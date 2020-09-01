Уличный протест обретает политические очертания, что позволит оформить противников власти в организационную структуру, способную победить на выборах, если они все же будут назначены

«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико, сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — говорится в заявлении, опубликованном поздним вечером в понедельник (ссылка на него была выложена в Telegram-канале штаба в 22:31) на YouTube-канале экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Вполне очевидно, что перед нами новый этап идущего с мая этого года протестного движения в Белоруссии. Именно отсутствие четкой организационной структуры (за которую вряд ли может сойти Координационный совет, в который уже вошло не менее 4100 человек, причем не выбранных, а по заявительному принципу) и находящегося на территории страны признанного публичного лидера лишало оппозицию возможности для ведения переговоров с властью — хотя бы даже о капитуляции последней.

В самом деле, с кем общаться офицерам милиции, чиновникам и министрам? Не со всем же протестным митингом сразу. Нужны парламентеры, фронтмены — причем те, которые официально могут считаться таковыми и давать гарантии от лица толпы на улице.

Мухин объяснил, чего не хватает белорусской оппозиции для переговоров с Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву, Вероника Цепкало — в Польшу) оставшаяся в стране и активно ходившая на протестные акции.

Впрочем, здесь видно наличие гораздо более продуманной стратегии.

Во-первых, выразительно наличие заранее записанного заявления Бабарико. Многие уже обратили внимание на то, что он упоминает в нем «несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах». Дело даже не в этом — вполне возможно, существует несколько вариантов видеообращения, один из которых мог учитывать и маловероятное в реалиях нынешнего режима в Белоруссии признание победы на выборах какого-либо оппозиционного кандидата — а в том, что еще до президентских выборов была сделана ставка на системное развитие начатого весной протестного движения.

В своем обращении Бабарико упомянул «основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало»: «Первое — обеспечить проведение конституционной реформы… Вторая история — это то, что, несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по совершенствованию и улучшению нашей экономики и, самое главное, давать возможность проявлять людям свою гражданскую инициативу».

Во-вторых, важен момент, когда это обращение было представлено вместе с уточняющим заявлением Колесниковой. Оппозиция три раза подряд — 16, 23 и 30 августа — собирала в Минске рекордные по численности (оцениваемые цифрами до 100 тысяч человек и выше) митинги, вплотную подступая к президентскому дворцу и вызывая нервозность у Лукашенко. Но очевидно, что пределы количественного роста протестующих на улицах уже достигнуты и их число, как кажется визуально, начинает даже уменьшаться.

При этом чисто митинговая тактика заходит в тупик. Власть уже успокаивается и адаптируется к новой ситуации, массовые митинги пугают ее все меньше (ведь рост остановился, а штурмов нет), вскоре она может начать их просто игнорировать.

При этом под давлением уличных протестов действительно запускается процесс конституционной реформы, анонсированной Лукашенко еще 19 апреля 2019 года. Опять-таки, заранее предугадать это было можно — как «вариант-минимум» того, на что могла бы согласиться власть в ситуации общественно-политического кризиса. Пересмотреть итоги президентских выборов не удастся — как говорила Тихановская, большая часть бюллетеней уничтожена — а инаугурация Лукашенко пройдет, по закону, до 1 октября.

«Рассчитываю, что уже в сентябре Лукашенко объявит о начале конституционной реформы, а до конца года в Беларуси пройдет референдум об изменениях в конституции.

Главу избирательного штаба Бабарико вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк , — написал вчера в Telegram уже после появления обращения Бабарико-Колесниковой политолог Дмитрий Болкунец. Он отмечает, что «необходимо добиться от Лукашенко… даты новых парламентских и президентских выборов». Действительно, после обновления Конституции и перехода части полномочий от президента к парламенту парламент, который ранее Лукашенко укомплектован исключительно своими послушными представителями, логично должен быть переизбран.

Отсутствие у оппозиции четкой организационной структуры было плюсом в условиях безлидерного протеста, который нельзя было обезглавить арестом ключевых активистов, но в условиях подготовки к референдуму и выборам дало бы преимущество существующим лоялистским партиям и общественным объединениям.

Таким образом, стартовала подготовка к новому этапу политической борьбы, который развернется в ближайшие полгода–год: голосование на референдуме по изменению Конституции, на досрочных парламентских и — возможно — президентских выборах.