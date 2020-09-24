Казахский миллионер Маргулан Сейсембаев встретился с президентом Владимиром Зеленским, проговорил с ним всего лишь час и заявил, что будет работать над реформами на Украине. Не он первый и, видимо, не он последний. Заезжие реформаторы — особая примета украинских реформ. Или, скорее, псевдореформ. Так зачем же они едут в Украину?

Официально Сейсембаев так объяснил цель своего приезда. «Я презентовал ему (Зеленскому — Ред.) свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", — пишет на своей странице в Facebook Сейсембаев.

Но, как выяснили журналисты, кроме интересной кропотливой работы в Киеве, у бизнесмена есть и более важные причины не торопиться домой. В 2018 году Сейсембаев сбежал из Казахстана в США после вызова на допрос.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, интерес правоохранительных органов к его персоне был связан с осуществленными им более 10 лет назад сделками с "Вымпелкомом" и МТС. В 2010 году Сейсембаев был объявлен в международный розыск по обвинению финансовой полицией Казахстана в хищении $112 млн и создании ОПГ.

Видимо, опыт предшественников, назначающих на хлебные должности на Украине экспатов, ничему Зеленского не научил. Михаил Саакашвили. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хлебное место

Когда в министерские кресла на Украине сажали иностранцев, президент Украины Петр Порошенко объяснял это решение благими намерениями: мол, главная задача правительства — борьба с коррупцией, и зарубежные специалисты, не связанные с украинскими олигархами, — самые подходящие кандидаты. Да и опыта у них должно быть больше. Тем не менее, никто из варягов особыми достижениями в профессиональной сфере похвастаться не мог.

При этом оказалось, что у большей части привлеченных иностранцев оказалась своя мотивация, отличная от идеальных представлений. Побудительными мотивами оказались: улучшить свое резюме, пересидеть время (потому что люди были нереализуемы в других каких-то проектах). И главное — заработать. Потому что зарплаты, которые платит Украина, не платят многие частные секторы в развитых странах, а тут платили огромные суммы просто за то, что ты иностранец. Для понимания: в мире средняя зарплата выпускника Гарвардского университета с опытом колеблется в пределах около 200 тысяч долларов в год, а на Украине иностранцам платили в три раза больше. Все иностранцы продержались в креслах недолго и вскоре ушли из власти. Но отставники-варяги уезжали из Украины в хорошем настроении и с туго набитыми карманами.

В декабре 2014 года вместе с литовцев Айварасом Абромавичусом в правительстве Украины появились несколько иностранцев: министр здравоохранения — грузин Александр Квиташвили, министр финансов — американка украинского происхождения Наталья Энн Яресько. Во втором эшелоне Кабмина обжился грузинский дуэт — замминистра внутренних дел Эка Згуладзе и замминистра юстиции Джаба Эбаноидзе. Минюст Украины покинул грузин Эбаноидзе © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Абромавичус

Айварас Абромавичус, возглавивший Министерство экономики, до этого занимался инвестициями в Восточную Европу. Но ни одного громкого проекта в багаже у него не было.

Проработав на посту министра экономического развития и торговли Украины немногим более года, Абромавичус подал в отставку. Свой уход он сопроводил громкими и нелицеприятными заявлениями в адрес правящей украинской элиты. «У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами», — сказал Абромавичус на прощальном брифинге.

На президентских выборах 2019 года экс-министр стал советником кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. После победы Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором государственного концерна Укроборонпром.

Яресько

Главным достижением Натальи Яресько при назначении называли ее работу в Госдепе США. Кое-кто называл Яресько чуть ли не самым эффективным министром второго правительства Яценюка, и ее даже рассматривали на должность премьера. Однако в правительство Гройсмана она так и не попала.

На Украине Яресько отличилась тем, что заключила крайне спорную сделку по реструктуризации части внешнего долга. Реструктуризация предусматривала немедленное списание 20% основной суммы (около $3,6-3,8 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых. Погашение гособлигаций было отсрочено на 4 года — с 2015-2023 до 2019-2027. В качестве компенсации часть кредиторов получили дополнительные ценные бумаги — ВВП-варранты, суммы выплат по которым зависят от динамики роста ВВП Украины. Экс-министра до сих пор критикуют за эту сделку. Главная претензия — Украине становится невыгодно поддерживать высокие темпы экономического роста, поскольку заработанное придется отдавать кредиторам. Скаршевский: Вместо денег диаспора шлет нам то Яресько, то Супрун © Facebook/Уляна Супрун

Квиташвили

Александр Квиташвили в Грузии был министром труда, здравоохранения и соцполитики. Прослыл реформатором, только какие конкретные новшества он внес, никто не вспомнить не мог. Во время принятия его на работу в СМИ подчеркивали, что как раз грузинская сфера здравоохранения, которую он возглавлял, слабое место этой страны.

На Украине же он не смог реализовать хоть какие-то реформы. Идея "варяжского гостя" передать госзакупки медикаментов международным организациям обернулась самым большим скандалом — в стране исчезли вакцины и сыворотки. Однако больному совершенно все равно, по какой именно причине он не получил гарантированную государством медицинскую помощь. И вряд ли украинцев удовлетворит эпитафия на могиле "Он расплатился своей жизнью за борьбу с коррупцией в стране".

Супрун

В министерском кресле дольше всех продержалась американка Ульяна Супрун, да и то на птичьих правах.

Директор по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев американка Ульяна Надия Супрун долгое время исполняла обязанности министра здравоохранения. На Украину Супрун переехала вместе с мужем Марком в 2013-м. Решиться на такой поступок заставили события на Майдане. Во время Евромайдана Супрун работала в медицинской службе, а с 2014 года стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев. В 2014 году основала организацию "Защита патриотов", которая проводила занятия по тактической медицине и обеспечивала украинских бойцов индивидуальными аптечками стандарта НАТО. Но злые языки утверждают, что медикаменты в этих аптечках были просрочены.

Сначала назначение было принято доброжелательно, однако прошло не так много времени, и Ульяну Супрун на Украине стали называть "доктором Смерть".

Первая "бомба" разорвалась, когда и. о. главы Минздрава заявила, что намерена упразднить врачей и фельдшеров в экипажах карет скорой помощи и заменить их парамедиками.

Самый грандиозный скандал вокруг Минздрава разразился в начале 2017 года. Директор Института сердца хирург Борис Тодуров стал первым из известных украинских врачей, у кого возмущение происходящим в медицинской отрасли победило чувство самосохранения. Он обвинил Ульяну Супрун в преступной халатности, которая уносит больше жизней украинцев, чем антитеррористическая операция в Донбассе. Ульяна Супрун. Биографическая справка © Міністерство охорони здоров'я України

Именно с подачи «доктора Смерть» на Украине стартовала медицинская реформа. В информационном пространстве украинцам агрессивно навязывали постулат, что только реформа "прозападных реформаторов" сможет вывести медицинскую отрасль из кризиса. При этом представителей экспертного медицинского сообщества, которые призывали к серьезному обсуждению возможных рисков и последствий предлагаемой командой Супрун реформы, объявили чуть ли не врагами народа. На поверку критики реформы оказались правы, и только пандемия коронавируса позволила ее притормозить.

Фиаско "грузинской мечты"

Эка Згуладзе уволилась с должности заместителя главы МВД Украины, как писали в масс-медиа, из-за определенных проблем в браке. В декабре 2016-го первый замглавы МВД Эка Згуладзе отбыла к своему супругу во Францию. На таможне в Борисполе её задержали с чемоданом денег, в котором находилось ни много ни мало $4 млн. На вопрос соответствующих органов Згуладзе, не моргнув глазом и улыбаясь, пояснила, что это её личные вещи. А деньги нужны исключительно для организации медицинского процесса в Париже. Досадный инцидент на таможне был улажен благодаря вмешательству начальника Згуладзе — главы МВД Арсена Авакова.

Спустя год после начала работы подала в отставку еще одна из членов команды грузинских реформаторов — глава Нацполиции Хатия Деканоидзе Она ушла без скандала, но дала всем четко понять: причиной ухода стали политические мотивы, а именно — попытки вмешательства в деятельность полиции. Мосийчук посоветовал Деканоидзе застрелиться после критики Авакова © tvoygorodpskov.ru

Саакашвили

Михаила Саакашвили, после того как он потерял власть в своей стране, трудоустроили на Украине. В мае 2015-го Саакашвили предоставили украинское гражданство и назначили главой Одесской государственной администрации.

Еще в ноябре 2015 года Саакашвили в одном из интервью, отвечая на вопрос, готов ли он стать премьер-министром, отметил: «Я хотел бы принять участие в больших изменениях и реформах. Я могу это сделать в любом качестве».

В истории с назначением Саакашвили главой Одесской ОГА на самом деле проявилась еще одна проблема — пренебрежение и игнорирование института гражданства Украины. Президент Порошенко воспользовался своей прерогативой, фактически за ночь предоставив гражданство бывшему президенту Грузии, хотя никому так и не объяснили — за какие такие заслуги перед украинским государством бывший президент Грузии был столь срочно украинизирован.

Но очень быстро Саакашвили стал неугоден Порошенко и перешел в разряд оппозиционных политиков. В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017 году указом президента Украины Саакашвили был лишен украинского гражданства. Отметился прорывом через границу на территорию Украины в окружении десятков сторонников. Однако в итоге все закончилось позорным задержанием в ресторане и спешным выдворением в Польшу.

Владимир Зеленский, став президентом, вернул Саакашвили украинское гражданство и на следующий день же тот вернулся на Украину. В апреле 2020 года президент Зеленский предложил Михаилу Саакашвили курировать реформы в должности вице-премьера. Эту информацию подтвердил и сам Саакашвили. После довольно резкой реакции властей Грузии украинское правительство отозвало из Верховной Рады представление к назначению Саакашвили вице-премьером. Тем не менее, уже в начале мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Бальчун

Вслед за министрами и замами на Украине стали привлекать иностранцев на должности ТОП-менеджеров государственных компаний.

Должность главы правления «Укрзализницы» в 2016 году получил бывший председатель совета директоров Польской железной дороги Войцех Бальчун. Также Бальчун известен тем, что играет на гитаре в рок-группе "Хемиа". Правда, Бальчун на момент назначения вовсе не владел государственным языком, но правительство не сочло это препятствием. В Кабмине уповали на то, что Бальчун, имеющий за плечами опыт успешного реформирования польской железнодорожной компании PKP Cargo и в других сферах, неоднократно входил в рейтинги лучших управленцев Польши. Бальчун: Против «Укрзализныци» открыто более 500 уголовных дел © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

Главой "Укрзализницы" поляк пробыл чуть больше года. В течение нескольких месяцев министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинял Войцеха Бальчуна в коррупции на "Укрзализнице", провале реформы корпоративного управления, завышенных показателях годовой прибыли компании и "избыточном пиаре". Глава "Укрзализнице" тоже молчать не стал и обвинил оппонента в саботаже и блокировании реформы железной дороги. Дело кончилось добровольной отставкой поляка. Но, судя по его е-декларации, Бальчун должен быть доволен доходами, которые получил от украинской госкомпании. За год деятельности на посту главы "Укрзалізниці" он получил около 4 миллионов гривен. Концертная деятельность в Польше принесла доход в три раза меньший.

Вецкаганс

В январе 20117 года Мининфраструктуры назначило гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса исполняющим обязанности главы Администрации морских портов Украины. Министр инфраструктуры Владимир Омелян тогда подчеркивал, что новый глава АМПУ имеет полную свободу действий по реформированию ведомства и борьбе с коррупцией. Вецкаганс имеет большой управленческий опыт и прошел внушительный карьерный путь в Латвии. Однако самым заметным его талантом стало умение заводить выгодные контакты, улаживать деловые конфликты и выходить сухим из воды в процессе судебных разбирательств. Так, Вецкаганс был фигурантом судебного дела, в котором ему вместе с другими менеджерами Латвийского морского пароходства инкриминировали намеренное нанесение убытков на сумму около 18 млн евро. Однако суд закончился мировым соглашением, обвинения в растрате были сняты. На своей должности латыш продержался до января 2020 года.

Новак

В октябре 2016 года главой "Укравтодора" стал экс-министр инфраструктуры Польши Славомир Новак. Он занимал министерское кресло с 2011 по 2013 год. Подал в отставку из-за скандала: журналисты заметили у него на руке часы стоимостью около $5,5 тыс., которые не были указаны в декларации. Суд признал Новака виновным, однако в 2015 году в результате апелляции уголовное дело в отношении Новака условно прекратили, так что экс-министр отделался штрафом. Назначение поляка руководителем "Укравтодора" прошло без конкурса. В Министерстве инфраструктуры Украины пояснили, что поскольку "Укравтодор" — это орган госвласти, то на него не распространяется требование назначать руководителя по результатам конкурса, как в случае с руководителями госпредприятий. Назначение Новака на должность главы "Укравтодора" вызвало неоднозначную реакцию, как на Украине, так и в Польше. Новак возглавлял «Укравтодор» до сентября 2019 года.

Недавно экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Преступная организация, которую разоблачили правоохранители, разворовывала средства международных организаций, выделенные на ремонт дорог на Украине. Так как следственные действия еще продолжаются, компании, которые, вероятно, причастны к преступлению, пока не называют. Однако правоохранители объяснили суть дела в общих чертах.

По версии следствия, в 2016-2019 годах Новак пользовался своей должностью для получения взятки "для себя или третьих лиц". Он якобы давал преференции отдельным компаниям, которые принимали участие в тендерах на строительство, ремонт и реконструкцию дорог государственного значения. В целом речь идет о тендерах на 270 млн евро. По утверждению правоохранителей, о желании получить взятку Новак говорил на Украине, а получил ее уже в Польше. При этом для маскировки преступления разработали схему легализации денег. Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили два тайника, в которых экс-глава "Укравтодора" прятал наличные в размере около миллиона долларов.