократов.

Байден, которого Трамп часто называл «сонным Джо», демонстрировал боевитость с помощью непарламентских выражений и не стеснялся. «Да заткнись уже, чувак!», «Все знают, что он лжец», «Продолжай тявкать, парень!», «Клоун!», заявлял он в адрес Трампа, обозвав его еще «расистом» и «щенком Путина».

Действующий президент назвал кандидата от демократов «номером два» (на американском уличном жаргоне так называют экскременты. — Прим. редакции). «Заработал коррупционное состояние на Украине»: Трамп обрушился на сына Байдена на дебатах © REUTERS, Brian Snyder

Ведущий дебатов Крис Уоллес тщетно пытался сохранить контроль над дискуссией, задавая кандидатам вопросы о Верховном суде, экономике, пандемии коронавируса и многом другом. Он обвинил и Трампа, и Байдена в том, что они не соблюдают правила дебатов.

О том, на чьей стороне симпатии крупных американских СМИ, можно понять из заголовков целой серии материалов, посвященных этим дебатам во влиятельной американской газете The Washington Post.

— «Трамп срывает дебаты — и взрывается сам»

— «Только «гордые парни» (праворадикальная группировка белых американцев. — Прим. редакции) могут гордиться хулиганством Трампа на дебатах»

— «Трамп постоянно прерывает и оскорбляет Байдена, когда они ведут спарринг в язвительных тонах»

— «Трамп отказался осуждать превосходство белой расы, ополченцев в дебатах, отмеченных спорами о расе»

— «Трамп задал тон худшим президентским дебатам в нашей истории»

— «Трамп-разрушитель потерял свою новизну» Байден назвал президента США «щенком Путина» © REUTERS, Brian Snyder

Склоки захлестнули участников дискуссии, которая продемонстрировала существенные различия по поводу сходящихся кризисов, потрясающих американскую нацию в данный момент. Речь идет о пандемии и связанного с ней экономического спада до расплаты за расовую несправедливость и опасности изменения климата, о чем свидетельствуют лесные пожары, опустошающие запад США.

Ожидалось, что оппоненты обсудят честность нынешних выборов. А именно использование голосования по почте вместо личного голосования на участке. Республиканцы выступают против почтового голосования даже во время эпидемии коронавируса, подчеркивая, что оно дает простор для фальсификаций результатов, вбросов бюллетеней за нужного кандидата и, наоборот, потерь бюллетеней за «неправильного» политика.

Представители Демпартии, напротив, одобряют почтовое голосование и настаивают, что нельзя рисковать жизнями людей, которые могут заразиться коронавирусом на избирательных участках.

Но оба кандидата говорили о другом, используя радикальные, а иногда и апокалиптические термины. Байден предположил, что при Трампе Соединенные Штаты стали «слабее, больнее, беднее, более разделенными и более жестокими». Трамп утверждал, что, если Байден будет избран, в стране наступит «депрессия, подобных которой вы никогда не видели».

Взаимные нападки носили чрезвычайно личные интонации в соответствии с едким характером этой кампании. Байден назвал Трампа «расистом» и «худшим президентом, который когда-либо был у Америки», в то время как Трамп высмеял интеллект Байдена. Байден может получить Нобелевскую премию мира © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Обсуждение расовых вопросов было особенно напряженным. Байден осудил «системную несправедливость в этой стране».

Также кандидаты в президенты обсудили ситуацию с коронавирусом. Байден заявил, что у Трампа нет плана по борьбе с COVID-19. В свою очередь, Трамп заявил, что в США скоро будет создана вакцина от коронавируса.

Кроме того, они обсудили кандидатуру нового судьи Верховного суда США. Байден заявил, что нового судью нужно назначить после окончания выборов, а Трамп сказал, что республиканцы выиграли предыдущие выборы и имеют право выбирать кандидатуру судьи.

Накануне дебатов Трамп предложил проверить Байдена на наркотики, повышающие производительность, которые якобы лечат его старость. Байден «не знает, что он жив», часто говорил Трамп.

Опрос, проведенный CBS News сразу после окончания дебатов, показал, что 48% зрителей считают, что Байден выиграл дебаты. Что победил Трамп — 41%. Десятая часть аудитории решила, что дебаты завершились вничью. Большинство зрителей (83%) заявили, что тон дискуссии был негативным и вызвал у них раздражение.

Однако это не может дать 100-процентной гарантии того, что победа Байдена предопределена. Четыре года назад после аналогичной дискуссии 62% опрошенных были уверены в том, что на президентских выборах 2016 года победит Хиллари Клинтон.