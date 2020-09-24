Власти Германии развернули настоящую охоту на трудовых мигрантов из Украины, которые приезжают на заработки в самое зажиточное государство Евросоюза. Облавы на них случались и прежде, однако носили спорадический характер

Сейчас все по-другому — немецкие правоохранители решили вскрыть давно налаженную систему перевозки нелегальной рабочей силы с востока, жестко наказывая нарушителей миграционного режима. А также занялись предприятиями, которые нанимают на работу украинских заробитчан.

Все началось с облав на заробитчанские «бусики» — небольшие микроавтобусы, которые везут в Германию украинских граждан. Как правило, украинцы приезжают туда из Польши и Венгрии, несмотря на карантинный режим, который отменил сейчас свободный въезд по «безвизу». Чтобы преодолеть этот барьер, трудовые мигранты используют приглашения на работу в Чехию или Польшу.

Сейчас их активно продают на черном рынке Львова, Ивано-Франковска и Черновцов — причем приглашения нередко оказываются фиктивными, поскольку их специально выписывают на заказ нечистоплотные польские предприниматели.

Попав в Шенгенскую зону, украинцы едут в Германию. Расчет понятен — ежемесячный заработок на немецких предприятиях может составлять около 2500 евро, что в два раза превышает зарплату у польских и чешских хозяев. Однако за последнее время немецкая полиция провела целую серию выборочных проверок микроавтобусов с украинскими, польскими и чешскими номерами. В результате этих рейдов были задержаны около трехсот человек, большинство которых немедленно депортировали из страны, с запретом въезда на два с половиной года.

Причем в некоторых случаях заробитчане ехали в Германию колоннами из нескольких бусов — попадая в миграционную тюрьму целыми группами. Устенко: Трудовая миграция - катастрофическая угроза для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Еще хуже положение украинских шоферов — как правило, эти люди содержатся под арестом в немецких СИЗО по обвинению в контрабанде людей. После нескольких месяцев в изоляторе их приговаривают к огромным денежным штрафам, а также заставляют выкупать собственные микроавтобусы, оплачивая все время простоя на штрафплощадках.

На водителей украинских бусиков перекладывают основную часть вины за перевозки заробитчан, называя их организаторами нелегальной миграции. Хотя на самом деле за этим бизнесом стоят влиятельные и богатые люди, осуществляющие свою деятельность как в Украине, так и непосредственно в странах Евросоюза.

Представители немецкой промышленности активно стимулируют трудовую миграцию из самой бедной страны Европы — поскольку они напрямую заинтересованы в притоке дешевой и бесправной рабочей силы. Это наглядно продемонстрировал масштабный спецрейд по предприятиям мясной индустрии, который провели сейчас немецкие полицейские.

Как сообщает Spiegel, восемьсот сотрудников федеральной полиции Германии в течение десяти часов тщательно обыскивали офисы фирм, частные квартиры сотрудников и производственные помещения различных компаний. В результате облав были задержаны трудовые мигранты, которые нелегально работали на мясокомбинатах, приезжая в страну по поддельным документам или приглашениям для студентов. Они проживали в тесных квартирах, по пять-шесть человек, оказавшись выходцами из Грузии, Косово и Украины.

Труд на немецких бойнях считается настолько тяжелым, что их владельцы испытывают проблемы с привлечением немецких работников. На мясокомбинаты неохотно идут даже приезжие из Румынии и Болгарии — и поэтому бизнесмены прибегают к услугам теневых агентств, которые рекрутируют для них незаконно попавших в страну нелегалов. В прежние времена на этих вакансиях работали беженцы из Африки и Ближнего Востока, однако они привлекают повышенное внимание расистки настроенных полицейских. А потому предприниматели обычно отдают предпочтение гастарбайтерам из Восточной Европы. Украинские заробитчане заразились коронавирусом на ферме в Германии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По мнению следователей, использование заробитчан принесло их нанимателям прибыль на сумму 1,5 миллиона евро — а в причастности к афере подозревают крупнейшие кампании мясного рынка Германии, которые с трудом пытаются уйти от скандала.

«К сожалению, в некоторых отраслях мясной промышленности все еще в порядке вещей криминальная эксплуатация сотрудников», — говорит об этом министр труда ФРГ Вольфганг-Хубертус Хайль.

Сама же облава была предпринята под давлением немецких профсоюзов, которые ведут борьбу с нелегальным наймом рабочей силы, выступая против временных и сезонных контрактов. А на них основном подписывают именно иностранцев.

Это благие намерения. Однако, в результате кампании страдают не собственники немецких боен, а нищие украинские заробитчане, которых депортируют из Германии после миграционной тюрьмы. По данным Левой партии, которая отправила официальный запрос немецкому МВД, в прошлом году из страны чаще всего высылали именно украинцев — 1252 человека на 11 тысяч депортированных мигрантов. Можно не сомневаться, что в нынешнем году украинские граждане побьют этот печальный рекорд — тем более, что поток нелегалов не иссякает даже сейчас, после масштабных полицейских облав.

Украинцы все равно стремятся в Западную Европу. Бусики с заробитчанами пробираются в Германию по ночам, объездными дорогами, минуя оживленные трассы с полицейскими патрулями. Иногда мигранты едут за Одер на польских такси — которые, впрочем, уже стали объектом внимания со стороны немецкой полиции. Жители Буковины приобретают за несколько тысяч евро румынские паспорта или документы на ВНЖ, которые помогают въезжать в ЕС на легальных условиях. Так же поступают и украинцы из Закарпатья, обеспечивая себя венгерскими документами — не говоря уже о многочисленных обладателях «карты поляка», имеющих возможности льготного трудоустройства на территории Польши.

Жители страны победившего достоинства по-прежнему массово покидают родину в поисках заработка, не брезгуя трудной и низкооплачиваемой работой, на которую не соглашаются европейцы. И этому не могут помешать ни карантинные ограничения, ни облавы.