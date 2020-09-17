В Минэкономики Украины планируют ввести запрет на импорт картофеля из России. Как сообщил в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, делается это с целью поддержки украинской переработки картофеля

Украинские власти до конца этого года намерены создать отдельную программу картофелеводства, целью которой станет увеличение производства картофеля.

В первую очередь, должна увеличиться переработка, чтоб не просто продавать сырую картошку населению, но и выпускать крахмал, чипсы, пюре, картофель фри. Намечено также строительство картофелехранилищ.

Грех не заработать

Украина находится на третьем месте в мире по производству картофеля. В минувшем году было выращено 23 миллиона тонн. Однако в сезоне 2019/20 годов Украина стала одним из крупнейших импортеров картофеля, а цены на него весь сезон держались на очень высоком уровне. Основная часть импортного картофеля в прошлом году на Украину поступала из России. Также активно осуществлялся импорт из Белоруссии. На Украине нет своей картошки: импорт вырос в шесть раз, закупают в России и Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В течение июля-ноября 2019 года импорт картофеля на Украину достиг 188,4 тысяч тонн. Это в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона. В ноябре был установлен новый рекорд месячного импорта картофеля — 46 тысяч тонн. И хотя по сравнению с октябрем объемы импорта снизились в два раза, они превышали объемы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.

По оценкам аналитиков, в октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию.

Нельзя винить в этом импортеров — при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка.

Дело в том, что летом прошлого года из-за неурожая оптовые цены на картофель выросли в три раза — до 11 гривен за килограмм. К концу прошлого года цены на украинский картофель превысили 14 гривен.

В то время, когда в России можно было купить картофель у фермеров по 15 центов США за кг, на Украине его можно было легко продать по 30-35 центов. Соответственно, маржа у импортеров была очень высокой. И это позволяло им ввозить российский картофель напрямую или через Беларусь и неплохо на этом зарабатывать.

Обвал цен на украинский картофель в конце 2019 года был недостаточным, чтобы остановить импорт из России. Согласно официальным данным, в декабре 2019 года импорт картофеля оказался очень близким к рекорду ежемесячных объемов импорта, установленному месяцем ранее, и составил 43,6 тысячи тонн.

В 2018-2019 годах, то есть за 24 месяца, Украина импортировала в 4,5 раза меньше картофеля, чем всего лишь за один декабрь 2019 года. Совокупный же импорт картофеля за 2019 год достиг 250 тысяч тонн и превышал импорт за 2018 год в 43 раза. В декабре 2019 года импорт картофеля на Украину превышал показатель соответствующего месяца 2018 года уже в 234 раза. Разлагаются быстро, стоят дорого. На Украине поступили в продажу пакеты из картофеля © Gear Orbit / flickr.com

Как Нидерланды потеснили Россию

По данным Государственной таможенной службы, за первые 8 месяцев 2020 года Украина приобрела картофеля на $51,27 миллиона, что в шесть раз больше, чем за тот же период 2019 года.

За 8 месяцев прошлого года этого популярного корнеплода, входящего в основной рацион украинцев, было импортировано на $8,5 миллиона. Экспорт картофеля из Украины за этот же период составил $0,83 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 44% процента.

В этом году основными поставщиками картофеля на Украину являются Белоруссия ($21,42 млн), Нидерланды ($11,97 млн) и Российская Федерация ($7,23 млн).

Нидерланды не случайно заняли вторую строчку в тройке импортеров. Дело в том, что в связи с закрытием ресторанов, кафе и отелей, в Нидерландах и Бельгии остановились предприятия по производству картофеля фри. При этом обе страны не знали, что делать с остатками картофеля, который не был переработан.

Участники рынка оценивали остатки картофеля, который предназначался для переработки в Бельгии и Нидерландах в 2 млн тонн. Нидерланды сообщили о выделении 50 млн евро для поддержки пострадавших от ситуации производителей и переработчиков картофеля.

Однако голландский картофель не пропал зря — весной его начали активно поставлять на рынок Украины. Несмотря на то, что эти сорта идут исключительно на переработку для производства картофеля фри, украинский потребитель этими нюансами не сильно интересуется.

Картофель из Нидерландов на Украине хорошо продавался, так как имеет высокие качественные параметры, а его цена сопоставима с ценами на украинский картофель. Это очень выгодно нидерландским поставщикам, ведь иначе картофель пришлось бы утилизировать, или, другими словами, просто выбрасывать.

Сорта картофеля, который используется для производства замороженного картофеля фри в Нидерландах, на самом деле, имеют прекрасные вкусовые качества, цвет и хорошо удерживают форму при обжаривании. Но в Нидерландах и других странах ЕС его продать сложно, потому что клубни такого картофеля слишком крупные. Это важно для получения картофеля фри большой длины. «Техническая» картошка. Гнилой привкус евроинтеграции © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Однако украинские потребители считают, что, чем больше размер клубня, тем выше качество. Поэтому голландский картофель продавался даже лучше, чем украинский. В среднем украинские оптовики просили за картофель из Нидерландов около 30-35 центов США за кг (8-9 грн/кг) при доставке его в Киев.

Хранилищ не хватает

Стоит напомнить, что в последние пять лет после закрытия российского рынка для украинских овощей в рамках продуктового эмбарго украинское промышленное овощеводство активно сворачивалось.

В картофелеводстве ситуация патовая: ежегодно промпредприятия заявляют о готовности или закрыться, или перепрофилировать хозяйства под производство других культур. Немало профессиональных хозяйств, понимая, что после сезона высоких цен следует ценовое «дно», сократило производственные площади или переориентировалось на выращивание чипсовых сортов картофеля.

Они знают, что сотрудничать с перерабатывающими предприятиями по предварительно заключенным контрактам спокойнее, чем ждать возврата денег от супермаркетов по 30-40 суток, а в отдельные годы — по 10 месяцев.

Кроме того, хранить картофель профессиональным производителям особенно негде. Из ранее действующих 650 тыс. тонн мощностей реально работающими после периода активного сворачивания рынка остались 350 тыс. тонн. И это при том, что базовая потребность Украины в картофелехранилищах — более 1,5 млн тонн.

Никто не заметит исчезновения русской картошки

Эксперт объяснила, почему Украина больше не может выращивать картошку © facebook-группа ГТРК Самара Александра Охрименко, запрет импорта российского картофеля на Украину не будет иметь никаких заметных последствий.

«У нас очень маленький импорт. Украина импортирует только очень ранний картофель из Египта, и то это в зимний период очень небольшой объем. Из России мы картофель практически никогда не возили. У нас вообще 99% на рынке — это украинская картошка.

Возникает смешная ситуация, когда команда Зеленского и его предшественники вводят какие-то запреты на то, что давно уже не работает. Вспомните курьезный случай: был запрет на ввоз нефти, но нефть уже лет десять как не ввозят.

Картофеля на Украине потребляют десятки миллионов тонн, а завозят какие-то десятки тысяч. То есть объемы импорта незначительны. И всё это делается ради пиара.

Отсутствия импортной картошки практически никто не заметит. Другое дело, что на Украине, к сожалению, очень много картошки гниет. Но с введением запрета меньше она гнить не будет», — рассказал Украина.ру Александр Охрименко.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также считает, что запрет никак не повлияет на украинский рынок картофеля.

«Если мы посмотрим по прошлым годам, то у нас особого импорта картофеля из Российской Федерации и не было. Немного поставлялось из Республики Беларусь, но опять же не на верхнем пределе рынка. Поляки давали импорт в период сбора урожая.

Украина собирает 18 миллионов тонн картофеля в год, при том, что нам для еды с головой хватает 6 миллионов тонн. Мы входим в пятерку самых крупных производителей картошки в мире. И у нас 6 миллионов тонн картошки сгнивает каждый год. Поэтому я не вижу никаких серьезных экономических оснований, чтобы вводить запрет на импорт картофеля из России. Наверное, чисто политически.

Я не вижу проблем с картофелем в этом году. Тем более, что у тех же поляков картошка сейчас дешевле процентов на десять, чем на Украине», — рассказал изданию Украина.ру Пендзин.

Осторожность не помешает

Изобрели велосипед. Украинские селекционеры вывели цветную картошку © facebook-группа ГТРК Самара Алексей Дорошенко. По его словам, последний год на Украине с картофелем существует проблема, и введение эмбарго может привести к росту цен на внутреннем рынке.

«В прошлом году у нас даже в разгар сезона картофель сильно дорожал. Сейчас такого нет, но в любом случае, если мы не закупим необходимое количество картофеля для страны, на внутреннем рынке его стоимость будет подтягиваться вверх.

Поэтому я считаю, что если говорить о ключевых продуктах питания и энергоресурсах, то здесь вопрос санкций весьма относителен. То есть нам желательно их временно приостанавливать или просто не вводить против конкретных позиций.

Я сначала участвовал в формировании санкционных списков, а потом говорил, что нам нужно оттуда исключать некоторые позиции, поскольку, извините, у нас с ними проблема. Как, например, с гречкой. С гречкой в этом году произошла обратная ситуация — Россия, как Казахстан и Беларусь, запретили экспорт многих видов круп, и туда попала в частности и гречка.

Если мы говорим о картофеле, то нужно понимать баланс потребления и производства. С этими расчетами у нас большая проблема. И если Минэкономразвития считает, что у нас картофеля будет завались, и у нас не будет из-за этого расти цена, тогда я понимаю, что запрет импорта из РФ может быть обоснован.

Но у меня это вызывает большие сомнения. Потому что я понимаю, что тенденция последних четырех лет шла как раз к недостатку картофеля, произведенного в домохозяйствах, а как раз промышленный сектор, то есть фермеры, не готовы были его заполнить. Так что сейчас нам желательно не закрывать границу как раз по конкретным позициям», — рассказал Дорошенко изданию Украина.ру.