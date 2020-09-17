По состоянию на 12:30 17 сентября в мире зарегистрировали свыше 29,8 млн случаев заражения COVID-19, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 940,7 тыс. человек, 20,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,6 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 196,8 тыс. человек, больше 2,5 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5,1 млн жителей, свыше 83,1 тыс. человек скончались, больше 4 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,4 млн случаев заражения, 134,1 тыс. смертей, 3,8 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,085 млн человек (плюс 5762 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 061 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 895,8 тыс. заболевших.

Число суточных заражений в России 17 сентября достигло максимума с 26 июля. Оно растет пятый день подряд. 730 новых случаев заражения выявлено в Москве.

В Московской области начнут массово прививать от коронавирусной инфекции с декабря или уже после Нового года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Прививки всем будут делать бесплатно.

РФПИ поставит 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию после проведения совместных испытаний с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy's. Поставки должны начаться в конце 2020 года.

С COVID-19 госпитализировали оперную певицу Анну Нетребко. Она рассказала, что находится в госпитале уже пять суток. 10 сентября стало известно о том, что заболел партнер Нетребко по опере «Дон Карлос» в Большом театре Ильдар Абдразаков.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко вновь опроверг возможность того, что в России будут требовать от людей из групп риска, например педагогов или медицинских работников, в обязательном порядке привиться от коронавируса.

Чтобы поддержать экономику и реализовать антикризисный план, правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. За счет этого Минфин рассчитывает пополнит бюджет на 56 млрд рублей в 2021 году. Против законопроекта выступают промышленники. По их мнению, он нарушает стабильность налоговых условий для бизнеса и ставит под вопрос выполнение нацпроектов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев. Телеведущий и врач Александр Мясников, в свою очередь, сказал, что эта информация не соответствует действительности. У переболевшего человека действительно может довольно долго сохраняться положительный результат ПЦР-теста, однако он не опасен для других людей.

Евросоюз отказался открывать границы с Россией, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что говорить о восстановлении авиасообщении еще действительно рано. Принимать такое решение стоит, исходя из эпидемиологической ситуации и внутри страны, и за ее пределами.

Коронавирус и Украина

На Украине очередной антирекорд заболеваний коронавирусной инфекцией: за минувшие сутки медики выявили коронавирус у 3584 человек, скончались еще 60 человек.

Наибольшее число новых заражений зафиксировали в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), а также в Киеве (379) и в Одесской области (325).

Коронавирус помог Украине вдвое сократить «дыру» во внешней торговле © РИА Новости, Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

Более 70 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 656 человек.

Заразившегося коронавирусом мэра Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он в сознании, сообщил бизнесмен и друг мэра Павел Фукс.

Министерство внутренних дел Украины рекомендует паломникам-хасидам, которые пытаются попасть в страну из Белоруссии, купить билеты и вернуться домой, запрет на въезд в страну иностранцам не отменят, сообщил советник главы МВД Михаил Апостол.

Украина с самого начала пандемии коронавируса не сумела правильно построить работу по противодействию вирусу, поскольку не имеет подобного опыта. Такое мнение высказал глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, комментируя растущие показатели заболеваемости в стране.

Украинский раскольник, глава УПЦ КП, 91-летний Филарет Денисенко вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо.

Городской совет Черновцов обратился к кабинету министров Украины с просьбой компенсировать ущерб, который город получил в результате карантина из-за коронавируса.

Верховная Рада урегулировала электронную торговлю лекарствами на Украине, в то время как количество проведенных тестов на коронавирус в стране растет четыре дня подряд.

Ситуация в мире

Ученые из Коста-Рики нашли способ разработать дешевое лекарство от коронавируса. Для этого они предложили использовать лошадей в качестве «фабрики» для производства терапевтических антител. Такой подход в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарства на основе антител человека.

Дональд Трамп заявил, что начало массовой вакцинации населения США начнется в октябре. Комментируя слова директора федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США Роберта Редфилда, который заявил, что вакцина от COVID-19 будет общедоступна в стране, вероятнее всего, лишь во второй половине 2021 года, Трамп назвал эту информацию ошибочной.

Потери Нью-Йорка из-за коронавируса составили $9 млрд. Об этом заявил мэр Билл де Блазио. Чтобы сократить дефицит годового бюджета, в неоплачиваемый отпуск на одну неделю будут отправлены около 500 сотрудников мэрии Нью-Йорка и сам де Блазио. При этом фактически он продолжит работу. Это позволит сэкономить около $1 млн.

ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд. Организация выделила $1,5 млрд на борьбу с последствиями пандемии.

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля. Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал считать пандемию «угрозой номер один» глобальной безопасности.

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что какие-то страны вновь могут вернуться к масштабным мерам борьбы с COVID-19. Решения будут приниматься в зависимости от степени угрозы распространения инфекции.

Европу может захлестнуть эпидемия туберкулеза, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, организация «с тревогой наблюдает» за ростом числа пациентов с этим заболеванием и связывает это с тем, что система диагностики была парализована пандемией коронавируса.