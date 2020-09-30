Москва и Минск вновь заговорили о «дорожных картах» по углублению сотрудничества. На сей раз, похоже, движение в этом направлении будет двусторонним и искренним

Намерение было озвучено на седьмом Форуме регионов России и Белоруссии. В этом году он из-за коронавируса состоялся онлайн.

Поскольку фоном этой встречи был кризис в Белоруссии, злые языки немедленно сообщили, что российская сторона отказалась ехать в Минск, где еще в прошлом году договорились устроить очередной форум. Это злонамеренная дезинформация. Пандемию в 2019-м не мог предвидеть никто, карантины никто не отменял, меры безопасности — тоже.

Наоборот, президент России обратился с обращением к белорусскому и российскому народам, в котором максимально поддержал братскую страну. И не только на словах.

Проверено временем

Лукашенко рассказал, кто спас Союзное государство в эпоху позднего Ельцина © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Москва поддерживает Минск, а Украина продолжает движение в другом направлении. В среду министр иностранных дел Украины Кулеба, который в последнее время озвучивает то, что не хочет говорить вслух Владимир Зеленский, заявил, что власти Украины не будут больше озвучивать президентскую должность Лукашенко.

В общем, друзья познаются в беде, хотя ситуация в Белоруссии усилиями вступившего в должность Лукашенко постепенно успокаивается. Тем не менее ничего не закончилось, так что президент России сказал уместные слова, обращаясь к партнерам.

Свое видеообращение Владимир Путин начал, напомнив о том, что на Белоруссию сейчас оказывается беспрецедентное внешнее давление. Но это никак не может нарушить традиции братского характера союза с Россией.

По словам Путина, отношения Москвы и Минска «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент», а Россия «оказывает серьезное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике».

Важно понимать — это не просто слова. С того момента, как Лукашенко обратился за поддержкой к Путину 16 августа, Кремль сделал белорусский вопрос первоочередным. И не только кредиты идут из Москвы в Минск. В столицу Белоруссии чередой отправились губернаторы. За последние девять дней в Белоруссии побывали шесть руководителей регионов, в том числе Приморского края, Иркутской, Омской, Псковской и Ленинградской областей. В среду на белорусской земле глава соседей — Брянской области.

Десант губернаторов на этом не закончится. Лукашенко даже пообещал будущий год посвятить ответным визитам, чтобы как следует попутешествовать по России.

Плохие новости

«Не нужно натягивать идеальную картинку на реальность». Белорусский эксперт о Союзном государстве © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Сейчас в Островце проходят испытания систем безопасности первого контура реакторной установки второго энергоблока. Запуск первого блока неоднократно откладывался, последний намеченный срок пуска — 7 ноября. В Белоруссии — выходной и праздничный день.

21 сентября Минэнерго РБ сообщило, что на торжества приглашен гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси. Правда, на следующий день министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, внезапно сдвинул сроки запуска станции на несколько месяцев вперёд — на первый квартал 2021-го.

Что значит этот очередной перенос, когда вроде бы уже наглажены ленты и начищены до блеска ножницы, неизвестно. Зато порадуется Литва — непримиримый враг БелАЭС. Как раз сейчас литовской стороне, которая объявила санкции в отношении белорусских политиков и чиновников, неплохо было бы показать, как говорил классик, «кузькину мать», но увы — снова фальстарт.

Минск на санкции Литвы ответил зеркальными мерами и словами острастки, что белорусские грузы повернут из Клайпеды в российские порты. Это было эффектно для эмоциональной публики, но скептики потянулись за калькуляторами.

Возвращаясь к цифрам, стоит вспомнить: на достройку атомной станции в Островце выделялась кредитная линия в размере 10 млрд долларов. Сэкономили 3,3 млрд. И Минск предложил использовать эти деньги для строительства совместного морского порта в Ленобласти, чтобы слова не расходились с делами.

Ежегодно через Клайпеду на экспорт идут 18-19 миллионов тонн белорусских грузов (нефть, нефтепродукты и калийные удобрения). Лукашенко пообещал лишить Вильнюс этого транспортного коридора.

Спору нет, что мера политическая, — через Ленобласть белорусам это обойдется дороже. Но есть и плюсы — можно нарастить объемы товарооборота. По мнению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, участие в строительстве новых терминалов, которое уже ведется, позволит удешевить будущие услуги по портовой переработке грузов. Движение в этом направлении неизбежно, ведь «санкционные войны», безусловно, влияют и на Россию. Закрыв Литву для себя, Лукашенко закрывает ее и для РФ. Так что российской стороне придется либо менять маршруты поставок в обход РБ, либо складировать транзитные грузы в других странах.

Хорошие новости

Боязнь Лукашенко. Почему МИД Украины отказался признать президента Белоруссии нелегитимным © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Это еще не полноформатное транспортное сообщение, как было до карантина, но начало положено. Разрешилась ситуация с Белгазпромбанком. С 15 июня там действует временная администрация, 15 декабря истекает срок её полномочий. В Нацбанке не намерены продлевать полномочия временной администрации — будет новое правление.

24 сентября об этом, видимо, шла речь на встрече главы Нацбанка РБ и председателя правления Газпромбанка. Поддержка российских банков для Белоруссии сегодня очень нужна во избежание девальвации белорусского рубля и курсовых качелей.

Что касается гуманитарной сферы, во вторник на одном из мероприятий Форума регионов исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Громыко Вячеслав Сутырин предложил увеличить квоты для студентов из РБ в российских вузах. Поводом стала статистика. В России сейчас обучается 10 700 белорусов, и с 2013 года их стало вдвое меньше. В Польше же — около 7000, и их число выросло в 2,5 раза. В связи с этим Москва может предоставить больше мест белорусам.

Вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией обещают решить быстро. Белорусские и российские операторы завершают тестирование каналов. Минсвязи России обсудило эту тему с белорусскими коллегами во вторник. Обещают согласовать все нерешенные вопросы к началу октября. Еще какое-то время займет техническая процедура отмены роуминга. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу Беларусь-1 заверил, что это состоится чуть ли не до конца года.

Если так и будет — будет отличный подарок под ёлку и россиянам, и белорусам.

Холодный душ

Строительство Союзного государства должно опираться на реалии сегодняшнего дня - белорусский политолог © Facebook, Алексей Дзермант

Это не странно, ведь еще весной и в начале лета уровень отношений между Москвой и Минском был ниже некуда. Можно сказать, что если бы кто-то все вышеизложенное прочитал в мае-июне, то подумал бы, что автор рехнулся. Тогда все было наоборот: Лукашенко рекламировал альтернативные России маршруты всего, что можно, повторял мантры о суверенитете и независимости, демонстративно «открывал» Клайпеду, как новые ворота в Белоруссию.

«Дорожные карты» тогда были пущены под лед, перед нами возникала зловещая химера распада Союзного государства. Потом, как в сказке, чары развеялись, и все вернулось туда, где и должно быть. И всех не оставляет вопрос: надолго ли?

Все упирается в личность Лукашенко. Он был до выборов, он есть теперь. За последние полгода как никогда ярко прозвучала и его пресловутая «многовекторность», и фантастическая способность совершать политические кульбиты. Это все тот же Лукашенко, каким все его знают. Опрос фонда «Общественное мнение» показывает, что большинство россиян за него, но всех беспокоит будущее и его риски.

Удержать власть у Лукашенко получилось и на этот раз. Но Беломайдан — это не кучка проплаченных ботов. По всему видно, что в Белоруссии назрел запрос на перемены. Даже сторонники Лукашенко беспокоятся, что на нем сходится буквально все.

В целом оптимизм в контактах России и Белоруссии — это хорошо, но пока ничего принципиально нового не случилось. Мы ждем.