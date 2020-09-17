Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,6 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 196,8 тыс. человек, больше 2,5 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5,1 млн жителей, свыше 83,1 тыс. человек скончались, больше 4 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,4 млн случаев заражения, 134,1 тыс. смертей, 3,8 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,085 млн человек (плюс 5762 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 061 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 895,8 тыс. заболевших.
Число суточных заражений в России 17 сентября достигло максимума с 26 июля. Оно растет пятый день подряд. 730 новых случаев заражения выявлено в Москве.
В Московской области начнут массово прививать от коронавирусной инфекции с декабря или уже после Нового года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Прививки всем будут делать бесплатно.
РФПИ поставит 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию после проведения совместных испытаний с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy's. Поставки должны начаться в конце 2020 года.
С COVID-19 госпитализировали оперную певицу Анну Нетребко. Она рассказала, что находится в госпитале уже пять суток. 10 сентября стало известно о том, что заболел партнер Нетребко по опере «Дон Карлос» в Большом театре Ильдар Абдразаков.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко вновь опроверг возможность того, что в России будут требовать от людей из групп риска, например педагогов или медицинских работников, в обязательном порядке привиться от коронавируса.
Чтобы поддержать экономику и реализовать антикризисный план, правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. За счет этого Минфин рассчитывает пополнит бюджет на 56 млрд рублей в 2021 году. Против законопроекта выступают промышленники. По их мнению, он нарушает стабильность налоговых условий для бизнеса и ставит под вопрос выполнение нацпроектов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев. Телеведущий и врач Александр Мясников, в свою очередь, сказал, что эта информация не соответствует действительности. У переболевшего человека действительно может довольно долго сохраняться положительный результат ПЦР-теста, однако он не опасен для других людей.
Евросоюз отказался открывать границы с Россией, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что говорить о восстановлении авиасообщении еще действительно рано. Принимать такое решение стоит, исходя из эпидемиологической ситуации и внутри страны, и за ее пределами.
Коронавирус и Украина
На Украине очередной антирекорд заболеваний коронавирусной инфекцией: за минувшие сутки медики выявили коронавирус у 3584 человек, скончались еще 60 человек.
Наибольшее число новых заражений зафиксировали в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), а также в Киеве (379) и в Одесской области (325).
Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 166 244 человека, умерли 3400 человек.
Более 70 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 656 человек.
Заразившегося коронавирусом мэра Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он в сознании, сообщил бизнесмен и друг мэра Павел Фукс.
Министерство внутренних дел Украины рекомендует паломникам-хасидам, которые пытаются попасть в страну из Белоруссии, купить билеты и вернуться домой, запрет на въезд в страну иностранцам не отменят, сообщил советник главы МВД Михаил Апостол.
Украина с самого начала пандемии коронавируса не сумела правильно построить работу по противодействию вирусу, поскольку не имеет подобного опыта. Такое мнение высказал глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, комментируя растущие показатели заболеваемости в стране.
Украинский раскольник, глава УПЦ КП, 91-летний Филарет Денисенко вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо.
Городской совет Черновцов обратился к кабинету министров Украины с просьбой компенсировать ущерб, который город получил в результате карантина из-за коронавируса.
Верховная Рада урегулировала электронную торговлю лекарствами на Украине, в то время как количество проведенных тестов на коронавирус в стране растет четыре дня подряд.
Ситуация в мире
Ученые из Коста-Рики нашли способ разработать дешевое лекарство от коронавируса. Для этого они предложили использовать лошадей в качестве «фабрики» для производства терапевтических антител. Такой подход в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарства на основе антител человека.
Дональд Трамп заявил, что начало массовой вакцинации населения США начнется в октябре. Комментируя слова директора федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США Роберта Редфилда, который заявил, что вакцина от COVID-19 будет общедоступна в стране, вероятнее всего, лишь во второй половине 2021 года, Трамп назвал эту информацию ошибочной.
Потери Нью-Йорка из-за коронавируса составили $9 млрд. Об этом заявил мэр Билл де Блазио. Чтобы сократить дефицит годового бюджета, в неоплачиваемый отпуск на одну неделю будут отправлены около 500 сотрудников мэрии Нью-Йорка и сам де Блазио. При этом фактически он продолжит работу. Это позволит сэкономить около $1 млн.
ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд. Организация выделила $1,5 млрд на борьбу с последствиями пандемии.
Вспышка коронавируса выходит из-под контроля. Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал считать пандемию «угрозой номер один» глобальной безопасности.
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что какие-то страны вновь могут вернуться к масштабным мерам борьбы с COVID-19. Решения будут приниматься в зависимости от степени угрозы распространения инфекции.
Европу может захлестнуть эпидемия туберкулеза, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, организация «с тревогой наблюдает» за ростом числа пациентов с этим заболеванием и связывает это с тем, что система диагностики была парализована пандемией коронавируса.